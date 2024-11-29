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  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Шальке 04
0:3
Второй тайм: 90+'
Кайзерслаутерн
0'
0:1
12' Гол
Ахе Рагнар
17' Желтая карточка
Аремю Афииз
0:2
52' Гол
Ганслик Даниэль
59' Желтая карточка
Калоч Филип
60' Желтая карточка
Taylan Bulut
0:3
61' Гол
Йокота Дайсуке
80' Желтая карточка
Редондо Кенни
89' Желтая карточка
Florian Kleinhansl

Ход матча

12'
0:1
Ахе Рагнар
(Калоч Филип)
17'
 
Аремю Афииз
44'
 
Редондо Кенни
Ахе Рагнар
46'
 
Туре Альмами
Аремю Афииз
52'
0:2
Ганслик Даниэль
(Luca Sirch)
57'
Ласм Бриан
Силла Мусса
 
58'
Зегуйн Пауль
Шалленберг Рон
 
59'
 
Калоч Филип
60'
Taylan Bulut
 
61'
0:3
Йокота Дайсуке
(Ганслик Даниэль)
68'
Донкор Антон
Бахманн Яник
 
69'
Айдин Мехмет
Max Grueger
 
75'
 
Риттер Марлон
Йокота Дайсуке
80'
 
Редондо Кенни
84'
Темпельман Лино
Юнес Амин
 
87'
 
Гиамера Ян
Ганслик Даниэль
87'
 
Тачи Ричмонд
Эльведи Ян
89'
 
Florian Kleinhansl

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 7
  • 7 Угловые 2
  • 7 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 19
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Шальке 04
Ничья
Кайзерслаутерн
2.18
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3.75
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3.65
Все Коэффициенты
28
Хикерен
Джастин
31
Taylan
Bulut
26
Калаш
Томаш
35
Каминьски
Марцин
5
Мёркин
Дерри
37
Max
Grueger
6
Шалленберг
Рон
9
Силла
Мусса
14
Бахманн
Яник
8
Юнес
Амин
19
Караман
Кенан
1
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
31
Luca
Sirch
2
Томяк
Борис
27
Ронштадт
Франк
23
Аремю
Афииз
3
Florian
Kleinhansl
41
Йокота
Дайсуке
26
Калоч
Филип
19
Ганслик
Даниэль
9
Ахе
Рагнар
Шальке 04
4-2-3-1
Кайзерслаутерн
3-3-2-2

История личных встреч

Шальке 04
Кайзерслаутерн

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

Б2
4:1
Б2
3:0
Б
1:4
Б
1:2
Б
0:1
Б
5:0

Голы

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Среднее время на гол

67
54

Всего голов

10
3

Голов в среднем за матч

3.33
1

Среднее время на гол

27
90

Всего голов

14
8

Голов в среднем за матч

2.33
1.33

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

38
67

Бомбардиры внутри турнира

Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 7 (1) 0.5
Силла Мусса 7 0.5
Мор Тобиас 3 0.21
Юнес Амин 1 0.07
Зегуйн Пауль 1 0.07
Шалленберг Рон 1 0.07
Сиссе Ибраима II 1 0.07
Taylan Bulut 1 0.07
Max Grueger 1 0.07
Айдин Мехмет 0 0
Калаш Томаш 0 0
Бахманн Яник 0 0
Антви-Аджей Кристофер 0 0
Мёркин Дерри 0 0
Хикерен Джастин 0 0
Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 9 0.64
Ганслик Даниэль 5 0.36
Томяк Борис 3 (2) 0.21
Опоку Аарон 2 0.14
Йокота Дайсуке 2 0.14
Luca Sirch 1 0.07
Клемент Филипп 1 0.07
Калоч Филип 1 0.07
Риттер Марлон 1 0.07
Тачи Ричмонд 1 0.07
Циммер Жан 0 0
Векессер Эрик 0 0
Ронштадт Франк 0 0
Florian Kleinhansl 0 0

Карточки

Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Караман Кенан 5 0
Мор Тобиас 4 0
Шалленберг Рон 2 1
Санчес Филип 2 1
Каминьски Марцин 3 0
Зегуйн Пауль 3 0
Max Grueger 3 0
Бахманн Яник 2 0
Донкор Антон 2 0
Мёркин Дерри 2 0
Айдин Мехмет 2 0
Taylan Bulut 2 0
Герертс Карел 1 0
Калаш Томаш 1 0
Юнес Амин 1 0
Ласм Бриан 1 0
Силла Мусса 1 0
Сиссе Ибраима II 1 0
Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 5 0
Калоч Филип 5 0
Эльведи Ян 4 0
Векессер Эрик 3 0
Ганслик Даниэль 3 0
Аремю Афииз 3 0
Риттер Марлон 2 0
Хеуэр Яннис 2 0
Гиамера Ян 1 0
Редондо Кенни 1 0
Туре Альмами 1 0
Ронштадт Франк 1 0
Ахе Рагнар 1 0
Jannik Mause 1 0
Краль Юлиан 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Рашль Тобиас 1 0
Абиама Диксон 1 0
Маркус Анфанг 1 0

Результаты матчей

Шальке 04
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Кайзерслаутерн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

9
1
Шальке 04
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Кайзерслаутерн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

6
12
Шальке 04
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Кайзерслаутерн
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

15
13

Голы по времени матча

Забито

16
8
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 9
2
13%
1
13%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
1
6%
2
25%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
4
25%
3
38%
76-90

Пропущено

15
8
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
7%
1
13%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
4
27%
1
13%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
3
20%
2
25%
76-90

Забито

7
15
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
1
14%
7
47%
31-45
1
14%
1
7%
46-60
3
43%
2
13%
61-75
1
14%
3
20%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
9%
2
17%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
3
27%
3
25%
31-45
3
27%
2
17%
46-60
1
9%
1
8%
61-75
1
9%
3
25%
76-90

Забито

23
23
11 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
3
13%
1
4%
1-15
3
13%
2
9%
16-30
5
22%
7
30%
31-45
2
9%
3
13%
46-60
5
22%
4
17%
61-75
5
22%
6
26%
76-90

Пропущено

26
20
14 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
8%
3
15%
1-15
5
19%
1
5%
16-30
7
27%
4
20%
31-45
5
19%
4
20%
46-60
3
12%
3
15%
61-75
4
15%
5
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шальке 04
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Гамбург - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Ян 2:0 Ульм 1846 - Шальке 04 0:0 Аугсбург - Шальке 04 3:0
Шальке 04 - Гройтер Фюрт 3:4 Ганновер 96 - Шальке 04 1:0 Арау - Шальке 04 2:2 Шальке 04 - Герта 2:2 Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Карлсруэ - Шальке 04 2:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Магдебург - Шальке 04 2:2 Ален - Шальке 04 0:2 Нюрнберг - Шальке 04 3:1 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Твенте - Шальке 04 0:0 Шальке 04 - Утрехт 0:2 Ферль - Шальке 04 0:1
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 3:2 Кайзерслаутерн - Расинг Люксембург 3:2 Нюрнберг - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Магдебург 2:2
Штутгарт - Кайзерслаутерн 2:1 Фортуна - Кайзерслаутерн 3:4 Кайзерслаутерн - Падерборн 3:0 Фрайбург - Кайзерслаутерн 2:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Кайзерслаутерн - Гамбург 2:2 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Штутгарт - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Герта 3:4 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Ингольштадт - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 2:2 Ульм 1846 - Кайзерслаутерн 1:2 Кайзерслаутерн - Мюнхен-1860 2:0 Киккерс Оффенбах - Кайзерслаутерн 1:3

Результаты матчей

Шальке 04
Кайзерслаутерн

Точный счет

1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
2:2
3 раза 50%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
3 раза 50%
3
3 раза 50%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

2:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
3:4
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
5
1 раз 8%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Шальке 04
Кайзерслаутерн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
3
3
2.5
3
3
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
10
3
8
5
1.5
8
5
3
10
2.5
4
9
1
12
3.5
1
12
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 13 6 6 1 22 - 16 24
2.
Карлсруэ
 13 6 5 2 26 - 22 23
3.
Кайзерслаутерн
 3:0 14 6 5 3 26 - 20 23
4.
Ганновер 96
 13 7 1 5 17 - 12 22
5.
Эльвeрсберг
 13 6 4 3 24 - 14 22
6.
Кёльн
 13 6 3 4 25 - 20 21
7.
Фортуна
 13 6 3 4 18 - 15 21
8.
Герта
 14 6 3 5 25 - 23 21
9.
Магдебург
 14 5 6 3 22 - 20 21
10.
Гамбург
 13 5 5 3 28 - 19 20
11.
Дармштадт
 13 5 4 4 28 - 24 19
12.
Нюрнберг
 13 5 3 5 26 - 23 18
13.
Гройтер Фюрт
 13 3 4 6 20 - 26 13
14.
Шальке 04
 0:3 14 3 4 7 23 - 29 13
15.
Айнтрахт Бр
 13 3 3 7 16 - 27 12
16.
Ульм 1846
 13 2 5 6 12 - 15 11
17.
Пройссен Мюнстер
 13 2 5 6 15 - 20 11
18.
Ян
 13 2 1 10 5 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Падерборн
 6 4 2 0 11 - 4 14
3.
Эльвeрсберг
 6 4 1 1 15 - 8 13
4.
Гамбург
 7 3 4 0 18 - 8 13
5.
Карлсруэ
 6 3 2 1 13 - 11 11
6.
Айнтрахт Бр
 6 3 1 2 10 - 7 10
7.
Нюрнберг
 6 3 1 2 14 - 12 10
8.
Кёльн
 7 3 1 3 15 - 10 10
9.
Кайзерслаутерн
 3:0 6 2 3 1 15 - 12 9
10.
Дармштадт
 7 2 3 2 12 - 9 9
11.
Шальке 04
 0:3 7 2 1 4 16 - 18 7
12.
Герта
 7 2 1 4 9 - 12 7
13.
Ян
 7 2 1 4 2 - 11 7
14.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 6 - 8 6
15.
Фортуна
 7 1 3 3 7 - 12 6
16.
Гройтер Фюрт
 7 1 2 4 8 - 16 5
17.
Магдебург
 7 0 5 2 7 - 12 5
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 7 5 1 1 15 - 8 16
2.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Герта
 7 4 2 1 16 - 11 14
4.
Кайзерслаутерн
 3:0 8 4 2 2 11 - 8 14
5.
Карлсруэ
 7 3 3 1 13 - 11 12
6.
Кёльн
 6 3 2 1 10 - 10 11
7.
Дармштадт
 6 3 1 2 16 - 15 10
8.
Падерборн
 7 2 4 1 11 - 12 10
9.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 9 - 6 9
10.
Гройтер Фюрт
 6 2 2 2 12 - 10 8
11.
Нюрнберг
 7 2 2 3 12 - 11 8
12.
Гамбург
 6 2 1 3 10 - 11 7
13.
Ульм 1846
 7 1 4 2 6 - 7 7
14.
Шальке 04
 0:3 7 1 3 3 7 - 11 6
15.
Пройссен Мюнстер
 6 1 2 3 9 - 12 5
16.
Ганновер 96
 6 1 1 4 5 - 8 4
17.
Айнтрахт Бр
 7 0 2 5 6 - 20 2
18.
Ян
 6 0 0 6 3 - 22 0
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 9 (3)
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 9 (1)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 9 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 6
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 5
Фортуна Хоффманн Андре 6
Карлсруэ Рапп Николай 6
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Ахе Рагнар уходит с поля. Редондо Кенни выходит вместо него
    • 17'
      Аремю Афииз получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Калоч Филип сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Ахе Рагнар бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Шальке 04
    Ничья
    Кайзерслаутерн
    2.18
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    3.75
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    3.65
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