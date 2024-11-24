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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
АХ Лёвен
0:1
Первый тайм: 25'
Юнион Сент-Жиллуаз
0'
0:1
12' Гол в свои ворота
Шрейверс Сьебе
23' Желтая карточка
Лапуссен Лоик

Ход матча

12'
0:1
Шрейверс Сьебе
23'
 
Лапуссен Лоик
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АХ Лёвен
Ничья
Юнион Сент-Жиллуаз
4.02
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Все Коэффициенты
1
Лейсен
Тобе
25
Manuel
Osifo
58
Hasan
Kurucay
30
Акимото
Такахиро
14
Рикка
Федерико
8
Шрейверс
Сьебе
6
Ezechiel
Banzuzi
23
Митрович
Стефан
10
Мазиз
Юссеф
77
Влитинк
Тибо
19
Иквуемеси
Чуквубуикем
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
16
Бёрджесс
Кристиан
28
Матида
Коки
5
Макаллистер
Кевин
24
Ванхутт
Шарль
8
Амани
Жан
27
Садики
Ноа
94
Лапуссен
Лоик
12
Акинпелу
Промис
9
Иванович
Франьо
АХ Лёвен
4-2-3-1
Юнион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

АХ Лёвен
Юнион Сент-Жиллуаз

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

22 матча

27.3%
18.2%
54.5%
6 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

9.1%
40.9%
50%
2 победы 9 ничьих 11 побед

История матчей

ПДА
0:2
ПДА
5:1
ПДА
1:0
ПДА
0:3
ПДА
1:4
ПДА
1:3
ПДБВЭ
3:5
ПДБПЭ
0:0
ПДБВЭ
2:3
ПДБПЭ
1:1
ПДБВЭ
2:1
ПДБВЭ
1:2
ПДБПЭ
1:3
ПДБПЭ
1:2
ПДБ
3:1
ПДБ
0:0
ПДБ
1:0
ПДБ
0:0
ПДБВЭ
2:0
ПДБВЭ
4:0
ПДБПЭ
2:0
ВД
0:3

Голы

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.09
1

Среднее время на гол

82
90

Всего голов

19
23

Голов в среднем за матч

1.73
2.09

Среднее время на гол

52
43

Всего голов

31
34

Голов в среднем за матч

1.41
1.55

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

63
58

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 3 0.2
Н'Дри Конан 2 0.13
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0.13
Ezechiel Banzuzi 1 0.07
Митрович Стефан 1 0.07
Мертенс Матье 1 0.07
Баликвиша Вильям 1 0.07
Влитинк Тибо 1 0.07
Оминами Такума 1 0.07
Торстейнссон Йон 1 0.07
Верстрате Биргер 0 0
Шрейверс Сьебе 0 0
Плетинкс Эвауд 0 0
Manuel Osifo 0 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фусейни Мохаммед II 3 (1) 0.2
Акинпелу Промис 3 (1) 0.2
Макаллистер Кевин 2 0.13
Родригес Кевин II 2 0.13
Иванович Франьо 2 0.13
Садики Ноа 1 0.07
Лапуссен Лоик 1 0.07
Пуэртас Кэмерон 1 0.07
Эккерт Айенса Деннис 1 0.07
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Расмуссен Матиас 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верстрате Биргер 5 0
Ezechiel Banzuzi 4 0
Рикка Федерико 2 1
Хиль Оскар II 2 1
Баликвиша Вильям 3 0
Акимото Такахиро 3 0
Шрейверс Сьебе 2 0
Hasan Kurucay 2 0
Мазиз Юссеф 2 0
Мертенс Матье 1 0
Оминами Такума 1 0
Мендиль Хамза 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Кевин 3 1
Бёрджесс Кристиан 3 0
Ньянг Уссейну 3 0
Лейсен Федде 3 0
Морис Антони 2 0
Фусейни Мохаммед II 2 0
Кастро-Монтес Алессио 2 0
Матида Коки 2 0
Амани Жан 2 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
Садики Ноа 2 0
Иванович Франьо 2 0
Халаили Анан 2 0
Акинпелу Промис 2 0
Сайкс Росс 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Ванхутт Шарль 1 0
Терхо Каспер 1 0
Камиль Ван Де Перре 1 0

Результаты матчей

АХ Лёвен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
5
АХ Лёвен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

5
10
АХ Лёвен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
57% (8)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

8
15

Голы по времени матча

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
0
0%
1
20%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
1
13%
1
20%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
1
20%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Забито

7
11
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
1
14%
3
27%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

12
5
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
4
80%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
1
20%
76-90

Забито

15
16
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 6
1
7%
4
25%
1-15
3
20%
2
13%
16-30
6
40%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
27%
2
13%
61-75
1
7%
4
25%
76-90

Пропущено

17
13
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 1
11 Не пропускали 7
3
18%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
4
24%
1
8%
31-45
3
18%
6
46%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
4
24%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Дендер - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 0:2
АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 5:0 Гент - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:1 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Стандард 2:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Генк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Хейст - АХ Лёвен 0:8 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 8:0 АХ Лёвен - VC Bertem-Leefdaal 8:0
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Рома 1:1 Мехелен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3
Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 1:3 Мидтьюлланн - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Будё-Глимт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1

Результаты матчей

АХ Лёвен
Юнион Сент-Жиллуаз

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 43%
1:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
6 раз 43%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
5 раз 36%
1:1
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

АХ Лёвен
Юнион Сент-Жиллуаз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
3
4
1
5
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1
7
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
8
6
3
11
1.5
4
10
1
13
2.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 11 1 3 31 - 19 34
2.
Брюгге
 15 8 4 3 30 - 16 28
3.
Антверпен
 14 7 3 4 27 - 12 24
4.
Мехелен
 15 7 3 5 31 - 19 24
5.
Андерлехт
 14 6 5 3 24 - 12 23
6.
Гент
 14 6 4 4 23 - 12 22
7.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1:0 15 5 7 3 18 - 12 22
8.
Стандард
 15 6 3 6 10 - 18 21
9.
Вестерло
 14 5 3 6 23 - 23 18
10.
Дендер
 15 4 6 5 18 - 24 18
11.
Спортинг Шарлеруа
 15 5 2 8 14 - 19 17
12.
Сент-Трейден
 15 4 5 6 20 - 31 17
13.
АХ Лёвен
 0:1 15 3 7 5 14 - 19 16
14.
Серкль Брюгге
 15 4 3 8 16 - 27 15
15.
Кортрейк
 14 4 2 8 10 - 25 14
16.
Беерсхот-Вильрейк
 14 1 4 9 12 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 8 7 1 0 18 - 5 22
2.
Стандард
 8 5 2 1 8 - 4 17
3.
Мехелен
 8 5 1 2 22 - 10 16
4.
Брюгге
 7 4 2 1 17 - 7 14
5.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1:0 7 4 2 1 12 - 4 14
6.
Антверпен
 7 4 1 2 20 - 5 13
7.
Гент
 7 4 1 2 16 - 6 13
8.
Спортинг Шарлеруа
 7 4 1 2 7 - 4 13
9.
Андерлехт
 7 3 3 1 11 - 5 12
10.
Сент-Трейден
 7 3 3 1 11 - 10 12
11.
Вестерло
 7 3 2 2 14 - 10 11
12.
Серкль Брюгге
 8 3 2 3 12 - 13 11
13.
Кортрейк
 7 3 1 3 6 - 8 10
14.
АХ Лёвен
 0:1 7 2 3 2 8 - 6 9
15.
Дендер
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 8 4 2 2 13 - 9 14
2.
Генк
 7 4 0 3 13 - 14 12
3.
Андерлехт
 7 3 2 2 13 - 7 11
4.
Антверпен
 7 3 2 2 7 - 7 11
5.
Гент
 7 2 3 2 7 - 6 9
6.
Дендер
 7 2 3 2 8 - 12 9
7.
Мехелен
 7 2 2 3 9 - 9 8
8.
Юнион Сент-Жиллуаз
 1:0 8 1 5 2 6 - 8 8
9.
Вестерло
 7 2 1 4 9 - 13 7
10.
АХ Лёвен
 0:1 8 1 4 3 6 - 13 7
11.
Сент-Трейден
 8 1 2 5 9 - 21 5
12.
Серкль Брюгге
 7 1 1 5 4 - 14 4
13.
Стандард
 7 1 1 5 2 - 14 4
14.
Кортрейк
 7 1 1 5 4 - 17 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 8 1 1 6 7 - 15 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 7 0 1 6 4 - 21 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 9 (2)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 8
Андерлехт Дольберг Каспер 8
Антверпен Чери Тьяронн 7 (4)
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Антверпен Ayrton Costa 6
Мехелен Мохаммед Азиз 6
АХ Лёвен Верстрате Биргер 5
Серкль Брюгге Мьянге Сенна 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Лапуссен Лоик получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Г О О О О Л - Шрейверс Сьебе уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АХ Лёвен
Ничья
Юнион Сент-Жиллуаз
4.02
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3.45
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2.00
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