Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Василь Никола взял и забрал мяч на выходе

47' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

46' Порат Финн оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' ОН ПРОМАЗАЛ - Арп Янн-Фите пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.

44' Хольштайн Киль идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Афолайян Оладапо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

41' Санкт-Паули идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Смит Эрик получает желтую карточку за неспортивное поведение

38' Беккер Тимо получает желтую карточку за неспортивное поведение

38' Смит Эрик навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

38' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Санкт-Паули пробьет пенальти!

37' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Санкт-Паули

36' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Бухальфа Карло и попал в каркас ворот!

35' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Игрок из команды Хольштайн Киль делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

34' Холтби Льюис навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Санкт-Паули идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Ивежич Марко получил желтую карточку от судьи

25' Г О О О О Л - Салиакас Манолис из команды Санкт-Паули правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

25' Санкт-Паули идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Порат Финн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Рефери не любит споров - именно за это Матино Сюто сейчас получил желтую

23' Холтби Льюис получил желтую карточку от судьи

22' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Салиакас Манолис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Хольштайн Киль идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Игрок из команды Хольштайн Киль делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

16' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Санкт-Паули идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Санкт-Паули совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Беккер Тимо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Хольштайн Киль идет вперед с потенциально опасной атакой.

10' Санкт-Паули совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Василь Никола взял и забрал мяч на выходе

9' Матч возобновлен

9' Ох, нехорошо это выглядит. Афолайян Оладапо получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Афолайян Оладапо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Удар от ворот произведет Санкт-Паули

6' Ремберг Николай не смог попасть в створ ударом издали

4' Василь Никола взял и забрал мяч на выходе

3' Хольштайн Киль совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Ремберг Николай не смог попасть в створ ударом издали

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре