Тур: 14. Стадион: Фелтинс-Арена.
0:3
Второй тайм: 90+'
0'
0:1
12' ГолАхе Рагнар
17' Желтая карточкаАремю Афииз
0:2
52' ГолГанслик Даниэль
59' Желтая карточкаКалоч Филип
60' Желтая карточкаTaylan Bulut
0:3
61' ГолЙокота Дайсуке
80' Желтая карточкаРедондо Кенни
89' Желтая карточкаFlorian Kleinhansl
Ход матча
12'
0:1
17'
52'
0:2
59'
60'
61'
80'
Статистика матча
-
10 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 7
-
7 Угловые 2
-
7 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
31
Taylan
Bulut
26
Калаш
Томаш
37
Max
Grueger
14
Бахманн
Яник
33
Эльведи
Ян
31
Luca
Sirch
23
Аремю
Афииз
26
Калоч
Филип
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Taylan BulutЗащитник
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Max GruegerПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Бахманн ЯникПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Айдин МехметПолузащитник
-
30 Донкор АнтонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ван Вондерен Кес
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
-
31 Luca SirchЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Аремю АфиизЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
32 Гиамера ЯнЗащитник
- Защитник
-
24 Хеуэр ЯннисЗащитник
- Полузащитник
-
29 Тачи РичмондПолузащитник
- Нападающий
-
18 Jannik Mause
-
28 Fabian Heck
-
Главный тренер: Markus Anfang
История личных встреч
Шальке 04
Кайзерслаутерн
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1.33
1.67
Среднее время на гол
67
54
Всего голов
10
3
Голов в среднем за матч
3.33
1
Среднее время на гол
27
90
Всего голов
14
8
Голов в среднем за матч
2.33
1.33
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
38
67
Бомбардиры внутри турнира
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|7 (1)
|0.5
|Силла Мусса
|7
|0.5
|Мор Тобиас
|3
|0.21
|Юнес Амин
|1
|0.07
|Зегуйн Пауль
|1
|0.07
|Шалленберг Рон
|1
|0.07
|Сиссе Ибраима II
|1
|0.07
|Taylan Bulut
|1
|0.07
|Max Grueger
|1
|0.07
|Айдин Мехмет
|0
|0
|Калаш Томаш
|0
|0
|Бахманн Яник
|0
|0
|Антви-Аджей Кристофер
|0
|0
|Мёркин Дерри
|0
|0
|Хикерен Джастин
|0
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|9
|0.64
|Ганслик Даниэль
|5
|0.36
|Томяк Борис
|3 (2)
|0.21
|Опоку Аарон
|2
|0.14
|Йокота Дайсуке
|2
|0.14
|Luca Sirch
|1
|0.07
|Клемент Филипп
|1
|0.07
|Калоч Филип
|1
|0.07
|Риттер Марлон
|1
|0.07
|Тачи Ричмонд
|1
|0.07
|Циммер Жан
|0
|0
|Векессер Эрик
|0
|0
|Ронштадт Франк
|0
|0
|Florian Kleinhansl
|0
|0
Карточки
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Караман Кенан
|5
|0
|Мор Тобиас
|4
|0
|Шалленберг Рон
|2
|1
|Санчес Филип
|2
|1
|Каминьски Марцин
|3
|0
|Зегуйн Пауль
|3
|0
|Max Grueger
|3
|0
|Бахманн Яник
|2
|0
|Донкор Антон
|2
|0
|Мёркин Дерри
|2
|0
|Айдин Мехмет
|2
|0
|Taylan Bulut
|2
|0
|Герертс Карел
|1
|0
|Калаш Томаш
|1
|0
|Юнес Амин
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Силла Мусса
|1
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|0
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|5
|0
|Калоч Филип
|5
|0
|Эльведи Ян
|4
|0
|Векессер Эрик
|3
|0
|Ганслик Даниэль
|3
|0
|Аремю Афииз
|3
|0
|Риттер Марлон
|2
|0
|Хеуэр Яннис
|2
|0
|Гиамера Ян
|1
|0
|Редондо Кенни
|1
|0
|Туре Альмами
|1
|0
|Ронштадт Франк
|1
|0
|Ахе Рагнар
|1
|0
|Jannik Mause
|1
|0
|Краль Юлиан
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
|Рашль Тобиас
|1
|0
|Абиама Диксон
|1
|0
|Маркус Анфанг
|1
|0
Результаты матчей
Шальке 04
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Кайзерслаутерн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
9
1
Шальке 04
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Кайзерслаутерн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
6
12
Шальке 04
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Кайзерслаутерн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
15
13
Голы по времени матча
Забито
16
8
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
13%
1
13%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
4
25%
3
38%
76-90
Пропущено
15
8
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
7%
1
13%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
1
13%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
3
20%
2
25%
76-90
Забито
7
15
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
14%
7
47%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
3
43%
2
13%
61-75
1
14%
3
20%
76-90
Пропущено
11
12
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
9%
2
17%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
3
27%
3
25%
31-45
3
27%
2
17%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
1
9%
3
25%
76-90
Забито
23
23
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
3
13%
1
4%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
5
22%
7
30%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
5
22%
4
17%
61-75
5
22%
6
26%
76-90
Пропущено
26
20
14 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
8%
3
15%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
7
27%
4
20%
31-45
5
19%
4
20%
46-60
3
12%
3
15%
61-75
4
15%
5
25%
76-90
Результаты последних матчей
Шальке 04
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гамбург - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Ян 2:0 Ульм 1846 - Шальке 04 0:0 Аугсбург - Шальке 04 3:0
Шальке 04 - Гройтер Фюрт 3:4 Ганновер 96 - Шальке 04 1:0 Арау - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Герта 2:2 Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Магдебург - Шальке 04 2:2 Ален - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Ферль - Шальке 04 0:1
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 3:2 Кайзерслаутерн - Расинг Люксембург 3:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 2:2
Штутгарт - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Кайзерслаутерн 3:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 3:0 Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Ингольштадт - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0 Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3
Результаты матчей
Шальке 04
Кайзерслаутерн
Точный счет
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:2
3 раза 50%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
3 раза 50%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:4
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Шальке 04
Кайзерслаутерн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
33
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
85
85
310
49
112
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|6
|6
|1
|22 - 16
|24
|2.
|13
|6
|5
|2
|26 - 22
|23
|3.
|3:0
|14
|6
|5
|3
|26 - 20
|23
|4.
|13
|7
|1
|5
|17 - 12
|22
|5.
|13
|6
|4
|3
|24 - 14
|22
|6.
|13
|6
|3
|4
|25 - 20
|21
|7.
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|8.
|14
|6
|3
|5
|25 - 23
|21
|9.
|14
|5
|6
|3
|22 - 20
|21
|10.
|13
|5
|5
|3
|28 - 19
|20
|11.
|13
|5
|4
|4
|28 - 24
|19
|12.
|13
|5
|3
|5
|26 - 23
|18
|13.
|13
|3
|4
|6
|20 - 26
|13
|14.
|0:3
|14
|3
|4
|7
|23 - 29
|13
|15.
|13
|3
|3
|7
|16 - 27
|12
|16.
|13
|2
|5
|6
|12 - 15
|11
|17.
|13
|2
|5
|6
|15 - 20
|11
|18.
|13
|2
|1
|10
|5 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|12 - 4
|18
|2.
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|15 - 8
|13
|4.
|7
|3
|4
|0
|18 - 8
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|6.
|6
|3
|1
|2
|10 - 7
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|14 - 12
|10
|8.
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|9.
|3:0
|6
|2
|3
|1
|15 - 12
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|11.
|0:3
|7
|2
|1
|4
|16 - 18
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|2 - 11
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|15.
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|16.
|7
|1
|2
|4
|8 - 16
|5
|17.
|7
|0
|5
|2
|7 - 12
|5
|18.
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|15 - 8
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|16 - 11
|14
|4.
|3:0
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|5.
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|10 - 10
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|16 - 15
|10
|8.
|7
|2
|4
|1
|11 - 12
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|9 - 6
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|13.
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|14.
|0:3
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|16.
|6
|1
|1
|4
|5 - 8
|4
|17.
|7
|0
|2
|5
|6 - 20
|2
|18.
|6
|0
|0
|6
|3 - 22
|0
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|9 (3)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|9 (1)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|9 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|8 (4)
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 5
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|6
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6