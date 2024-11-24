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  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 54042 Главный судья: Robin Braun
Боруссия М
2:0
Конец матча
Санкт-Паули
0'
1:0
13' Гол
Плеа Алассан
2:0
44' Гол
Кляйндинст Тим
54' Желтая карточка
Улльрих Лукас
90'+4

Ход матча

13'
Плеа Алассан
(Фридрих Марвин)
1:0
21'
Лайнер Штефан
Скалли Джозеф
 
44'
Кляйндинст Тим
(Хак Робин)
2:0
54'
Улльрих Лукас
 
66'
Штёгер Кевин
Хак Робин
 
66'
Нойхаус Флориан
Плеа Алассан
 
66'
Кьяродия Фабио
Улльрих Лукас
 
68'
 
Ахльстранд Эрик
Эггештайн Йоханнес
83'
 
Синани Данел
Бухальфа Карло
90'
Зандер Филипп
Райц Рокко
 
90'
 
Альберс Андреас
Гилавоги Морган

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 3
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 548 Количество передач 552
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 112
Боруссия М 94.6% (106)
X 3.6% (4)
Санкт-Паули 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Николас
Мориц
29
Скалли
Джозеф
5
Фридрих
Марвин
3
Итакура
Ко
26
Улльрих
Лукас
27
Райц
Рокко
8
Вайгль
Юлиан
9
Онора
Франк
14
Плеа
Алассан
25
Хак
Робин
11
Кляйндинст
Тим
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
4
Немет
Давид
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
16
Бухальфа
Карло
23
Треу
Филипп
17
Афолайян
Оладапо
11
Эггештайн
Йоханнес
29
Гилавоги
Морган
Боруссия М
4-2-3-1
Санкт-Паули
3-4-3

История личных встреч

Боруссия М
Санкт-Паули

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
0:1
ТМК
4:4
ТМК
0:0
К
1:4
ТМК
0:0
Б
3:1
Б
1:2
Б2
1:0

Голы

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
1.67

Среднее время на гол

75
54

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.4

Среднее время на гол

67
64

Всего голов

10
12

Голов в среднем за матч

1.25
1.5

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
60

Бомбардиры внутри турнира

Боруссия М
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кляйндинст Тим 7 (1) 0.64
Плеа Алассан 3 0.27
Онора Франк 2 0.18
Штёгер Кевин 1 0.09
Эльведи Нико 1 0.09
Итакура Ко 1 0.09
Чванчара Томаш 1 0.09
Хак Робин 0 0
Фридрих Марвин 0 0
Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саад Элиас 2 0.18
Афолайян Оладапо 2 0.18
Альберс Андреас 1 0.09
Смит Эрик 1 0.09
Бухальфа Карло 1 0.09
Ирвайн Джексон 0 0
Эггештайн Йоханнес 0 0

Карточки

Боруссия М
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вайгль Юлиан 4 0
Хак Робин 3 0
Итакура Ко 2 0
Скалли Джозеф 2 0
Лайнер Штефан 1 0
Плеа Алассан 1 0
Штёгер Кевин 1 0
Кляйндинст Тим 1 0
Зандер Филипп 1 0
Нец Лука 1 0
Райц Рокко 1 0
Ранос Грант-Леон 1 0
Улльрих Лукас 1 0
Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гилавоги Морган 4 0
Александр Блессин 3 0
Салиакас Манолис 2 0
Метс Кароль 1 0
Ирвайн Джексон 1 0
Смит Эрик 1 0
Эггештайн Йоханнес 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Треу Филипп 1 0
Вагнер Роберт 1 0
Саад Элиас 1 0

Результаты матчей

Боруссия М
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Санкт-Паули
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
2
Боруссия М
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Санкт-Паули
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

4
0
Боруссия М
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Санкт-Паули
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

7
2

Голы по времени матча

Забито

12
7
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
17%
1
14%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
2
29%
61-75
2
17%
2
29%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
3
30%
1
13%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
38%
31-45
1
10%
1
13%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Забито

5
0
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
33%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Забито

17
7
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
2 Не забивали 7
2
12%
1
14%
1-15
2
12%
1
14%
16-30
2
12%
1
14%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
5
29%
29%
2
29%
61-75
3
18%
2
29%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 7
3
21%
2
14%
1-15
1
7%
2
14%
16-30
3
21%
3
21%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
3
21%
3
21%
61-75
3
21%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Боруссия М
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Боруссия М - Пройссен Мюнстер 3:1 РБ Лейпциг - Боруссия М 0:0 Боруссия М - Вердер 4:1 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1
Майнц - Боруссия М 1:1 Боруссия М - Хайденхайм 3:2 Ферль - Боруссия М 0:5 Аугсбург - Боруссия М 2:1 Боруссия М - Унион Берлин 1:0 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Боруссия М - Штутгарт 1:3 Бохум - Боруссия М 0:2 Боруссия М - Байер Л 2:3 Эрцгебирге Ауэ - Боруссия М 1:3 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Страсбург 1:0 Боруссия М - Ипсвич Таун (до 21 года) 3:1 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Боруссия М - Фортуна Ситтард 3:1 Боруссия М - Вегберг-Бек 2:0
Санкт-Паули
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Бавария 0:1 Хоффенхайм - Санкт-Паули 0:2 РБ Лейпциг - Санкт-Паули 4:2
Санкт-Паули - Вольфсбург 0:0 Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Майнц 0:3 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Галлешер - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Норвич - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Лион 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Бремер - Санкт-Паули 1:3 Веен Висбаден - Санкт-Паули 1:2

Результаты матчей

Боруссия М
Санкт-Паули

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
5 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Боруссия М
Санкт-Паули

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
4
7
5
6
1.5
2
9
2
9
2.5
1
10
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 11 9 2 0 36 - 7 29
2.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 7 2 2 27 - 16 23
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 11 6 3 2 18 - 9 21
4.
Байер Л
 Заявка 11 5 5 1 26 - 18 20
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 6 1 4 22 - 18 19
6.
Боруссия М
 Заявка 11 5 2 4 17 - 14 17
7.
Фрайбург
 Заявка 11 5 2 4 13 - 15 17
8.
Майнц
 Заявка 11 4 4 3 18 - 14 16
9.
Штутгарт
 Заявка 11 4 4 3 21 - 19 16
10.
Унион Берлин
 Заявка 11 4 4 3 9 - 9 16
11.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 3 4 20 - 18 15
12.
Вердер
 Заявка 11 4 3 4 17 - 22 15
13.
Хоффенхайм
 Заявка 11 3 3 5 17 - 22 12
14.
Аугсбург
 Заявка 11 3 3 5 13 - 23 12
15.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 15 - 20 10
16.
Санкт-Паули
 Заявка 11 2 2 7 7 - 14 8
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 11 1 2 8 12 - 28 5
18.
Бохум
 Заявка 11 0 2 9 10 - 32 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 4 1 0 16 - 6 13
4.
Боруссия М
 Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 8 - 1 11
6.
Байер Л
 Заявка 6 3 2 1 15 - 11 11
7.
Унион Берлин
 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
8.
Штутгарт
 Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
9.
Аугсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
10.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
11.
Хоффенхайм
 Заявка 6 3 0 3 14 - 16 9
12.
Вердер
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
13.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
14.
Майнц
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Хайденхайм
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
16.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 1 0 5 4 - 17 3
17.
Санкт-Паули
 Заявка 5 0 2 3 0 - 6 2
18.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 23 - 6 16
2.
Майнц
 Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
3.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
6.
Вердер
 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
7.
Байер Л
 Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
8.
Фрайбург
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 6 2 0 4 7 - 8 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 0 4 10 - 13 6
11.
Боруссия М
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
12.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
13.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 5 0 2 3 8 - 11 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Бохум
 Заявка 6 0 0 6 6 - 19 0
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Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 14 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 11 (7)
Боруссия М Кляйндинст Тим 7 (3)
Майнц Буркардт Джонатан 7
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Штутгарт Шабо Юлиан 1 4
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 112
    Боруссия М 94.6% (106)
    X 3.6% (4)
    Санкт-Паули 1.8% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Боруссия М 2:0 Санкт-Паули

    Исход игры
    Боруссия М
    94.6% (106)
    Ничья
    3.6% (4)
    Санкт-Паули
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.3% (69)
    Меньше
    36.7% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    60.55% (66)
    Нет
    39.45% (43)
    Популярный счёт
    2:1 Боруссия М
    47.3% (53)
    2:0 Боруссия М
    17.9% (20)
    1:0 Боруссия М
    16.1% (18)
    3:1 Боруссия М
    6.3% (7)
    3:0 Боруссия М
    3.6% (4)
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