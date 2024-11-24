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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Мехелен
1:0
Перерыв
Беерсхот-Вильрейк
0'
20' Желтая карточка
Файед Омар
21' Желтая карточка
Мрабти Керим
23' Желтая карточка
Ванхесден Зиньо
35' Желтая карточка
Сторм Никола
1:0
41' Гол
Туба Ахмед

Ход матча

20'
 
Файед Омар
21'
Мрабти Керим
 
23'
Ванхесден Зиньо
 
35'
Сторм Никола
 
41'
Туба Ахмед
(Схоофс Роб)
1:0
Лучшие коэффициенты
Мехелен
Ничья
Беерсхот-Вильрейк
1.55
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Все Коэффициенты
1
Де
Волф
Ортвин
13
Ванхесден
Зиньо
6
Туба
Ахмед
3
Марса
Хосе
11
Сторм
Никола
23
Фулон
Дам
17
Rafik
Belghali
16
Схоофс
Роб
35
Бафдили
Билал
19
Мрабти
Керим
14
Раман
Бенито
33
Шинтон
Ник
66
Константопулос
Апостолос
5
Мбе
Со
Лоик
6
Файед
Омар
4
Плат
Брайан
2
Дагба
Колин
8
Хендерсон
Эван
16
Аль-Гамди
Файсал
10
Верлинден
Тибо
17
Аль-Сахафи
Марван
25
Колассен
Антуан
Мехелен
3-4-2-1
Беерсхот-Вильрейк
4-4-2

История личных встреч

Мехелен
Беерсхот-Вильрейк

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
2:1
ПДА
3:2
ПДА
0:1
ПДА
1:2
К
0:1
ПДА
2:3
ПДГБП
2:1
ПДГБП
0:0
ПДБВЭ
0:0
ПДБВЭ
1:1
ПДБПЭ
3:0
ПДБПЭ
1:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
0:2

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.86
0.86

Среднее время на гол

48
105

Всего голов

2
10

Голов в среднем за матч

0.29
1.43

Среднее время на гол

315
63

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.07
1.14

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

84
78

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сторм Никола 4 0.27
Флюке Патрик 3 (1) 0.2
Лаубербах Лион 3 0.2
Раман Бенито 3 0.2
Фулон Дам 2 0.13
Схоофс Роб 2 0.13
Мрабти Керим 2 (1) 0.13
Туба Ахмед 2 0.13
Ван ден Эйнден Бас 2 0.13
Бафдили Билал 2 0.13
Rafik Belghali 1 0.07
Носа Даль Петтер 1 0.07
Хайреманс Джеффри 1 0.07
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Сахафи Марван 4 0.29
Мишес Симион 2 0.14
Сануси Райан 1 0.07
Маттис Эрве 1 (1) 0.07
Шиманга Катуку 1 0.07
Хендерсон Эван 1 0.07
Рейнерс Том 1 0.07
Кейта Чарли 1 0.07
Верлинден Тибо 0 0
Вейманс Марко 0 0
Колассен Антуан 0 0
Аль-Гамди Файсал 0 0
Марта Арьяни 0 0
Файед Омар 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Азиз 6 0
Мрабти Керим 3 0
Марса Хосе 3 0
Ван Клеемпут Жюль 1 1
Схоофс Роб 2 0
Туба Ахмед 2 0
Лаубербах Лион 2 0
Фулон Дам 2 0
Рэмекерс Тун 2 0
Бафдили Билал 2 0
Бесник Хаши 1 0
Уолш Сэнди 1 0
Сторм Никола 1 0
Флюке Патрик 1 0
Ванхесден Зиньо 1 0
Конате Мори 1 0
Ван ден Эйнден Бас 1 0
Rafik Belghali 1 0
Elton Yeboah 1 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кагро Велат 4 0
Плат Брайан 2 1
Вейманс Марко 3 0
Колассен Антуан 3 0
Константопулос Апостолос 3 0
Файед Омар 3 0
Рейнерс Том 2 0
Ayouba Kosiah 2 0
Мишес Симион 2 0
Кёйт Дирк 1 0
Маттис Эрве 1 0
Шиманга Катуку 1 0
Дагба Колин 1 0
Матияш Давор 1 0
Хюйбертс Дин 1 0
Аль-Гамди Файсал 1 0
Марта Арьяни 1 0
Кейта Чарли 1 0
Аль-Сахафи Марван 1 0

Результаты матчей

Мехелен
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Беерсхот-Вильрейк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
4
Мехелен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Беерсхот-Вильрейк
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

8
4
Мехелен
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Беерсхот-Вильрейк
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

12
8

Голы по времени матча

Забито

18
4
7 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 10
1
6%
0
0%
1-15
2
11%
2
50%
16-30
4
22%
0
0%
31-45
4
22%
1
25%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
6
33%
1
25%
76-90

Пропущено

11
14
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
9%
2
14%
1-15
2
18%
2
14%
16-30
5
45%
2
14%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
27%
3
21%
76-90

Забито

11
9
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
9%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
2
18%
3
33%
61-75
4
36%
2
22%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
6
55%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
43%
1
9%
76-90

Забито

29
13
9 В 1-м тайме 4
20 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
2 Не забивали 5
2
7%
1
8%
1-15
2
7%
3
23%
16-30
5
17%
0
0%
31-45
7
24%
3
23%
46-60
3
10%
3
23%
61-75
10
34%
3
23%
76-90

Пропущено

18
25
10 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
11%
8
32%
1-15
2
11%
3
12%
16-30
6
33%
3
12%
31-45
2
11%
3
12%
46-60
0
0%
4
16%
61-75
6
33%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Мехелен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Мехелен - Ла Лувьер 3:1 Дендер - Мехелен 2:5
Мехелен - Кортрейк 3:0 Мехелен - АХ Лёвен 5:0 Генк - Мехелен 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Стандард - Мехелен 0:0 Мехелен - Вестерло 2:4 Брюгге - Мехелен 1:1 Олимпиакос - Мехелен 2:0 Хейст - Мехелен 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Антверпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Льеж ФК 3:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:0
Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 2:1 Вестерло - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Патро Эйсден 0:1 Васланд-Беверен - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 1:2

Результаты матчей

Мехелен
Беерсхот-Вильрейк

Точный счет

1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
5
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
5
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
5
3 раза 21%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 46%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Мехелен
Беерсхот-Вильрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
4
3
4
2.5
1
6
2
5
3.5
2
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
6
1.5
1
5
1
6
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
6
6
8
1.5
4
9
4
10
2.5
1
12
3
11
3.5
3
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 11 1 3 31 - 19 34
2.
Брюгге
 15 8 4 3 30 - 16 28
3.
Антверпен
 14 7 3 4 27 - 12 24
4.
Мехелен
 1:0 15 7 3 5 29 - 19 24
5.
Андерлехт
 14 6 5 3 24 - 12 23
6.
Гент
 14 6 4 4 23 - 12 22
7.
Стандард
 15 6 3 6 10 - 18 21
8.
Юнион Сент-Жиллуаз
 14 4 7 3 17 - 12 19
9.
Вестерло
 14 5 3 6 23 - 23 18
10.
Дендер
 15 4 6 5 18 - 24 18
11.
Спортинг Шарлеруа
 15 5 2 8 14 - 19 17
12.
Сент-Трейден
 15 4 5 6 20 - 31 17
13.
АХ Лёвен
 14 3 7 4 14 - 18 16
14.
Серкль Брюгге
 15 4 3 8 16 - 27 15
15.
Кортрейк
 14 4 2 8 10 - 25 14
16.
Беерсхот-Вильрейк
 0:1 14 1 4 9 12 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 8 7 1 0 18 - 5 22
2.
Стандард
 8 5 2 1 8 - 4 17
3.
Мехелен
 1:0 8 5 1 2 20 - 10 16
4.
Брюгге
 7 4 2 1 17 - 7 14
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 4 2 1 12 - 4 14
6.
Антверпен
 7 4 1 2 20 - 5 13
7.
Гент
 7 4 1 2 16 - 6 13
8.
Спортинг Шарлеруа
 7 4 1 2 7 - 4 13
9.
Андерлехт
 7 3 3 1 11 - 5 12
10.
Сент-Трейден
 7 3 3 1 11 - 10 12
11.
Вестерло
 7 3 2 2 14 - 10 11
12.
Серкль Брюгге
 8 3 2 3 12 - 13 11
13.
Кортрейк
 7 3 1 3 6 - 8 10
14.
АХ Лёвен
 6 2 3 1 8 - 5 9
15.
Дендер
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 0:1 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 8 4 2 2 13 - 9 14
2.
Генк
 7 4 0 3 13 - 14 12
3.
Андерлехт
 7 3 2 2 13 - 7 11
4.
Антверпен
 7 3 2 2 7 - 7 11
5.
Гент
 7 2 3 2 7 - 6 9
6.
Дендер
 7 2 3 2 8 - 12 9
7.
Мехелен
 1:0 7 2 2 3 9 - 9 8
8.
Вестерло
 7 2 1 4 9 - 13 7
9.
АХ Лёвен
 8 1 4 3 6 - 13 7
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 0 5 2 5 - 8 5
11.
Сент-Трейден
 8 1 2 5 9 - 21 5
12.
Серкль Брюгге
 7 1 1 5 4 - 14 4
13.
Стандард
 7 1 1 5 2 - 14 4
14.
Кортрейк
 7 1 1 5 4 - 17 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 8 1 1 6 7 - 15 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 0:1 7 0 1 6 4 - 19 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 9 (2)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 8
Андерлехт Дольберг Каспер 8
Антверпен Чери Тьяронн 7 (4)
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Антверпен Ayrton Costa 6
Мехелен Мохаммед Азиз 6
АХ Лёвен Верстрате Биргер 5
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
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  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Схоофс Роб сделал результативную передачу.
  • 41'
    Г О О О О Л - Туба Ахмед бьет в цель!
  • 35'
    Сторм Никола получил желтую карточку от судьи
  • 23'
    Ванхесден Зиньо получил желтую карточку от судьи
  • 21'
    Мрабти Керим получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Омар Файед получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мехелен
Ничья
Беерсхот-Вильрейк
1.55
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5.00
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7.30
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