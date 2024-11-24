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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Мехелен
3:0
Конец матча
Беерсхот-Вильрейк
0'
20' Желтая карточка
Файед Омар
21' Желтая карточка
Мрабти Керим
23' Желтая карточка
Ванхесден Зиньо
35' Желтая карточка
Сторм Никола
1:0
41' Гол
Туба Ахмед
48' Желтая карточка
Бафдили Билал
2:0
71' Гол
Раман Бенито
3:0
90' Гол
Флюке Патрик
90'+6
1
Де
Волф
Ортвин
13
Ванхесден
Зиньо
6
Туба
Ахмед
3
Марса
Хосе
11
Сторм
Никола
23
Фулон
Дам
17
Rafik
Belghali
16
Схоофс
Роб
35
Бафдили
Билал
19
Мрабти
Керим
14
Раман
Бенито
33
Шинтон
Ник
66
Константопулос
Апостолос
5
Мбе
Со
Лоик
6
Файед
Омар
4
Плат
Брайан
2
Дагба
Колин
8
Хендерсон
Эван
16
Аль-Гамди
Файсал
10
Верлинден
Тибо
17
Аль-Сахафи
Марван
25
Колассен
Антуан
Мехелен
3-4-2-1
Беерсхот-Вильрейк
4-4-2

История личных встреч

Мехелен
Беерсхот-Вильрейк

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы

14 матчей

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
2:1
ПДА
3:2
ПДА
0:1
ПДА
1:2
К
0:1
ПДА
2:3
ПДГБП
2:1
ПДГБП
0:0
ПДБВЭ
0:0
ПДБВЭ
1:1
ПДБПЭ
3:0
ПДБПЭ
1:0
ЛЖ
0:2
ЛЖ
0:2

Голы

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.86
0.86

Среднее время на гол

48
105

Всего голов

2
10

Голов в среднем за матч

0.29
1.43

Среднее время на гол

315
63

Всего голов

15
16

Голов в среднем за матч

1.07
1.14

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

84
78

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флюке Патрик 4 (1) 0.27
Сторм Никола 4 0.27
Раман Бенито 4 0.27
Лаубербах Лион 3 0.2
Фулон Дам 2 0.13
Схоофс Роб 2 0.13
Мрабти Керим 2 (1) 0.13
Туба Ахмед 2 0.13
Ван ден Эйнден Бас 2 0.13
Бафдили Билал 2 0.13
Хайреманс Джеффри 1 0.07
Rafik Belghali 1 0.07
Носа Даль Петтер 1 0.07
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Сахафи Марван 4 0.29
Мишес Симион 2 0.14
Сануси Райан 1 0.07
Маттис Эрве 1 (1) 0.07
Шиманга Катуку 1 0.07
Хендерсон Эван 1 0.07
Рейнерс Том 1 0.07
Кейта Чарли 1 0.07
Верлинден Тибо 0 0
Вейманс Марко 0 0
Колассен Антуан 0 0
Аль-Гамди Файсал 0 0
Марта Арьяни 0 0
Файед Омар 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Азиз 6 0
Мрабти Керим 3 0
Марса Хосе 3 0
Бафдили Билал 3 0
Ван Клеемпут Жюль 1 1
Схоофс Роб 2 0
Туба Ахмед 2 0
Лаубербах Лион 2 0
Фулон Дам 2 0
Рэмекерс Тун 2 0
Бесник Хаши 1 0
Уолш Сэнди 1 0
Сторм Никола 1 0
Флюке Патрик 1 0
Ванхесден Зиньо 1 0
Конате Мори 1 0
Ван ден Эйнден Бас 1 0
Rafik Belghali 1 0
Elton Yeboah 1 0
Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кагро Велат 4 0
Плат Брайан 2 1
Вейманс Марко 3 0
Колассен Антуан 3 0
Константопулос Апостолос 3 0
Файед Омар 3 0
Рейнерс Том 2 0
Ayouba Kosiah 2 0
Мишес Симион 2 0
Кёйт Дирк 1 0
Маттис Эрве 1 0
Шиманга Катуку 1 0
Дагба Колин 1 0
Матияш Давор 1 0
Хюйбертс Дин 1 0
Аль-Гамди Файсал 1 0
Марта Арьяни 1 0
Кейта Чарли 1 0
Аль-Сахафи Марван 1 0

Результаты матчей

Мехелен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Беерсхот-Вильрейк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
4
Мехелен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Беерсхот-Вильрейк
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

8
4
Мехелен
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Беерсхот-Вильрейк
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
8

Упущенные победы

12
8

Голы по времени матча

Забито

21
4
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
2
50%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
4
19%
1
25%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
7
33%
1
25%
76-90

Пропущено

11
17
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
9%
2
12%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
5
45%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
3
27%
4
24%
76-90

Забито

11
9
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
9%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
2
18%
3
33%
61-75
4
36%
2
22%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
6
55%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
43%
1
9%
76-90

Забито

32
13
10 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 3
2 Не забивали 6
2
6%
1
8%
1-15
2
6%
3
23%
16-30
6
19%
0
0%
31-45
7
22%
3
23%
46-60
4
13%
3
23%
61-75
11
34%
3
23%
76-90

Пропущено

18
28
10 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
11%
8
29%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
6
33%
4
14%
31-45
2
11%
3
11%
46-60
0
0%
5
18%
61-75
6
33%
5
18%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Мехелен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Мехелен - Ла Лувьер 3:1 Дендер - Мехелен 2:5
Мехелен - Кортрейк 3:0 Мехелен - АХ Лёвен 5:0 Генк - Мехелен 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Стандард - Мехелен 0:0 Мехелен - Вестерло 2:4 Брюгге - Мехелен 1:1 Олимпиакос - Мехелен 2:0 Хейст - Мехелен 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Антверпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Льеж ФК 3:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:0
Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 2:1 Вестерло - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Патро Эйсден 0:1 Васланд-Беверен - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 1:2

Результаты матчей

Мехелен
Беерсхот-Вильрейк

Точный счет

3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
5
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 40%
5
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Мехелен
Беерсхот-Вильрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
3
4
4
4
2.5
1
6
2
6
3.5
2
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1
6
1.5
1
6
1
6
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
7
7
7
8
1.5
4
10
5
10
2.5
1
13
3
12
3.5
3
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 11 1 3 31 - 19 34
2.
Брюгге
 15 8 4 3 30 - 16 28
3.
Антверпен
 14 7 3 4 27 - 12 24
4.
Мехелен
 15 7 3 5 31 - 19 24
5.
Андерлехт
 14 6 5 3 24 - 12 23
6.
Гент
 14 6 4 4 23 - 12 22
7.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1:0 15 5 7 3 18 - 12 22
8.
Стандард
 15 6 3 6 10 - 18 21
9.
Вестерло
 14 5 3 6 23 - 23 18
10.
Дендер
 15 4 6 5 18 - 24 18
11.
Спортинг Шарлеруа
 15 5 2 8 14 - 19 17
12.
Сент-Трейден
 15 4 5 6 20 - 31 17
13.
АХ Лёвен
 0:1 15 3 7 5 14 - 19 16
14.
Серкль Брюгге
 15 4 3 8 16 - 27 15
15.
Кортрейк
 14 4 2 8 10 - 25 14
16.
Беерсхот-Вильрейк
 14 1 4 9 12 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 8 7 1 0 18 - 5 22
2.
Стандард
 8 5 2 1 8 - 4 17
3.
Мехелен
 8 5 1 2 22 - 10 16
4.
Брюгге
 7 4 2 1 17 - 7 14
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1:0 7 4 2 1 12 - 4 14
6.
Антверпен
 7 4 1 2 20 - 5 13
7.
Гент
 7 4 1 2 16 - 6 13
8.
Спортинг Шарлеруа
 7 4 1 2 7 - 4 13
9.
Андерлехт
 7 3 3 1 11 - 5 12
10.
Сент-Трейден
 7 3 3 1 11 - 10 12
11.
Вестерло
 7 3 2 2 14 - 10 11
12.
Серкль Брюгге
 8 3 2 3 12 - 13 11
13.
Кортрейк
 7 3 1 3 6 - 8 10
14.
АХ Лёвен
 0:1 7 2 3 2 8 - 6 9
15.
Дендер
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 8 4 2 2 13 - 9 14
2.
Генк
 7 4 0 3 13 - 14 12
3.
Андерлехт
 7 3 2 2 13 - 7 11
4.
Антверпен
 7 3 2 2 7 - 7 11
5.
Гент
 7 2 3 2 7 - 6 9
6.
Дендер
 7 2 3 2 8 - 12 9
7.
Мехелен
 7 2 2 3 9 - 9 8
8.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1:0 8 1 5 2 6 - 8 8
9.
Вестерло
 7 2 1 4 9 - 13 7
10.
АХ Лёвен
 0:1 8 1 4 3 6 - 13 7
11.
Сент-Трейден
 8 1 2 5 9 - 21 5
12.
Серкль Брюгге
 7 1 1 5 4 - 14 4
13.
Стандард
 7 1 1 5 2 - 14 4
14.
Кортрейк
 7 1 1 5 4 - 17 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 8 1 1 6 7 - 15 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 7 0 1 6 4 - 21 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 9 (2)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 8
Андерлехт Дольберг Каспер 8
Антверпен Чери Тьяронн 7 (4)
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Антверпен Ayrton Costa 6
Мехелен Мохаммед Азиз 6
АХ Лёвен Верстрате Биргер 5
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Омар Файед уходит с поля. Кейта Чарли выходит вместо него
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