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  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Маринелли Ливио
Эмполи
1:1
Конец матча
Удинезе
0'
8' Желтая карточка
Камара Хассан
1:0
23' Гол
Пеллегри Пьетро
27' Желтая карточка
Бийол Яка
37' Желтая карточка
Хендерсон Лиам
1:1
76' Гол
Дэвис Кинан
85' Желтая карточка
Эконг Эммануэль
90' Желтая карточка
Анджорин Фаустино
90'+5

Ход матча

8'
 
Камара Хассан
23'
Пеллегри Пьетро
(Какаче Либерато)
1:0
27'
 
Бийол Яка
37'
Хендерсон Лиам
 
46'
 
Земура Джордан
Камара Хассан
46'
 
Лукка Лоренцо
Джанетти Лаутаро
63'
 
Эккеленкамп Юрген
Саррага Ойер
66'
Сольбаккен Ола
Коломбо Лоренцо
 
66'
Анджорин Фаустино
Пеццелла Джузеппе
 
74'
Эспозито Себастьяно
Пеллегри Пьетро
 
76'
1:1
Дэвис Кинан
(Ловрич Санди)
81'
 
Атта Артур
Ловрич Санди
83'
Эконг Эммануэль
Хендерсон Лиам
 
85'
Эконг Эммануэль
 
88'
 
Бреннер
Товен Флорьян
90'
Анджорин Фаустино
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 282 Количество передач 639
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Прогнозы 121
Эмполи 24% (29)
X 62.8% (76)
Удинезе 13.2% (16)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Васкес
Дэвис
2
Гогличидзе
Саба
34
Исмайли
Ардиан
21
Вити
Маттиа
11
Гьяси
Эммануэль
3
Пеццелла
Джузеппе
6
Хендерсон
Лиам
93
Мале
Юссеф
29
Коломбо
Лоренцо
13
Какаче
Либерато
9
Пеллегри
Пьетро
40
Окойе
Мадука
30
Джанетти
Лаутаро
29
Бийол
Яка
95
Туре
Сулейман
19
Эхизибуэ
Кингсли
8
Ловрич
Санди
25
Карлстрём
Йеспер
6
Саррага
Ойер
11
Камара
Хассан
10
Товен
Флорьян
9
Дэвис
Кинан
Эмполи
3-4-2-1
Удинезе
3-5-2

История личных встреч

Эмполи
Удинезе

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 6 побед

17 матчей

23.5%
29.4%
47.1%
4 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

11.8%
35.3%
52.9%
2 победы 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.4%
35.3%
35.3%
5 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

СA
1:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
1:1
СA
4:1
СA
3:1
ТМК
1:0
СA
3:2
СA
2:1
СA
1:0
СA
2:0
СA
1:1
СA
1:2
СA
1:2
СA
2:0
СA
0:1
СA
2:2

Голы

Всего голов

8
9

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

1.89
0.88

Среднее время на гол

47
102

Всего голов

25
16

Голов в среднем за матч

1.47
0.94

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

61
95

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пеллегри Пьетро 3 0.23
Коломбо Лоренцо 2 (1) 0.15
Гьяси Эммануэль 2 0.15
Эспозито Себастьяно 2 0.15
Какаче Либерато 0 0
Пеццелла Джузеппе 0 0
Анджорин Фаустино 0 0
Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 4 0.31
Товен Флорьян 3 0.23
Дэвис Кинан 2 0.15
Камара Хассан 1 0.08
Бреннер 1 0.08
Ловрич Санди 1 0.08
Земура Джордан 1 0.08
Браво Икер 1 0.08
Кабаселе Кристиан 1 0.08
Джанетти Лаутаро 1 0.08
Эхизибуэ Кингсли 0 0
Карлстрём Йеспер 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Какаче Либерато 4 0
Хендерсон Лиам 3 0
Грасси Альберто 3 0
Пеллегри Пьетро 3 0
Гьяси Эммануэль 2 0
Пеццелла Джузеппе 2 0
Анджорин Фаустино 2 0
Васкес Дэвис 2 0
Гогличидзе Саба 0 1
Хаас Николас 1 0
Исмайли Ардиан 1 0
Мале Юссеф 1 0
Сольбаккен Ола 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0
Эконг Эммануэль 1 0
Фаццини Якопо 1 0
Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Камара Хассан 4 1
Бийол Яка 5 0
Джанетти Лаутаро 4 0
Лукка Лоренцо 4 0
Туре Сулейман 2 1
Эхизибуэ Кингсли 3 0
Карлстрём Йеспер 2 0
Дэвис Кинан 2 0
Пайеро Мартин 2 0
Кристенсен Томас 1 0
Земура Джордан 1 0
Окойе Мадука 1 0
Браво Икер 1 0
Kosta Runjaic 1 0

Результаты матчей

Эмполи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Удинезе
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
6
Эмполи
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Удинезе
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

6
6
Эмполи
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Удинезе
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
50%
2
22%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

5
12
0 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
20%
4
33%
46-60
2
40%
1
8%
61-75
2
40%
1
8%
76-90

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
2
29%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
43%
3
33%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
57%
1
20%
76-90

Забито

9
18
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
6 Не забивали 2
2
22%
1
6%
1-15
1
11%
3
17%
16-30
3
33%
4
22%
31-45
2
22%
3
17%
46-60
1
11%
3
17%
61-75
0
0%
4
22%
76-90

Пропущено

12
17
3 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
1
8%
3
18%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
17%
4
24%
31-45
1
8%
5
29%
29%
46-60
2
17%
1
6%
61-75
6
50%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Лечче - Эмполи 1:1 Эмполи - Комо 1:0 Эмполи - Интер Милан 0:3 Парма - Эмполи 1:1
Эмполи - Наполи 0:1 Лацио - Эмполи 2:1 Эмполи - Фиорентина 0:0 Торино - Эмполи 1:2 Кальяри - Эмполи 0:2 Эмполи - Ювентус 0:0 Болонья - Эмполи 1:1 Рома - Эмполи 1:2 Эмполи - Монца 0:0 Эмполи - Катанзаро 4:1 Эмполи - Сампдория 0:2 Эмполи - Специя 2:0 Ингольштадт - Эмполи 0:0 Эмполи - Эмполи (до 19 лет) 2:0 Эмполи - Кастельфьорентино 10:0 Эмполи - Рома 2:1
Удинезе
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Аталанта - Удинезе 2:1 Удинезе - Ювентус 0:2 Венеция - Удинезе 3:2 Удинезе - Кальяри 2:0
Милан - Удинезе 1:0 Удинезе - Лечче 1:0 Удинезе - Интер Милан 2:3 Удинезе - Салернитана 3:1 Рома - Удинезе 3:0 Парма - Удинезе 2:3 Удинезе - Комо 1:0 Удинезе - Лацио 2:1 Болонья - Удинезе 1:1 Удинезе - Авеллино 4:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Удинезе 1:0 Удинезе - Арис Салоники 1:0 Удинезе - Арис Лимасол 1:0 Удинезе - Коньяспор 1:0 Удинезе - Кёльн 2:3 Удинезе - Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:9

Результаты матчей

Эмполи
Удинезе

Точный счет

0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 31%
0:0
3 раза 23%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
2 раза 15%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Эмполи
Удинезе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
10
3
2
11
1.5
5
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 9 2 2 20 - 9 29
2.
Аталанта
 Заявка 13 9 1 3 34 - 16 28
3.
Фиорентина
 Заявка 13 8 4 1 27 - 10 28
4.
Интер Милан
 Заявка 13 8 4 1 31 - 14 28
5.
Лацио
 Заявка 13 9 1 3 28 - 14 28
6.
Ювентус
 Заявка 13 6 7 0 21 - 7 25
7.
Милан
 Заявка 12 5 4 3 20 - 14 19
8.
Болонья
 Заявка 12 4 6 2 15 - 16 18
9.
Удинезе
 Заявка 13 5 2 6 16 - 19 17
10.
Эмполи
 Заявка 13 3 7 3 10 - 11 16
11.
Торино
 Заявка 13 4 3 6 16 - 19 15
12.
Рома
 Заявка 13 3 4 6 14 - 18 13
13.
Парма
 Заявка 13 2 6 5 17 - 21 12
14.
Верона
 Заявка 13 4 0 9 17 - 32 12
15.
Лечче
 Заявка 13 3 3 7 6 - 21 12
16.
Кальяри
 Заявка 13 2 5 6 14 - 24 11
17.
Дженоа
 Заявка 13 2 5 6 11 - 24 11
18.
Комо
 Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
19.
Монца
 Заявка 13 1 6 6 11 - 16 9
20.
Венеция
 Заявка 13 2 2 9 11 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Наполи
 Заявка 7 6 0 1 12 - 5 18
3.
Аталанта
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Фиорентина
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
6.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
7.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
8.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
9.
Рома
 Заявка 6 3 0 3 9 - 7 9
10.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 10 - 17 9
11.
Торино
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Лечче
 Заявка 6 2 2 2 5 - 13 8
13.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Эмполи
 Заявка 7 1 4 2 2 - 5 7
15.
Кальяри
 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
16.
Венеция
 Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
17.
Парма
 Заявка 7 1 2 4 9 - 13 5
18.
Комо
 Заявка 5 1 2 2 7 - 12 5
19.
Дженоа
 Заявка 8 0 5 3 8 - 14 5
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
4.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
5.
Наполи
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
6.
Болонья
 Заявка 7 3 2 2 11 - 13 11
7.
Лацио
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
8.
Эмполи
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
9.
Милан
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
13.
Монца
 Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
14.
Удинезе
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
15.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
16.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
17.
Лечче
 Заявка 7 1 1 5 1 - 8 4
18.
Рома
 Заявка 7 0 4 3 5 - 11 4
19.
Верона
 Заявка 6 1 0 5 7 - 15 3
20.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 9 (1)
Аталанта Лукман Адемола 7 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Весь список

Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Удинезе Камара Хассан 1 4
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Монца Иццо Армандо 5
Верона Дуда Ондрей 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Эмполи: 30%, Удинезе: 70%.
  • 95'
    Лукка Лоренцо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 94'
    Удинезе пытается что-то создать.
  • 94'
    Туре Сулейман успешно блокирует удар.
  • 94'
    Мале Юссеф нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 93'
    Гьяси Эммануэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 121
    Эмполи 24% (29)
    X 62.8% (76)
    Удинезе 13.2% (16)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эмполи 1:1 Удинезе

    Исход игры
    Эмполи
    24% (29)
    Ничья
    62.8% (76)
    Удинезе
    13.2% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    18.92% (21)
    Меньше
    81.08% (90)
    Обе команды забьют
    Да
    74.77% (83)
    Нет
    25.23% (28)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    52.1% (63)
    1:0 Эмполи
    11.6% (14)
    1:2 Удинезе
    7.4% (9)
    2:1 Эмполи
    6.6% (8)
    0:1 Удинезе
    5.8% (7)
    0:0 Ничья
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    2.5% (3)
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