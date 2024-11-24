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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Аустрия Вена
1:0
Конец матча
Хартберг
0'
7' Желтая карточка
Fabian Wilfinger
11' Желтая карточка
Кайнц Тобиас
26' Желтая карточка
Визингер Филип
69' Желтая карточка
Компош Пауль
1:0
77' Гол
Tin Plavotic
87' Желтая карточка
Furkan Demir
88' Желтая карточка
Фитц Доминик
90'+4
1
Радлингер
Самуэль
28
Визингер
Филип
15
Драгович
Александр
24
Tin
Plavotic
26
Ранфтль
Райнхольд
5
Abubakr
Barry
30
Фишер
Манфред
36
Фитц
Доминик
18
Винлёф
Маттео
11
Прелец
Ник
77
Мэлоун
Морис
1
Заллингер
Рафаэль
28
Хайль
Юрген
18
Fabian
Wilfinger
14
Компош
Пауль
20
Manuel
Pfeifer
23
Кайнц
Тобиас
4
Маркус
Бенджамин
5
Диарра
Юба
27
Прокоп
Доминик
9
Patrik
Mijic
10
Афдияй
Донис
Аустрия Вена
3-5-2
Хартберг
4-3-3

История личных встреч

Аустрия Вена
Хартберг

16 матчей

100%
16 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

81.3%
12.5%
6.2%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

9 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

25 матчей

64%
12%
24%
16 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

52%
32%
16%
13 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

44%
36%
20%
11 побед 9 ничьих 5 побед

История матчей

Б
1:1
Б
0:1
Б
2:1
Б
3:1
Б
2:1
Б
3:0
Б
0:3
Б
2:0
Б
3:4
БE
0:3
Б
3:1
Б
1:0
Б
0:1
К
5:3
Б
2:1
БОМВЛЕ
0:0
БОМВЛЕ
2:3
ТМС
1:0
ТМК
1:0
Б
5:0
Б
2:2
Б
4:2
Б
0:1
ТМК
0:3
КА
0:6

Голы

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

2.38
1.92

Среднее время на гол

37
46

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

0.92
1.15

Среднее время на гол

98
78

Всего голов

42
38

Голов в среднем за матч

1.68
1.52

Тотал матчей

2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

53
59

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэлоун Морис 5 0.36
Грубер Андреас 4 0.29
Фитц Доминик 2 (1) 0.14
Tin Plavotic 2 0.14
Прелец Ник 2 0.14
Фишер Манфред 1 0.07
Винлёф Маттео 1 0.07
Галвао Лукас 1 0.07
Хускович Муарем 1 0.07
Abubakr Barry 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Patrik Mijic 6 (1) 0.46
Maximilian Fillafer 2 0.15
Кайнц Тобиас 2 0.15
Прокоп Доминик 1 0.08
Афдияй Донис 1 0.08
Fabian Wilfinger 1 0.08
Marco Hoffmann 1 0.08
Омореги Джастин 0 0
Диарра Юба 0 0
Manuel Pfeifer 0 0
Furkan Demir 0 0

Карточки

Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 6 0
Abubakr Barry 6 0
Фитц Доминик 5 0
Визингер Филип 4 0
Фишер Манфред 4 0
Винлёф Маттео 4 0
Драгович Александр 3 0
Ранфтль Райнхольд 3 0
Мэлоун Морис 3 0
Прелец Ник 3 0
Philipp Maybach 2 0
Поцманн Марвин 1 0
Грубер Андреас 1 0
Кристиано 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Furkan Demir 4 0
Диарра Юба 4 0
Fabian Wilfinger 4 0
Кайнц Тобиас 3 0
Афдияй Донис 3 0
Компош Пауль 3 0
Прокоп Доминик 2 0
Хайль Юрген 2 0
Маркус Бенджамин 2 0
Marco Hoffmann 2 0
Марич Лука 1 0
Заллингер Рафаэль 1 0
Manuel Pfeifer 1 0
Patrik Mijic 1 0
Караматик Матео 1 0
Maximilian Fillafer 1 0
Nelson Prenner 1 0

Результаты матчей

Аустрия Вена
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Хартберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
4
Аустрия Вена
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Хартберг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

4
5
Аустрия Вена
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Хартберг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

15
7
2 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
5
33%
1
14%
46-60
4
27%
1
14%
61-75
4
27%
1
14%
76-90

Пропущено

6
10
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
4
67%
0
0%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
0
0%
5
50%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
14%
3
33%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
11%
76-90

Забито

20
14
5 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
5%
2
14%
1-15
3
15%
2
14%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
5
25%
3
21%
46-60
5
25%
3
21%
61-75
5
25%
3
21%
76-90

Пропущено

13
19
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
8%
4
21%
1-15
7
54%
1
5%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
1
8%
4
21%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
2
15%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Вена
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Трайскирхен - Аустрия Вена 1:3 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 2:1 Хорн - Аустрия Вена 0:1
Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:1 Адмира - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Гразер 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:2 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Одт - Аустрия Вена 2:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Саальфельден - Аустрия Вена 0:6
Хартберг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хартберг - Фёрст Вена 1:2 Хартберг - Штурм Грац 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:3
Хартберг - Блау-Вайсс Линц 2:1 Рапид Вена - Хартберг 2:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:3 Хартберг - Альтах 2:0 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Гразер 1:1 СВ Лафниц - Хартберг 0:6 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 Бишофсхофен - Хартберг 1:11 Хартберг - Рух Львов 0:2 Хартберг - Адмира 2:0 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Хартберг - СВ Лафниц 2:3

Результаты матчей

Аустрия Вена
Хартберг

Точный счет

2:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Аустрия Вена
Хартберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
2
5
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
2
6
8
1.5
4
9
2
12
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 14 10 2 2 36 - 15 32
2.
Аустрия Вена
 14 8 3 3 20 - 13 27
3.
Рапид Вена
 14 7 6 1 18 - 12 27
4.
Вольфсбергер
 14 6 2 6 25 - 19 20
5.
ЛАСК
 14 6 2 6 22 - 21 20
6.
Ред Булл Зальцбург
 12 5 3 4 16 - 16 18
7.
Блау-Вайсс Линц
 14 5 2 7 17 - 20 17
8.
Хартберг
 13 4 4 5 16 - 17 16
9.
Аустрия Клагенфурт
 13 4 3 6 13 - 27 15
10.
Сваровски Тироль
 14 3 4 7 11 - 18 13
11.
Гразер
 14 2 6 6 18 - 26 12
12.
Альтах
 14 2 3 9 12 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Вена
 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Рапид Вена
 7 6 1 0 13 - 5 19
3.
Штурм Грац
 8 6 1 1 26 - 9 19
4.
Блау-Вайсс Линц
 7 4 0 3 9 - 5 12
5.
Хартберг
 7 3 2 2 9 - 7 11
6.
Вольфсбергер
 8 3 2 3 14 - 11 11
7.
Ред Булл Зальцбург
 5 3 1 1 10 - 4 10
8.
Аустрия Клагенфурт
 6 2 2 2 8 - 8 8
9.
ЛАСК
 7 2 1 4 12 - 13 7
10.
Сваровски Тироль
 7 1 4 2 3 - 4 7
11.
Гразер
 6 1 3 2 8 - 9 6
12.
Альтах
 7 1 2 4 7 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 6 4 1 1 10 - 6 13
2.
ЛАСК
 7 4 1 2 10 - 8 13
3.
Вольфсбергер
 6 3 0 3 11 - 8 9
4.
Аустрия Вена
 7 2 2 3 5 - 7 8
5.
Ред Булл Зальцбург
 7 2 2 3 6 - 12 8
6.
Рапид Вена
 7 1 5 1 5 - 7 8
7.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 1 4 5 - 19 7
8.
Сваровски Тироль
 7 2 0 5 8 - 14 6
9.
Гразер
 8 1 3 4 10 - 17 6
10.
Хартберг
 6 1 2 3 7 - 10 5
11.
Блау-Вайсс Линц
 7 1 2 4 8 - 15 5
12.
Альтах
 7 1 1 5 5 - 11 4
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Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 10 (3)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 8 (1)
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 7
Штурм Грац Китеишвили Отар 6 (2)
Хартберг Patrik Mijic 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Аустрия Вена Галвао Лукас 6
Аустрия Клагенфурт Christopher Cvetko 6
Штурм Грац Газибегович Юсуф 6
Сваровски Тироль Зульцбахер Лукас 6
Аустрия Вена Abubakr Barry 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Визингер Филип получил желтую карточку от судьи
    • 11'
      Кайнц Тобиас получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      Fabian Wilfinger получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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