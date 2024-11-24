Тур: 15. Стадион: King Power at Den Dreef.
1:1
Конец матча
0'
0:1
12' Гол в свои воротаШрейверс Сьебе
23' Желтая карточкаЛапуссен Лоик
26' Желтая карточкаEzechiel Banzuzi
1:1
41' ПенальтиШрейверс Сьебе
60' Желтая карточкаВанхутт Шарль
72' Вторая желтая карточкаВанхутт Шарль
77' Желтая карточкаБуфаль Софиан
79' Желтая карточкаРикка Федерико
90'+7
Ход матча
12'
0:1
23'
26'
41'
1:1
60'
72'
77'
79'
25
Manuel
Osifo
10
Мазиз
Юссеф
77
Влитинк
Тибо
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
28
Матида
Коки
27
Садики
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Manuel OsifoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мазиз ЮссефПолузащитник
-
77 Влитинк ТибоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
61 Йохманс ОуэнВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Хиль ОскарПолузащитник
-
11 Н'Дри КонанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
99 Davis Opoku
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
-
25 Халаили АнанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Себастьен Поконьоли
История личных встреч
АХ Лёвен
Юнион Сент-Жиллуаз
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
22 матча
27.3%
18.2%
54.5%
6 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
9.1%
40.9%
50%
2 победы 9 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
11
Голов в среднем за матч
1.09
1
Среднее время на гол
82
90
Всего голов
19
23
Голов в среднем за матч
1.73
2.09
Среднее время на гол
52
43
Всего голов
31
34
Голов в среднем за матч
1.41
1.55
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
8
Больше 36%
Меньше 64%
14
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
63
58
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|3
|0.2
|Н'Дри Конан
|2
|0.13
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2
|0.13
|Ezechiel Banzuzi
|1
|0.07
|Митрович Стефан
|1
|0.07
|Мертенс Матье
|1
|0.07
|Баликвиша Вильям
|1
|0.07
|Шрейверс Сьебе
|1 (1)
|0.07
|Влитинк Тибо
|1
|0.07
|Оминами Такума
|1
|0.07
|Торстейнссон Йон
|1
|0.07
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Плетинкс Эвауд
|0
|0
|Manuel Osifo
|0
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фусейни Мохаммед II
|3 (1)
|0.2
|Акинпелу Промис
|3 (1)
|0.2
|Макаллистер Кевин
|2
|0.13
|Родригес Кевин II
|2
|0.13
|Иванович Франьо
|2
|0.13
|Садики Ноа
|1
|0.07
|Лапуссен Лоик
|1
|0.07
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0.07
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0.07
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
|Расмуссен Матиас
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верстрате Биргер
|5
|0
|Ezechiel Banzuzi
|5
|0
|Рикка Федерико
|3
|1
|Хиль Оскар II
|2
|1
|Баликвиша Вильям
|3
|0
|Акимото Такахиро
|3
|0
|Шрейверс Сьебе
|2
|0
|Hasan Kurucay
|2
|0
|Мазиз Юссеф
|2
|0
|Мертенс Матье
|1
|0
|Оминами Такума
|1
|0
|Мендиль Хамза
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Кевин
|3
|1
|Ванхутт Шарль
|2
|1
|Бёрджесс Кристиан
|3
|0
|Ньянг Уссейну
|3
|0
|Лейсен Федде
|3
|0
|Морис Антони
|2
|0
|Фусейни Мохаммед II
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|Матида Коки
|2
|0
|Амани Жан
|2
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|Садики Ноа
|2
|0
|Иванович Франьо
|2
|0
|Халаили Анан
|2
|0
|Акинпелу Промис
|2
|0
|Буфаль Софиан
|1
|0
|Сайкс Росс
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Лапуссен Лоик
|1
|0
|Терхо Каспер
|1
|0
|Камиль Ван Де Перре
|1
|0
Результаты матчей
АХ Лёвен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
5
АХ Лёвен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
5
10
АХ Лёвен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Юнион Сент-Жиллуаз
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
60% (9)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
10
15
Голы по времени матча
Забито
10
5
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
1
20%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
1
10%
1
20%
76-90
Пропущено
5
10
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
2
20%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
7
11
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
1
14%
3
27%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
12
5
7 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 3
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
1
8%
4
80%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
1
20%
76-90
Забито
17
16
12 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 7
2
12%
4
25%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
7
41%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
4
24%
2
13%
61-75
1
6%
4
25%
76-90
Пропущено
17
15
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 2
11 Не пропускали 8
3
18%
2
13%
1-15
2
12%
1
7%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
3
18%
6
40%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
4
24%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Дендер - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 2:0 Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 0:2
АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 5:0 Гент - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:1 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Стандард 2:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Генк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Хейст - АХ Лёвен 0:8 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 8:0 АХ Лёвен - VC Bertem-Leefdaal 8:0
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Рома 1:1 Мехелен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3
Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 1:3 Мидтьюлланн - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Будё-Глимт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Славия Прага - Юнион Сент-Жиллуаз 3:1
Результаты матчей
АХ Лёвен
Юнион Сент-Жиллуаз
Точный счет
1:1
4 раза 57%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
2:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:1
7 раз 47%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
АХ Лёвен
Юнион Сент-Жиллуаз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
25
34
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
96
312
411
114
411
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|9 (2)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|8
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (4)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (4)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Антверпен
|Ayrton Costa
|6
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|АХ Лёвен
|Верстрате Биргер
|5
|Серкль Брюгге
|Мьянге Сенна
|5