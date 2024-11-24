Тур: 15. Стадион: Лото-парк.
0'
9' Желтая карточкаТорунарига Джордан
1:0
23' ГолРитс Матс
2:0
38' ГолЭдози Самуэль
44' Вторая желтая карточкаТорунарига Джордан
44' Желтая карточкаВатанабэ Цуёси
44' Желтая карточкаВутер Вранкен
3:0
45' ГолДольберг Каспер
68' Желтая карточкаСамуаз Матисс
75' Красная карточкаСамуаз Матисс
4:0
77' ГолДольберг Каспер
5:0
85' Гол в свои воротаАраужу Тьягу
6:0
88' ГолАмузу Френсис
90'
Ход матча
23'
1:0
38'
2:0
44'
44'
45'
3:0
68'
75'
77'
4:0
85'
5:0
88'
6:0
17
Леони
Тео
23
Ритс
Матс
33
Руф
Дави
15
Ито
Ацуки
19
Сурдез
Франк
11
Сонко
Момоду
21
Дин
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Фоке ТомасЗащитник
- Защитник
-
73 Лапаж АмандоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
-
Главный тренер: Давид Хюберт
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ито АцукиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Сурдез ФранкПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Сонко МомодуПолузащитник
-
21 Дин МаксНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Араужу ТьягуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
История личных встреч
Андерлехт
Гент
35 матчей
77.1%
22.9%
7.105427357601E-15%
27 побед 8 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.9%
37.1%
22 победы 13 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
25.7%
17.2%
20 побед 9 ничьих 0 побед
22 матча
50%
50%
0 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 16 побед
57 матчей
47.4%
33.3%
19.3%
27 побед 19 ничьих 11 побед
Первый тайм
38.6%
50.9%
10.5%
22 победы 29 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.1%
36.8%
28.1%
20 побед 21 ничья 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
48
38
Голов в среднем за матч
1.78
1.27
Среднее время на гол
50
71
Всего голов
30
22
Голов в среднем за матч
1
0.81
Среднее время на гол
90
110
Всего голов
78
60
Голов в среднем за матч
1.37
1.05
Тотал матчей
2.5
50
Больше 88%
Меньше 12%
7
39
Больше 68%
Меньше 32%
18
23
Больше 40%
Меньше 60%
34
14
Больше 25%
Меньше 75%
43
10
Больше 18%
Меньше 82%
47
2
Больше 4%
Меньше 96%
55
Среднее время на гол
65
85
Бомбардиры внутри турнира
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дольберг Каспер
|10 (3)
|0.67
|Струйкенс Марио
|3
|0.2
|Амузу Френсис
|2
|0.13
|Эдози Самуэль
|2
|0.13
|Леони Тео
|2
|0.13
|Васкес Луис
|2
|0.13
|Шимич Ян-Карло
|2
|0.13
|Дрейер Андерс
|1
|0.07
|Ритс Матс
|1
|0.07
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0.07
|Ашимеру Маджид
|1
|0.07
|Версхарен Яри
|0
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|0
|0
|Фоке Томас
|0
|0
|Ангуло Нильсон
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дин Макс
|4
|0.27
|Гандельман Омри
|4
|0.27
|Фадига Ноа
|3
|0.2
|Гудьонсен Андри
|2
|0.13
|Сурдез Франк
|1
|0.07
|Делорж Матиас
|1
|0.07
|Браун Арчи
|1
|0.07
|Геркенс Питер
|1
|0.07
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.07
|Кумс Свен
|1
|0.07
|Йокота Дайсуке
|1
|0.07
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0.07
|Gilles De Meyer
|1
|0.07
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Варела Хелио
|0
|0
Карточки
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шимич Ян-Карло
|5
|0
|Сарделла Киллиан
|4
|0
|Н'Диайе Мусса
|3
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|2
|0
|Ашимеру Маджид
|2
|0
|Леони Тео
|2
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Дендонкер Леандер
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Амузу Френсис
|1
|0
|Версхарен Яри
|1
|0
|Эдози Самуэль
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
|Струйкенс Марио
|1
|0
|Ангуло Нильсон
|1
|0
|Дегреф Тристан
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торунарига Джордан
|4
|1
|Самуаз Матисс
|3
|1
|Ито Ацуки
|4
|0
|Митрович Стефан
|3
|0
|Ватанабэ Цуёси
|3
|0
|Браун Арчи
|3
|0
|Вутер Вранкен
|2
|0
|Делорж Матиас
|2
|0
|Варела Хелио
|2
|0
|Кумс Свен
|1
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Фадига Ноа
|1
|0
|Дин Макс
|1
|0
|Араужу Тьягу
|1
|0
|Гамбор Хуго
|1
|0
|Йокота Дайсуке
|1
|0
|Сурдез Франк
|1
|0
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0
|Гандельман Омри
|1
|0
Результаты матчей
Андерлехт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Гент
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
3
3
Андерлехт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Гент
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
10
15
Андерлехт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Гент
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
13
18
Голы по времени матча
Забито
15
7
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
4
27%
1
14%
31-45
1
7%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
6
40%
2
29%
76-90
Пропущено
7
12
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
43%
3
25%
31-45
2
29%
1
8%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
2
29%
5
42%
76-90
Забито
12
16
4 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
4
25%
1-15
2
17%
3
19%
16-30
2
17%
3
19%
31-45
1
8%
3
19%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
4
33%
3
19%
76-90
Пропущено
8
6
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
3
38%
2
33%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
27
23
12 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
2
7%
4
17%
1-15
4
15%
4
17%
16-30
6
22%
4
17%
31-45
2
7%
5
22%
46-60
3
11%
1
4%
61-75
10
37%
5
22%
76-90
Пропущено
15
18
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
1
7%
0
0%
1-15
3
20%
3
17%
16-30
4
27%
4
22%
31-45
3
20%
3
17%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
2
13%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Андерлехт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Серкль Брюгге - Андерлехт 0:5 РФШ Рига - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Кортрейк 4:0 Тюбизе - Андерлехт 0:4
Брюгге - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Лудогорец 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Стандард 3:0 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Дендер - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Ференцварош 2:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Генк 0:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 Антверпен - Андерлехт 1:2
Гент
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Гент - Стандард 5:0 Гент - Омония Никосия 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:0 Гент - Юнион Рошфортуаз 7:0
Гент - Генк 0:2 Гент - Мольде 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Сент-Трейден - Гент 1:1 Челси - Гент 4:2 Гент - АХ Лёвен 3:0 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Брюгге - Гент 2:4 Гент - Мехелен 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1 Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2 Спортинг Шарлеруа - Гент 1:0 Силькеборг - Гент 2:2
Результаты матчей
Андерлехт
Гент
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Андерлехт
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
44
43
35
34
26
25
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
44
34
17
25
17
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
105
78
510
510
411
312
312
213
114
114
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|9 (2)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (4)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (4)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Антверпен
|Ayrton Costa
|6
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Гент
|Торунарига Джордан
|1 4
|АХ Лёвен
|Верстрате Биргер
|5