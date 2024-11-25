Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Фаустино Анджорин - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Товен Флорьян из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

87' Товен Флорьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Эконг Эммануэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

85' Эхизибуэ Кингсли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Гогличидзе Саба выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Туре Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Игрок из команды Удинезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

82' Матч возобновлен

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

80' Сольбаккен Ола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Товен Флорьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Туре Сулейман нанес удар головой, но Дэвис Васкес спокойно отбил мяч.

73' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

72' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Удинезе

71' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Эмполи

71' Товен Флорьян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

71' Бийол Яка из команды Удинезе своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

69' Мале Юссеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Исмайли Ардиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Карлстрём Йеспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Удар от ворот произведет Удинезе

66' Тактическая замена. Пеццелла Джузеппе уходит с поля и его заменяет Фаустино Анджорин

66' Ловрич Санди из команды Удинезе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

63' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Удинезе совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Гьяси Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Гьяси Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Мале Юссеф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Ловрич Санди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Удар от ворот произведет Удинезе

55' Джордан Земура выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Удар от ворот произведет Удинезе

54' Мале Юссеф из команды Эмполи наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

54' Какаче Либерато навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Вити Маттиа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Эмполи совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Эмполи совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Игрок из команды Удинезе делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

47' Товен Флорьян навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

46' Тактическая замена. Камара Хассан уходит с поля и его заменяет Джордан Земура