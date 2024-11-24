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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Блау-Вайсс Линц
1:2
Конец матча
Гразер
0'
1:0
30' Гол
Гойгингер Томас
40' Желтая карточка
Simon Seidl
1:1
41' Гол
Christian Lichtenberger
45' Желтая карточка
Soumaila Diabate
1:2
48' Гол
Ципот Тио
60' Красная карточка
Milos Jovicic
66' Желтая карточка
Италиано Джейкоб
90' Желтая карточка
Носс Конор
90' Желтая карточка
Росенбергер Бенжамен
90'+7
1
Витек
Радек
28
Оливейра
Андерсон
15
Маранда
Мануэль
16
Морманн
Мартин
60
Simon
Pirkl
20
Simon
Seidl
18
Soumaila
Diabate
19
Alexander
Briedl
13
Шмидт
Александер
9
Ronivaldo
II
27
Гойгингер
Томас
1
Jakob
Meierhofer
30
Milos
Jovicic
5
Филипович
Петар
15
Lukas
Graf
21
Michael
Lang2
7
Сатин
Мурат
13
Marco
Perchtold
27
Росенбергер
Бенжамен
10
Christian
Lichtenberger
9
Мадернер
Даниэль
11
Ципот
Тио
Блау-Вайсс Линц
4-3-3
Гразер
3-4-3

История личных встреч

Блау-Вайсс Линц
Гразер

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

9 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

Б
2:2
ВЛ
0:3
ВЛ
1:1
ВЛ
1:0
ВЛ
1:0
ВЛ
5:0
ВЛ
3:1
ВЛ
1:1
ВЛ
2:0

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

2
1.2

Среднее время на гол

45
75

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.6
0.5

Среднее время на гол

56
180

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.78
0.89

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
101

Бомбардиры внутри турнира

Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 8 0.57
Гойгингер Томас 2 0.14
Simon Seidl 2 0.14
Добрас Кристиан 1 0.07
Simon Pirkl 1 0.07
Носс Конор 1 0.07
Alexander Briedl 1 0.07
Оливейра Андерсон 0 0
Nicolas Schmid 0 0
Шмидт Александер 0 0
Гразер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Christian Lichtenberger 3 0.21
Мадернер Даниэль 2 0.14
Michael Lang2 2 0.14
Ципот Тио 2 0.14
Вучич Ромео 2 0.14
Росенбергер Бенжамен 1 0.07
Michael Cheukoua 1 0.07
Atsushi Zaizen 1 0.07
Филипович Петар 1 0.07
Сатин Мурат 0 0
Италиано Джейкоб 0 0

Карточки

Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Paul Mensah 3 1
Ronivaldo II 4 0
Гойгингер Томас 3 0
Simon Pirkl 3 0
Simon Seidl 3 0
Soumaila Diabate 3 0
Штраусс Фабио 1 1
Морманн Мартин 2 0
Alexander Briedl 2 0
Оливейра Андерсон 1 0
Маранда Мануэль 1 0
Шмидт Александер 1 0
Пашич Алем 1 0
Носс Конор 1 0
Валльнер Сильван 1 0
Гразер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Milos Jovicic 4 1
Росенбергер Бенжамен 4 0
Филипович Петар 2 1
Италиано Джейкоб 3 0
Christian Lichtenberger 3 0
Marco Gantschnig 3 0
Atsushi Zaizen 3 0
Thorsten Schriebl 3 0
Dennis Dressel 3 0
Ципот Тио 3 0
Marco Perchtold 2 0
Сатин Мурат 2 0
Michael Cheukoua 2 0
Michael Lang2 2 0
Lukas Graf 1 0
Мадернер Даниэль 1 0
Jakob Meierhofer 1 0
Вучич Ромео 1 0

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Гразер
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
8
Блау-Вайсс Линц
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Гразер
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

3
5
Блау-Вайсс Линц
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Гразер
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

4
13

Голы по времени матча

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
1
13%
16-30
1
13%
1
13%
31-45
3
38%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Пропущено

3
16
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
1
6%
1-15
2
67%
2
13%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
1
33%
4
25%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Забито

8
8
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
3
38%
3
38%
1-15
1
13%
2
25%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

15
9
4 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
13%
3
33%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
33%
31-45
4
27%
1
11%
46-60
3
20%
0
0%
61-75
4
27%
2
22%
76-90

Забито

16
16
10 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
3
19%
3
19%
1-15
4
25%
3
19%
16-30
3
19%
1
6%
31-45
4
25%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
13%
2
13%
76-90

Пропущено

18
25
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
2
11%
4
16%
1-15
3
17%
2
8%
16-30
1
6%
6
24%
31-45
4
22%
5
20%
46-60
4
22%
4
16%
61-75
4
22%
4
16%
76-90

Результаты последних матчей

Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 2:1 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 2:1 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 2:1
Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 1:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 ВСГ Герта Велс - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Вильдон - Блау-Вайсс Линц 0:5 Штуттгартер Киккерс - Блау-Вайсс Линц 4:1 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 0:2
Гразер
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Гразер - Сваровски Тироль 2:1 Ред Булл Зальцбург - Гразер 0:0 Брегенз - Гразер 2:1 Гразер - Рапид Вена 1:1
Штурм Грац - Гразер 5:2 Гразер - Войтсберг 6:2 Аустрия Вена - Гразер 2:1 Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 ЛАСК - Гразер 4:2 Гразер - Альтах 1:1 Гразер - Штрипфинг 3:0 Хартберг - Гразер 1:1 Райхенау - Гразер 0:9 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Гразер - Аль-Ахли Джидда 3:3 Гразер - Ред Булл Зальцбург 2:3 Атус Велден - Гразер 2:2 Гразер - Бешикташ 1:5

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
Гразер

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
4:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
6 раз 86%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
9 раз 69%
2
2 раза 15%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
2
6 раз 46%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Блау-Вайсс Линц
Гразер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
6
1.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
10
3
3
10
1.5
6
7
1
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 14 10 2 2 36 - 15 32
2.
Рапид Вена
 14 7 6 1 18 - 12 27
3.
Аустрия Вена
 13 7 3 3 19 - 13 24
4.
Вольфсбергер
 14 6 2 6 25 - 19 20
5.
ЛАСК
 14 6 2 6 22 - 21 20
6.
Ред Булл Зальцбург
 12 5 3 4 16 - 16 18
7.
Блау-Вайсс Линц
 14 5 2 7 17 - 20 17
8.
Хартберг
 12 4 4 4 16 - 16 16
9.
Аустрия Клагенфурт
 13 4 3 6 13 - 27 15
10.
Сваровски Тироль
 14 3 4 7 11 - 18 13
11.
Гразер
 14 2 6 6 18 - 26 12
12.
Альтах
 14 2 3 9 12 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 7 6 1 0 13 - 5 19
2.
Штурм Грац
 8 6 1 1 26 - 9 19
3.
Аустрия Вена
 6 5 1 0 14 - 6 16
4.
Блау-Вайсс Линц
 7 4 0 3 9 - 5 12
5.
Хартберг
 7 3 2 2 9 - 7 11
6.
Вольфсбергер
 8 3 2 3 14 - 11 11
7.
Ред Булл Зальцбург
 5 3 1 1 10 - 4 10
8.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 2 2 8 - 8 8
9.
ЛАСК
 7 2 1 4 12 - 13 7
10.
Сваровски Тироль
 7 1 4 2 3 - 4 7
11.
Гразер
 6 1 3 2 8 - 9 6
12.
Альтах
 7 1 2 4 7 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 6 4 1 1 10 - 6 13
2.
ЛАСК
 7 4 1 2 10 - 8 13
3.
Вольфсбергер
 6 3 0 3 11 - 8 9
4.
Аустрия Вена
 7 2 2 3 5 - 7 8
5.
Ред Булл Зальцбург
 7 2 2 3 6 - 12 8
6.
Рапид Вена
 7 1 5 1 5 - 7 8
7.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 1 4 5 - 19 7
8.
Сваровски Тироль
 7 2 0 5 8 - 14 6
9.
Гразер
 8 1 3 4 10 - 17 6
10.
Хартберг
 5 1 2 2 7 - 9 5
11.
Блау-Вайсс Линц
 7 1 2 4 8 - 15 5
12.
Альтах
 7 1 1 5 5 - 11 4
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Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 10 (3)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 8 (1)
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 7
Штурм Грац Китеишвили Отар 6 (2)
Хартберг Patrik Mijic 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 6
Аустрия Клагенфурт Christopher Cvetko 6
Штурм Грац Газибегович Юсуф 6
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 6
Аустрия Вена Abubakr Barry 6
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч Блау-Вайсс Линц 1:2 Гразер онлайн

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