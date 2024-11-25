Тур: 13. Стадион: Пьерлуиджи Пенцо. Главный судья: Пайретто Лука
0'
2' Желтая карточкаРафья Хамза
45' Желтая карточкаГаспар Киалонга
64' Желтая карточкаГильберт Фредерик
0:1
70' ГолДоргу Патрик
77' Желтая карточкаЙебоа Джон
85' Желтая карточкаСансоне Никола
90'+5
Ход матча
2'
45'
70'
0:1
77'
85'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
4 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
526 Количество передач 340
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Сверко
Марин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Сверко МаринЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Саградо РичиЗащитник
- Защитник
-
10 Йебоа ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
97 Думбия ИссаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Доргу ПатрикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Самоя ЯсперВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Жан ГабиЗащитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Хаса ЛуисПолузащитник
-
77 Каба МохамедПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Венеция
Лечче
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
9 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|4 (2)
|0.31
|Николусси Кавилья Ханс
|2
|0.15
|Ористанио Гаэтано
|1
|0.08
|Андерсен Магнус II
|1
|0.08
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0.08
|Бузио Джанлука
|1
|0.08
|Свобода Михаэль
|1
|0.08
|Кандела Антонио
|0
|0
|Йебоа Джон
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доргу Патрик
|3
|0.23
|Крстович Никола
|2
|0.15
|Пьеротти Сантьяго
|1
|0.08
|Галло Антонино
|0
|0
|Рамадани Юльбер
|0
|0
|Банда Ламек
|0
|0
|Гаспар Киалонга
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николусси Кавилья Ханс
|2
|1
|Дзампано Франческо
|3
|0
|Хапс Ридгесиано
|2
|0
|Йебоа Джон
|2
|0
|Бузио Джанлука
|2
|0
|Ористанио Гаэтано
|2
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Андерсен Магнус II
|1
|0
|Кандела Антонио
|1
|0
|Альтаре Джорджо
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Свобода Михаэль
|1
|0
|Шингтьен Йоэль
|1
|0
|Саградо Ричи
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гильберт Фредерик
|2
|1
|Рафья Хамза
|3
|0
|Гаспар Киалонга
|3
|0
|Галло Антонино
|1
|1
|Доргу Патрик
|1
|1
|Ребич Анте
|2
|0
|Баскиротто Федерико
|2
|0
|Сансоне Никола
|1
|0
|Фальконе Владимиро
|1
|0
|Моренте Тете
|1
|0
|Рамадани Юльбер
|1
|0
|Пельмар Анди
|1
|0
|Пьеротти Сантьяго
|1
|0
|Банда Ламек
|1
|0
|Пьерре Бальтазар
|1
|0
Результаты матчей
Венеция
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Лечче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
0
Венеция
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Лечче
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
10
10
Упущенные победы
2
5
Венеция
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Лечче
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
12
10
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
1
13%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
3
38%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
12
13
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
25%
0
0%
1-15
4
33%
1
8%
16-30
2
17%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
1
8%
2
15%
76-90
Забито
13
6
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
4
31%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
4
31%
1
17%
76-90
Пропущено
20
21
13 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
4
20%
1
5%
1-15
7
35%
1
5%
16-30
2
10%
8
38%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
4
20%
6
29%
61-75
2
10%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Венеция - Парма 1:2 Интер Милан - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 3:2 Монца - Венеция 2:2
Венеция - Аталанта 0:2 Верона - Венеция 2:1 Рома - Венеция 2:1 Венеция - Дженоа 2:0 Милан - Венеция 4:0 Венеция - Торино 0:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Лацио - Венеция 3:1 Брешия - Венеция 3:1 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 Утрехт - Венеция 1:2 Венеция - Истра 1961 1:1 Венеция - Вис Пезаро 4:1 Венеция - Дженоа 1:3 Венеция - Реал Виченца 7:0 Венеция - Кремонезе 1:0
Лечче
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лечче - Эмполи 1:1 Болонья - Лечче 1:0 Лечче - Верона 1:0 Наполи - Лечче 1:0
Лечче - Фиорентина 0:6 Удинезе - Лечче 1:0 Милан - Лечче 3:0 Лечче - Сассуоло 0:2 Лечче - Парма 2:2 Торино - Лечче 0:0 Лечче - Кальяри 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Аталанта 0:4 Лечче - Монополи 0:0 Лечче - Мантуя 2:1 Лечче - Ницца 2:3 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1 Галатасарай - Лечче 2:1 Вердер - Лечче 0:3 Наполи - Лечче 0:0
Результаты матчей
Венеция
Лечче
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
6 раз 86%
1
1 раз 14%
Точный счет
2:1
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
5 раз 38%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Венеция
Лечче
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
58
310
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|2
|2
|20 - 9
|29
|2.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|34 - 16
|28
|3.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|27 - 10
|28
|4.
|Заявка
|13
|8
|4
|1
|31 - 14
|28
|5.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 14
|28
|6.
|Заявка
|13
|6
|7
|0
|21 - 7
|25
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|8.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|15 - 16
|18
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|16 - 19
|17
|10.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|10 - 11
|16
|11.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|16 - 19
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|14 - 18
|13
|13.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|17 - 21
|12
|14.
|Заявка
|13
|4
|0
|9
|17 - 32
|12
|15.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|6 - 21
|12
|16.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|14 - 24
|11
|17.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 24
|11
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|13 - 25
|10
|19.
|Заявка
|13
|1
|6
|6
|11 - 16
|9
|20.
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|11 - 22
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|17 - 6
|19
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|12 - 5
|18
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|6.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|9 - 3
|13
|7.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|8 - 6
|12
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|9 - 7
|9
|10.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|10 - 17
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 13
|8
|13.
|Заявка
|5
|1
|4
|0
|4 - 3
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|2 - 5
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 14
|6
|16.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 8
|6
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|9 - 13
|5
|18.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|7 - 12
|5
|19.
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|8 - 14
|5
|20.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 9
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 4
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|15 - 5
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 8
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|12 - 4
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 4
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|11 - 13
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 10
|8
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 8
|7
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|10 - 13
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 10
|6
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|15.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|1 - 8
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|5 - 11
|4
|19.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|7 - 15
|3
|20.
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|5 - 14
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Аталанта
|Ретеги Матео
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|Влахович Душан
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|Верона
|Белахьяне Реда
|1 5
|Удинезе
|Камара Хассан
|1 4
|Верона
|Тчатчуа Джексон
|1 4
|Монца
|Иццо Армандо
|5
|Верона
|Дуда Ондрей
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Венеция 0:1 Лечче
Исход игры
Венеция
61.3% (76)
Ничья
33.9% (42)
Лечче
4.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
29.46% (33)
Меньше
70.54% (79)
Обе команды забьют
Да
59.82% (67)
Нет
40.18% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
27.4% (34)
1:0 Венеция
27.4% (34)
2:1 Венеция
25% (31)
2:0 Венеция
4% (5)
0:1 Лечче
3.2% (4)
0:0 Ничья
1.6% (2)
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