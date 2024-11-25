  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2024-2025
Тур: 13. Стадион: . Главный судья: Пайретто Лука
Венеция
0:1
Конец матча
Лечче
0'
2' Желтая карточка
Рафья Хамза
45' Желтая карточка
Гаспар Киалонга
64' Желтая карточка
Гильберт Фредерик
0:1
70' Гол
Доргу Патрик
77' Желтая карточка
Йебоа Джон
85' Желтая карточка
Сансоне Никола
90'+5

Ход матча

2'
 
Рафья Хамза
45'
 
Гаспар Киалонга
55'
 
Ребич Анте
Крстович Никола
55'
 
Жан Габи
Пьеротти Сантьяго
64'
 
Гильберт Фредерик
70'
0:1
Доргу Патрик
(Галло Антонино)
74'
Хапс Ридгесиано
Дзампано Франческо
 
74'
Йебоа Джон
Николусси Кавилья Ханс
 
77'
Йебоа Джон
 
78'
 
Хельгасон Торир
Рафья Хамза
83'
Похьянпало Йоэль
Сверко Марин
 
83'
Раймондо Антонио
Гиткьяер Кристиан
 
84'
 
Каба Мохамед
Рамадани Юльбер
85'
 
Сансоне Никола
89'
Бьярксон Бьярки Стейнн
Эллертссон Микаэль-Эгиль
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 6
  • 6 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 526 Количество передач 340
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

Прогнозы 124
Венеция 61.3% (76)
X 33.9% (42)
Лечче 4.8% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
35
Станкович
Филип
4
Идзес
Джей
30
Свобода
Михаэль
33
Сверко
Марин
7
Дзампано
Франческо
77
Эллертссон
Микаэль-Эгиль
32
Дункан
Альфред
14
Николусси
Кавилья
Ханс
11
Ористанио
Гаэтано
6
Бузио
Джанлука
20
Похьянпало
Йоэль
30
Фальконе
Владимиро
12
Гильберт
Фредерик
4
Гаспар
Киалонга
6
Баскиротто
Федерико
25
Галло
Антонино
29
Кулибали
Лассана
20
Рамадани
Юльбер
8
Рафья
Хамза
13
Доргу
Патрик
9
Крстович
Никола
50
Пьеротти
Сантьяго
Венеция
3-4-2-1
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Венеция
Лечче

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

История матчей

СB
1:1
СB
1:0
СB
2:3
СB
2:2
СB
1:1
СB
2:1
СCA
1:0
СCA
1:1
СCA
4:0

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 4 (2) 0.31
Николусси Кавилья Ханс 2 0.15
Ористанио Гаэтано 1 0.08
Андерсен Магнус II 1 0.08
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0.08
Бузио Джанлука 1 0.08
Свобода Михаэль 1 0.08
Кандела Антонио 0 0
Йебоа Джон 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доргу Патрик 3 0.23
Крстович Никола 2 0.15
Пьеротти Сантьяго 1 0.08
Галло Антонино 0 0
Рамадани Юльбер 0 0
Банда Ламек 0 0
Гаспар Киалонга 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николусси Кавилья Ханс 2 1
Дзампано Франческо 3 0
Хапс Ридгесиано 2 0
Йебоа Джон 2 0
Бузио Джанлука 2 0
Ористанио Гаэтано 2 0
Дункан Альфред 1 0
Андерсен Магнус II 1 0
Кандела Антонио 1 0
Альтаре Джорджо 1 0
Идзес Джей 1 0
Свобода Михаэль 1 0
Шингтьен Йоэль 1 0
Саградо Ричи 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гильберт Фредерик 2 1
Рафья Хамза 3 0
Гаспар Киалонга 3 0
Галло Антонино 1 1
Доргу Патрик 1 1
Ребич Анте 2 0
Баскиротто Федерико 2 0
Сансоне Никола 1 0
Фальконе Владимиро 1 0
Моренте Тете 1 0
Рамадани Юльбер 1 0
Пельмар Анди 1 0
Пьеротти Сантьяго 1 0
Банда Ламек 1 0
Пьерре Бальтазар 1 0

Результаты матчей

Венеция
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Лечче
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
0
Венеция
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Лечче
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

10
10

Упущенные победы

2
5
Венеция
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Лечче
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

12
10

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 12
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
1
13%
1
13%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
3
38%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

12
13
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
3
25%
0
0%
1-15
4
33%
1
8%
16-30
2
17%
5
38%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
17%
3
23%
61-75
1
8%
2
15%
76-90

Забито

13
6
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 4
6 Не забивали 8
4
31%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
3
23%
1
17%
31-45
1
8%
2
33%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
4
31%
1
17%
76-90

Пропущено

20
21
13 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
4
20%
1
5%
1-15
7
35%
1
5%
16-30
2
10%
8
38%
31-45
1
5%
2
10%
46-60
4
20%
6
29%
61-75
2
10%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Венеция - Парма 1:2 Интер Милан - Венеция 1:0 Венеция - Удинезе 3:2 Монца - Венеция 2:2
Венеция - Аталанта 0:2 Верона - Венеция 2:1 Рома - Венеция 2:1 Венеция - Дженоа 2:0 Милан - Венеция 4:0 Венеция - Торино 0:1 Фиорентина - Венеция 0:0 Лацио - Венеция 3:1 Брешия - Венеция 3:1 ПЕК Зволле - Венеция 1:2 Утрехт - Венеция 1:2 Венеция - Истра 1961 1:1 Венеция - Вис Пезаро 4:1 Венеция - Дженоа 1:3 Венеция - Реал Виченца 7:0 Венеция - Кремонезе 1:0
Лечче
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лечче - Эмполи 1:1 Болонья - Лечче 1:0 Лечче - Верона 1:0 Наполи - Лечче 1:0
Лечче - Фиорентина 0:6 Удинезе - Лечче 1:0 Милан - Лечче 3:0 Лечче - Сассуоло 0:2 Лечче - Парма 2:2 Торино - Лечче 0:0 Лечче - Кальяри 1:0 Интер Милан - Лечче 2:0 Лечче - Аталанта 0:4 Лечче - Монополи 0:0 Лечче - Мантуя 2:1 Лечче - Ницца 2:3 Хаддерсфилд Таун - Лечче 2:1 Галатасарай - Лечче 2:1 Вердер - Лечче 0:3 Наполи - Лечче 0:0

Результаты матчей

Венеция
Лечче

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
0:6
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
6 раз 86%
1
1 раз 14%

Точный счет

2:1
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
5 раз 38%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
8 раз 62%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Венеция
Лечче

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
6
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
5
8
3
10
1.5
1
12
1
12
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Наполи
 Заявка 13 9 2 2 20 - 9 29
2.
Аталанта
 Заявка 13 9 1 3 34 - 16 28
3.
Фиорентина
 Заявка 13 8 4 1 27 - 10 28
4.
Интер Милан
 Заявка 13 8 4 1 31 - 14 28
5.
Лацио
 Заявка 13 9 1 3 28 - 14 28
6.
Ювентус
 Заявка 13 6 7 0 21 - 7 25
7.
Милан
 Заявка 12 5 4 3 20 - 14 19
8.
Болонья
 Заявка 12 4 6 2 15 - 16 18
9.
Удинезе
 Заявка 13 5 2 6 16 - 19 17
10.
Эмполи
 Заявка 13 3 7 3 10 - 11 16
11.
Торино
 Заявка 13 4 3 6 16 - 19 15
12.
Рома
 Заявка 13 3 4 6 14 - 18 13
13.
Парма
 Заявка 13 2 6 5 17 - 21 12
14.
Верона
 Заявка 13 4 0 9 17 - 32 12
15.
Лечче
 Заявка 13 3 3 7 6 - 21 12
16.
Кальяри
 Заявка 13 2 5 6 14 - 24 11
17.
Дженоа
 Заявка 13 2 5 6 11 - 24 11
18.
Комо
 Заявка 13 2 4 7 13 - 25 10
19.
Монца
 Заявка 13 1 6 6 11 - 16 9
20.
Венеция
 Заявка 13 2 2 9 11 - 22 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лацио
 Заявка 7 6 1 0 17 - 6 19
2.
Наполи
 Заявка 7 6 0 1 12 - 5 18
3.
Аталанта
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Фиорентина
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
5.
Интер Милан
 Заявка 7 4 2 1 16 - 9 14
6.
Ювентус
 Заявка 7 3 4 0 9 - 3 13
7.
Удинезе
 Заявка 6 4 0 2 8 - 6 12
8.
Милан
 Заявка 6 3 2 1 10 - 4 11
9.
Рома
 Заявка 6 3 0 3 9 - 7 9
10.
Верона
 Заявка 7 3 0 4 10 - 17 9
11.
Торино
 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
12.
Лечче
 Заявка 6 2 2 2 5 - 13 8
13.
Болонья
 Заявка 5 1 4 0 4 - 3 7
14.
Эмполи
 Заявка 7 1 4 2 2 - 5 7
15.
Кальяри
 Заявка 7 1 3 3 7 - 14 6
16.
Венеция
 Заявка 6 2 0 4 6 - 8 6
17.
Парма
 Заявка 7 1 2 4 9 - 13 5
18.
Комо
 Заявка 5 1 2 2 7 - 12 5
19.
Дженоа
 Заявка 8 0 5 3 8 - 14 5
20.
Монца
 Заявка 7 0 3 4 5 - 9 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фиорентина
 Заявка 7 4 2 1 13 - 4 14
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 2 0 15 - 5 14
3.
Аталанта
 Заявка 7 4 1 2 14 - 8 13
4.
Ювентус
 Заявка 6 3 3 0 12 - 4 12
5.
Наполи
 Заявка 6 3 2 1 8 - 4 11
6.
Болонья
 Заявка 7 3 2 2 11 - 13 11
7.
Лацио
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
8.
Эмполи
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
9.
Милан
 Заявка 6 2 2 2 10 - 10 8
10.
Парма
 Заявка 6 1 4 1 8 - 8 7
11.
Торино
 Заявка 7 2 1 4 10 - 13 7
12.
Дженоа
 Заявка 5 2 0 3 3 - 10 6
13.
Монца
 Заявка 6 1 3 2 6 - 7 6
14.
Удинезе
 Заявка 7 1 2 4 8 - 13 5
15.
Комо
 Заявка 8 1 2 5 6 - 13 5
16.
Кальяри
 Заявка 6 1 2 3 7 - 10 5
17.
Лечче
 Заявка 7 1 1 5 1 - 8 4
18.
Рома
 Заявка 7 0 4 3 5 - 11 4
19.
Верона
 Заявка 6 1 0 5 7 - 15 3
20.
Венеция
 Заявка 7 0 2 5 5 - 14 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Аталанта Ретеги Матео 12 (3)
Интер Милан Тюрам Маркус 9 (3)
Фиорентина Кин Мойзе 9 (1)
Аталанта Лукман Адемола 7 (4)
Ювентус Влахович Душан 6
Весь список

Топ нарушителей
Верона Белахьяне Реда 1 5
Удинезе Камара Хассан 1 4
Верона Тчатчуа Джексон 1 4
Монца Иццо Армандо 5
Верона Дуда Ондрей 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 124
    Венеция 61.3% (76)
    X 33.9% (42)
    Лечче 4.8% (6)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Венеция 0:1 Лечче онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Венеция 0:1 Лечче

    Исход игры
    Венеция
    61.3% (76)
    Ничья
    33.9% (42)
    Лечче
    4.8% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.46% (33)
    Меньше
    70.54% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    59.82% (67)
    Нет
    40.18% (45)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    27.4% (34)
    1:0 Венеция
    27.4% (34)
    2:1 Венеция
    25% (31)
    2:0 Венеция
    4% (5)
    0:1 Лечче
    3.2% (4)
    0:0 Ничья
    1.6% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (33) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный