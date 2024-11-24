Тур: 11. Стадион: Holstein Stadion. Зрители: 14906 Главный судья: Штегеманн Саша
0:3
Конец матча
0'
0:1
11' ГолАмири Надим
0:2
37' ПенальтиБуркардт Джонатан
0:3
53' ГолЛи Чхэ-Сон
56' Желтая карточкаЭррас Патрик
90'+4
Ход матча
11'
0:1
37'
53'
0:3
56'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
3 Удары по воротам 5
-
2 Удары в створ 7
-
2 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
352 Количество передач 553
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
10
Холтби
Льюис
17
Беккер
Тимо
19
Харрис
Фил
18
Матино
Сюто
16
Бель
Штефан
31
Кор
Доминик
19
Каси
Антони
18
Амири
Надим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
-
17 Беккер ТимоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Харрис ФилНападающий
-
18 Матино СютоНападающий
- Запасные игроки
-
21 Дене ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Шульц МарвинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
-
31 Кор ДоминикЗащитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Хон Хён-СокПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Зиб АрминдоНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хольштайн Киль
Майнц
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матино Сюто
|4 (1)
|0.36
|Гигович Армин
|2
|0.18
|Гешвилль Макс
|1
|0.09
|Эррас Патрик
|1
|0.09
|Пихлер Бенедикт
|1
|0.09
|Бернхардссон Александер
|1
|0.09
|Харрис Фил
|1
|0.09
|Арп Янн-Фите
|1 (1)
|0.09
|Холтби Льюис
|0
|0
|Скрибски Стивен
|0
|0
|Порат Финн
|0
|0
|Пухач Тымотеуш
|0
|0
|Ремберг Николай
|0
|0
|Келати Анду
|0
|0
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|7 (1)
|0.64
|Амири Надим
|3 (1)
|0.27
|Чхэ-Сон Ли II
|3
|0.27
|Зиб Арминдо
|2
|0.18
|Небель Пауль
|1
|0.09
|Лайч Максим
|1
|0.09
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Каси Антони
|0
|0
|Да Коста Данни
|0
|0
|Видмер Сильван
|0
|0
|Ханче-Ольсен Андреас
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Карточки
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнудсен Магнус
|5
|0
|Арп Янн-Фите
|2
|1
|Ремберг Николай
|3
|0
|Келати Анду
|1
|1
|Порат Финн
|2
|0
|Вайнер Тимон
|2
|0
|Гигович Армин
|2
|0
|Гешвилль Макс
|2
|0
|Marcel Rapp
|0
|1
|Шульц Марвин
|1
|0
|Эррас Патрик
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
|Бернхардссон Александер
|1
|0
|Ивежич Марко
|1
|0
|Dirk Bremser
|1
|0
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|6
|0
|Амири Надим
|2
|1
|Ханче-Ольсен Андреас
|2
|1
|Видмер Сильван
|3
|0
|Каси Антони
|2
|0
|Бо Энриксен
|2
|0
|Небель Пауль
|2
|0
|Дженц Мориц
|2
|0
|Бель Штефан
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Мвене Филлипп
|1
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|1
|0
|Зиб Арминдо
|1
|0
|Рисс Лассе
|1
|0
Результаты матчей
Хольштайн Киль
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Майнц
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
3
Хольштайн Киль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Майнц
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
4
4
Хольштайн Киль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Майнц
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
5
12
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
20%
4
33%
1-15
2
40%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
20%
1
8%
76-90
Пропущено
16
5
9 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
19%
2
40%
1-15
4
25%
1
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
1
20%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
1
20%
76-90
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
1
13%
2
40%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
11
10
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
3
27%
2
20%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
3
27%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
1
9%
2
20%
61-75
2
18%
1
10%
76-90
Забито
13
17
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 4
2
15%
4
24%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
1
8%
4
24%
31-45
2
15%
4
24%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
4
31%
1
6%
76-90
Пропущено
27
15
17 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
6
22%
4
27%
1-15
6
22%
2
13%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
2
7%
3
20%
46-60
4
15%
2
13%
61-75
4
15%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Хольштайн Киль
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Вердер - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:0 Кёльн - Хольштайн Киль 3:0 Штутгарт - Хольштайн Киль 2:1
Хольштайн Киль - Унион Берлин 0:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 5:0 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Алемания Ахен - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Академик БК - Хольштайн Киль 1:0 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2 Хольштайн Киль - Фортуна 1:1
Майнц
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Майнц - Боруссия Д 3:1 Фрайбург - Майнц 0:0 Майнц - Бавария 0:4 Майнц - Боруссия М 1:1
Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Майнц - Rheinhessen-Auswahl 4:0 Санкт-Паули - Майнц 0:3 Майнц - Хайденхайм 0:2 Аугсбург - Майнц 2:3 Майнц - Вердер 1:2 Майнц - Дармштадт 0:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Майнц - Унион Берлин 1:1 Веен Висбаден - Майнц 1:3 Майнц - Монпелье 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Айнтрахт Трир - Майнц 3:0 Майнц - Базара Майнц 8:0 Майнц - Басара Майнц 8:0 Вольфсбург - Майнц 1:3
Результаты матчей
Хольштайн Киль
Майнц
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
0:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
3
4 раза 80%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
Тоталы голов в матче
Хольштайн Киль
Майнц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
83
47
56
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|36 - 7
|29
|2.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|27 - 16
|23
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 9
|21
|4.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|26 - 18
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 18
|19
|6.
|2:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 14
|17
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 15
|17
|8.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 14
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 19
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 18
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 22
|15
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 22
|12
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 23
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|15 - 20
|10
|16.
|0:2 Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 14
|8
|17.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|12 - 28
|5
|18.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|10 - 32
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 6
|13
|4.
|2:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 11
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|10.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 16
|9
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3
|17.
|0:2 Заявка
|5
|0
|2
|3
|0 - 6
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|23 - 6
|16
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|0:2 Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 13
|6
|11.
|2:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 11
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|6 - 19
|0
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|Бавария
|Кейн Гарри
|14 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|11 (7)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|7 (3)
|Майнц
|Буркардт Джонатан
|7
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Штутгарт
|Шабо Юлиан
|1 4
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|5
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хольштайн Киль 0:3 Майнц
Исход игры
Хольштайн Киль
10.9% (12)
Ничья
40.9% (45)
Майнц
48.2% (53)
Тотал 2.5
Больше
39.62% (42)
Меньше
60.38% (64)
Обе команды забьют
Да
75.47% (80)
Нет
24.53% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
36.4% (40)
1:2 Майнц
23.6% (26)
0:1 Майнц
16.4% (18)
2:1 Хольштайн Киль
5.5% (6)
1:0 Хольштайн Киль
3.6% (4)
2:2 Ничья
2.7% (3)
1:3 Майнц
2.7% (3)
0:2 Майнц
1.8% (2)
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