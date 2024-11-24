Тур: 14. Стадион: Hofmann Personal Stadion.
1:2
Конец матча
0'
1:0
30' ГолГойгингер Томас
40' Желтая карточкаSimon Seidl
1:1
41' ГолChristian Lichtenberger
45' Желтая карточкаSoumaila Diabate
1:2
48' ГолЦипот Тио
60' Красная карточкаMilos Jovicic
66' Желтая карточкаИталиано Джейкоб
90' Желтая карточкаНосс Конор
90' Желтая карточкаРосенбергер Бенжамен
90'+7
Ход матча
30'
40'
41'
45'
48'
1:2
60'
66'
90'
60
Simon
Pirkl
20
Simon
Seidl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
60 Simon PirklЗащитник
-
20 Simon SeidlПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Пашич АлемНападающий
- Нападающий
-
-
10 Paul Mensah
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Lukas GrafЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Ципот ТиоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Вучич РомеоНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Rene Poms
История личных встреч
Блау-Вайсс Линц
Гразер
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
2
1.2
Среднее время на гол
45
75
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.6
0.5
Среднее время на гол
56
180
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.78
0.89
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
101
Бомбардиры внутри турнира
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|8
|0.57
|Гойгингер Томас
|2
|0.14
|Simon Seidl
|2
|0.14
|Добрас Кристиан
|1
|0.07
|Simon Pirkl
|1
|0.07
|Носс Конор
|1
|0.07
|Alexander Briedl
|1
|0.07
|Оливейра Андерсон
|0
|0
|Nicolas Schmid
|0
|0
|Шмидт Александер
|0
|0
Гразер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Christian Lichtenberger
|3
|0.21
|Мадернер Даниэль
|2
|0.14
|Michael Lang2
|2
|0.14
|Ципот Тио
|2
|0.14
|Вучич Ромео
|2
|0.14
|Росенбергер Бенжамен
|1
|0.07
|Michael Cheukoua
|1
|0.07
|Atsushi Zaizen
|1
|0.07
|Филипович Петар
|1
|0.07
|Сатин Мурат
|0
|0
|Италиано Джейкоб
|0
|0
Карточки
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Paul Mensah
|3
|1
|Ronivaldo II
|4
|0
|Гойгингер Томас
|3
|0
|Simon Pirkl
|3
|0
|Simon Seidl
|3
|0
|Soumaila Diabate
|3
|0
|Штраусс Фабио
|1
|1
|Морманн Мартин
|2
|0
|Alexander Briedl
|2
|0
|Оливейра Андерсон
|1
|0
|Маранда Мануэль
|1
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Пашич Алем
|1
|0
|Носс Конор
|1
|0
|Валльнер Сильван
|1
|0
Гразер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Milos Jovicic
|4
|1
|Росенбергер Бенжамен
|4
|0
|Филипович Петар
|2
|1
|Италиано Джейкоб
|3
|0
|Christian Lichtenberger
|3
|0
|Marco Gantschnig
|3
|0
|Atsushi Zaizen
|3
|0
|Thorsten Schriebl
|3
|0
|Dennis Dressel
|3
|0
|Ципот Тио
|3
|0
|Marco Perchtold
|2
|0
|Сатин Мурат
|2
|0
|Michael Cheukoua
|2
|0
|Michael Lang2
|2
|0
|Lukas Graf
|1
|0
|Мадернер Даниэль
|1
|0
|Jakob Meierhofer
|1
|0
|Вучич Ромео
|1
|0
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Гразер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
8
Блау-Вайсс Линц
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Гразер
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
3
5
Блау-Вайсс Линц
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Гразер
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
4
13
Голы по времени матча
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
3
38%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Пропущено
3
16
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
6%
1-15
2
67%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
33%
4
25%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Забито
8
8
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
3
38%
3
38%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
15
9
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
13%
3
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
33%
31-45
4
27%
1
11%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
2
22%
76-90
Забито
16
16
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
3
19%
3
19%
1-15
4
25%
3
19%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
4
25%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
13%
2
13%
76-90
Пропущено
18
25
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
11%
4
16%
1-15
3
17%
2
8%
16-30
1
6%
6
24%
31-45
4
22%
5
20%
46-60
4
22%
4
16%
61-75
4
22%
4
16%
76-90
Результаты последних матчей
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 2:1 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 2:1 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 2:1
Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 1:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 ВСГ Герта Велс - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Вильдон - Блау-Вайсс Линц 0:5 Штуттгартер Киккерс - Блау-Вайсс Линц 4:1 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 0:2
Гразер
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гразер - Сваровски Тироль 2:1 Ред Булл Зальцбург - Гразер 0:0 Брегенз - Гразер 2:1 Гразер - Рапид Вена 1:1
Штурм Грац - Гразер 5:2 Гразер - Войтсберг 6:2 Аустрия Вена - Гразер 2:1 Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Гразер 4:2 Гразер - Альтах 1:1 Гразер - Штрипфинг 3:0 Хартберг - Гразер 1:1 Райхенау - Гразер 0:9 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Атус Велден - Гразер 2:2 Гразер - Бешикташ 1:5
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
Гразер
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
4:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
6 раз 86%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
9 раз 69%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Блау-Вайсс Линц
Гразер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
24
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
16
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
103
310
67
112
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|10 (3)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|8 (1)
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|7
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6 (2)
|Хартберг
|Patrik Mijic
|6 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|6
|Аустрия Клагенфурт
|Christopher Cvetko
|6
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|6
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|6
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|6