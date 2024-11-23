Тур: 13. Стадион: Эннио Тардини. Главный судья: Манганьелло Джанлука
Прогноз на матч от Liveresult
19
Зом
Симон
98
Ман
Деннис
4
Хин
Исак
32
Ретеги
Матео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 Эно АнтониЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Хин ИсакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ретеги МатеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Патрисиу РуйВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Парма
Аталанта
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
18 матчей
27.8%
11.1%
61.1%
5 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
27.8%
11.1%
61.1%
5 побед 2 ничьи 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
7
Голов в среднем за матч
1.8
0.88
Среднее время на гол
50
102
Всего голов
18
19
Голов в среднем за матч
2.25
1.9
Среднее время на гол
40
47
Всего голов
36
26
Голов в среднем за матч
2
1.44
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
45
62
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонни Анж-Йоан
|4 (1)
|0.33
|Ман Деннис
|3
|0.25
|Дель Прато Энрико
|2
|0.17
|Валери Эмануэле
|1
|0.08
|Алмквист Понтус
|1
|0.08
|Эрнани Азеведо
|1 (1)
|0.08
|Зом Симон
|1
|0.08
|Шарпантье Габриэль
|1
|0.08
|Канчелльери Маттео
|1
|0.08
|Эно Антони
|1
|0.08
|Мохаммед Анас Хадж
|0
|0
|Михэйлэ Валентин
|0
|0
|Балог Ботонд
|0
|0
|Кулибали Войо
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|11 (2)
|0.92
|Лукман Адемола
|6 (1)
|0.5
|Де Кетеларе Шарль
|2
|0.17
|Дзаппакоста Давиде
|2
|0.17
|Пашалич Марио
|2
|0.17
|Самарджич Лазар
|2
|0.17
|Де Рон Мартен
|2
|0.17
|Брешианини Марко
|2
|0.17
|Эдерсон Хонорато
|1
|0.08
|Белланова Рауль
|0
|0
|Дзаньоло Николо
|0
|0
|Руджери Маттео
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кейта Мандела
|2
|1
|Судзуки Дзион
|1
|1
|Кулибали Войо
|1
|1
|Канчелльери Маттео
|1
|1
|Дель Прато Энрико
|2
|0
|Михэйлэ Валентин
|2
|0
|Зом Симон
|2
|0
|Балог Ботонд
|2
|0
|Мохаммед Анас Хадж
|2
|0
|Эрнани Азеведо
|1
|0
|Эстевес Науэль
|1
|0
|Бернабе Адриан
|1
|0
|Шарпантье Габриэль
|1
|0
|Чиркати Алессандро
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдерсон Хонорато
|3
|0
|Де Рон Мартен
|3
|0
|Джимсити Берат
|3
|0
|Колашинац Сеад
|2
|0
|Ретеги Матео
|2
|0
|Хин Исак
|2
|0
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0
|Пашалич Марио
|1
|0
|Лукман Адемола
|1
|0
|Дзаньоло Николо
|1
|0
|Белланова Рауль
|1
|0
|Коссуну Одилон
|1
|0
Результаты матчей
Парма
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Аталанта
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
3
Парма
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Аталанта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
17
Парма
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Аталанта
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
14
20
Голы по времени матча
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
2
22%
3
25%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
2
17%
76-90
Пропущено
9
6
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
4
67%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
8
20
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
13%
3
15%
1-15
3
38%
4
20%
16-30
1
13%
3
15%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
1
13%
2
10%
61-75
2
25%
3
15%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
3
38%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Забито
17
32
10 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
2 Не забивали 0
3
18%
6
19%
1-15
4
24%
5
16%
16-30
3
18%
6
19%
31-45
0
0%
7
22%
46-60
2
12%
3
9%
61-75
5
29%
29%
5
16%
76-90
Пропущено
17
14
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
1
6%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
24%
4
29%
31-45
3
18%
7
50%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
5
29%
29%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Венеция - Парма 1:2 Парма - Дженоа 0:1 Ювентус - Парма 2:2 Парма - Эмполи 1:1
Комо - Парма 1:1 Болонья - Парма 0:0 Парма - Кальяри 2:3 Лечче - Парма 2:2 Парма - Удинезе 2:3 Наполи - Парма 2:1 Парма - Милан 2:1 Парма - Фиорентина 1:1 Парма - Палермо 0:1 Парма - Аталанта 4:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Галатасарай - Парма 0:2 Антверпен - Парма 1:2 Лугано - Парма 3:1 Реджана - Парма 1:1 Парма - Кремонезе 1:1
Аталанта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аталанта - Удинезе 2:1 Штутгарт - Аталанта 0:2 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Монца 2:0
Аталанта - Верона 6:1 Аталанта - Селтик 0:0 Венеция - Аталанта 0:2 Аталанта - Дженоа 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Болонья - Аталанта 1:1 Аталанта - Комо 2:3 Аталанта - Арсенал 0:0 Аталанта - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2
Результаты матчей
Парма
Аталанта
Точный счет
1:1
2 раза 33%
2:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Парма
Аталанта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
111
66
93
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|31 - 14
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|19 - 9
|26
|3.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|31 - 15
|25
|4.
|Заявка
|12
|7
|4
|1
|25 - 10
|25
|5.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|25 - 14
|25
|6.
|Заявка
|13
|6
|7
|0
|21 - 7
|25
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|8.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|15 - 13
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|15 - 18
|16
|10.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|9 - 10
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 18
|14
|12.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 17
|13
|13.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|16 - 18
|12
|14.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|17 - 32
|12
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 23
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|12 - 22
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 22
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|5 - 21
|9
|19.
|Заявка
|12
|1
|5
|6
|10 - 15
|8
|20.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 6
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|6.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 3
|13
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 17
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 13
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|13.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|15.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|1 - 4
|6
|17.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|8 - 10
|5
|18.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|7 - 10
|5
|19.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 12
|4
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|2.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|3.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 4
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 10
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 10
|6
|13.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|14.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 10
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
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- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
|11 (3)
|Интер Милан
|Тюрам Маркус
|9 (3)
|Фиорентина
|Кин Мойзе
|8 (1)
|Аталанта
|Лукман Адемола
|6 (4)
|Ювентус
|Влахович Душан
|6
|Верона
|Белахьяне Реда
|1 5
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Кальяри
|Мина Йерри
|1 3
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Парма - Аталанта
Исход игры
Парма
2.5% (3)
Ничья
8.5% (10)
Аталанта
89% (105)
Тотал 2.5
Больше
72.73% (80)
Меньше
27.27% (30)
Обе команды забьют
Да
77.27% (85)
Нет
22.73% (25)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
53.4% (63)
1:3 Аталанта
11% (13)
0:1 Аталанта
9.3% (11)
0:2 Аталанта
7.6% (9)
1:1 Ничья
5.9% (7)
0:0 Ничья
1.7% (2)
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