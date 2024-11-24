Тур: 14. Стадион: Лавантталь Арена.
2:0
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаKaramoko Sankara
26' Желтая карточкаЙегер Лукас
27' Желтая карточкаЭстрада Паскаль
29' Желтая карточкаMike-Steven Baehre
45' Желтая карточкаChibuike Nwaiwu
50' Желтая карточкаФадингер Лукас
70' Желтая карточкаКоллер Пауль-Фридрих
1:0
77' ГолEmmanuel Agyeman
80' Желтая карточкаЗабитцер Томас
2:0
86' ГолErik Kojzek
90'+3
Ход матча
24'
26'
27'
45'
50'
77'
1:0
80'
86'
2:0
97
Яшич
Адис
11
Балло
Тьерно
20
Зукич
Деян
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Яшич АдисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Балло ТьерноНападающий
-
20 Зукич ДеянНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Скубль ДавидВратарь
-
44 Омич ЭрвинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
47 Erik Kojzek
-
Главный тренер: Кюхбауэр Дитмар
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Йегер ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Камери ДийонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Paul Piffer
-
13 Djawal Kaiba
-
26 Erkin Yalcin
-
Главный тренер: Fabio Ingolitsch
История личных встреч
Вольфсбергер
Альтах
18 матчей
61.1%
38.9%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
38.9%
61.1%
7 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
55.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Второй тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 6 побед
33 матча
33.3%
30.3%
36.4%
11 побед 10 ничьих 12 побед
Первый тайм
21.2%
54.5%
24.3%
7 побед 18 ничьих 8 побед
Второй тайм
27.3%
54.5%
18.2%
9 побед 18 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
1
1.12
Среднее время на гол
90
80
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
1.18
0.69
Среднее время на гол
76
130
Всего голов
36
30
Голов в среднем за матч
1.09
0.91
Тотал матчей
2.5
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
12
Больше 36%
Меньше 64%
21
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
82
99
Бомбардиры внутри турнира
Вольфсбергер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зукич Деян
|4
|0.29
|Балло Тьерно
|4 (1)
|0.29
|Erik Kojzek
|4
|0.29
|Атанга Давид
|2
|0.14
|Писингер Симон
|2
|0.14
|Баумгартнер Доминик
|2
|0.14
|Ульманн Максимилиан
|2
|0.14
|Angelo Gattermayer
|1
|0.07
|Chibuike Nwaiwu
|1
|0.07
|Emmanuel Agyeman
|1
|0.07
|Алтунашвили Сандро
|1
|0.07
|Омич Эрвин
|1
|0.07
|Яшич Адис
|0
|0
Альтах
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo VI
|6
|0.43
|Коллер Пауль-Фридрих
|2
|0.14
|Lukas Fridrikas
|2 (1)
|0.14
|Гугганиг Лукас
|1
|0.07
|Эстрада Паскаль
|1
|0.07
|Mike-Steven Baehre
|0
|0
|Инголич Сандро
|0
|0
|Демаку Весель
|0
|0
|Sofian Bahloul
|0
|0
|Фадингер Лукас
|0
|0
|Кронбергер Лука
|0
|0
Карточки
Вольфсбергер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балло Тьерно
|4
|0
|Chibuike Nwaiwu
|4
|0
|Баумгартнер Доминик
|3
|0
|Писингер Симон
|2
|0
|Ульманн Максимилиан
|2
|0
|Атанга Давид
|2
|0
|Забитцер Томас
|2
|0
|Яшич Адис
|2
|0
|Angelo Gattermayer
|2
|0
|Karamoko Sankara
|2
|0
|Пинк Маркус
|0
|1
|Nicolas Wimmer
|0
|1
|Шерцер Йонатан
|1
|0
|Алтунашвили Сандро
|1
|0
|Польстер Николас
|1
|0
|Зукич Деян
|1
|0
|Dietmar Kuhbauer
|1
|0
|Омич Эрвин
|1
|0
|Erik Kojzek
|1
|0
Альтах
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Демаку Весель
|4
|1
|Инголич Сандро
|5
|0
|Гугганиг Лукас
|4
|0
|Mike-Steven Baehre
|4
|0
|Йегер Лукас
|3
|0
|Коллер Пауль-Фридрих
|3
|0
|Штрунц Оливер
|3
|0
|Эстрада Паскаль
|3
|0
|Lukas Fridrikas
|2
|0
|Кронбергер Лука
|2
|0
|Gustavo VI
|1
|0
|Гебауэр Кристиан
|1
|0
|Лукачевич Леонардо
|1
|0
|Sofian Bahloul
|1
|0
|Фадингер Лукас
|1
|0
|Камери Дийон
|1
|0
|Mohamed Ouedraogo
|1
|0
Результаты матчей
Вольфсбергер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Альтах
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
4
3
Вольфсбергер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Альтах
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
9
5
Вольфсбергер
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Альтах
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
13
8
Голы по времени матча
Забито
12
5
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
1
8%
1
20%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
17%
1
20%
46-60
4
33%
1
20%
61-75
2
17%
1
20%
76-90
Пропущено
11
9
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
3
27%
2
22%
61-75
4
36%
3
33%
76-90
Забито
11
7
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
9%
0
0%
1-15
4
36%
3
43%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
1
14%
46-60
2
18%
3
43%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 6
1
13%
1
11%
1-15
2
25%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
3
38%
3
33%
76-90
Забито
23
12
9 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
9%
1
8%
1-15
6
26%
4
33%
16-30
1
4%
0
0%
31-45
4
17%
2
17%
46-60
6
26%
4
33%
61-75
4
17%
1
8%
76-90
Пропущено
19
18
5 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 12
2
11%
1
6%
1-15
3
16%
4
22%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
16%
3
17%
46-60
4
21%
2
11%
61-75
7
37%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Вольфсбергер
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:2 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:0
Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:3 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Штурм Грац - Вольфсбергер 0:3 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Войтсберг 0:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 СВ Валлерн - Вольфсбергер 0:2 Вольфсбергер - Гразер 4:2 Альтах - Вольфсбергер 2:0 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 АСВ Драссбург - Вольфсбергер 0:7 Вольфсбергер - Удинезе 2:2 АСК Кофлач - Вольфсбергер 4:0 Железярне Подбрезова - Вольфсбергер 1:3
Альтах
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Альтах - Виль 2:1 Альтах - ЛАСК 1:2 Сваровски Тироль - Альтах 1:0 Альтах - Аустрия Клагенфурт 2:2
Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1 Альтах - Рапид Вена 0:1 Хартберг - Альтах 2:0 Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1 Гразер - Альтах 1:1 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Альтах 2:1 Альтах - Вольфсбергер 2:0 ЛАСК - Альтах 1:2 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Донауфельд - Альтах 2:0 Альтах - Фрайбург 1:1 Альтах - Грасcхоппер 1:0 Альтах - Брегенз 2:1 Брегенц - Альтах 1:2 Альтах - Штутгарт (любители) 0:0
Результаты матчей
Вольфсбергер
Альтах
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Вольфсбергер
Альтах
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
25
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
15
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
58
310
49
310
112
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|10 (3)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|8 (1)
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|7
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6 (2)
|Хартберг
|Patrik Mijic
|6 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|6
|Аустрия Клагенфурт
|Christopher Cvetko
|6
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|6
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|6
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|6