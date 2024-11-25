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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Маринелли Ливио
Эмполи
0:0
Первый тайм: 3'
Удинезе
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 120
Эмполи 23.3% (28)
X 63.3% (76)
Удинезе 13.3% (16)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Васкес
Дэвис
2
Гогличидзе
Саба
34
Исмайли
Ардиан
21
Вити
Маттиа
11
Гьяси
Эммануэль
93
Мале
Юссеф
6
Хендерсон
Лиам
13
Какаче
Либерато
3
Пеццелла
Джузеппе
9
Пеллегри
Пьетро
29
Коломбо
Лоренцо
40
Окойе
Мадука
30
Джанетти
Лаутаро
29
Бийол
Яка
95
Туре
Сулейман
19
Эхизибуэ
Кингсли
8
Ловрич
Санди
25
Карлстрём
Йеспер
6
Саррага
Ойер
11
Камара
Хассан
10
Товен
Флорьян
9
Дэвис
Кинан
Эмполи
3-5-2
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Эмполи
Удинезе

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

17 матчей

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
4:1
СA
3:1
ТМК
1:0
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:2

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

1.89
0.88

Среднее время на гол

47
102

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.47
0.94

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

61
95

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коломбо Лоренцо 2 (1) 0.17
Гьяси Эммануэль 2 0.17
Пеллегри Пьетро 2 0.17
Эспозито Себастьяно 2 0.17
Пеццелла Джузеппе 0 0
Какаче Либерато 0 0
Анджорин Фаустино 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 4 0.33
Товен Флорьян 3 0.25
Камара Хассан 1 0.08
Бреннер 1 0.08
Дэвис Кинан 1 0.08
Земура Джордан 1 0.08
Браво Икер 1 0.08
Кабаселе Кристиан 1 0.08
Джанетти Лаутаро 1 0.08
Ловрич Санди 1 0.08
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Карлстрём Йеспер 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Какаче Либерато 4 0
Грасси Альберто 3 0
Пеллегри Пьетро 3 0
Хендерсон Лиам 2 0
Гьяси Эммануэль 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Васкес Дэвис 2 0
Гогличидзе Саба 0 1
Хаас Николас 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Мале Юссеф 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Анджорин Фаустино 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0
Фаццини Якопо 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Хассан 3 1
Джанетти Лаутаро 4 0
Бийол Яка 4 0
Лукка Лоренцо 4 0
Туре Сулейман 2 1
Эхизибуэ Кингсли 3 0
Карлстрём Йеспер 2 0
Дэвис Кинан 2 0
Пайеро Мартин 2 0
Кристенсен Томас 1 0
Земура Джордан 1 0
Окойе Мадука 1 0
Браво Икер 1 0
Kosta Runjaic 1 0

Результаты матчей

Эмполи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Удинезе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
5
Эмполи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Удинезе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

6
6
Эмполи
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (8)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Удинезе
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

1
8
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
100%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

4
11
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 6
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
25%
4
36%
46-60
2
50%
1
9%
61-75
1
25%
1
9%
76-90

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
43%
3
33%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
1
20%
76-90

Забито

8
17
5 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 2
2
25%
1
6%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
3
38%
4
24%
31-45
2
25%
3
18%
46-60
1
13%
3
18%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Пропущено

11
16
3 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
1
9%
3
19%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
18%
4
25%
31-45
1
9%
5
31%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
5
45%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Комо 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Парма - Эмполи 1:1
Эмполи - Наполи 0:1 Лацио - Эмполи 2:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Торино - Эмполи 1:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Ювентус 0:0 Болонья - Эмполи 1:1 Рома - Эмполи 1:2 Эмполи - Монца 0:0 Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0 Ингольштадт - Эмполи 0:0 Эмполи - Эмполи (до 19 лет) 2:0 Эмполи - Кастельфьорентино 10:0 Эмполи - Рома 2:1
Удинезе
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Аталанта - Удинезе 2:1 Удинезе - Ювентус 0:2 Венеция - Удинезе 3:2 Удинезе - Кальяри 2:0
Милан - Удинезе 1:0 Удинезе - Лечче 1:0 Удинезе - Интер Милан 2:3 Удинезе - Салернитана 3:1 Рома - Удинезе 3:0 Парма - Удинезе 2:3 Удинезе - Комо 1:0 Удинезе - Лацио 2:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Авеллино 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Удинезе - Арис Салоники 1:0 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Удинезе - Коньяспор 1:0 Удинезе - Кёльн 2:3 Удинезе - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:9

Результаты матчей

Эмполи
Удинезе

Точный счет

0:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
1
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
9
3
2
10
1.5
5
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 9 2 2 20 - 9 29
2.
Аталанта
 Заявка 13 9 1 3 34 - 16 28
3.
Фиорентина
 Заявка 13 8 4 1 27 - 10 28
4.
Интер Милан
 Заявка 13 8 4 1 31 - 14 28
5.
Лацио
 Заявка 13 9 1 3 28 - 14 28
6.
Ювентус
 Заявка 13 6 7 0 21 - 7 25
7.
Милан
 Заявка 12 5 4 3 20 - 14 19
8.
Болонья
 Заявка 12 4 6 2 15 - 16 18
9.
Удинезе
 0:0 Заявка 13 5 2 6 15 - 18 17
10.
Эмполи
 0:0 Заявка 13 3 7 3 9 - 10 16
11.
Торино
 Заявка 13 4 3 6 16 - 19 15
12.
Рома
 Заявка 13 3 4 6 14 - 18 13
13.
Парма
 Заявка 13 2 6 5 17 - 21 12
14.
Верона
 Заявка 13 4 0 9 17 - 32 12
15.
Кальяри
 Заявка 13 2 5 6 14 - 24 11
16.
Дженоа
 Заявка 13 2 5 6 11 - 24 11
17.
Комо
 Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
18.
Лечче
 Заявка 12 2 3 7 5 - 21 9
19.
Монца
 Заявка 13 1 6 6 11 - 16 9
20.
Венеция
 Заявка 12 2 2 8 11 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Наполи
 Заявка 7 6 0 1 12 - 5 18
3.
Аталанта
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Фиорентина
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
6.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
7.
Удинезе
 0:0 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
8.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
9.
Рома
 Заявка 6 3 0 3 9 - 7 9
10.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 10 - 17 9
11.
Торино
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Лечче
 Заявка 6 2 2 2 5 - 13 8
13.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Эмполи
 0:0 Заявка 7 1 4 2 1 - 4 7
15.
Кальяри
 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
16.
Венеция
 Заявка 5 2 0 3 6 - 7 6
17.
Парма
 Заявка 7 1 2 4 9 - 13 5
18.
Комо
 Заявка 5 1 2 2 7 - 12 5
19.
Дженоа
 Заявка 8 0 5 3 8 - 14 5
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
4.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
5.
Наполи
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
6.
Болонья
 Заявка 7 3 2 2 11 - 13 11
7.
Лацио
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
8.
Эмполи
 0:0 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
9.
Милан
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
13.
Монца
 Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
14.
Удинезе
 0:0 Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
15.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
16.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
17.
Рома
 Заявка 7 0 4 3 5 - 11 4
18.
Верона
 Заявка 6 1 0 5 7 - 15 3
19.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
20.
Лечче
 Заявка 6 0 1 5 0 - 8 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 9 (1)
Аталанта Лукман Адемола 7 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Весь список

Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Монца Иццо Армандо 5
Верона Дуда Ондрей 5
Рома Писилли Никколо 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    Бийол Яка из команды Удинезе перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 3'
    Вити Маттиа ослабляет давление, выбив мяч.
  • 2'
    Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 2'
    Эхизибуэ Кингсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 2'
    Эмполи пытается что-то создать.
  • 2'
    Пеллегри Пьетро ослабляет давление, выбив мяч.
  • 1'
    Бийол Яка выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 1'
    Бийол Яка ослабляет давление, выбив мяч.
  • 1'
    Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 1'
    Какаче Либерато выиграл воздушное противоборство у Джанетти Лаутаро.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Удинезе начинает с центра поля
  • 1'
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 52.1% пользователей.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогнозы 120
    Эмполи 23.3% (28)
    X 63.3% (76)
    Удинезе 13.3% (16)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Эмполи
    Ничья
    Удинезе
    3.10
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    3.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эмполи 0:0 Удинезе

    Исход игры
    Эмполи
    24% (29)
    Ничья
    62.8% (76)
    Удинезе
    13.2% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    18.92% (21)
    Меньше
    81.08% (90)
    Обе команды забьют
    Да
    74.77% (83)
    Нет
    25.23% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    52.1% (63)
    1:0 Эмполи
    11.6% (14)
    1:2 Удинезе
    7.4% (9)
    2:1 Эмполи
    6.6% (8)
    0:1 Удинезе
    5.8% (7)
    0:0 Ничья
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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