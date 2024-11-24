Тур: 15. Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне.
3:0
Конец матча
0'
20' Желтая карточкаФайед Омар
21' Желтая карточкаМрабти Керим
23' Желтая карточкаВанхесден Зиньо
35' Желтая карточкаСторм Никола
1:0
41' ГолТуба Ахмед
48' Желтая карточкаБафдили Билал
2:0
71' ГолРаман Бенито
3:0
90' ГолФлюке Патрик
90'+6
Ход матча
20'
21'
23'
35'
41'
1:0
48'
71'
90'
3:0
11
Сторм
Никола
23
Фулон
Дам
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
14
Раман
Бенито
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Сторм НиколаЗащитник
-
23 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
14 Раман БенитоНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
77 Флюке ПатрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хаси Бесник
- Основной состав
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Матияш ДаворВратарь
- Защитник
-
47 Кагро ВелатПолузащитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
-
27 Кейта ЧарлиНападающий
-
42 Марта АрьяниНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Dirk Kuyt
История личных встреч
Мехелен
Беерсхот-Вильрейк
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 4 победы
14 матчей
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
35.7%
14.3%
7 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.86
0.86
Среднее время на гол
48
105
Всего голов
2
10
Голов в среднем за матч
0.29
1.43
Среднее время на гол
315
63
Всего голов
15
16
Голов в среднем за матч
1.07
1.14
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
84
78
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флюке Патрик
|4 (1)
|0.27
|Сторм Никола
|4
|0.27
|Раман Бенито
|4
|0.27
|Лаубербах Лион
|3
|0.2
|Фулон Дам
|2
|0.13
|Схоофс Роб
|2
|0.13
|Мрабти Керим
|2 (1)
|0.13
|Туба Ахмед
|2
|0.13
|Ван ден Эйнден Бас
|2
|0.13
|Бафдили Билал
|2
|0.13
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.07
|Rafik Belghali
|1
|0.07
|Носа Даль Петтер
|1
|0.07
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Сахафи Марван
|4
|0.29
|Мишес Симион
|2
|0.14
|Сануси Райан
|1
|0.07
|Маттис Эрве
|1 (1)
|0.07
|Шиманга Катуку
|1
|0.07
|Хендерсон Эван
|1
|0.07
|Рейнерс Том
|1
|0.07
|Кейта Чарли
|1
|0.07
|Верлинден Тибо
|0
|0
|Вейманс Марко
|0
|0
|Колассен Антуан
|0
|0
|Аль-Гамди Файсал
|0
|0
|Марта Арьяни
|0
|0
|Файед Омар
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Азиз
|6
|0
|Мрабти Керим
|3
|0
|Марса Хосе
|3
|0
|Бафдили Билал
|3
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|1
|Схоофс Роб
|2
|0
|Туба Ахмед
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Фулон Дам
|2
|0
|Рэмекерс Тун
|2
|0
|Бесник Хаши
|1
|0
|Уолш Сэнди
|1
|0
|Сторм Никола
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Ванхесден Зиньо
|1
|0
|Конате Мори
|1
|0
|Ван ден Эйнден Бас
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
|Elton Yeboah
|1
|0
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кагро Велат
|4
|0
|Плат Брайан
|2
|1
|Вейманс Марко
|3
|0
|Колассен Антуан
|3
|0
|Константопулос Апостолос
|3
|0
|Файед Омар
|3
|0
|Рейнерс Том
|2
|0
|Ayouba Kosiah
|2
|0
|Мишес Симион
|2
|0
|Кёйт Дирк
|1
|0
|Маттис Эрве
|1
|0
|Шиманга Катуку
|1
|0
|Дагба Колин
|1
|0
|Матияш Давор
|1
|0
|Хюйбертс Дин
|1
|0
|Аль-Гамди Файсал
|1
|0
|Марта Арьяни
|1
|0
|Кейта Чарли
|1
|0
|Аль-Сахафи Марван
|1
|0
Результаты матчей
Мехелен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Беерсхот-Вильрейк
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
4
Мехелен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Беерсхот-Вильрейк
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
8
4
Мехелен
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
47% (7)
27% (4)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
40% (6)
13% (2)
Беерсхот-Вильрейк
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
29% (4)
64% (9)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
8
Упущенные победы
12
8
Голы по времени матча
Забито
21
4
8 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
1
5%
0
0%
1-15
2
10%
2
50%
16-30
5
24%
0
0%
31-45
4
19%
1
25%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
7
33%
1
25%
76-90
Пропущено
11
17
8 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
1
9%
2
12%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
5
45%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
3
27%
4
24%
76-90
Забито
11
9
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 9
1
9%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
2
18%
3
33%
61-75
4
36%
2
22%
76-90
Пропущено
7
11
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
14%
6
55%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
14%
1
9%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
3
43%
1
9%
76-90
Забито
32
13
10 В 1-м тайме 4
22 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 3
2 Не забивали 6
2
6%
1
8%
1-15
2
6%
3
23%
16-30
6
19%
0
0%
31-45
7
22%
3
23%
46-60
4
13%
3
23%
61-75
11
34%
3
23%
76-90
Пропущено
18
28
10 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
2
11%
8
29%
1-15
2
11%
3
11%
16-30
6
33%
4
14%
31-45
2
11%
3
11%
46-60
0
0%
5
18%
61-75
6
33%
5
18%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Мехелен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Мехелен - Ла Лувьер 3:1 Дендер - Мехелен 2:5
Мехелен - Кортрейк 3:0 Мехелен - АХ Лёвен 5:0 Генк - Мехелен 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Стандард - Мехелен 0:0 Мехелен - Вестерло 2:4 Брюгге - Мехелен 1:1 Олимпиакос - Мехелен 2:0 Хейст - Мехелен 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Антверпен - Мехелен 2:1 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Льеж ФК 3:1 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:0
Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 2:1 Вестерло - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Патро Эйсден 0:1 Васланд-Беверен - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 1:2
Результаты матчей
Мехелен
Беерсхот-Вильрейк
Точный счет
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
5
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
5
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Мехелен
Беерсхот-Вильрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
34
44
16
26
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
16
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
77
78
410
510
113
312
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|1
|3
|31 - 19
|34
|2.
|15
|8
|4
|3
|30 - 16
|28
|3.
|14
|7
|3
|4
|27 - 12
|24
|4.
|15
|7
|3
|5
|31 - 19
|24
|5.
|14
|6
|5
|3
|24 - 12
|23
|6.
|14
|6
|4
|4
|23 - 12
|22
|7.
|1:0
|15
|5
|7
|3
|18 - 12
|22
|8.
|15
|6
|3
|6
|10 - 18
|21
|9.
|14
|5
|3
|6
|23 - 23
|18
|10.
|15
|4
|6
|5
|18 - 24
|18
|11.
|15
|5
|2
|8
|14 - 19
|17
|12.
|15
|4
|5
|6
|20 - 31
|17
|13.
|0:1
|15
|3
|7
|5
|14 - 19
|16
|14.
|15
|4
|3
|8
|16 - 27
|15
|15.
|14
|4
|2
|8
|10 - 25
|14
|16.
|14
|1
|4
|9
|12 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|18 - 5
|22
|2.
|8
|5
|2
|1
|8 - 4
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|22 - 10
|16
|4.
|7
|4
|2
|1
|17 - 7
|14
|5.
|1:0
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|6.
|7
|4
|1
|2
|20 - 5
|13
|7.
|7
|4
|1
|2
|16 - 6
|13
|8.
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|9.
|7
|3
|3
|1
|11 - 5
|12
|10.
|7
|3
|3
|1
|11 - 10
|12
|11.
|7
|3
|2
|2
|14 - 10
|11
|12.
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|13.
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|14.
|0:1
|7
|2
|3
|2
|8 - 6
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|16.
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|2.
|7
|4
|0
|3
|13 - 14
|12
|3.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|5.
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|6.
|7
|2
|3
|2
|8 - 12
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|8.
|1:0
|8
|1
|5
|2
|6 - 8
|8
|9.
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|10.
|0:1
|8
|1
|4
|3
|6 - 13
|7
|11.
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|12.
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|13.
|7
|1
|1
|5
|2 - 14
|4
|14.
|7
|1
|1
|5
|4 - 17
|4
|15.
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|16.
|7
|0
|1
|6
|4 - 21
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|9 (2)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|8
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (4)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (4)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Антверпен
|Ayrton Costa
|6
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|АХ Лёвен
|Верстрате Биргер
|5
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5