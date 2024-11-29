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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 29546 Главный судья: Цвайер Феликс
Санкт-Паули
3:1
Конец матча
Хольштайн Киль
0'
23' Желтая карточка
Холтби Льюис
23' Желтая карточка
Матино Сюто
1:0
25' Гол
Салиакас Манолис
27' Желтая карточка
Ивежич Марко
38' Желтая карточка
Беккер Тимо
38' Желтая карточка
Смит Эрик
1:0
45' Не забитый пенальти
Арп Янн-Фите
2:0
56' Гол
Гилавоги Морган
3:0
85' Гол
Эггештайн Йоханнес
86' Желтая карточка
Афолайян Оладапо
3:1
90' Гол
Харрис Фил
90' Желтая карточка
Эррас Патрик
90'+4

Ход матча

23'
 
Холтби Льюис
23'
 
Матино Сюто
25'
Салиакас Манолис
(Эггештайн Йоханнес)
1:0
27'
 
Ивежич Марко
38'
 
Беккер Тимо
38'
Смит Эрик
 
45'
1:0
Арп Янн-Фите
56'
Гилавоги Морган
(Эггештайн Йоханнес)
2:0
59'
 
Матино Сюто
Арп Янн-Фите
68'
 
Пихлер Бенедикт
Холтби Льюис
68'
 
Пухач Тымотеуш
Гешвилль Макс
71'
Рицка Ларс
Салиакас Манолис
 
74'
Синани Данел
Гилавоги Морган
 
77'
 
Гигович Армин
Кнудсен Магнус
78'
 
Розенбоом Лассе
Порат Финн
85'
Эггештайн Йоханнес
(Треу Филипп)
3:0
86'
Афолайян Оладапо
 
89'
Альберс Андреас
Эггештайн Йоханнес
 
90'
Ахльстранд Эрик
Афолайян Оладапо
 
90'
3:1
Харрис Фил
(Пихлер Бенедикт)
90'
 
Эррас Патрик

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 410 Количество передач 453
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 115
Санкт-Паули 77.4% (89)
X 20.9% (24)
Хольштайн Киль 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Василь
Никола
5
Валь
Хауке
8
Смит
Эрик
4
Немет
Давид
2
Салиакас
Манолис
7
Ирвайн
Джексон
16
Бухальфа
Карло
23
Треу
Филипп
17
Афолайян
Оладапо
11
Эггештайн
Йоханнес
29
Гилавоги
Морган
1
Вайнер
Тимон
6
Ивежич
Марко
4
Эррас
Патрик
14
Гешвилль
Макс
17
Беккер
Тимо
8
Порат
Финн
10
Холтби
Льюис
22
Ремберг
Николай
24
Кнудсен
Магнус
19
Харрис
Фил
20
Арп
Янн-Фите
Санкт-Паули
3-4-3
Хольштайн Киль
3-4-1-2

История личных встреч

Санкт-Паули
Хольштайн Киль

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

17 матчей

41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

Б2
3:4
Б2
5:1
Б2
3:4
Б2
0:0
ТМК
2:0
Б2
3:0
Б2
3:0
Б2
4:0
Б2
1:1
ТМС
2:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
0:1
Б2
3:2
Б2
0:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

14
13

Голов в среднем за матч

2
1.3

Среднее время на гол

45
69

Всего голов

22
6

Голов в среднем за матч

2.2
0.86

Среднее время на гол

40
105

Всего голов

36
19

Голов в среднем за матч

2.12
1.12

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

42
80

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Паули
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саад Элиас 2 0.17
Афолайян Оладапо 2 0.17
Альберс Андреас 1 0.08
Салиакас Манолис 1 0.08
Смит Эрик 1 0.08
Гилавоги Морган 1 0.08
Бухальфа Карло 1 0.08
Эггештайн Йоханнес 0 0
Ирвайн Джексон 0 0
Хольштайн Киль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матино Сюто 4 (1) 0.33
Гигович Армин 2 0.17
Гешвилль Макс 1 0.08
Эррас Патрик 1 0.08
Пихлер Бенедикт 1 0.08
Бернхардссон Александер 1 0.08
Харрис Фил 1 0.08
Арп Янн-Фите 1 (1) 0.08
Холтби Льюис 0 0
Скрибски Стивен 0 0
Порат Финн 0 0
Пухач Тымотеуш 0 0
Ремберг Николай 0 0
Келати Анду 0 0

Карточки

Санкт-Паули
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гилавоги Морган 4 0
Александр Блессин 3 0
Салиакас Манолис 2 0
Смит Эрик 2 0
Метс Кароль 1 0
Ирвайн Джексон 1 0
Эггештайн Йоханнес 1 0
Рицка Ларс 1 0
Бэнкс Скотт 1 0
Треу Филипп 1 0
Вагнер Роберт 1 0
Саад Элиас 1 0
Хольштайн Киль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кнудсен Магнус 5 0
Арп Янн-Фите 2 1
Ремберг Николай 3 0
Келати Анду 1 1
Порат Финн 2 0
Вайнер Тимон 2 0
Гигович Армин 2 0
Гешвилль Макс 2 0
Ивежич Марко 2 0
Marcel Rapp 0 1
Холтби Льюис 1 0
Шульц Марвин 1 0
Эррас Патрик 1 0
Коменда Марко 1 0
Бернхардссон Александер 1 0
Матино Сюто 1 0
Беккер Тимо 1 0
Dirk Bremser 1 0

Результаты матчей

Санкт-Паули
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Хольштайн Киль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
8
Санкт-Паули
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Хольштайн Киль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

8
16

Упущенные победы

5
1
Санкт-Паули
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Хольштайн Киль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

8
16

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

0
8
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
11 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
3
27%
1-15
2
33%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Пропущено

8
16
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
13%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
3
38%
2
13%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
2
25%
2
13%
76-90

Забито

7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 3
1
14%
2
15%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
29%
2
15%
61-75
2
29%
4
31%
76-90

Пропущено

14
27
7 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
2
14%
6
22%
1-15
2
14%
6
22%
16-30
3
21%
5
19%
31-45
1
7%
2
7%
46-60
3
21%
4
15%
61-75
3
21%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Паули
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Боруссия М - Санкт-Паули 2:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Бавария 0:1 Хоффенхайм - Санкт-Паули 0:2
РБ Лейпциг - Санкт-Паули 4:2 Санкт-Паули - Вольфсбург 0:0 Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Майнц 0:3 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Галлешер - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Норвич - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Лион 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Бремер - Санкт-Паули 1:3
Хольштайн Киль
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хольштайн Киль - Майнц 0:3 Вердер - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:0 Кёльн - Хольштайн Киль 3:0
Штутгарт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Унион Берлин 0:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 5:0 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Алемания Ахен - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Академик БК - Хольштайн Киль 1:0 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2

Результаты матчей

Санкт-Паули
Хольштайн Киль

Точный счет

0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

0
5 раз 100%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Санкт-Паули
Хольштайн Киль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
2
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
8
3
2
9
1.5
4
7
1
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 11 9 2 0 36 - 7 29
2.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 7 2 2 27 - 16 23
3.
РБ Лейпциг
 Заявка 11 6 3 2 18 - 9 21
4.
Байер Л
 Заявка 11 5 5 1 26 - 18 20
5.
Боруссия Д
 Заявка 11 6 1 4 22 - 18 19
6.
Боруссия М
 Заявка 11 5 2 4 17 - 14 17
7.
Фрайбург
 Заявка 11 5 2 4 13 - 15 17
8.
Майнц
 Заявка 11 4 4 3 18 - 14 16
9.
Штутгарт
 Заявка 11 4 4 3 21 - 19 16
10.
Унион Берлин
 Заявка 11 4 4 3 9 - 9 16
11.
Вольфсбург
 Заявка 11 4 3 4 20 - 18 15
12.
Вердер
 Заявка 11 4 3 4 17 - 22 15
13.
Хоффенхайм
 Заявка 11 3 3 5 17 - 22 12
14.
Аугсбург
 Заявка 11 3 3 5 13 - 23 12
15.
Санкт-Паули
 Заявка 12 3 2 7 10 - 15 11
16.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 15 - 20 10
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 12 1 2 9 13 - 31 5
18.
Бохум
 Заявка 11 0 2 9 10 - 32 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 6 6 0 0 18 - 6 18
2.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 4 1 0 16 - 6 13
4.
Боруссия М
 Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 5 3 2 0 8 - 1 11
6.
Байер Л
 Заявка 6 3 2 1 15 - 11 11
7.
Унион Берлин
 Заявка 5 3 2 0 6 - 3 11
8.
Штутгарт
 Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
9.
Аугсбург
 Заявка 6 3 2 1 11 - 8 11
10.
Фрайбург
 Заявка 5 3 1 1 8 - 6 10
11.
Хоффенхайм
 Заявка 6 3 0 3 14 - 16 9
12.
Вердер
 Заявка 5 1 2 2 4 - 9 5
13.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
14.
Майнц
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
15.
Санкт-Паули
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 1 0 5 4 - 17 3
18.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 6 5 1 0 23 - 6 16
2.
Майнц
 Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
3.
Вольфсбург
 Заявка 5 3 1 1 11 - 6 10
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
5.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
6.
Вердер
 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
7.
Байер Л
 Заявка 5 2 3 0 11 - 7 9
8.
Фрайбург
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 6 2 0 4 7 - 8 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 0 4 10 - 13 6
11.
Боруссия М
 Заявка 5 1 2 2 4 - 5 5
12.
Штутгарт
 Заявка 5 1 2 2 6 - 10 5
13.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 5 0 3 2 3 - 6 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 14 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Бохум
 Заявка 6 0 0 6 6 - 19 0
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  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 14 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 11 (7)
Боруссия М Кляйндинст Тим 7 (3)
Майнц Буркардт Джонатан 7
Байер Л Бонифасе Виктор 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Штутгарт Шабо Юлиан 1 4
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Весь список
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    Прогнозы 115
    Санкт-Паули 77.4% (89)
    X 20.9% (24)
    Хольштайн Киль 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль

    Исход игры
    Санкт-Паули
    77.4% (89)
    Ничья
    20.9% (24)
    Хольштайн Киль
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.55% (55)
    Меньше
    50.45% (56)
    Обе команды забьют
    Да
    64.86% (72)
    Нет
    35.14% (39)
    Популярный счёт
    2:1 Санкт-Паули
    40% (46)
    1:0 Санкт-Паули
    27.8% (32)
    1:1 Ничья
    14.8% (17)
    2:0 Санкт-Паули
    5.2% (6)
    2:2 Ничья
    4.3% (5)
    1:2 Хольштайн Киль
    1.7% (2)
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