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  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Robin Braun
Боруссия М
2:0
Перерыв
Санкт-Паули
0'
1:0
13' Гол
Плеа Алассан
2:0
44' Гол
Кляйндинст Тим

Ход матча

13'
Плеа Алассан
(Фридрих Марвин)
1:0
21'
Лайнер Штефан
Скалли Джозеф
 
44'
Кляйндинст Тим
(Хак Робин)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 1 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 279 Количество передач 261
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 111
Боруссия М 95.5% (106)
X 3.6% (4)
Санкт-Паули 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Боруссия М
Ничья
Санкт-Паули
3.80
3.85
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4.65
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Николас
Мориц
29
Скалли
Джозеф
5
Фридрих
Марвин
3
Итакура
Ко
26
Улльрих
Лукас
27
Райц
Рокко
8
Вайгль
Юлиан
9
Онора
Франк
14
Плеа
Алассан
25
Хак
Робин
11
Кляйндинст
Тим
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
4
Немет
Давид
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
16
Бухальфа
Карло
23
Треу
Филипп
17
Афолайян
Оладапо
11
Эггештайн
Йоханнес
29
Гилавоги
Морган
Боруссия М
4-2-3-1
Санкт-Паули
3-4-3

История личных встреч

Боруссия М
Санкт-Паули

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
0:1
ТМК
4:4
ТМК
0:0
К
1:4
ТМК
0:0
Б
3:1
Б
1:2
Б2
1:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1.67

Среднее время на гол

75
54

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.4

Среднее время на гол

67
64

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
60

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 7 (1) 0.64
Плеа Алассан 3 0.27
Онора Франк 2 0.18
Штёгер Кевин 1 0.09
Эльведи Нико 1 0.09
Итакура Ко 1 0.09
Чванчара Томаш 1 0.09
Хак Робин 0 0
Фридрих Марвин 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саад Элиас 2 0.18
Афолайян Оладапо 2 0.18
Альберс Андреас 1 0.09
Смит Эрик 1 0.09
Бухальфа Карло 1 0.09
Ирвайн Джексон 0 0
Эггештайн Йоханнес 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 4 0
Хак Робин 3 0
Итакура Ко 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Лайнер Штефан 1 0
Плеа Алассан 1 0
Штёгер Кевин 1 0
Кляйндинст Тим 1 0
Зандер Филипп 1 0
Нец Лука 1 0
Райц Рокко 1 0
Ранос Грант-Леон 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гилавоги Морган 4 0
Александр Блессин 3 0
Салиакас Манолис 2 0
Метс Кароль 1 0
Ирвайн Джексон 1 0
Смит Эрик 1 0
Эггештайн Йоханнес 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Треу Филипп 1 0
Вагнер Роберт 1 0
Саад Элиас 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Санкт-Паули
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
2
Боруссия М
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Санкт-Паули
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

4
0
Боруссия М
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Санкт-Паули
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

7
2

Голы по времени матча

Забито

10
7
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
10%
1
14%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
2
29%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
2
33%
31-45
1
10%
1
17%
46-60
2
20%
1
17%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Забито

5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

15
7
4 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 6
1
7%
1
14%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
1
7%
1
14%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
5
33%
2
29%
61-75
3
20%
2
29%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
3
21%
1
8%
1-15
1
7%
2
17%
16-30
3
21%
2
17%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
3
21%
3
25%
61-75
3
21%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Боруссия М - Пройссен Мюнстер 3:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Вердер 4:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1
Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Хайденхайм 3:2 Ферль - Боруссия М 0:5 Аугсбург - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Бохум - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Байер Л 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Ипсвич Таун (до 21 года) 3:1 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Боруссия М - Вегберг-Бек 2:0
Санкт-Паули
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Бавария 0:1 Хоффенхайм - Санкт-Паули 0:2 РБ Лейпциг - Санкт-Паули 4:2
Санкт-Паули - Вольфсбург 0:0 Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Майнц 0:3 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Галлешер - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Норвич - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Лион 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Бремер - Санкт-Паули 1:3 Веен Висбаден - Санкт-Паули 1:2

Результаты матчей

Боруссия М
Санкт-Паули

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
5 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
6 раз 60%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
4
6
4
6
1.5
2
8
2
8
2.5
1
9
1
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 11 9 2 0 36 - 7 29
2.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 7 2 2 27 - 16 23
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 11 6 3 2 18 - 9 21
4.
Байер Л
 Заявка 11 5 5 1 26 - 18 20
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 6 1 4 22 - 18 19
6.
Боруссия М
 2:0 Заявка 11 5 2 4 17 - 14 17
7.
Фрайбург
 Заявка 11 5 2 4 13 - 15 17
8.
Майнц
 Заявка 11 4 4 3 18 - 14 16
9.
Штутгарт
 Заявка 11 4 4 3 21 - 19 16
10.
Унион Берлин
 Заявка 11 4 4 3 9 - 9 16
11.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 3 4 20 - 18 15
12.
Вердер
 Заявка 11 4 3 4 17 - 22 15
13.
Хоффенхайм
 Заявка 11 3 3 5 17 - 22 12
14.
Аугсбург
 Заявка 11 3 3 5 13 - 23 12
15.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 15 - 20 10
16.
Санкт-Паули
 0:2 Заявка 11 2 2 7 7 - 14 8
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 11 1 2 8 12 - 28 5
18.
Бохум
 Заявка 11 0 2 9 10 - 32 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 4 1 0 16 - 6 13
4.
Боруссия М
 2:0 Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 8 - 1 11
6.
Байер Л
 Заявка 6 3 2 1 15 - 11 11
7.
Унион Берлин
 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
8.
Штутгарт
 Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
9.
Аугсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
10.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
11.
Хоффенхайм
 Заявка 6 3 0 3 14 - 16 9
12.
Вердер
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
13.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
14.
Майнц
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Хайденхайм
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 1 0 5 4 - 17 3
17.
Санкт-Паули
 0:2 Заявка 5 0 2 3 0 - 6 2
18.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 23 - 6 16
2.
Майнц
 Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
3.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
6.
Вердер
 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
7.
Байер Л
 Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
8.
Фрайбург
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
Санкт-Паули
 0:2 Заявка 6 2 0 4 7 - 8 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 0 4 10 - 13 6
11.
Боруссия М
 2:0 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
12.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
13.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 0 2 3 8 - 11 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Бохум
 Заявка 6 0 0 6 6 - 19 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 14 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 11 (7)
Боруссия М Кляйндинст Тим 7 (3)
Майнц Буркардт Джонатан 7
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Штутгарт Шабо Юлиан 1 4
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Весь список
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    Прогнозы 111
    Боруссия М 95.5% (106)
    X 3.6% (4)
    Санкт-Паули 0.9% (1)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Боруссия М
    Ничья
    Санкт-Паули
    3.80
    3.85
    Реклама, pari.ru
    4.65
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия М 2:0 Санкт-Паули

    Исход игры
    Боруссия М
    94.6% (106)
    Ничья
    3.6% (4)
    Санкт-Паули
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.3% (69)
    Меньше
    36.7% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    60.55% (66)
    Нет
    39.45% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    47.3% (53)
    2:0 Боруссия М
    17.9% (20)
    1:0 Боруссия М
    16.1% (18)
    3:1 Боруссия М
    6.3% (7)
    3:0 Боруссия М
    3.6% (4)
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    Санкт-Паули
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