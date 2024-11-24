Тур: 15. Стадион: Лото-парк.
0'
9' Желтая карточкаТорунарига Джордан
1:0
23' ГолРитс Матс
2:0
38' ГолЭдози Самуэль
44' Вторая желтая карточкаТорунарига Джордан
44' Желтая карточкаВатанабэ Цуёси
44' Желтая карточкаВутер Вранкен
3:0
45' ГолДольберг Каспер
68' Желтая карточкаСамуаз Матисс
75' Вторая желтая карточкаСамуаз Матисс
4:0
77' ГолДольберг Каспер
Ход матча
23'
1:0
38'
2:0
44'
44'
45'
3:0
68'
75'
77'
4:0
17
Леони
Тео
23
Ритс
Матс
33
Руф
Дави
15
Ито
Ацуки
19
Сурдез
Франк
11
Сонко
Момоду
21
Дин
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Фоке ТомасЗащитник
- Защитник
-
73 Лапаж АмандоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Давид Хюберт
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ито АцукиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Сурдез ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сонко МомодуПолузащитник
-
21 Дин МаксНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Араужу ТьягуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
История личных встреч
Андерлехт
Гент
35 матчей
77.1%
22.9%
7.105427357601E-15%
27 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.9%
37.1%
22 победы 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
25.7%
17.2%
20 побед 9 ничьих 0 побед
22 матча
50%
50%
0 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 16 побед
57 матчей
47.4%
33.3%
19.3%
27 побед 19 ничьих 11 побед
Первый тайм
38.6%
50.9%
10.5%
22 победы 29 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.1%
36.8%
28.1%
20 побед 21 ничья 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
48
38
Голов в среднем за матч
1.78
1.27
Среднее время на гол
50
71
Всего голов
30
22
Голов в среднем за матч
1
0.81
Среднее время на гол
90
110
Всего голов
78
60
Голов в среднем за матч
1.37
1.05
Тотал матчей
2.5
50
Больше 88%
Меньше 12%
7
39
Больше 68%
Меньше 32%
18
23
Больше 40%
Меньше 60%
34
14
Больше 25%
Меньше 75%
43
10
Больше 18%
Меньше 82%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
55
Среднее время на гол
65
85
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дольберг Каспер
|10 (3)
|0.67
|Струйкенс Марио
|3
|0.2
|Эдози Самуэль
|2
|0.13
|Леони Тео
|2
|0.13
|Васкес Луис
|2
|0.13
|Шимич Ян-Карло
|2
|0.13
|Дрейер Андерс
|1
|0.07
|Амузу Френсис
|1
|0.07
|Ритс Матс
|1
|0.07
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0.07
|Ашимеру Маджид
|1
|0.07
|Версхарен Яри
|0
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|0
|0
|Ангуло Нильсон
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дин Макс
|4
|0.27
|Гандельман Омри
|4
|0.27
|Фадига Ноа
|3
|0.2
|Гудьонсен Андри
|2
|0.13
|Сурдез Франк
|1
|0.07
|Делорж Матиас
|1
|0.07
|Браун Арчи
|1
|0.07
|Геркенс Питер
|1
|0.07
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.07
|Кумс Свен
|1
|0.07
|Йокота Дайсуке
|1
|0.07
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0.07
|Gilles De Meyer
|1
|0.07
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Варела Хелио
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шимич Ян-Карло
|5
|0
|Сарделла Киллиан
|4
|0
|Н'Диайе Мусса
|3
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|2
|0
|Ашимеру Маджид
|2
|0
|Леони Тео
|2
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Дендонкер Леандер
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Амузу Френсис
|1
|0
|Версхарен Яри
|1
|0
|Эдози Самуэль
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
|Струйкенс Марио
|1
|0
|Ангуло Нильсон
|1
|0
|Дегреф Тристан
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торунарига Джордан
|4
|1
|Самуаз Матисс
|3
|1
|Ито Ацуки
|4
|0
|Митрович Стефан
|3
|0
|Ватанабэ Цуёси
|3
|0
|Браун Арчи
|3
|0
|Вутер Вранкен
|2
|0
|Делорж Матиас
|2
|0
|Варела Хелио
|2
|0
|Кумс Свен
|1
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Фадига Ноа
|1
|0
|Дин Макс
|1
|0
|Араужу Тьягу
|1
|0
|Гамбор Хуго
|1
|0
|Йокота Дайсуке
|1
|0
|Сурдез Франк
|1
|0
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0
|Гандельман Омри
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Гент
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
2
Андерлехт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Гент
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
10
15
Андерлехт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Гент
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
13
17
Голы по времени матча
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
40%
1
17%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
3
43%
76-90
Забито
12
16
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
4
25%
1-15
2
17%
3
19%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
3
19%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
2
33%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
22
22
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
2
9%
4
18%
1-15
3
14%
4
18%
16-30
4
18%
4
18%
31-45
2
9%
5
23%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
8
36%
4
18%
76-90
Пропущено
14
13
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
3
21%
3
23%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
1
7%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Серкль Брюгге - Андерлехт 0:5 РФШ Рига - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Кортрейк 4:0 Тюбизе - Андерлехт 0:4
Брюгге - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Лудогорец 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Стандард 3:0 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Дендер - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Ференцварош 2:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Генк 0:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:2
Гент
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гент - Стандард 5:0 Гент - Омония Никосия 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:0 Гент - Юнион Рошфортуаз 7:0
Гент - Генк 0:2 Гент - Мольде 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Сент-Трейден - Гент 1:1 Челси - Гент 4:2 Гент - АХ Лёвен 3:0 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Брюгге - Гент 2:4 Гент - Мехелен 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1 Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Силькеборг - Гент 2:2
Результаты матчей
Андерлехт
Гент
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
34
43
25
34
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
34
16
25
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
68
59
410
410
212
311
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|1
|3
|31 - 19
|34
|2.
|15
|8
|4
|3
|30 - 16
|28
|3.
|4:0
|15
|7
|5
|3
|28 - 12
|26
|4.
|14
|7
|3
|4
|27 - 12
|24
|5.
|15
|7
|3
|5
|31 - 19
|24
|6.
|0:4
|15
|6
|4
|5
|23 - 16
|22
|7.
|15
|6
|3
|6
|10 - 18
|21
|8.
|15
|4
|8
|3
|18 - 13
|20
|9.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|23 - 23
|19
|10.
|15
|4
|6
|5
|18 - 24
|18
|11.
|15
|5
|2
|8
|14 - 19
|17
|12.
|15
|4
|5
|6
|20 - 31
|17
|13.
|15
|3
|8
|4
|15 - 19
|17
|14.
|15
|4
|3
|8
|16 - 27
|15
|15.
|0:0
|15
|4
|3
|8
|10 - 25
|15
|16.
|14
|1
|4
|9
|12 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|18 - 5
|22
|2.
|8
|5
|2
|1
|8 - 4
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|22 - 10
|16
|4.
|4:0
|8
|4
|3
|1
|15 - 5
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|17 - 7
|14
|6.
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|7.
|7
|4
|1
|2
|20 - 5
|13
|8.
|0:4
|7
|4
|1
|2
|16 - 6
|13
|9.
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|10.
|7
|3
|3
|1
|11 - 10
|12
|11.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|12.
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|13.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|14.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|16.
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|2.
|7
|4
|0
|3
|13 - 14
|12
|3.
|4:0
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|5.
|7
|2
|3
|2
|8 - 12
|9
|6.
|0:4
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|8.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|9.
|8
|1
|4
|3
|6 - 13
|7
|10.
|8
|0
|6
|2
|6 - 9
|6
|11.
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|12.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|4 - 17
|5
|13.
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|14.
|7
|1
|1
|5
|2 - 14
|4
|15.
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|16.
|7
|0
|1
|6
|4 - 21
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|9 (2)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|9 (1)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (4)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (4)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Антверпен
|Ayrton Costa
|6
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Гент
|Торунарига Джордан
|1 4
|АХ Лёвен
|Верстрате Биргер
|5