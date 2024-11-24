Тур: 11. Стадион: Боруссия Парк. Главный судья: Robin Braun
2:0
Перерыв
Ход матча
13'
1:0
44'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 2
-
1 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
279 Количество передач 261
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Райц
Рокко
14
Плеа
Алассан
25
Хак
Робин
23
Треу
Филипп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Райц РоккоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Плеа АлассанПолузащитник
-
25 Хак РобинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Эльведи НикоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Нгуму НатанПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Сеоане Херардо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Треу ФилиппПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Шмиц МарвинПолузащитник
-
10 Синани ДанелНападающий
- Нападающий
-
-
37 Julien Yanda
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Боруссия М
Санкт-Паули
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
1.67
Среднее время на гол
75
54
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1.33
1.4
Среднее время на гол
67
64
Всего голов
10
12
Голов в среднем за матч
1.25
1.5
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
60
Бомбардиры внутри турнира
Боруссия М
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кляйндинст Тим
|7 (1)
|0.64
|Плеа Алассан
|3
|0.27
|Онора Франк
|2
|0.18
|Штёгер Кевин
|1
|0.09
|Эльведи Нико
|1
|0.09
|Итакура Ко
|1
|0.09
|Чванчара Томаш
|1
|0.09
|Хак Робин
|0
|0
|Фридрих Марвин
|0
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саад Элиас
|2
|0.18
|Афолайян Оладапо
|2
|0.18
|Альберс Андреас
|1
|0.09
|Смит Эрик
|1
|0.09
|Бухальфа Карло
|1
|0.09
|Ирвайн Джексон
|0
|0
|Эггештайн Йоханнес
|0
|0
Карточки
Боруссия М
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вайгль Юлиан
|4
|0
|Хак Робин
|3
|0
|Итакура Ко
|2
|0
|Скалли Джозеф
|2
|0
|Лайнер Штефан
|1
|0
|Плеа Алассан
|1
|0
|Штёгер Кевин
|1
|0
|Кляйндинст Тим
|1
|0
|Зандер Филипп
|1
|0
|Нец Лука
|1
|0
|Райц Рокко
|1
|0
|Ранос Грант-Леон
|1
|0
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гилавоги Морган
|4
|0
|Александр Блессин
|3
|0
|Салиакас Манолис
|2
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Ирвайн Джексон
|1
|0
|Смит Эрик
|1
|0
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
|Треу Филипп
|1
|0
|Вагнер Роберт
|1
|0
|Саад Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Боруссия М
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Санкт-Паули
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
2
Боруссия М
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Санкт-Паули
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
4
0
Боруссия М
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Санкт-Паули
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
7
2
Голы по времени матча
Забито
10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
10%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
2
29%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Пропущено
10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
2
20%
2
33%
76-90
Забито
5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
Забито
15
7
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
1
7%
1
14%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
5
33%
2
29%
61-75
3
20%
2
29%
76-90
Пропущено
14
12
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
3
21%
1
8%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
3
21%
2
17%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
3
21%
3
25%
61-75
3
21%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Боруссия М
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Боруссия М - Пройссен Мюнстер 3:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Вердер 4:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1
Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Хайденхайм 3:2 Ферль - Боруссия М 0:5 Аугсбург - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Бохум - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Байер Л 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Ипсвич Таун (до 21 года) 3:1 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Боруссия М - Вегберг-Бек 2:0
Санкт-Паули
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Бавария 0:1 Хоффенхайм - Санкт-Паули 0:2 РБ Лейпциг - Санкт-Паули 4:2
Санкт-Паули - Вольфсбург 0:0 Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Майнц 0:3 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Галлешер - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Норвич - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Лион 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Бремер - Санкт-Паули 1:3 Веен Висбаден - Санкт-Паули 1:2
Результаты матчей
Боруссия М
Санкт-Паули
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
5 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Боруссия М
Санкт-Паули
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
46
46
28
28
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|36 - 7
|29
|2.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|27 - 16
|23
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 9
|21
|4.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|26 - 18
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 18
|19
|6.
|2:0 Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 14
|17
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 15
|17
|8.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 14
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 19
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 18
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 22
|15
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 22
|12
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 23
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|15 - 20
|10
|16.
|0:2 Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 14
|8
|17.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|12 - 28
|5
|18.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|10 - 32
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 6
|13
|4.
|2:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 11
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|10.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 16
|9
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|16.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3
|17.
|0:2 Заявка
|5
|0
|2
|3
|0 - 6
|2
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|23 - 6
|16
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|0:2 Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 13
|6
|11.
|2:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|8 - 11
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|6 - 19
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|14 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|11 (7)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|7 (3)
|Майнц
|Буркардт Джонатан
|7
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Штутгарт
|Шабо Юлиан
|1 4
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|5
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|5
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Боруссия М 2:0 Санкт-Паули
Исход игры
Боруссия М
94.6% (106)
Ничья
3.6% (4)
Санкт-Паули
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
63.3% (69)
Меньше
36.7% (40)
Обе команды забьют
Да
60.55% (66)
Нет
39.45% (43)
Популярный счёт
2:1 Боруссия М
47.3% (53)
2:0 Боруссия М
17.9% (20)
1:0 Боруссия М
16.1% (18)
3:1 Боруссия М
6.3% (7)
3:0 Боруссия М
3.6% (4)
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