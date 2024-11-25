Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Хамза Рафья навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Хамза Рафья выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Патрик Доргу не смог попасть в створ ударом издали

Г О О О О Л - Патрик Доргу забивает с правой ноги!

Хамза Рафья создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Гаспар Киалонга получил желтую карточку от судьи

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Гильберт Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Хорошую попытку сделал Ористанио Гаэтано . Удар в створ, но вратарь начеку

39' ШТАНГА! Пробил головой Идзес Джей прямо в каркас ворот!

38' Матч возобновлен

38' Свобода Михаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Хамза Рафья наказан за толчок Ористанио Гаэтано

35' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Дзампано Франческо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Хорошую попытку сделал Патрик Доргу. Удар в створ, но вратарь начеку

33' Пьеротти Сантьяго из команды Лечче своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Матч возобновлен

31' Фальконе Владимиро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

30' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Хорошую попытку сделал Ористанио Гаэтано . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Удар от ворот произведет Венеция

27' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Бузио Джанлука выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

26' Похьянпало Йоэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

23' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Станкович Филип взял и забрал мяч на выходе

22' Матч возобновлен

22' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

20' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Венеция совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Сверко Марин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Венеция

12' Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Матч возобновится спорным мячом

11' Ох, нехорошо это выглядит. Свобода Михаэль получил травму и медбригада забирает его с поля.

10' Свобода Михаэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

9' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Фальконе Владимиро взял и забрал мяч на выходе

8' Удар от ворот произведет Лечче

8' Ористанио Гаэтано оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

6' Свобода Михаэль нанес удар головой, но Владимиро Фальконе спокойно отбил мяч.

6' Бузио Джанлука из команды Венеция своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

2' Хамза Рафья получил желтую карточку от судьи

1' Венеция совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Лечче начинает с центра поля