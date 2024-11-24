Тур: 15. Стадион: Хет Куипие.
Ход матча
15'
40
Байрам
Эмин
25
Tuur
Rommens
10
Девайн
Алфи
18
Йоу
Гриффин
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
11
Dion
De
Neve
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
-
25 Tuur RommensЗащитник
- Полузащитник
-
10 Девайн АлфиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Timmy Simons
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Фудзии ХаруяЗащитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
-
11 Dion De NeveЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Лагэ БрамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Фоссум ИверПолузащитник
- Нападающий
-
19 Ферри НачоНападающий
-
-
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
История личных встреч
Вестерло
Кортрейк
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
2.2
1.2
Среднее время на гол
40
75
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
2.4
0.8
Среднее время на гол
37
112
Всего голов
23
10
Голов в среднем за матч
2.3
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
39
90
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайяд Аллахьяр
|5 (2)
|0.33
|Фриган Матия
|5
|0.33
|Luka Vuskovic
|4
|0.27
|Стассин Лукас
|2
|0.13
|Авокойа Мебуде Адерире
|2
|0.13
|Хасполат Догукан
|1
|0.07
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.07
|Мадсен Николас
|1 (1)
|0.07
|Байрам Эмин
|1
|0.07
|Алькосер Хосимар
|1
|0.07
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|Бос Джордан
|0
|0
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ферри Начо
|3
|0.2
|Амброз Тьерри
|1
|0.07
|Сильва Жоао
|1
|0.07
|Сиссако Абдулайе
|1
|0.07
|Канеко Такуро
|1
|0.07
|Мампасси Марк Рене
|1
|0.07
|Dion De Neve
|1
|0.07
|Abdelkahar Kadri
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tuur Rommens
|5
|0
|Хасполат Догукан
|4
|0
|Сайяд Аллахьяр
|4
|0
|Рейнолдс Брайан
|4
|0
|Фриган Матия
|4
|0
|Байрам Эмин
|2
|1
|Нойштедтер Роман
|3
|0
|Алькосер Хосимар
|3
|0
|Сидорчук Сергей
|2
|0
|Болат Синан
|2
|0
|Arthur Piedfort
|2
|0
|Luka Vuskovic
|2
|0
|Зигерс Рубин
|1
|0
|Девайн Алфи
|1
|0
|Бос Джордан
|1
|0
|Авокойа Мебуде Адерире
|1
|0
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Abdelkahar Kadri
|5
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|4
|0
|Сильва Жоао
|3
|0
|Мессату Наэль
|3
|0
|Мампасси Марк Рене
|1
|1
|Деягере Брехт
|2
|0
|Амброз Тьерри
|2
|0
|Сиссако Абдулайе
|2
|0
|Канеко Такуро
|2
|0
|Ферри Начо
|2
|0
|Billel Messaoudi
|1
|0
|Такаминэ Томоки
|1
|0
|Райан Алебиосу
|1
|0
|Шимич Роко
|1
|0
|Лагэ Брам
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Кортрейк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
4
Вестерло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Кортрейк
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
8
5
Вестерло
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Кортрейк
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
6
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
13
9
Голы по времени матча
Забито
14
6
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
14%
1
17%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
4
29%
1
17%
31-45
2
14%
3
50%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
1
7%
0
0%
76-90
Пропущено
10
15
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
20%
1
7%
1-15
3
30%
2
13%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
10%
2
13%
61-75
3
30%
3
20%
76-90
Забито
9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
13
9
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
8%
4
44%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
5
38%
2
22%
76-90
Забито
23
11
13 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
3
13%
1
9%
1-15
3
13%
2
18%
16-30
7
30%
1
9%
31-45
3
13%
4
36%
46-60
4
17%
3
27%
61-75
3
13%
0
0%
76-90
Пропущено
23
24
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
3
13%
5
21%
1-15
6
26%
2
8%
16-30
2
9%
4
17%
31-45
0
0%
6
25%
46-60
4
17%
2
8%
61-75
8
35%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Спортинг Шарлеруа - Вестерло 1:0 Вестерло - Дендер 2:0 Вестерло - РВДМ 47 2:1 Сент-Трейден - Вестерло 2:0
Вестерло - Брюгге 1:2 Вестерло - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Стандард - Вестерло 1:2 Вестерло - Антверпен 1:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Генк - Вестерло 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Гент - Вестерло 4:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Мехелен - Вестерло 2:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Хельмонд 0:0 Вестерло - Гент 1:0 Серветт - Вестерло 3:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2
Кортрейк
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Кортрейк - Антверпен 1:2 Андерлехт - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Темсе 1:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:0
Мехелен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Генк 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Брюгге 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Дендер - Кортрейк 4:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Кортрейк - Гент 0:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Амьен 5:0 Кардифф Сити - Кортрейк 3:1 Ланс - Кортрейк 6:3 Уайт Стар Лауве - Кортрейк 0:5
Результаты матчей
Вестерло
Кортрейк
Точный счет
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Вестерло
Кортрейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
34
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
86
77
212
311
212
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|11
|1
|3
|31 - 19
|34
|2.
|15
|8
|4
|3
|30 - 16
|28
|3.
|4:0
|15
|7
|5
|3
|28 - 12
|26
|4.
|14
|7
|3
|4
|27 - 12
|24
|5.
|15
|7
|3
|5
|31 - 19
|24
|6.
|0:4
|15
|6
|4
|5
|23 - 16
|22
|7.
|15
|6
|3
|6
|10 - 18
|21
|8.
|15
|4
|8
|3
|18 - 13
|20
|9.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|23 - 23
|19
|10.
|15
|4
|6
|5
|18 - 24
|18
|11.
|15
|5
|2
|8
|14 - 19
|17
|12.
|15
|4
|5
|6
|20 - 31
|17
|13.
|15
|3
|8
|4
|15 - 19
|17
|14.
|15
|4
|3
|8
|16 - 27
|15
|15.
|0:0
|15
|4
|3
|8
|10 - 25
|15
|16.
|14
|1
|4
|9
|12 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|18 - 5
|22
|2.
|8
|5
|2
|1
|8 - 4
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|22 - 10
|16
|4.
|4:0
|8
|4
|3
|1
|15 - 5
|15
|5.
|7
|4
|2
|1
|17 - 7
|14
|6.
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|7.
|7
|4
|1
|2
|20 - 5
|13
|8.
|0:4
|7
|4
|1
|2
|16 - 6
|13
|9.
|7
|4
|1
|2
|7 - 4
|13
|10.
|7
|3
|3
|1
|11 - 10
|12
|11.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|14 - 10
|12
|12.
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|13.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|6 - 8
|10
|14.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|16.
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|2.
|7
|4
|0
|3
|13 - 14
|12
|3.
|4:0
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|5.
|7
|2
|3
|2
|8 - 12
|9
|6.
|0:4
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|7.
|7
|2
|2
|3
|9 - 9
|8
|8.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|9.
|8
|1
|4
|3
|6 - 13
|7
|10.
|8
|0
|6
|2
|6 - 9
|6
|11.
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|12.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|4 - 17
|5
|13.
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|14.
|7
|1
|1
|5
|2 - 14
|4
|15.
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|16.
|7
|0
|1
|6
|4 - 21
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|9 (2)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|9 (1)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (4)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (4)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Антверпен
|Ayrton Costa
|6
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Гент
|Торунарига Джордан
|1 4
|АХ Лёвен
|Верстрате Биргер
|5