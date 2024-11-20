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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 13. Стадион: .
Парма
 
Позже
Аталанта
Прогнозы 32
Парма 3.1% (1)
X 6.3% (2)
Аталанта 90.6% (29)
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Аталанта

История личных встреч

Парма
Аталанта

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
83.3%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

18 матчей

27.8%
11.1%
61.1%
5 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

27.8%
11.1%
61.1%
5 побед 2 ничьи 11 побед

История матчей

ТМК
4:1
СA
2:5
СA
3:0
СA
1:2
СA
5:0
СA
1:3
СA
3:0
СA
0:0
СA
1:0
СA
0:4
СA
4:3
СA
2:0
СA
2:1
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:0
СA
3:1
СA
2:3

Голы

Всего голов

18
7

Голов в среднем за матч

1.8
0.88

Среднее время на гол

50
102

Всего голов

18
19

Голов в среднем за матч

2.25
1.9

Среднее время на гол

40
47

Всего голов

36
26

Голов в среднем за матч

2
1.44

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 83%
Меньше 17%
3
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
8
Больше 44%
Меньше 56%
10
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

45
62

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонни Анж-Йоан 4 (1) 0.33
Ман Деннис 3 0.25
Дель Прато Энрико 2 0.17
Валери Эмануэле 1 0.08
Алмквист Понтус 1 0.08
Эрнани Азеведо 1 (1) 0.08
Зом Симон 1 0.08
Шарпантье Габриэль 1 0.08
Канчелльери Маттео 1 0.08
Эно Антони 1 0.08
Мохаммед Анас Хадж 0 0
Михэйлэ Валентин 0 0
Балог Ботонд 0 0
Кулибали Войо 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 11 (2) 0.92
Лукман Адемола 6 (1) 0.5
Де Кетеларе Шарль 2 0.17
Дзаппакоста Давиде 2 0.17
Пашалич Марио 2 0.17
Самарджич Лазар 2 0.17
Де Рон Мартен 2 0.17
Брешианини Марко 2 0.17
Эдерсон Хонорато 1 0.08
Белланова Рауль 0 0
Дзаньоло Николо 0 0
Руджери Маттео 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кейта Мандела 2 1
Судзуки Дзион 1 1
Кулибали Войо 1 1
Канчелльери Маттео 1 1
Дель Прато Энрико 2 0
Михэйлэ Валентин 2 0
Зом Симон 2 0
Балог Ботонд 2 0
Мохаммед Анас Хадж 2 0
Эрнани Азеведо 1 0
Эстевес Науэль 1 0
Бернабе Адриан 1 0
Шарпантье Габриэль 1 0
Чиркати Алессандро 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдерсон Хонорато 3 0
Де Рон Мартен 3 0
Джимсити Берат 3 0
Колашинац Сеад 2 0
Ретеги Матео 2 0
Хин Исак 2 0
Дзаппакоста Давиде 1 0
Пашалич Марио 1 0
Лукман Адемола 1 0
Дзаньоло Николо 1 0
Белланова Рауль 1 0
Коссуну Одилон 1 0

Результаты матчей

Парма
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Аталанта
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
3
Парма
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Аталанта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
17
Парма
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Аталанта
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

14
20

Голы по времени матча

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
2
22%
3
25%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
2
22%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
3
33%
2
17%
76-90

Пропущено

9
6
1 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
4
67%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

8
20
5 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
13%
3
15%
1-15
3
38%
4
20%
16-30
1
13%
3
15%
31-45
0
0%
5
25%
46-60
1
13%
2
10%
61-75
2
25%
3
15%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
13%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
3
38%
31-45
2
25%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Забито

17
32
10 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 9
2 Не забивали 0
3
18%
6
19%
1-15
4
24%
5
16%
16-30
3
18%
6
19%
31-45
0
0%
7
22%
46-60
2
12%
3
9%
61-75
5
29%
29%
5
16%
76-90

Пропущено

17
14
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
1
6%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
24%
4
29%
31-45
3
18%
7
50%
46-60
4
24%
0
0%
61-75
5
29%
29%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Венеция - Парма 1:2 Парма - Дженоа 0:1 Ювентус - Парма 2:2 Парма - Эмполи 1:1
Комо - Парма 1:1 Болонья - Парма 0:0 Парма - Кальяри 2:3 Лечче - Парма 2:2 Парма - Удинезе 2:3 Наполи - Парма 2:1 Парма - Милан 2:1 Парма - Фиорентина 1:1 Парма - Палермо 0:1 Парма - Аталанта 4:1 Хайденхайм - Парма 1:0 Галатасарай - Парма 0:2 Антверпен - Парма 1:2 Лугано - Парма 3:1 Реджана - Парма 1:1 Парма - Кремонезе 1:1
Аталанта
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Аталанта - Удинезе 2:1 Штутгарт - Аталанта 0:2 Наполи - Аталанта 0:3 Аталанта - Монца 2:0
Аталанта - Верона 6:1 Аталанта - Селтик 0:0 Венеция - Аталанта 0:2 Аталанта - Дженоа 5:1 Шахтёр Донецк - Аталанта 0:3 Болонья - Аталанта 1:1 Аталанта - Комо 2:3 Аталанта - Арсенал 0:0 Аталанта - Фиорентина 3:2 Интер Милан - Аталанта 4:0 Торино - Аталанта 2:1 Лечче - Аталанта 0:4 Реал Мадрид - Аталанта 2:0 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Парма - Аталанта 4:1 АЗ Алкмаар - Аталанта 2:2

Результаты матчей

Парма
Аталанта

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
6
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
4 раза 33%
0
2 раза 17%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Парма
Аталанта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
11
1
6
6
1.5
9
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 12 8 2 2 19 - 9 26
2.
Аталанта
 Заявка 12 8 1 3 31 - 15 25
3.
Фиорентина
 Заявка 12 7 4 1 25 - 10 25
4.
Интер Милан
 Заявка 12 7 4 1 26 - 14 25
5.
Лацио
 Заявка 12 8 1 3 25 - 14 25
6.
Ювентус
 Заявка 12 6 6 0 21 - 7 24
7.
Милан
 Заявка 11 5 3 3 20 - 14 18
8.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 15 - 13 18
9.
Удинезе
 Заявка 12 5 1 6 15 - 18 16
10.
Эмполи
 Заявка 12 3 6 3 9 - 10 15
11.
Торино
 Заявка 12 4 2 6 15 - 18 14
12.
Рома
 Заявка 12 3 4 5 14 - 17 13
13.
Парма
 Заявка 12 2 6 4 16 - 18 12
14.
Верона
 Заявка 12 4 0 8 17 - 27 12
15.
Комо
 Заявка 12 2 4 6 13 - 23 10
16.
Кальяри
 Заявка 12 2 4 6 12 - 22 10
17.
Дженоа
 Заявка 12 2 4 6 9 - 22 10
18.
Лечче
 Заявка 12 2 3 7 5 - 21 9
19.
Монца
 Заявка 12 1 5 6 10 - 15 8
20.
Венеция
 Заявка 12 2 2 8 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 6 5 1 0 14 - 6 16
2.
Аталанта
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
3.
Наполи
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
4.
Фиорентина
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
6.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
7.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
8.
Милан
 Заявка 5 3 1 1 10 - 4 10
9.
Рома
 Заявка 6 3 0 3 9 - 7 9
10.
Верона
 Заявка 6 3 0 3 10 - 12 9
11.
Лечче
 Заявка 6 2 2 2 5 - 13 8
12.
Торино
 Заявка 5 2 1 2 5 - 5 7
13.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Кальяри
 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
15.
Венеция
 Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
16.
Эмполи
 Заявка 6 1 3 2 1 - 4 6
17.
Парма
 Заявка 6 1 2 3 8 - 10 5
18.
Комо
 Заявка 4 1 2 1 7 - 10 5
19.
Дженоа
 Заявка 7 0 4 3 6 - 12 4
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 3 2 0 12 - 4 11
2.
Фиорентина
 Заявка 6 3 2 1 11 - 4 11
3.
Интер Милан
 Заявка 5 3 2 0 10 - 5 11
4.
Наполи
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
5.
Болонья
 Заявка 6 3 2 1 11 - 10 11
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 1 2 11 - 7 10
7.
Лацио
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
8.
Эмполи
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
9.
Милан
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
13.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
14.
Монца
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
15.
Кальяри
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
16.
Удинезе
 Заявка 6 1 1 4 7 - 12 4
17.
Рома
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
18.
Верона
 Заявка 6 1 0 5 7 - 15 3
19.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 11 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 8 (1)
Интер Милан Тюрам Маркус 7 (2)
Аталанта Лукман Адемола 6 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Весь список

Топ нарушителей
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Верона Белахяне Реда 1 4
Верона Дуда Ондрей 5
Кальяри Мина Йерри 1 3
Удинезе Камара Хассан 1 3
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  • Текстовая онлайн трансляция матча Парма - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 ноября 2024, осталось 2 дня 13 часов 58 минут.



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  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 56.3% пользователей.
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    • Прогнозы 32
    Парма 3.1% (1)
    X 6.3% (2)
    Аталанта 90.6% (29)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Парма
    Ничья
    Аталанта
    5.00
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    5.10
    1.69
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    Прогнозы на матч Парма - Аталанта

    Исход игры
    Парма
    3.1% (1)
    Ничья
    6.3% (2)
    Аталанта
    90.6% (29)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.19% (23)
    Меньше
    25.81% (8)
    Обе команды забьют
    Да
    80.65% (25)
    Нет
    19.35% (6)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    56.3% (18)
    0:2 Аталанта
    12.5% (4)
    1:3 Аталанта
    9.4% (3)
    1:1 Ничья
    6.3% (2)
    0:1 Аталанта
    6.3% (2)
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