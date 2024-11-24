Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

44' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Боруссия М

43' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Боруссия М

43' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Гилавоги Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Салиакас Манолис не смог попасть в створ ударом издали

36' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Смит Эрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

31' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Кляйндинст Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Смит Эрик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

24' Улльрих Лукас пробует нанести удар издали, но Никола Василь держит все под контролем

23' Онора Франк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

23' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

22' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Оооо... вот это был удар! Плеа Алассан должен был забить с этой позиции.

22' Хорошую попытку сделал Плеа Алассан . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Боруссия М идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Матч возобновлен

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Салиакас Манолис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

15' Боруссия М совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Г О О О О Л - Плеа Алассан забивает с правой ноги!

13' Онора Франк навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

11' Итакура Ко оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

7' Боруссия М совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Матч возобновлен

3' Ох, нехорошо это выглядит. Скалли Джозеф получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Санкт-Паули начинает с центра поля