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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Магдебург
1:3
Конец матча
Герта
0'
21' Желтая карточка
Югоне Жан
23' Желтая карточка
Tobias Mueller
37' Желтая карточка
Кенни Джонджо
1:0
48' Гол
Эль-Ханкури Мохамед
1:1
55' Гол
Шерхант Дерри
56' Желтая карточка
Зефёйк Дейовайсио
63' Желтая карточка
Нидерлехнер Флориан
1:2
65' Гол
Нидерлехнер Флориан
80' Желтая карточка
Кремпицки Коннор
1:3
86' Гол
Шулер Лука
90'+4

Ход матча

21'
Югоне Жан
 
23'
Tobias Mueller
 
31'
Кремпицки Коннор
Tobias Mueller
 
37'
 
Кенни Джонджо
46'
Атик Бариш
Амаечи Ксавьер
 
48'
Эль-Ханкури Мохамед
(Кремпицки Коннор)
1:0
55'
1:1
Шерхант Дерри
(Кенни Джонджо)
56'
 
Зефёйк Дейовайсио
63'
 
Нидерлехнер Флориан
65'
1:2
Нидерлехнер Флориан
67'
Михель Фалько
Лорик Самуэль
 
73'
Ито Тацуя
Livan Burcu
 
73'
Pierre Nadjombe
Хёршер Филипп
 
74'
 
Резе Фабиан
Шерхант Дерри
74'
 
Шулер Лука
Нидерлехнер Флориан
80'
Кремпицки Коннор
 
84'
 
Демме Диего
Клеменс Паскаль
86'
1:3
Шулер Лука
(Маза Ибрагим)
90'
 
Дардаи Палко
Маза Ибрагим
90'
 
Кристенсен Густав
Кюизанс Микаэль

Статистика матча

  • 11 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 9
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 556 Количество передач 396
  • 57 Владение мячом, % 43
Прогноз на матч от Liveresult
1
Райманн
Доминик
5
Tobias
Mueller
24
Югоне
Жан
15
Эбер
Даниэль
27
Хёршер
Филипп
25
Гнака
Силас
2
Лорик
Самуэль
11
Эль-Ханкури
Мохамед
20
Амаечи
Ксавьер
9
Карс
Мартейн
29
Livan
Burcu
1
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
37
Ляйстнер
Тони
31
Дардаи
Мартон
42
Зефёйк
Дейовайсио
27
Кюизанс
Микаэль
8
Сесса
Кевин
41
Клеменс
Паскаль
10
Маза
Ибрагим
39
Шерхант
Дерри
7
Нидерлехнер
Флориан
Магдебург
3-3-1-3
Герта
4-5-1

История личных встреч

Магдебург
Герта

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

Б2
3:2
Б2
6:4
ТМС
2:4

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

4
2

Среднее время на гол

22
45

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

3
4

Среднее время на гол

30
22

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

3.67
3.33

Тотал матчей

5.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

24
27

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карс Мартейн 5 (1) 0.36
Эль-Ханкури Мохамед 3 0.21
Хёршер Филипп 3 0.21
Амаечи Ксавьер 2 0.14
Livan Burcu 2 0.14
Матисен Маркус 1 0.07
Кремпицки Коннор 1 0.07
Нолленбергер Александер 1 0.07
Югоне Жан 1 0.07
Лорик Самуэль 1 0.07
Гнака Силас 1 0.07
Михель Фалько 1 0.07
Мусонда Лубамба 0 0
Ито Тацуя 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нидерлехнер Флориан 5 0.36
Кюизанс Микаэль 4 (1) 0.29
Маза Ибрагим 4 (1) 0.29
Шерхант Дерри 4 0.29
Шулер Лука 3 0.21
Кенни Джонджо 1 0.07
Зефёйк Дейовайсио 1 0.07
Дардаи Палко 1 0.07
Превляк Смаил 1 (1) 0.07
Демме Диего 0 0
Сесса Кевин 0 0
Карбовник Михал 0 0
Гехтер Линус 0 0
Клеменс Паскаль 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матисен Маркус 6 1
Югоне Жан 6 0
Карс Мартейн 2 1
Кремпицки Коннор 3 0
Эль-Ханкури Мохамед 3 0
Гнака Силас 3 0
Ито Тацуя 3 0
Эбер Даниэль 3 0
Михель Фалько 1 1
Livan Burcu 2 0
Кристиан Титц 2 0
Мусонда Лубамба 1 0
Tobias Mueller 1 0
Нолленбергер Александер 1 0
Марушич Алекса 1 0
Амаечи Ксавьер 1 0
Лорик Самуэль 1 0
Хоти Анди 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зефёйк Дейовайсио 6 0
Дардаи Мартон 6 0
Кенни Джонджо 4 0
Клеменс Паскаль 4 0
Ляйстнер Тони 3 0
Маза Ибрагим 3 0
Нидерлехнер Флориан 2 0
Торстейнссон Йон 2 0
Шулер Лука 2 0
Гехтер Линус 2 0
Шерхант Дерри 2 0
Филь Кристиан 1 0
Демме Диего 1 0
Дуджак Джереми 1 0
Кемпф Марк-Оливер 1 0
Превляк Смаил 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Сесса Кевин 1 0
Карбовник Михал 1 0
Marten Winkler 1 0
Boris Lum 1 0

Результаты матчей

Магдебург
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Герта
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

7
4
Магдебург
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Герта
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
9

Упущенные победы

14
6
Магдебург
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Герта
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

3
14

Упущенные победы

21
10

Голы по времени матча

Забито

7
16
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
2
29%
2
13%
1-15
1
14%
2
13%
16-30
2
29%
1
6%
31-45
1
14%
4
25%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
1
14%
4
25%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
2
17%
1
9%
1-15
3
25%
1
9%
16-30
1
8%
5
45%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
3
25%
2
18%
61-75
2
17%
1
9%
76-90

Забито

15
8
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
4
27%
1
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
20%
3
38%
46-60
3
20%
2
25%
61-75
3
20%
2
25%
76-90

Пропущено

8
13
5 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
25%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
38%
4
31%
31-45
1
13%
3
23%
46-60
2
25%
2
15%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

22
24
11 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 18
7 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
6
27%
3
13%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
2
9%
1
4%
31-45
4
18%
7
29%
29%
46-60
3
14%
5
21%
61-75
4
18%
6
25%
76-90

Пропущено

20
24
11 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 13
4
20%
3
13%
1-15
3
15%
2
8%
16-30
4
20%
9
38%
31-45
2
10%
4
17%
46-60
5
25%
4
17%
61-75
2
10%
2
8%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ян - Магдебург 0:1 Ганновер 96 - Магдебург 2:2 Магдебург - Ульм 1846 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 2:2
Магдебург - Ганновер 96 0:3 Гамбург - Магдебург 3:1 Магдебург - Энерги Коттбус 4:1 Магдебург - Гройтер Фюрт 2:2 Дармштадт - Магдебург 1:2 Магдебург - Карлсруэ 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Оснабрюк - Магдебург 3:4 Нюрнберг - Магдебург 0:4 Магдебург - Шальке 04 2:2 Киккерс Оффенбах - Магдебург 2:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Магдебург - Сампдория 2:4 Норвич - Магдебург 0:1 Бохум - Магдебург 1:1
Герта
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Герта - Ульм 1846 2:2 Дармштадт - Герта 3:1 Герта - Кёльн 0:1 Герта - Хайденхайм 2:1
Карлсруэ - Герта 1:3 Герта - Айнтрахт Бр 3:1 Герта Целендорф - Герта 0:4 Шальке 04 - Герта 2:2 Герта - Эльвeрсберг 1:4 Нюрнберг - Герта 0:2 Герта - Фортуна 0:2 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Герта - Ян 2:0 Ганза - Герта 1:5 Гамбург - Герта 1:1 Герта - Падерборн 1:2 Герта - Кардифф Сити 1:1 Хаддерсфилд Таун - Герта 2:1 НЕК Неймеген - Герта 0:1 Энерги Коттбус - Герта 2:2

Результаты матчей

Магдебург
Герта

Точный счет

2:2
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:3
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:2
4 раза 29%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:2
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 43%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
5
2
2
5
2.5
3
4
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
8
6
1.5
8
6
2
12
2.5
4
10
1
13
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 13 6 6 1 22 - 16 24
2.
Карлсруэ
 13 6 5 2 26 - 22 23
3.
Кайзерслаутерн
 14 6 5 3 26 - 20 23
4.
Ганновер 96
 13 7 1 5 17 - 12 22
5.
Эльвeрсберг
 13 6 4 3 24 - 14 22
6.
Кёльн
 13 6 3 4 25 - 20 21
7.
Фортуна
 13 6 3 4 18 - 15 21
8.
Герта
 14 6 3 5 25 - 23 21
9.
Магдебург
 14 5 6 3 22 - 20 21
10.
Гамбург
 13 5 5 3 28 - 19 20
11.
Дармштадт
 13 5 4 4 28 - 24 19
12.
Нюрнберг
 13 5 3 5 26 - 23 18
13.
Гройтер Фюрт
 13 3 4 6 20 - 26 13
14.
Шальке 04
 14 3 4 7 23 - 29 13
15.
Айнтрахт Бр
 13 3 3 7 16 - 27 12
16.
Ульм 1846
 13 2 5 6 12 - 15 11
17.
Пройссен Мюнстер
 13 2 5 6 15 - 20 11
18.
Ян
 13 2 1 10 5 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Падерборн
 6 4 2 0 11 - 4 14
3.
Эльвeрсберг
 6 4 1 1 15 - 8 13
4.
Гамбург
 7 3 4 0 18 - 8 13
5.
Карлсруэ
 6 3 2 1 13 - 11 11
6.
Айнтрахт Бр
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Нюрнберг
 6 3 1 2 14 - 12 10
8.
Кёльн
 7 3 1 3 15 - 10 10
9.
Кайзерслаутерн
 6 2 3 1 15 - 12 9
10.
Дармштадт
 7 2 3 2 12 - 9 9
11.
Шальке 04
 7 2 1 4 16 - 18 7
12.
Герта
 7 2 1 4 9 - 12 7
13.
Ян
 7 2 1 4 2 - 11 7
14.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 6 - 8 6
15.
Фортуна
 7 1 3 3 7 - 12 6
16.
Гройтер Фюрт
 7 1 2 4 8 - 16 5
17.
Магдебург
 7 0 5 2 7 - 12 5
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 7 5 1 1 15 - 8 16
2.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Герта
 7 4 2 1 16 - 11 14
4.
Кайзерслаутерн
 8 4 2 2 11 - 8 14
5.
Карлсруэ
 7 3 3 1 13 - 11 12
6.
Кёльн
 6 3 2 1 10 - 10 11
7.
Дармштадт
 6 3 1 2 16 - 15 10
8.
Падерборн
 7 2 4 1 11 - 12 10
9.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 9 - 6 9
10.
Гройтер Фюрт
 6 2 2 2 12 - 10 8
11.
Нюрнберг
 7 2 2 3 12 - 11 8
12.
Гамбург
 6 2 1 3 10 - 11 7
13.
Ульм 1846
 7 1 4 2 6 - 7 7
14.
Шальке 04
 7 1 3 3 7 - 11 6
15.
Пройссен Мюнстер
 6 1 2 3 9 - 12 5
16.
Ганновер 96
 6 1 1 4 5 - 8 4
17.
Айнтрахт Бр
 7 0 2 5 6 - 20 2
18.
Ян
 6 0 0 6 3 - 22 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 9 (3)
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 9 (1)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 9 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 8 (4)
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Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 6
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 5
Фортуна Хоффманн Андре 6
Карлсруэ Рапп Николай 6
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