Тур: 14. Стадион: МДСС-Арена.
0'
21' Желтая карточкаЮгоне Жан
23' Желтая карточкаTobias Mueller
37' Желтая карточкаКенни Джонджо
1:0
48' ГолЭль-Ханкури Мохамед
1:1
55' ГолШерхант Дерри
56' Желтая карточкаЗефёйк Дейовайсио
63' Желтая карточкаНидерлехнер Флориан
1:2
65' ГолНидерлехнер Флориан
80' Желтая карточкаКремпицки Коннор
1:3
86' ГолШулер Лука
90'+4
Ход матча
21'
23'
37'
48'
55'
1:1
65'
73'
80'
86'
1:3
Статистика матча
-
11 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 9
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
556 Количество передач 396
-
57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
24
Югоне
Жан
15
Эбер
Даниэль
25
Гнака
Силас
29
Livan
Burcu
10
Маза
Ибрагим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Югоне ЖанЗащитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Livan BurcuНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Атик БаришНападающий
- Нападающий
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
-
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Маза ИбрагимПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Дардаи ПалкоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Шулер ЛукаНападающий
-
43 Tim Goller
-
Главный тренер: Филь Кристиан
История личных встреч
Магдебург
Герта
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
4
2
Среднее время на гол
22
45
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
3
4
Среднее время на гол
30
22
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
3.67
3.33
Тотал матчей
5.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
24
27
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карс Мартейн
|5 (1)
|0.36
|Эль-Ханкури Мохамед
|3
|0.21
|Хёршер Филипп
|3
|0.21
|Амаечи Ксавьер
|2
|0.14
|Livan Burcu
|2
|0.14
|Матисен Маркус
|1
|0.07
|Кремпицки Коннор
|1
|0.07
|Нолленбергер Александер
|1
|0.07
|Югоне Жан
|1
|0.07
|Лорик Самуэль
|1
|0.07
|Гнака Силас
|1
|0.07
|Михель Фалько
|1
|0.07
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Ито Тацуя
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нидерлехнер Флориан
|5
|0.36
|Кюизанс Микаэль
|4 (1)
|0.29
|Маза Ибрагим
|4 (1)
|0.29
|Шерхант Дерри
|4
|0.29
|Шулер Лука
|3
|0.21
|Кенни Джонджо
|1
|0.07
|Зефёйк Дейовайсио
|1
|0.07
|Дардаи Палко
|1
|0.07
|Превляк Смаил
|1 (1)
|0.07
|Демме Диего
|0
|0
|Сесса Кевин
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Гехтер Линус
|0
|0
|Клеменс Паскаль
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матисен Маркус
|6
|1
|Югоне Жан
|6
|0
|Карс Мартейн
|2
|1
|Кремпицки Коннор
|3
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|3
|0
|Гнака Силас
|3
|0
|Ито Тацуя
|3
|0
|Эбер Даниэль
|3
|0
|Михель Фалько
|1
|1
|Livan Burcu
|2
|0
|Кристиан Титц
|2
|0
|Мусонда Лубамба
|1
|0
|Tobias Mueller
|1
|0
|Нолленбергер Александер
|1
|0
|Марушич Алекса
|1
|0
|Амаечи Ксавьер
|1
|0
|Лорик Самуэль
|1
|0
|Хоти Анди
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зефёйк Дейовайсио
|6
|0
|Дардаи Мартон
|6
|0
|Кенни Джонджо
|4
|0
|Клеменс Паскаль
|4
|0
|Ляйстнер Тони
|3
|0
|Маза Ибрагим
|3
|0
|Нидерлехнер Флориан
|2
|0
|Торстейнссон Йон
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Гехтер Линус
|2
|0
|Шерхант Дерри
|2
|0
|Филь Кристиан
|1
|0
|Демме Диего
|1
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Кемпф Марк-Оливер
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|Сесса Кевин
|1
|0
|Карбовник Михал
|1
|0
|Marten Winkler
|1
|0
|Boris Lum
|1
|0
Результаты матчей
Магдебург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Герта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
7
4
Магдебург
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Герта
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
9
Упущенные победы
14
6
Магдебург
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Герта
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
14
Упущенные победы
21
10
Голы по времени матча
Забито
7
16
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
2
29%
2
13%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
2
29%
1
6%
31-45
1
14%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
14%
4
25%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
17%
1
9%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
1
8%
5
45%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
2
17%
1
9%
76-90
Забито
15
8
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
4
27%
1
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
20%
3
38%
46-60
3
20%
2
25%
61-75
3
20%
2
25%
76-90
Пропущено
8
13
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
25%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
38%
4
31%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
22
24
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
6
27%
3
13%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
2
9%
1
4%
31-45
4
18%
7
29%
29%
46-60
3
14%
5
21%
61-75
4
18%
6
25%
76-90
Пропущено
20
24
11 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
4
20%
3
13%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
4
20%
9
38%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
5
25%
4
17%
61-75
2
10%
2
8%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ян - Магдебург 0:1 Ганновер 96 - Магдебург 2:2 Магдебург - Ульм 1846 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 2:2
Магдебург - Ганновер 96 0:3 Гамбург - Магдебург 3:1 Магдебург - Энерги Коттбус 4:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Дармштадт - Магдебург 1:2 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Оснабрюк - Магдебург 3:4 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Магдебург - Шальке 04 2:2 Киккерс Оффенбах - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Магдебург - Сампдория 2:4 Норвич - Магдебург 0:1 Бохум - Магдебург 1:1
Герта
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Герта - Ульм 1846 2:2 Дармштадт - Герта 3:1 Герта - Кёльн 0:1 Герта - Хайденхайм 2:1
Карлсруэ - Герта 1:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:1 Герта Целендорф - Герта 0:4 Шальке 04 - Герта 2:2 Герта - Эльвeрсберг 1:4 Нюрнберг - Герта 0:2 Герта - Фортуна 0:2 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Герта - Ян 2:0 Ганза - Герта 1:5 Гамбург - Герта 1:1 Герта - Падерборн 1:2 Герта - Кардифф Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1 Энерги Коттбус - Герта 2:2
Результаты матчей
Магдебург
Герта
Точный счет
2:2
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:2
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Магдебург
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
34
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
25
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
86
86
212
410
113
113
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|9 (3)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|9 (1)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|9 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|8 (4)
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 5
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|6
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6