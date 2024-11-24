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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Вестерло
4:0
Конец матча
Кортрейк
0'
15' Желтая карточка
Рейнолдс Брайан
44' Желтая карточка
Сидорчук Сергей
1:0
49' Гол
Девайн Алфи
2:0
70' Гол
Девайн Алфи
3:0
74' Гол
Йоу Гриффин
4:0
89' Гол
Бос Джордан
90'
30
Koen
Van
Langendonck
22
Рейнолдс
Брайан
44
Luka
Vuskovic
40
Байрам
Эмин
25
Tuur
Rommens
34
Хасполат
Догукан
10
Девайн
Алфи
15
Сидорчук
Сергей
18
Йоу
Гриффин
9
Фриган
Матия
7
Сайяд
Аллахьяр
1
Tom
Vandenberghe
6
Мессату
Наэль
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
11
Dion
De
Neve
30
Канеко
Такуро
16
Деягере
Брехт
27
Сиссако
Абдулайе
23
Такаминэ
Томоки
45
Billel
Messaoudi
68
Амброз
Тьерри
Вестерло
4-3-3
Кортрейк
4-4-2

История личных встреч

Вестерло
Кортрейк

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

85.7%
14.3%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

ПДА
1:2
ПДА
1:0
ПДА
3:1
ПДА
0:2
ЛП
4:1
ЛП
4:1
ЛП
1:1
ЛП
1:1
ЛЖ
6:0
ЛЖ
2:1

Голы

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

2.2
1.2

Среднее время на гол

40
75

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2.4
0.8

Среднее время на гол

37
112

Всего голов

23
10

Голов в среднем за матч

2.3
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
6
Больше 60%
Меньше 40%
4
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

39
90

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайяд Аллахьяр 5 (2) 0.33
Фриган Матия 5 0.33
Luka Vuskovic 4 0.27
Стассин Лукас 2 0.13
Авокойа Мебуде Адерире 2 0.13
Девайн Алфи 2 0.13
Хасполат Догукан 1 0.07
Рейнолдс Брайан 1 0.07
Бос Джордан 1 0.07
Мадсен Николас 1 (1) 0.07
Йоу Гриффин 1 0.07
Байрам Эмин 1 0.07
Алькосер Хосимар 1 0.07
Сидорчук Сергей 0 0
Tuur Rommens 0 0
Arthur Piedfort 0 0
Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ферри Начо 3 0.2
Амброз Тьерри 1 0.07
Сильва Жоао 1 0.07
Сиссако Абдулайе 1 0.07
Канеко Такуро 1 0.07
Мампасси Марк Рене 1 0.07
Dion De Neve 1 0.07
Abdelkahar Kadri 0 0
Райан Алебиосу 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tuur Rommens 5 0
Хасполат Догукан 4 0
Сайяд Аллахьяр 4 0
Рейнолдс Брайан 4 0
Фриган Матия 4 0
Байрам Эмин 2 1
Сидорчук Сергей 3 0
Нойштедтер Роман 3 0
Алькосер Хосимар 3 0
Болат Синан 2 0
Arthur Piedfort 2 0
Luka Vuskovic 2 0
Зигерс Рубин 1 0
Девайн Алфи 1 0
Бос Джордан 1 0
Авокойа Мебуде Адерире 1 0
Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Abdelkahar Kadri 5 0
Эль-Идрисси Мунем 4 0
Сильва Жоао 3 0
Мессату Наэль 3 0
Мампасси Марк Рене 1 1
Деягере Брехт 2 0
Амброз Тьерри 2 0
Сиссако Абдулайе 2 0
Канеко Такуро 2 0
Ферри Начо 2 0
Billel Messaoudi 1 0
Такаминэ Томоки 1 0
Райан Алебиосу 1 0
Шимич Роко 1 0
Лагэ Брам 1 0

Результаты матчей

Вестерло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Кортрейк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
4
Вестерло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Кортрейк
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

8
5
Вестерло
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Кортрейк
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
27% (4)
53% (8)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

13
9

Голы по времени матча

Забито

18
6
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
2
11%
1
17%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
1
17%
31-45
3
17%
3
50%
46-60
5
28%
1
17%
61-75
2
11%
0
0%
76-90

Пропущено

10
19
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
2
20%
1
5%
1-15
3
30%
2
11%
16-30
1
10%
4
21%
31-45
0
0%
4
21%
46-60
1
10%
4
21%
61-75
3
30%
4
21%
76-90

Забито

9
5
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
40%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
20%
46-60
1
11%
2
40%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

13
9
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
1
8%
4
44%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
5
38%
2
22%
76-90

Забито

27
11
13 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
3 Не забивали 6
3
11%
1
9%
1-15
3
11%
2
18%
16-30
7
26%
1
9%
31-45
4
15%
4
36%
46-60
6
22%
3
27%
61-75
4
15%
0
0%
76-90

Пропущено

23
28
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 13
3
13%
5
18%
1-15
6
26%
2
7%
16-30
2
9%
4
14%
31-45
0
0%
7
25%
46-60
4
17%
4
14%
61-75
8
35%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Спортинг Шарлеруа - Вестерло 1:0 Вестерло - Дендер 2:0 Вестерло - РВДМ 47 2:1 Сент-Трейден - Вестерло 2:0
Вестерло - Брюгге 1:2 Вестерло - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Стандард - Вестерло 1:2 Вестерло - Антверпен 1:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Генк - Вестерло 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Гент - Вестерло 4:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Мехелен - Вестерло 2:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Хельмонд 0:0 Вестерло - Гент 1:0 Серветт - Вестерло 3:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 АХ Лёвен - Вестерло 1:2
Кортрейк
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Кортрейк - Антверпен 1:2 Андерлехт - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Темсе 1:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:0
Мехелен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Генк 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Брюгге 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Дендер - Кортрейк 4:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Кортрейк - Гент 0:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Амьен 5:0 Кардифф Сити - Кортрейк 3:1 Ланс - Кортрейк 6:3 Уайт Стар Лауве - Кортрейк 0:5

Результаты матчей

Вестерло
Кортрейк

Точный счет

1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Вестерло
Кортрейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
1
6
3
5
2.5
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
5
3
4
1.5
1
7
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
7
8
7
1.5
2
13
4
11
2.5
3
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 11 1 3 31 - 19 34
2.
Брюгге
 15 8 4 3 30 - 16 28
3.
Андерлехт
 15 7 5 3 30 - 12 26
4.
Антверпен
 14 7 3 4 27 - 12 24
5.
Мехелен
 15 7 3 5 31 - 19 24
6.
Гент
 15 6 4 5 23 - 18 22
7.
Вестерло
 15 6 3 6 27 - 23 21
8.
Стандард
 15 6 3 6 10 - 18 21
9.
Юнион Сент-Жиллуаз
 15 4 8 3 18 - 13 20
10.
Дендер
 15 4 6 5 18 - 24 18
11.
Спортинг Шарлеруа
 15 5 2 8 14 - 19 17
12.
Сент-Трейден
 15 4 5 6 20 - 31 17
13.
АХ Лёвен
 15 3 8 4 15 - 19 17
14.
Серкль Брюгге
 15 4 3 8 16 - 27 15
15.
Кортрейк
 15 4 2 9 10 - 29 14
16.
Беерсхот-Вильрейк
 14 1 4 9 12 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 8 7 1 0 18 - 5 22
2.
Стандард
 8 5 2 1 8 - 4 17
3.
Мехелен
 8 5 1 2 22 - 10 16
4.
Андерлехт
 8 4 3 1 17 - 5 15
5.
Брюгге
 7 4 2 1 17 - 7 14
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 4 2 1 12 - 4 14
7.
Вестерло
 8 4 2 2 18 - 10 14
8.
Антверпен
 7 4 1 2 20 - 5 13
9.
Гент
 7 4 1 2 16 - 6 13
10.
Спортинг Шарлеруа
 7 4 1 2 7 - 4 13
11.
Сент-Трейден
 7 3 3 1 11 - 10 12
12.
Серкль Брюгге
 8 3 2 3 12 - 13 11
13.
Кортрейк
 7 3 1 3 6 - 8 10
14.
АХ Лёвен
 7 2 4 1 9 - 6 10
15.
Дендер
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 8 4 2 2 13 - 9 14
2.
Генк
 7 4 0 3 13 - 14 12
3.
Андерлехт
 7 3 2 2 13 - 7 11
4.
Антверпен
 7 3 2 2 7 - 7 11
5.
Дендер
 7 2 3 2 8 - 12 9
6.
Гент
 8 2 3 3 7 - 12 9
7.
Мехелен
 7 2 2 3 9 - 9 8
8.
Вестерло
 7 2 1 4 9 - 13 7
9.
АХ Лёвен
 8 1 4 3 6 - 13 7
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 0 6 2 6 - 9 6
11.
Сент-Трейден
 8 1 2 5 9 - 21 5
12.
Серкль Брюгге
 7 1 1 5 4 - 14 4
13.
Стандард
 7 1 1 5 2 - 14 4
14.
Спортинг Шарлеруа
 8 1 1 6 7 - 15 4
15.
Кортрейк
 8 1 1 6 4 - 21 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 7 0 1 6 4 - 21 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Генк Арокодаре Толуваласе 9 (2)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 8
Антверпен Чери Тьяронн 7 (4)
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Антверпен Ayrton Costa 6
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Гент Торунарига Джордан 1 4
АХ Лёвен Верстрате Биргер 5
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    • 63'
      Амброз Тьерри уходит с поля. Начо Ферри выходит вместо него
    • 49'
      Туур Ромменс сделал результативную передачу.
    • 49'
      Г О О О О Л - Девайн Алфи бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Сидорчук Сергей получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Брайан Рейнольдс получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вестерло 4:0 Кортрейк онлайн

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