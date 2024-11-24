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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Вольфсбергер
2:0
Конец матча
Альтах
0'
24' Желтая карточка
Karamoko Sankara
26' Желтая карточка
Йегер Лукас
27' Желтая карточка
Эстрада Паскаль
29' Желтая карточка
Mike-Steven Baehre
45' Желтая карточка
Chibuike Nwaiwu
50' Желтая карточка
Фадингер Лукас
70' Желтая карточка
Коллер Пауль-Фридрих
1:0
77' Гол
Emmanuel Agyeman
80' Желтая карточка
Забитцер Томас
2:0
86' Гол
Erik Kojzek
90'+3
12
Польстер
Николас
22
Баумгартнер
Доминик
27
Chibuike
Nwaiwu
37
Nicolas
Wimmer
97
Яшич
Адис
19
Алтунашвили
Сандро
8
Писингер
Симон
31
Ульманн
Максимилиан
11
Балло
Тьерно
20
Зукич
Деян
9
Karamoko
Sankara
1
Стоянович
Деян
23
Йегер
Лукас
22
Эстрада
Паскаль
15
Коллер
Пауль-Фридрих
29
Mohamed
Ouedraogo
6
Демаку
Весель
8
Mike-Steven
Baehre
30
Фадингер
Лукас
27
Гебауэр
Кристиан
37
Камери
Дийон
14
Lukas
Fridrikas
Вольфсбергер
3-4-3
Альтах
4-3-3

История личных встреч

Вольфсбергер
Альтах

18 матчей

61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

38.9%
61.1%
7 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
55.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед

33 матча

33.3%
30.3%
36.4%
11 побед 10 ничьих 12 побед

Первый тайм

21.2%
54.5%
24.3%
7 побед 18 ничьих 8 побед

Второй тайм

27.3%
54.5%
18.2%
9 побед 18 ничьих 6 побед

История матчей

Б
2:0
Б
0:1
Б
0:0
Б
1:1
Б
0:0
Б
0:0
Б
0:2
Б
2:3
Б
2:2
Б
3:0
Б
1:2
Б
0:1
Б
0:2
Б
2:1
Б
5:2
Б
0:0
Б
0:1
Б
2:1
Б
0:0
Б
3:2
Б
1:0
Б
0:0
Б
2:1
Б
1:2
Б
1:0
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:1
Б
0:2
Б
2:0
Б
1:0
Б
0:0
Б
1:2

Голы

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

1
1.12

Среднее время на гол

90
80

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

1.18
0.69

Среднее время на гол

76
130

Всего голов

36
30

Голов в среднем за матч

1.09
0.91

Тотал матчей

2.5
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

82
99

Бомбардиры внутри турнира

Вольфсбергер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зукич Деян 4 0.29
Балло Тьерно 4 (1) 0.29
Erik Kojzek 4 0.29
Атанга Давид 2 0.14
Писингер Симон 2 0.14
Баумгартнер Доминик 2 0.14
Ульманн Максимилиан 2 0.14
Angelo Gattermayer 1 0.07
Chibuike Nwaiwu 1 0.07
Emmanuel Agyeman 1 0.07
Алтунашвили Сандро 1 0.07
Омич Эрвин 1 0.07
Яшич Адис 0 0
Альтах
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo VI 6 0.43
Коллер Пауль-Фридрих 2 0.14
Lukas Fridrikas 2 (1) 0.14
Гугганиг Лукас 1 0.07
Эстрада Паскаль 1 0.07
Mike-Steven Baehre 0 0
Инголич Сандро 0 0
Демаку Весель 0 0
Sofian Bahloul 0 0
Фадингер Лукас 0 0
Кронбергер Лука 0 0

Карточки

Вольфсбергер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балло Тьерно 4 0
Chibuike Nwaiwu 4 0
Баумгартнер Доминик 3 0
Писингер Симон 2 0
Ульманн Максимилиан 2 0
Атанга Давид 2 0
Забитцер Томас 2 0
Яшич Адис 2 0
Angelo Gattermayer 2 0
Karamoko Sankara 2 0
Пинк Маркус 0 1
Nicolas Wimmer 0 1
Шерцер Йонатан 1 0
Алтунашвили Сандро 1 0
Польстер Николас 1 0
Зукич Деян 1 0
Dietmar Kuhbauer 1 0
Омич Эрвин 1 0
Erik Kojzek 1 0
Альтах
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Демаку Весель 4 1
Инголич Сандро 5 0
Гугганиг Лукас 4 0
Mike-Steven Baehre 4 0
Йегер Лукас 3 0
Коллер Пауль-Фридрих 3 0
Штрунц Оливер 3 0
Эстрада Паскаль 3 0
Lukas Fridrikas 2 0
Кронбергер Лука 2 0
Gustavo VI 1 0
Гебауэр Кристиан 1 0
Лукачевич Леонардо 1 0
Sofian Bahloul 1 0
Фадингер Лукас 1 0
Камери Дийон 1 0
Mohamed Ouedraogo 1 0

Результаты матчей

Вольфсбергер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Альтах
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
3
Вольфсбергер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Альтах
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

9
5
Вольфсбергер
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Альтах
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

13
8

Голы по времени матча

Забито

12
5
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
8%
1
20%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
4
33%
1
20%
61-75
2
17%
1
20%
76-90

Пропущено

11
9
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
4
36%
3
33%
76-90

Забито

11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
2
18%
3
43%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
13%
1
11%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
33%
76-90

Забито

23
12
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
9%
1
8%
1-15
6
26%
4
33%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
4
17%
2
17%
46-60
6
26%
4
33%
61-75
4
17%
1
8%
76-90

Пропущено

19
18
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
11%
1
6%
1-15
3
16%
4
22%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
16%
3
17%
46-60
4
21%
2
11%
61-75
7
37%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:0
Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Войтсберг 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 СВ Валлерн - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Альтах - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 АСК Кофлач - Вольфсбергер 4:0 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3
Альтах
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Альтах - Виль 2:1 Альтах - ЛАСК 1:2 Сваровски Тироль - Альтах 1:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 2:2
Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1 Альтах - Рапид Вена 0:1 Хартберг - Альтах 2:0 Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1 Гразер - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Альтах 2:1 Альтах - Вольфсбергер 2:0 ЛАСК - Альтах 1:2 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1 Брегенц - Альтах 1:2 Альтах - Штутгарт (любители) 0:0

Результаты матчей

Вольфсбергер
Альтах

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Вольфсбергер
Альтах

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
2
5
2
5
2.5
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
3
10
4
9
2.5
3
10
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 14 10 2 2 36 - 15 32
2.
Рапид Вена
 14 7 6 1 18 - 12 27
3.
Аустрия Вена
 13 7 3 3 19 - 13 24
4.
Вольфсбергер
 14 6 2 6 25 - 19 20
5.
ЛАСК
 14 6 2 6 22 - 21 20
6.
Ред Булл Зальцбург
 12 5 3 4 16 - 16 18
7.
Блау-Вайсс Линц
 14 5 2 7 17 - 20 17
8.
Хартберг
 12 4 4 4 16 - 16 16
9.
Аустрия Клагенфурт
 13 4 3 6 13 - 27 15
10.
Сваровски Тироль
 14 3 4 7 11 - 18 13
11.
Гразер
 14 2 6 6 18 - 26 12
12.
Альтах
 14 2 3 9 12 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Рапид Вена
 7 6 1 0 13 - 5 19
2.
Штурм Грац
 8 6 1 1 26 - 9 19
3.
Аустрия Вена
 6 5 1 0 14 - 6 16
4.
Блау-Вайсс Линц
 7 4 0 3 9 - 5 12
5.
Хартберг
 7 3 2 2 9 - 7 11
6.
Вольфсбергер
 8 3 2 3 14 - 11 11
7.
Ред Булл Зальцбург
 5 3 1 1 10 - 4 10
8.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 2 2 8 - 8 8
9.
ЛАСК
 7 2 1 4 12 - 13 7
10.
Сваровски Тироль
 7 1 4 2 3 - 4 7
11.
Гразер
 6 1 3 2 8 - 9 6
12.
Альтах
 7 1 2 4 7 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 6 4 1 1 10 - 6 13
2.
ЛАСК
 7 4 1 2 10 - 8 13
3.
Вольфсбергер
 6 3 0 3 11 - 8 9
4.
Аустрия Вена
 7 2 2 3 5 - 7 8
5.
Ред Булл Зальцбург
 7 2 2 3 6 - 12 8
6.
Рапид Вена
 7 1 5 1 5 - 7 8
7.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 1 4 5 - 19 7
8.
Сваровски Тироль
 7 2 0 5 8 - 14 6
9.
Гразер
 8 1 3 4 10 - 17 6
10.
Хартберг
 5 1 2 2 7 - 9 5
11.
Блау-Вайсс Линц
 7 1 2 4 8 - 15 5
12.
Альтах
 7 1 1 5 5 - 11 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 10 (3)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 8 (1)
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 7
Штурм Грац Китеишвили Отар 6 (2)
Хартберг Patrik Mijic 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 6
Аустрия Клагенфурт Christopher Cvetko 6
Штурм Грац Газибегович Юсуф 6
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 6
Аустрия Вена Abubakr Barry 6
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Chibuike Nwaiwu получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Майк-Стивен Бэре получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Эстрада Паскаль получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Йегер Лукас получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Sankara Karamoko получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вольфсбергер 2:0 Альтах онлайн

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