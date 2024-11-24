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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 14906 Главный судья: Штегеманн Саша
Хольштайн Киль
0:3
Конец матча
Майнц
0'
0:1
11' Гол
Амири Надим
0:2
37' Пенальти
Буркардт Джонатан
0:3
53' Гол
Ли Чхэ-Сон
56' Желтая карточка
Эррас Патрик
90'+4

Ход матча

11'
0:1
Амири Надим
(Небель Пауль)
33'
Порат Финн
Матино Сюто
 
33'
Гигович Армин
Пухач Тымотеуш
 
37'
0:2
Буркардт Джонатан
46'
Пихлер Бенедикт
Холтби Льюис
 
53'
0:3
Ли Чхэ-Сон
(Каси Антони)
56'
Эррас Патрик
 
69'
 
Хон Хён-Сок
Ли Чхэ-Сон
72'
Шульц Марвин
Гешвилль Макс
 
76'
Яворчек Доминик
Скрибски Стивен
 
80'
 
Видмер Сильван
Каси Антони
80'
 
Зиб Арминдо
Буркардт Джонатан
90'
 
Ханче-Ольсен Андреас
Кор Доминик
90'
 
Верачниг Николас
Мвене Филлипп

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 352 Количество передач 553
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

Прогнозы 110
Хольштайн Киль 10.9% (12)
X 40.9% (45)
Майнц 48.2% (53)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вайнер
Тимон
6
Ивежич
Марко
4
Эррас
Патрик
14
Гешвилль
Макс
10
Холтби
Льюис
17
Беккер
Тимо
7
Скрибски
Стивен
22
Ремберг
Николай
27
Пухач
Тымотеуш
19
Харрис
Фил
18
Матино
Сюто
27
Центнер
Робин
21
Да
Коста
Данни
16
Бель
Штефан
31
Кор
Доминик
19
Каси
Антони
2
Мвене
Филлипп
6
Сано
Каису
18
Амири
Надим
8
Небель
Пауль
7
Чхэ-Сон
Ли
II
29
Буркардт
Джонатан
Хольштайн Киль
3-1-4-2
Майнц
3-4-2-1

История личных встреч

Хольштайн Киль
Майнц

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

История матчей

К
3:2
К
2:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матино Сюто 4 (1) 0.36
Гигович Армин 2 0.18
Гешвилль Макс 1 0.09
Эррас Патрик 1 0.09
Пихлер Бенедикт 1 0.09
Бернхардссон Александер 1 0.09
Харрис Фил 1 0.09
Арп Янн-Фите 1 (1) 0.09
Холтби Льюис 0 0
Скрибски Стивен 0 0
Порат Финн 0 0
Пухач Тымотеуш 0 0
Ремберг Николай 0 0
Келати Анду 0 0
Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 7 (1) 0.64
Амири Надим 3 (1) 0.27
Чхэ-Сон Ли II 3 0.27
Зиб Арминдо 2 0.18
Небель Пауль 1 0.09
Лайч Максим 1 0.09
Мвене Филлипп 0 0
Каси Антони 0 0
Да Коста Данни 0 0
Видмер Сильван 0 0
Ханче-Ольсен Андреас 0 0
Хон Хён-Сок 0 0

Карточки

Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнудсен Магнус 5 0
Арп Янн-Фите 2 1
Ремберг Николай 3 0
Келати Анду 1 1
Порат Финн 2 0
Вайнер Тимон 2 0
Гигович Армин 2 0
Гешвилль Макс 2 0
Marcel Rapp 0 1
Шульц Марвин 1 0
Эррас Патрик 1 0
Коменда Марко 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Ивежич Марко 1 0
Dirk Bremser 1 0
Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 6 0
Амири Надим 2 1
Ханче-Ольсен Андреас 2 1
Видмер Сильван 3 0
Каси Антони 2 0
Бо Энриксен 2 0
Небель Пауль 2 0
Дженц Мориц 2 0
Бель Штефан 1 0
Центнер Робин 1 0
Мвене Филлипп 1 0
Чхэ-Сон Ли II 1 0
Зиб Арминдо 1 0
Рисс Лассе 1 0

Результаты матчей

Хольштайн Киль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Майнц
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
3
Хольштайн Киль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Майнц
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

4
4
Хольштайн Киль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Майнц
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

8
7

Голы по времени матча

Забито

5
12
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
20%
4
33%
1-15
2
40%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Пропущено

16
5
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
19%
2
40%
1-15
4
25%
1
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
1
20%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

11
10
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
27%
2
20%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
2
18%
1
10%
76-90

Забито

13
17
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
15%
4
24%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
2
15%
4
24%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
4
31%
1
6%
76-90

Пропущено

27
15
17 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
6
22%
4
27%
1-15
6
22%
2
13%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
2
7%
3
20%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
4
15%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Хольштайн Киль
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Вердер - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:0 Кёльн - Хольштайн Киль 3:0 Штутгарт - Хольштайн Киль 2:1
Хольштайн Киль - Унион Берлин 0:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 5:0 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Алемания Ахен - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Академик БК - Хольштайн Киль 1:0 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1
Майнц
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Майнц - Боруссия Д 3:1 Фрайбург - Майнц 0:0 Майнц - Бавария 0:4 Майнц - Боруссия М 1:1
Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Майнц - Rheinhessen-Auswahl 4:0 Санкт-Паули - Майнц 0:3 Майнц - Хайденхайм 0:2 Аугсбург - Майнц 2:3 Майнц - Вердер 1:2 Майнц - Дармштадт 0:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Майнц - Унион Берлин 1:1 Веен Висбаден - Майнц 1:3 Майнц - Монпелье 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Айнтрахт Трир - Майнц 3:0 Майнц - Базара Майнц 8:0 Майнц - Басара Майнц 8:0 Вольфсбург - Майнц 1:3

Результаты матчей

Хольштайн Киль
Майнц

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
0:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
3
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Хольштайн Киль
Майнц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
5
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 11 9 2 0 36 - 7 29
2.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 7 2 2 27 - 16 23
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 11 6 3 2 18 - 9 21
4.
Байер Л
 Заявка 11 5 5 1 26 - 18 20
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 6 1 4 22 - 18 19
6.
Боруссия М
 2:0 Заявка 11 5 2 4 17 - 14 17
7.
Фрайбург
 Заявка 11 5 2 4 13 - 15 17
8.
Майнц
 Заявка 11 4 4 3 18 - 14 16
9.
Штутгарт
 Заявка 11 4 4 3 21 - 19 16
10.
Унион Берлин
 Заявка 11 4 4 3 9 - 9 16
11.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 3 4 20 - 18 15
12.
Вердер
 Заявка 11 4 3 4 17 - 22 15
13.
Хоффенхайм
 Заявка 11 3 3 5 17 - 22 12
14.
Аугсбург
 Заявка 11 3 3 5 13 - 23 12
15.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 15 - 20 10
16.
Санкт-Паули
 0:2 Заявка 11 2 2 7 7 - 14 8
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 11 1 2 8 12 - 28 5
18.
Бохум
 Заявка 11 0 2 9 10 - 32 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 4 1 0 16 - 6 13
4.
Боруссия М
 2:0 Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 8 - 1 11
6.
Байер Л
 Заявка 6 3 2 1 15 - 11 11
7.
Унион Берлин
 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
8.
Штутгарт
 Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
9.
Аугсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
10.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
11.
Хоффенхайм
 Заявка 6 3 0 3 14 - 16 9
12.
Вердер
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
13.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
14.
Майнц
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Хайденхайм
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 1 0 5 4 - 17 3
17.
Санкт-Паули
 0:2 Заявка 5 0 2 3 0 - 6 2
18.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 23 - 6 16
2.
Майнц
 Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
3.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
6.
Вердер
 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
7.
Байер Л
 Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
8.
Фрайбург
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
Санкт-Паули
 0:2 Заявка 6 2 0 4 7 - 8 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 0 4 10 - 13 6
11.
Боруссия М
 2:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
12.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
13.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 0 2 3 8 - 11 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Бохум
 Заявка 6 0 0 6 6 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 14 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 11 (7)
Боруссия М Кляйндинст Тим 7 (3)
Майнц Буркардт Джонатан 7
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Штутгарт Шабо Юлиан 1 4
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 14906 болельщиков
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: Хольштайн Киль: 38%, Майнц: 62%.
  • 93'
    Верачниг Николас из команды Майнц в офсайде
  • 93'
    Майнц пытается что-то создать.
  • 93'
    Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Беккер Тимо ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Holstein Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 110
    Хольштайн Киль 10.9% (12)
    X 40.9% (45)
    Майнц 48.2% (53)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хольштайн Киль 0:3 Майнц

    Исход игры
    Хольштайн Киль
    10.9% (12)
    Ничья
    40.9% (45)
    Майнц
    48.2% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.62% (42)
    Меньше
    60.38% (64)
    Обе команды забьют
    Да
    75.47% (80)
    Нет
    24.53% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    36.4% (40)
    1:2 Майнц
    23.6% (26)
    0:1 Майнц
    16.4% (18)
    2:1 Хольштайн Киль
    5.5% (6)
    1:0 Хольштайн Киль
    3.6% (4)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
    1:3 Майнц
    2.7% (3)
    0:2 Майнц
    1.8% (2)
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