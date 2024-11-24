Тур: 14. Стадион: Дженерали Арена.
1:0
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаFabian Wilfinger
11' Желтая карточкаКайнц Тобиас
26' Желтая карточкаВизингер Филип
69' Желтая карточкаКомпош Пауль
1:0
77' ГолTin Plavotic
87' Желтая карточкаFurkan Demir
88' Желтая карточкаФитц Доминик
90'+4
Ход матча
11'
26'
69'
77'
1:0
87'
88'
24
Tin
Plavotic
36
Фитц
Доминик
11
Прелец
Ник
77
Мэлоун
Морис
28
Хайль
Юрген
14
Компош
Пауль
23
Кайнц
Тобиас
10
Афдияй
Донис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Фитц ДоминикПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Прелец НикНападающий
-
77 Мэлоун МорисНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
-
21 Гуэнуш ХакимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Рагуц МаркоНападающий
-
Главный тренер: Stephan Helm
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
- Защитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Афдияй ДонисНападающий
- Запасные игроки
-
21 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
61 Furkan Demir
-
Главный тренер: Шмид Манфред
История личных встреч
Аустрия Вена
Хартберг
16 матчей
100%
16 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
81.3%
12.5%
6.2%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
9 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
25 матчей
64%
12%
24%
16 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
52%
32%
16%
13 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
44%
36%
20%
11 побед 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
2.38
1.92
Среднее время на гол
37
46
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
0.92
1.15
Среднее время на гол
98
78
Всего голов
42
38
Голов в среднем за матч
1.68
1.52
Тотал матчей
2.5
24
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
16
Больше 64%
Меньше 36%
9
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
53
59
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэлоун Морис
|5
|0.36
|Грубер Андреас
|4
|0.29
|Фитц Доминик
|2 (1)
|0.14
|Tin Plavotic
|2
|0.14
|Прелец Ник
|2
|0.14
|Фишер Манфред
|1
|0.07
|Винлёф Маттео
|1
|0.07
|Галвао Лукас
|1
|0.07
|Хускович Муарем
|1
|0.07
|Abubakr Barry
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Patrik Mijic
|6 (1)
|0.46
|Maximilian Fillafer
|2
|0.15
|Кайнц Тобиас
|2
|0.15
|Прокоп Доминик
|1
|0.08
|Афдияй Донис
|1
|0.08
|Fabian Wilfinger
|1
|0.08
|Marco Hoffmann
|1
|0.08
|Омореги Джастин
|0
|0
|Диарра Юба
|0
|0
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Furkan Demir
|0
|0
Карточки
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|6
|0
|Abubakr Barry
|6
|0
|Фитц Доминик
|5
|0
|Визингер Филип
|4
|0
|Фишер Манфред
|4
|0
|Винлёф Маттео
|4
|0
|Драгович Александр
|3
|0
|Ранфтль Райнхольд
|3
|0
|Мэлоун Морис
|3
|0
|Прелец Ник
|3
|0
|Philipp Maybach
|2
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Грубер Андреас
|1
|0
|Кристиано
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Furkan Demir
|4
|0
|Диарра Юба
|4
|0
|Fabian Wilfinger
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Афдияй Донис
|3
|0
|Компош Пауль
|3
|0
|Прокоп Доминик
|2
|0
|Хайль Юрген
|2
|0
|Маркус Бенджамин
|2
|0
|Marco Hoffmann
|2
|0
|Марич Лука
|1
|0
|Заллингер Рафаэль
|1
|0
|Manuel Pfeifer
|1
|0
|Patrik Mijic
|1
|0
|Караматик Матео
|1
|0
|Maximilian Fillafer
|1
|0
|Nelson Prenner
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Вена
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Хартберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
4
Аустрия Вена
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Хартберг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
4
5
Аустрия Вена
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Хартберг
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (5)
62% (8)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
15
7
2 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
2
29%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
5
33%
1
14%
46-60
4
27%
1
14%
61-75
4
27%
1
14%
76-90
Пропущено
6
10
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
0
0%
1
10%
1-15
4
67%
0
0%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
14%
3
33%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
11%
76-90
Забито
20
14
5 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
5%
2
14%
1-15
3
15%
2
14%
16-30
1
5%
1
7%
31-45
5
25%
3
21%
46-60
5
25%
3
21%
61-75
5
25%
3
21%
76-90
Пропущено
13
19
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
8%
4
21%
1-15
7
54%
1
5%
16-30
1
8%
2
11%
31-45
1
8%
4
21%
46-60
1
8%
2
11%
61-75
2
15%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Вена
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Трайскирхен - Аустрия Вена 1:3 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 2:1 Хорн - Аустрия Вена 0:1
Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:1 Адмира - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Гразер 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:2 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Одт - Аустрия Вена 2:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Ильвес 4:3 Саальфельден - Аустрия Вена 0:6
Хартберг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хартберг - Фёрст Вена 1:2 Хартберг - Штурм Грац 1:2 ЛАСК - Хартберг 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:3
Хартберг - Блау-Вайсс Линц 2:1 Рапид Вена - Хартберг 2:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:3 Хартберг - Альтах 2:0 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Гразер 1:1 СВ Лафниц - Хартберг 0:6 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 Бишофсхофен - Хартберг 1:11 Хартберг - Рух Львов 0:2 Хартберг - Адмира 2:0 Хартберг - Спартак Трнава 1:1 Хартберг - СВ Лафниц 2:3
Результаты матчей
Аустрия Вена
Хартберг
Точный счет
2:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
5 раз 71%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Аустрия Вена
Хартберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
112
68
49
212
112
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|10 (3)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|8 (1)
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|7
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6 (2)
|Хартберг
|Patrik Mijic
|6 (1)
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|6
|Аустрия Клагенфурт
|Christopher Cvetko
|6
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|6
|Сваровски Тироль
|Зульцбахер Лукас
|6
|Аустрия Вена
|Abubakr Barry
|6