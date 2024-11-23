Тур: 13. Стадион: Фолькспаркштадион.
0'
10' Желтая карточкаКаттербах Ноа
12' Желтая карточкаЗегуйн Пауль
1:0
29' ГолРихтер Марко
2:0
30' ГолКёнигсдёрффер Рансфорд
2:1
57' ГолЮнес Амин
2:2
74' ГолКараман Кенан
75' Желтая карточкаПореба Лукаш
83' Желтая карточкаMax Grueger
90'+5
Ход матча
10'
12'
29'
1:0
30'
57'
2:1
74'
2:2
75'
83'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 2
-
2 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
425 Количество передач 472
-
50 Владение мячом, % 50
28
Мухайм
Миро
20
Рихтер
Марко
27
Зельке
Дейви
31
Taylan
Bulut
37
Max
Grueger
14
Бахманн
Яник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Мухайм МироЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Рихтер МаркоПолузащитник
-
27 Зельке ДейвиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Рааб МатеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Перрен ЛюкаЗащитник
-
17 Карабец АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
49 Otto Stange
-
45 Fabio Balde
-
Главный тренер: Баумгарт Штеффен
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Taylan BulutЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Max GruegerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
-
23 Айдин МехметПолузащитник
-
30 Донкор АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Хамач ИльясПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
История личных встреч
Гамбург
Шальке 04
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.9%
7.7%
15.4%
10 побед 1 ничья 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 12 побед
28 матчей
35.7%
28.6%
35.7%
10 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
21.4%
46.4%
32.2%
6 побед 13 ничьих 9 побед
Второй тайм
35.7%
21.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
21
Голов в среднем за матч
1.57
1.5
Среднее время на гол
57
60
Всего голов
24
23
Голов в среднем за матч
1.71
1.64
Среднее время на гол
52
54
Всего голов
46
44
Голов в среднем за матч
1.64
1.57
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
17
Больше 61%
Меньше 39%
11
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
6
Больше 21%
Меньше 79%
22
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
54
57
Бомбардиры внутри турнира
Гамбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глацель Роберт
|7 (1)
|0.54
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|6
|0.46
|Зельке Дейви
|6
|0.46
|Жан-Люк Домпе
|3
|0.23
|Эльфадли Даниэль
|2
|0.15
|Каттербах Ноа
|1
|0.08
|Рихтер Марко
|1
|0.08
|Хайер Моритц
|1
|0.08
|Пореба Лукаш
|1
|0.08
|Мухайм Миро
|0
|0
|Карабец Адам
|0
|0
|Fabio Balde
|0
|0
|Мефферт Йонас
|0
|0
|Джатта Бейкери
|0
|0
|Ферай Иммануэль
|0
|0
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|7 (1)
|0.54
|Силла Мусса
|7
|0.54
|Мор Тобиас
|3
|0.23
|Юнес Амин
|1
|0.08
|Зегуйн Пауль
|1
|0.08
|Шалленберг Рон
|1
|0.08
|Сиссе Ибраима II
|1
|0.08
|Taylan Bulut
|1
|0.08
|Max Grueger
|1
|0.08
|Айдин Мехмет
|0
|0
|Калаш Томаш
|0
|0
|Бахманн Яник
|0
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
|Мёркин Дерри
|0
|0
|Хикерен Джастин
|0
|0
Карточки
Гамбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шонлау Себастьян
|4
|2
|Стеффен Баумгарт
|3
|0
|Зельке Дейви
|3
|0
|Хефти Сильван
|3
|0
|Мухайм Миро
|3
|0
|Мефферт Йонас
|1
|1
|Рейс Людовит
|2
|0
|Каттербах Ноа
|2
|0
|Кёнигсдёрффер Рансфорд
|2
|0
|Карабец Адам
|2
|0
|Fabio Balde
|2
|0
|Хайер Моритц
|1
|0
|Сахити Эмир
|1
|0
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0
|Пореба Лукаш
|1
|0
|Микельбрансис Вильям
|1
|0
|Эльфадли Даниэль
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Караман Кенан
|5
|0
|Мор Тобиас
|4
|0
|Шалленберг Рон
|2
|1
|Санчес Филип
|2
|1
|Каминьски Марцин
|3
|0
|Зегуйн Пауль
|3
|0
|Max Grueger
|3
|0
|Бахманн Яник
|2
|0
|Донкор Антон
|2
|0
|Мёркин Дерри
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Герертс Карел
|1
|0
|Калаш Томаш
|1
|0
|Юнес Амин
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Силла Мусса
|1
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|0
|Taylan Bulut
|1
|0
Результаты матчей
Гамбург
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Шальке 04
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
5
Гамбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Шальке 04
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
12
Упущенные победы
7
9
Гамбург
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Шальке 04
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
15% (2)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
13
Упущенные победы
13
14
Голы по времени матча
Забито
18
7
12 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
6
33%
1
14%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
1
14%
31-45
1
6%
1
14%
46-60
2
11%
3
43%
61-75
3
17%
1
14%
76-90
Пропущено
8
11
0 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
4
50%
3
27%
46-60
3
38%
1
9%
61-75
1
13%
1
9%
76-90
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
3
30%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
10%
4
25%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
4
40%
4
25%
76-90
Пропущено
11
15
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
3
27%
4
27%
31-45
4
36%
2
13%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
2
18%
3
20%
76-90
Забито
28
23
16 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 12
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
9
32%
3
13%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
4
14%
5
22%
31-45
2
7%
2
9%
46-60
3
11%
5
22%
61-75
7
25%
5
22%
76-90
Пропущено
19
26
3 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
0
0%
2
8%
1-15
0
0%
5
19%
16-30
3
16%
7
27%
31-45
8
42%
5
19%
46-60
5
26%
3
12%
61-75
3
16%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Гамбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Гамбург - Твенте 2:4 Айнтрахт Бр - Гамбург 3:1 Гамбург - Нюрнберг 1:1 Фрайбург - Гамбург 2:1
Эльвeрсберг - Гамбург 4:2 Гамбург - Магдебург 3:1 Гамбург - АГФ Орхус 1:1 Фортуна - Гамбург 0:3 Гамбург - Падерборн 2:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Гамбург - Ян 5:0 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Меппен - Гамбург 1:7 Гамбург - Герта 1:1 Кёльн - Гамбург 1:2 Гамбург - Арис Салоники 0:0 Гамбург - Кардифф Сити 0:3 Гамбург - Нант 4:2
Шальке 04
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Шальке 04 - Ян 2:0 Ульм 1846 - Шальке 04 0:0 Аугсбург - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 3:4
Ганновер 96 - Шальке 04 1:0 Арау - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Герта 2:2 Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Магдебург - Шальке 04 2:2 Ален - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Ферль - Шальке 04 0:1 Динамо Киев - Шальке 04 2:2
Результаты матчей
Гамбург
Шальке 04
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Точный счет
2:2
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Гамбург
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
34
33
25
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
43
42
34
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
103
94
85
49
310
211
112
112
112
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|9 (3)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|8 (4)
|Шальке 04
|Караман Кенан
|7 (1)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|7 (1)
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 5
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 5
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|6
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6