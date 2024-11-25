Тур: 13. Стадион: Карло Кастеллани. Главный судья: Маринелли Ливио
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Прогноз на матч от Liveresult
23
Васкес
Дэвис
21
Вити
Маттиа
93
Мале
Юссеф
40
Окойе
Мадука
29
Бийол
Яка
- Основной состав
-
23 Васкес ДэвисВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
-
93 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
40 Окойе МадукаВратарь
- Защитник
-
29 Бийол ЯкаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Сава РэзванВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
23 Эбосс ЭнцоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Атта АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Модесто РуйПолузащитник
- Нападающий
-
22 БреннерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эмполи
Удинезе
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед
17 матчей
23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
9
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
1.89
0.88
Среднее время на гол
47
102
Всего голов
25
16
Голов в среднем за матч
1.47
0.94
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
61
95
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коломбо Лоренцо
|2 (1)
|0.17
|Гьяси Эммануэль
|2
|0.17
|Пеллегри Пьетро
|2
|0.17
|Эспозито Себастьяно
|2
|0.17
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Какаче Либерато
|0
|0
|Анджорин Фаустино
|0
|0
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|4
|0.33
|Товен Флорьян
|3
|0.25
|Камара Хассан
|1
|0.08
|Бреннер
|1
|0.08
|Дэвис Кинан
|1
|0.08
|Земура Джордан
|1
|0.08
|Браво Икер
|1
|0.08
|Кабаселе Кристиан
|1
|0.08
|Джанетти Лаутаро
|1
|0.08
|Ловрич Санди
|1
|0.08
|Эхизибуэ Кингсли
|0
|0
|Карлстрём Йеспер
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Какаче Либерато
|4
|0
|Грасси Альберто
|3
|0
|Пеллегри Пьетро
|3
|0
|Хендерсон Лиам
|2
|0
|Гьяси Эммануэль
|2
|0
|Пеццелла Джузеппе
|2
|0
|Васкес Дэвис
|2
|0
|Гогличидзе Саба
|0
|1
|Хаас Николас
|1
|0
|Исмайли Ардиан
|1
|0
|Мале Юссеф
|1
|0
|Сольбаккен Ола
|1
|0
|Анджорин Фаустино
|1
|0
|Коломбо Лоренцо
|1
|0
|Фаццини Якопо
|1
|0
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Камара Хассан
|3
|1
|Джанетти Лаутаро
|4
|0
|Бийол Яка
|4
|0
|Лукка Лоренцо
|4
|0
|Туре Сулейман
|2
|1
|Эхизибуэ Кингсли
|3
|0
|Карлстрём Йеспер
|2
|0
|Дэвис Кинан
|2
|0
|Пайеро Мартин
|2
|0
|Кристенсен Томас
|1
|0
|Земура Джордан
|1
|0
|Окойе Мадука
|1
|0
|Браво Икер
|1
|0
|Kosta Runjaic
|1
|0
Результаты матчей
Эмполи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Удинезе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
5
Эмполи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Удинезе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
6
6
Эмполи
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Удинезе
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
1
8
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
100%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
4
11
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
25%
4
36%
46-60
2
50%
1
9%
61-75
1
25%
1
9%
76-90
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
43%
3
33%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
1
20%
76-90
Забито
8
17
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 2
2
25%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
38%
4
24%
31-45
2
25%
3
18%
46-60
1
13%
3
18%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Пропущено
11
16
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
9%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
18%
4
25%
31-45
1
9%
5
31%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
5
45%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Комо 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Парма - Эмполи 1:1
Эмполи - Наполи 0:1 Лацио - Эмполи 2:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Торино - Эмполи 1:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Ювентус 0:0 Болонья - Эмполи 1:1 Рома - Эмполи 1:2 Эмполи - Монца 0:0 Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0 Ингольштадт - Эмполи 0:0 Эмполи - Эмполи (до 19 лет) 2:0 Эмполи - Кастельфьорентино 10:0 Эмполи - Рома 2:1
Удинезе
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Аталанта - Удинезе 2:1 Удинезе - Ювентус 0:2 Венеция - Удинезе 3:2 Удинезе - Кальяри 2:0
Милан - Удинезе 1:0 Удинезе - Лечче 1:0 Удинезе - Интер Милан 2:3 Удинезе - Салернитана 3:1 Рома - Удинезе 3:0 Парма - Удинезе 2:3 Удинезе - Комо 1:0 Удинезе - Лацио 2:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Авеллино 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Удинезе - Арис Салоники 1:0 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Удинезе - Коньяспор 1:0 Удинезе - Кёльн 2:3 Удинезе - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:9
Результаты матчей
Эмполи
Удинезе
Точный счет
0:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Эмполи
Удинезе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
93
210
57
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|20 - 9
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|34 - 16
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 10
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|31 - 14
|28
|5.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 14
|28
|6.
|Заявка
|13
|6
|7
|0
|21 - 7
|25
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|8.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|15 - 16
|18
|9.
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|15 - 18
|17
|10.
|0:0 Заявка
|13
|3
|7
|3
|9 - 10
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|13.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|17 - 21
|12
|14.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|17 - 32
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 24
|11
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 24
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|18.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|5 - 21
|9
|19.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 16
|9
|20.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|11 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 5
|18
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|6.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 3
|13
|7.
|0:0 Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 17
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 13
|8
|13.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|14.
|0:0 Заявка
|7
|1
|4
|2
|1 - 4
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|16.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|18.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 12
|5
|19.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 14
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|8.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 10
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|0:0 Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 11
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|0 - 8
|1
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|Верона
|Белахьяне Реда
|1 5
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Монца
|Иццо Армандо
|5
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
|Рома
|Писилли Никколо
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эмполи 0:0 Удинезе
Исход игры
Эмполи
24% (29)
Ничья
62.8% (76)
Удинезе
13.2% (16)
Тотал 2.5
Больше
18.92% (21)
Меньше
81.08% (90)
Обе команды забьют
Да
74.77% (83)
Нет
25.23% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
52.1% (63)
1:0 Эмполи
11.6% (14)
1:2 Удинезе
7.4% (9)
2:1 Эмполи
6.6% (8)
0:1 Удинезе
5.8% (7)
0:0 Ничья
4.1% (5)
2:2 Ничья
2.5% (3)
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