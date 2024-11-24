Тур: 14. Стадион: Дженерали Арена.
0:0
Второй тайм: 65'
0'
7' Желтая карточкаFabian Wilfinger
11' Желтая карточкаКайнц Тобиас
26' Желтая карточкаВизингер Филип
Ход матча
11'
26'
24
Tin
Plavotic
36
Фитц
Доминик
11
Прелец
Ник
77
Мэлоун
Морис
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
23
Кайнц
Тобиас
10
Афдияй
Донис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Прелец НикНападающий
-
77 Мэлоун МорисНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
-
21 Гуэнуш ХакимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Рагуц МаркоНападающий
-
Главный тренер: Stephan Helm
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
- Защитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Афдияй ДонисНападающий
- Запасные игроки
-
21 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
61 Furkan Demir
-
Главный тренер: Шмид Манфред
История личных встреч
Аустрия Вена
Хартберг
16 матчей
100%
16 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
81.3%
12.5%
6.2%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
25 матчей
64%
12%
24%
16 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
52%
32%
16%
13 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
44%
36%
20%
11 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
2.38
1.92
Среднее время на гол
37
46
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
0.92
1.15
Среднее время на гол
98
78
Всего голов
42
38
Голов в среднем за матч
1.68
1.52
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
53
59
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэлоун Морис
|5
|0.36
|Грубер Андреас
|4
|0.29
|Фитц Доминик
|2 (1)
|0.14
|Прелец Ник
|2
|0.14
|Фишер Манфред
|1
|0.07
|Винлёф Маттео
|1
|0.07
|Галвао Лукас
|1
|0.07
|Tin Plavotic
|1
|0.07
|Хускович Муарем
|1
|0.07
|Abubakr Barry
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Patrik Mijic
|6 (1)
|0.46
|Maximilian Fillafer
|2
|0.15
|Кайнц Тобиас
|2
|0.15
|Прокоп Доминик
|1
|0.08
|Афдияй Донис
|1
|0.08
|Fabian Wilfinger
|1
|0.08
|Marco Hoffmann
|1
|0.08
|Омореги Джастин
|0
|0
|Диарра Юба
|0
|0
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Furkan Demir
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|6
|0
|Abubakr Barry
|6
|0
|Визингер Филип
|4
|0
|Фишер Манфред
|4
|0
|Фитц Доминик
|4
|0
|Винлёф Маттео
|4
|0
|Драгович Александр
|3
|0
|Ранфтль Райнхольд
|3
|0
|Мэлоун Морис
|3
|0
|Прелец Ник
|3
|0
|Philipp Maybach
|2
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Грубер Андреас
|1
|0
|Кристиано
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диарра Юба
|4
|0
|Fabian Wilfinger
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Афдияй Донис
|3
|0
|Furkan Demir
|3
|0
|Прокоп Доминик
|2
|0
|Хайль Юрген
|2
|0
|Компош Пауль
|2
|0
|Маркус Бенджамин
|2
|0
|Marco Hoffmann
|2
|0
|Марич Лука
|1
|0
|Заллингер Рафаэль
|1
|0
|Manuel Pfeifer
|1
|0
|Patrik Mijic
|1
|0
|Караматик Матео
|1
|0
|Maximilian Fillafer
|1
|0
|Nelson Prenner
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Вена
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Хартберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
4
Аустрия Вена
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Хартберг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
4
5
Аустрия Вена
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Хартберг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
14
7
2 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
0
0%
2
29%
1-15
2
14%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
5
36%
1
14%
46-60
4
29%
1
14%
61-75
3
21%
1
14%
76-90
Пропущено
6
9
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
4
67%
0
0%
16-30
1
17%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
17%
2
22%
61-75
0
0%
4
44%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
14%
3
33%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Забито
19
14
5 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
5%
2
14%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
5
26%
3
21%
46-60
5
26%
3
21%
61-75
4
21%
3
21%
76-90
Пропущено
13
18
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
1
8%
4
22%
1-15
7
54%
1
6%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
2
15%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Трайскирхен - Аустрия Вена 1:3 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 2:1 Хорн - Аустрия Вена 0:1
Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:1 Адмира - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Гразер 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:2 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Одт - Аустрия Вена 2:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Саальфельден - Аустрия Вена 0:6
Хартберг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хартберг - Фёрст Вена 1:2 Хартберг - Штурм Грац 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:3
Хартберг - Блау-Вайсс Линц 2:1 Рапид Вена - Хартберг 2:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:3 Хартберг - Альтах 2:0 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Гразер 1:1 СВ Лафниц - Хартберг 0:6 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 Бишофсхофен - Хартберг 1:11 Хартберг - Рух Львов 0:2 Хартберг - Адмира 2:0 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Хартберг - СВ Лафниц 2:3
Результаты матчей
Аустрия Вена
Хартберг
Точный счет
2:1
3 раза 50%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
3
2 раза 33%
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:1
4 раза 31%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Аустрия Вена
Хартберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
111
67
48
211
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|36 - 15
|32
|2.
|14
|7
|6
|1
|18 - 12
|27
|3.
|0:0
|14
|7
|4
|3
|19 - 13
|25
|4.
|14
|6
|2
|6
|25 - 19
|20
|5.
|14
|6
|2
|6
|22 - 21
|20
|6.
|12
|5
|3
|4
|16 - 16
|18
|7.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|16 - 16
|17
|8.
|14
|5
|2
|7
|17 - 20
|17
|9.
|13
|4
|3
|6
|13 - 27
|15
|10.
|14
|3
|4
|7
|11 - 18
|13
|11.
|14
|2
|6
|6
|18 - 26
|12
|12.
|14
|2
|3
|9
|12 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|13 - 5
|19
|2.
|8
|6
|1
|1
|26 - 9
|19
|3.
|0:0
|7
|5
|2
|0
|14 - 6
|17
|4.
|7
|4
|0
|3
|9 - 5
|12
|5.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|6.
|8
|3
|2
|3
|14 - 11
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|8.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|7
|2
|1
|4
|12 - 13
|7
|10.
|7
|1
|4
|2
|3 - 4
|7
|11.
|6
|1
|3
|2
|8 - 9
|6
|12.
|7
|1
|2
|4
|7 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|2.
|7
|4
|1
|2
|10 - 8
|13
|3.
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|4.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|5.
|7
|2
|2
|3
|6 - 12
|8
|6.
|7
|1
|5
|1
|5 - 7
|8
|7.
|7
|2
|1
|4
|5 - 19
|7
|8.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|7 - 9
|6
|9.
|7
|2
|0
|5
|8 - 14
|6
|10.
|8
|1
|3
|4
|10 - 17
|6
|11.
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|12.
|7
|1
|1
|5
|5 - 11
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|10 (3)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|8 (1)
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|7
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6 (2)
|Хартберг
|Patrik Mijic
|6 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|6
|Аустрия Клагенфурт
|Christopher Cvetko
|6
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|6
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|6
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|6