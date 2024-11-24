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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Андерлехт
4:0
Второй тайм: 79'
Гент
0'
9' Желтая карточка
Торунарига Джордан
1:0
23' Гол
Ритс Матс
2:0
38' Гол
Эдози Самуэль
44' Вторая желтая карточка
Торунарига Джордан
44' Желтая карточка
Ватанабэ Цуёси
44' Желтая карточка
Вутер Вранкен
3:0
45' Гол
Дольберг Каспер
68' Желтая карточка
Самуаз Матисс
75' Вторая желтая карточка
Самуаз Матисс
4:0
77' Гол
Дольберг Каспер
26
Коосеманс
Колин
54
Сарделла
Киллиан
4
Шимич
Ян-Карло
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
5
Н'Диайе
Мусса
17
Леони
Тео
23
Ритс
Матс
36
Дрейер
Андерс
29
Струйкенс
Марио
27
Эдози
Самуэль
12
Дольберг
Каспер
33
Руф
Дави
18
Самуаз
Матисс
4
Ватанабэ
Цуёси
23
Торунарига
Джордан
3
Браун
Арчи
15
Ито
Ацуки
16
Делорж
Матиас
19
Сурдез
Франк
6
Гандельман
Омри
11
Сонко
Момоду
21
Дин
Макс
Андерлехт
4-2-3-1
Гент
4-2-3-1

История личных встреч

Андерлехт
Гент

35 матчей

77.1%
22.9%
7.105427357601E-15%
27 побед 8 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.9%
37.1%
22 победы 13 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
25.7%
17.2%
20 побед 9 ничьих 0 побед

22 матча

50%
50%
0 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 16 побед

57 матчей

47.4%
33.3%
19.3%
27 побед 19 ничьих 11 побед

Первый тайм

38.6%
50.9%
10.5%
22 победы 29 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.1%
36.8%
28.1%
20 побед 21 ничья 16 побед

История матчей

ПДА
1:0
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
0:1
К
0:0
ПДА
1:0
ПДА
1:1
ТМК
0:0
ПДА
0:0
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
3:3
ПОЗЧТ
2:1
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
1:0
ПДА
2:0
ПДА
1:0
ПДА
0:2
ПДА
1:0
ПДА
0:0
ЛППОЧГ
0:0
ЛППОЧГ
0:0
ЛП
2:3
ЛП
2:2
ЛП
2:0
ЛП
1:1
ЛП
2:0
ЛП
1:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:2
КБ
3:0
КБ
0:2
ЛЖ
0:2
ЛЖ
1:2
ЛЖ
4:1
ЛЖ
1:1
КБ
1:0
КБ
1:1
ЛЖ
5:0
ЛЖ
1:0
ПЛ
1:4
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:2
С
1:0
ПЛ
4:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
К
2:3
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

48
38

Голов в среднем за матч

1.78
1.27

Среднее время на гол

50
71

Всего голов

30
22

Голов в среднем за матч

1
0.81

Среднее время на гол

90
110

Всего голов

78
60

Голов в среднем за матч

1.37
1.05

Тотал матчей

2.5
50
Больше 88%
Меньше 12%
7
39
Больше 68%
Меньше 32%
18
23
Больше 40%
Меньше 60%
34
14
Больше 25%
Меньше 75%
43
10
Больше 18%
Меньше 82%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
55

Среднее время на гол

65
85

Бомбардиры внутри турнира

Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дольберг Каспер 10 (3) 0.67
Струйкенс Марио 3 0.2
Эдози Самуэль 2 0.13
Леони Тео 2 0.13
Васкес Луис 2 0.13
Шимич Ян-Карло 2 0.13
Дрейер Андерс 1 0.07
Амузу Френсис 1 0.07
Ритс Матс 1 0.07
Аугустинссон Людвиг 1 0.07
Ашимеру Маджид 1 0.07
Версхарен Яри 0 0
Йоргенсен Матиас Занка 0 0
Ангуло Нильсон 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дин Макс 4 0.27
Гандельман Омри 4 0.27
Фадига Ноа 3 0.2
Гудьонсен Андри 2 0.13
Сурдез Франк 1 0.07
Делорж Матиас 1 0.07
Браун Арчи 1 0.07
Геркенс Питер 1 0.07
Ватанабэ Цуёси 1 0.07
Кумс Свен 1 0.07
Йокота Дайсуке 1 0.07
Фернандес-Пардо Матиас 1 0.07
Gilles De Meyer 1 0.07
Торунарига Джордан 0 0
Варела Хелио 0 0

Карточки

Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шимич Ян-Карло 5 0
Сарделла Киллиан 4 0
Н'Диайе Мусса 3 0
Йоргенсен Матиас Занка 2 0
Ашимеру Маджид 2 0
Леони Тео 2 0
Ритс Матс 1 0
Дендонкер Леандер 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Амузу Френсис 1 0
Версхарен Яри 1 0
Эдози Самуэль 1 0
Васкес Луис 1 0
Струйкенс Марио 1 0
Ангуло Нильсон 1 0
Дегреф Тристан 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торунарига Джордан 4 1
Самуаз Матисс 3 1
Ито Ацуки 4 0
Митрович Стефан 3 0
Ватанабэ Цуёси 3 0
Браун Арчи 3 0
Вутер Вранкен 2 0
Делорж Матиас 2 0
Варела Хелио 2 0
Кумс Свен 1 0
Гудьонсен Андри 1 0
Фадига Ноа 1 0
Дин Макс 1 0
Араужу Тьягу 1 0
Гамбор Хуго 1 0
Йокота Дайсуке 1 0
Сурдез Франк 1 0
Фернандес-Пардо Матиас 1 0
Гандельман Омри 1 0

Результаты матчей

Андерлехт
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Гент
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
2
Андерлехт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Гент
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

10
15
Андерлехт
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Гент
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

13
17

Голы по времени матча

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
4
40%
1
17%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
50%
1
14%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
17%
3
43%
76-90

Забито

12
16
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
0
0%
4
25%
1-15
2
17%
3
19%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
3
19%
76-90

Пропущено

8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
2
33%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

22
22
9 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
2
9%
4
18%
1-15
3
14%
4
18%
16-30
4
18%
4
18%
31-45
2
9%
5
23%
46-60
3
14%
1
5%
61-75
8
36%
4
18%
76-90

Пропущено

14
13
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
7%
0
0%
1-15
3
21%
2
15%
16-30
4
29%
2
15%
31-45
3
21%
3
23%
46-60
2
14%
2
15%
61-75
1
7%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Андерлехт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Серкль Брюгге - Андерлехт 0:5 РФШ Рига - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Кортрейк 4:0 Тюбизе - Андерлехт 0:4
Брюгге - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Лудогорец 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Стандард 3:0 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Дендер - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Ференцварош 2:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Генк 0:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:2
Гент
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гент - Стандард 5:0 Гент - Омония Никосия 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:0 Гент - Юнион Рошфортуаз 7:0
Гент - Генк 0:2 Гент - Мольде 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Сент-Трейден - Гент 1:1 Челси - Гент 4:2 Гент - АХ Лёвен 3:0 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Брюгге - Гент 2:4 Гент - Мехелен 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1 Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Силькеборг - Гент 2:2

Результаты матчей

Андерлехт
Гент

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
4
2 раза 14%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Андерлехт
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
4
3
2
5
2.5
3
4
1
6
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
1
6
2
5
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
5
9
4
10
2.5
4
10
2
12
3.5
3
11
1
13
4.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 11 1 3 31 - 19 34
2.
Брюгге
 15 8 4 3 30 - 16 28
3.
Андерлехт
 4:0 15 7 5 3 28 - 12 26
4.
Антверпен
 14 7 3 4 27 - 12 24
5.
Мехелен
 15 7 3 5 31 - 19 24
6.
Гент
 0:4 15 6 4 5 23 - 16 22
7.
Стандард
 15 6 3 6 10 - 18 21
8.
Юнион Сент-Жиллуаз
 15 4 8 3 18 - 13 20
9.
Вестерло
 0:0 15 5 4 6 23 - 23 19
10.
Дендер
 15 4 6 5 18 - 24 18
11.
Спортинг Шарлеруа
 15 5 2 8 14 - 19 17
12.
Сент-Трейден
 15 4 5 6 20 - 31 17
13.
АХ Лёвен
 15 3 8 4 15 - 19 17
14.
Серкль Брюгге
 15 4 3 8 16 - 27 15
15.
Кортрейк
 0:0 15 4 3 8 10 - 25 15
16.
Беерсхот-Вильрейк
 14 1 4 9 12 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 8 7 1 0 18 - 5 22
2.
Стандард
 8 5 2 1 8 - 4 17
3.
Мехелен
 8 5 1 2 22 - 10 16
4.
Андерлехт
 4:0 8 4 3 1 15 - 5 15
5.
Брюгге
 7 4 2 1 17 - 7 14
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 4 2 1 12 - 4 14
7.
Антверпен
 7 4 1 2 20 - 5 13
8.
Гент
 0:4 7 4 1 2 16 - 6 13
9.
Спортинг Шарлеруа
 7 4 1 2 7 - 4 13
10.
Сент-Трейден
 7 3 3 1 11 - 10 12
11.
Вестерло
 0:0 8 3 3 2 14 - 10 12
12.
Серкль Брюгге
 8 3 2 3 12 - 13 11
13.
Кортрейк
 0:0 7 3 1 3 6 - 8 10
14.
АХ Лёвен
 7 2 4 1 9 - 6 10
15.
Дендер
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 8 4 2 2 13 - 9 14
2.
Генк
 7 4 0 3 13 - 14 12
3.
Андерлехт
 4:0 7 3 2 2 13 - 7 11
4.
Антверпен
 7 3 2 2 7 - 7 11
5.
Дендер
 7 2 3 2 8 - 12 9
6.
Гент
 0:4 8 2 3 3 7 - 10 9
7.
Мехелен
 7 2 2 3 9 - 9 8
8.
Вестерло
 0:0 7 2 1 4 9 - 13 7
9.
АХ Лёвен
 8 1 4 3 6 - 13 7
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 0 6 2 6 - 9 6
11.
Сент-Трейден
 8 1 2 5 9 - 21 5
12.
Кортрейк
 0:0 8 1 2 5 4 - 17 5
13.
Серкль Брюгге
 7 1 1 5 4 - 14 4
14.
Стандард
 7 1 1 5 2 - 14 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 8 1 1 6 7 - 15 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 7 0 1 6 4 - 21 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 9 (2)
Андерлехт Дольберг Каспер 9 (1)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 8
Антверпен Чери Тьяронн 7 (4)
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Антверпен Ayrton Costa 6
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Гент Торунарига Джордан 1 4
АХ Лёвен Верстрате Биргер 5
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    Андерлехт
    Ничья
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    3.65
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