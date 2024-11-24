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  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Штегеманн Саша
Хольштайн Киль
0:2
Перерыв
Майнц
0'
0:1
11' Гол
Амири Надим
0:2
37' Пенальти
Буркардт Джонатан

Ход матча

11'
0:1
Амири Надим
(Небель Пауль)
33'
Порат Финн
Матино Сюто
 
33'
Гигович Армин
Пухач Тымотеуш
 
37'
0:2
Буркардт Джонатан

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 192 Количество передач 254
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 110
Хольштайн Киль 10.9% (12)
X 40.9% (45)
Майнц 48.2% (53)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Хольштайн Киль
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вайнер
Тимон
6
Ивежич
Марко
4
Эррас
Патрик
14
Гешвилль
Макс
10
Холтби
Льюис
17
Беккер
Тимо
7
Скрибски
Стивен
22
Ремберг
Николай
27
Пухач
Тымотеуш
19
Харрис
Фил
18
Матино
Сюто
27
Центнер
Робин
21
Да
Коста
Данни
16
Бель
Штефан
31
Кор
Доминик
19
Каси
Антони
2
Мвене
Филлипп
6
Сано
Каису
18
Амири
Надим
8
Небель
Пауль
7
Чхэ-Сон
Ли
II
29
Буркардт
Джонатан
Хольштайн Киль
3-1-4-2
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

Хольштайн Киль
Майнц

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

К
3:2
К
2:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матино Сюто 4 (1) 0.36
Гигович Армин 2 0.18
Гешвилль Макс 1 0.09
Эррас Патрик 1 0.09
Пихлер Бенедикт 1 0.09
Бернхардссон Александер 1 0.09
Харрис Фил 1 0.09
Арп Янн-Фите 1 (1) 0.09
Холтби Льюис 0 0
Скрибски Стивен 0 0
Порат Финн 0 0
Пухач Тымотеуш 0 0
Ремберг Николай 0 0
Келати Анду 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 7 (1) 0.64
Амири Надим 3 (1) 0.27
Чхэ-Сон Ли II 2 0.18
Зиб Арминдо 2 0.18
Небель Пауль 1 0.09
Лайч Максим 1 0.09
Мвене Филлипп 0 0
Да Коста Данни 0 0
Видмер Сильван 0 0
Ханче-Ольсен Андреас 0 0
Каси Антони 0 0
Хон Хён-Сок 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнудсен Магнус 5 0
Арп Янн-Фите 2 1
Ремберг Николай 3 0
Келати Анду 1 1
Порат Финн 2 0
Вайнер Тимон 2 0
Гигович Армин 2 0
Гешвилль Макс 2 0
Marcel Rapp 0 1
Шульц Марвин 1 0
Коменда Марко 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Ивежич Марко 1 0
Dirk Bremser 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 6 0
Амири Надим 2 1
Ханче-Ольсен Андреас 2 1
Видмер Сильван 3 0
Каси Антони 2 0
Бо Энриксен 2 0
Небель Пауль 2 0
Дженц Мориц 2 0
Бель Штефан 1 0
Центнер Робин 1 0
Мвене Филлипп 1 0
Чхэ-Сон Ли II 1 0
Зиб Арминдо 1 0
Рисс Лассе 1 0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Майнц
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
3
Хольштайн Киль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Майнц
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

4
4
Хольштайн Киль
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (4)
60% (6)
Майнц
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
1
20%
3
33%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Пропущено

13
5
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
15%
2
40%
1-15
4
31%
1
20%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
1
20%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

11
10
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
27%
2
20%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
2
18%
1
10%
76-90

Забито

13
14
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
2
15%
3
21%
1-15
2
15%
2
14%
16-30
1
8%
3
21%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
2
15%
2
14%
61-75
4
31%
1
7%
76-90

Пропущено

24
15
15 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
5
21%
4
27%
1-15
6
25%
2
13%
16-30
4
17%
2
13%
31-45
1
4%
3
20%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
4
17%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Вердер - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:0 Кёльн - Хольштайн Киль 3:0 Штутгарт - Хольштайн Киль 2:1
Хольштайн Киль - Унион Берлин 0:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 5:0 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Алемания Ахен - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Академик БК - Хольштайн Киль 1:0 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1
Майнц
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Майнц - Боруссия Д 3:1 Фрайбург - Майнц 0:0 Майнц - Бавария 0:4 Майнц - Боруссия М 1:1
Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Майнц - Rheinhessen-Auswahl 4:0 Санкт-Паули - Майнц 0:3 Майнц - Хайденхайм 0:2 Аугсбург - Майнц 2:3 Майнц - Вердер 1:2 Майнц - Дармштадт 0:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Майнц - Унион Берлин 1:1 Веен Висбаден - Майнц 1:3 Майнц - Монпелье 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Айнтрахт Трир - Майнц 3:0 Майнц - Базара Майнц 8:0 Майнц - Басара Майнц 8:0 Вольфсбург - Майнц 1:3

Результаты матчей

Хольштайн Киль
Майнц

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:6
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
3
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:6
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
3
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

Хольштайн Киль
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 11 9 2 0 36 - 7 29
2.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 7 2 2 27 - 16 23
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 11 6 3 2 18 - 9 21
4.
Байер Л
 Заявка 11 5 5 1 26 - 18 20
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 6 1 4 22 - 18 19
6.
Фрайбург
 Заявка 11 5 2 4 13 - 15 17
7.
Майнц
 2:0 Заявка 11 4 4 3 17 - 14 16
8.
Штутгарт
 Заявка 11 4 4 3 21 - 19 16
9.
Унион Берлин
 Заявка 11 4 4 3 9 - 9 16
10.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 3 4 20 - 18 15
11.
Вердер
 Заявка 11 4 3 4 17 - 22 15
12.
Боруссия М
 Заявка 10 4 2 4 15 - 14 14
13.
Хоффенхайм
 Заявка 11 3 3 5 17 - 22 12
14.
Аугсбург
 Заявка 11 3 3 5 13 - 23 12
15.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 15 - 20 10
16.
Санкт-Паули
 Заявка 10 2 2 6 7 - 12 8
17.
Хольштайн Киль
 0:2 Заявка 11 1 2 8 12 - 27 5
18.
Бохум
 Заявка 11 0 2 9 10 - 32 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 4 1 0 16 - 6 13
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 8 - 1 11
5.
Байер Л
 Заявка 6 3 2 1 15 - 11 11
6.
Унион Берлин
 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
7.
Штутгарт
 Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
8.
Аугсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
9.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
10.
Боруссия М
 Заявка 5 3 0 2 11 - 9 9
11.
Хоффенхайм
 Заявка 6 3 0 3 14 - 16 9
12.
Вердер
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
13.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
14.
Майнц
 2:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Хайденхайм
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Хольштайн Киль
 0:2 Заявка 6 1 0 5 4 - 16 3
17.
Санкт-Паули
 Заявка 5 0 2 3 0 - 6 2
18.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 23 - 6 16
2.
Майнц
 2:0 Заявка 5 3 2 0 11 - 5 11
3.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
6.
Вердер
 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
7.
Байер Л
 Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
8.
Фрайбург
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 5 2 0 3 7 - 6 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 0 4 10 - 13 6
11.
Боруссия М
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
12.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
13.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Хольштайн Киль
 0:2 Заявка 5 0 2 3 8 - 11 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Бохум
 Заявка 6 0 0 6 6 - 19 0
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 14 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 11 (7)
Майнц Буркардт Джонатан 7
Боруссия М Кляйндинст Тим 6 (3)
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Holstein Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 64 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 110
    Хольштайн Киль 10.9% (12)
    X 40.9% (45)
    Майнц 48.2% (53)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хольштайн Киль
    Ничья
    Майнц
    3.60
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    2.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хольштайн Киль 0:2 Майнц

    Исход игры
    Хольштайн Киль
    10.9% (12)
    Ничья
    40.9% (45)
    Майнц
    48.2% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.62% (42)
    Меньше
    60.38% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    75.47% (80)
    Нет
    24.53% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.4% (40)
    1:2 Майнц
    23.6% (26)
    0:1 Майнц
    16.4% (18)
    2:1 Хольштайн Киль
    5.5% (6)
    1:0 Хольштайн Киль
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    1:3 Майнц
    2.7% (3)
    0:2 Майнц
    1.8% (2)
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