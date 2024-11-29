Тур: 12. Стадион: Millerntor Stadion. Зрители: 29546 Главный судья: Цвайер Феликс
3:1
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаХолтби Льюис
23' Желтая карточкаМатино Сюто
1:0
25' ГолСалиакас Манолис
27' Желтая карточкаИвежич Марко
38' Желтая карточкаБеккер Тимо
38' Желтая карточкаСмит Эрик
1:0
45' Не забитый пенальтиАрп Янн-Фите
2:0
56' ГолГилавоги Морган
3:0
85' ГолЭггештайн Йоханнес
86' Желтая карточкаАфолайян Оладапо
3:1
90' ГолХаррис Фил
90' Желтая карточкаЭррас Патрик
90'+4
Ход матча
23'
23'
25'
27'
38'
38'
45'
1:0
56'
85'
86'
90'
3:1
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
3 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
410 Количество передач 453
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Треу
Филипп
17
Беккер
Тимо
10
Холтби
Льюис
19
Харрис
Фил
20
Арп
Янн-Фите
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Треу ФилиппПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Рицка ЛарсЗащитник
-
25 Джигала АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Шмиц МарвинПолузащитник
-
10 Синани ДанелНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Блессин Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Беккер ТимоЗащитник
- Защитник
-
10 Холтби ЛьюисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Харрис ФилНападающий
-
20 Арп Янн-ФитеНападающий
- Запасные игроки
-
21 Дене ТомасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Матино СютоНападающий
-
Главный тренер: Рапп Марсель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Санкт-Паули
Хольштайн Киль
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
17 матчей
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
35.3%
29.4%
35.3%
6 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
14
13
Голов в среднем за матч
2
1.3
Среднее время на гол
45
69
Всего голов
22
6
Голов в среднем за матч
2.2
0.86
Среднее время на гол
40
105
Всего голов
36
19
Голов в среднем за матч
2.12
1.12
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
42
80
Бомбардиры внутри турнира
Санкт-Паули
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саад Элиас
|2
|0.17
|Афолайян Оладапо
|2
|0.17
|Альберс Андреас
|1
|0.08
|Салиакас Манолис
|1
|0.08
|Смит Эрик
|1
|0.08
|Гилавоги Морган
|1
|0.08
|Бухальфа Карло
|1
|0.08
|Эггештайн Йоханнес
|0
|0
|Ирвайн Джексон
|0
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матино Сюто
|4 (1)
|0.33
|Гигович Армин
|2
|0.17
|Гешвилль Макс
|1
|0.08
|Эррас Патрик
|1
|0.08
|Пихлер Бенедикт
|1
|0.08
|Бернхардссон Александер
|1
|0.08
|Харрис Фил
|1
|0.08
|Арп Янн-Фите
|1 (1)
|0.08
|Холтби Льюис
|0
|0
|Скрибски Стивен
|0
|0
|Порат Финн
|0
|0
|Пухач Тымотеуш
|0
|0
|Ремберг Николай
|0
|0
|Келати Анду
|0
|0
Карточки
Санкт-Паули
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гилавоги Морган
|4
|0
|Александр Блессин
|3
|0
|Салиакас Манолис
|2
|0
|Смит Эрик
|2
|0
|Метс Кароль
|1
|0
|Ирвайн Джексон
|1
|0
|Эггештайн Йоханнес
|1
|0
|Рицка Ларс
|1
|0
|Бэнкс Скотт
|1
|0
|Треу Филипп
|1
|0
|Вагнер Роберт
|1
|0
|Саад Элиас
|1
|0
Хольштайн Киль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кнудсен Магнус
|5
|0
|Арп Янн-Фите
|2
|1
|Ремберг Николай
|3
|0
|Келати Анду
|1
|1
|Порат Финн
|2
|0
|Вайнер Тимон
|2
|0
|Гигович Армин
|2
|0
|Гешвилль Макс
|2
|0
|Ивежич Марко
|2
|0
|Marcel Rapp
|0
|1
|Холтби Льюис
|1
|0
|Шульц Марвин
|1
|0
|Эррас Патрик
|1
|0
|Коменда Марко
|1
|0
|Бернхардссон Александер
|1
|0
|Матино Сюто
|1
|0
|Беккер Тимо
|1
|0
|Dirk Bremser
|1
|0
Результаты матчей
Санкт-Паули
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Хольштайн Киль
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
8
Санкт-Паули
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Хольштайн Киль
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
8
16
Упущенные победы
5
1
Санкт-Паули
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Хольштайн Киль
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
9% (1)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
36% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
8
16
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
0
8
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 6
0 Забивали первыми 1
11 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
17%
3
27%
1-15
2
33%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Пропущено
8
16
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
1
13%
3
19%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
3
38%
2
13%
31-45
1
13%
2
13%
46-60
1
13%
3
19%
61-75
2
25%
2
13%
76-90
Забито
7
13
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 3
1
14%
2
15%
1-15
1
14%
2
15%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
29%
2
15%
61-75
2
29%
4
31%
76-90
Пропущено
14
27
7 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
7 Не пропускали 10
2
14%
6
22%
1-15
2
14%
6
22%
16-30
3
21%
5
19%
31-45
1
7%
2
7%
46-60
3
21%
4
15%
61-75
3
21%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
Санкт-Паули
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Боруссия М - Санкт-Паули 2:0 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Санкт-Паули - Бавария 0:1 Хоффенхайм - Санкт-Паули 0:2
РБ Лейпциг - Санкт-Паули 4:2 Санкт-Паули - Вольфсбург 0:0 Боруссия Д - Санкт-Паули 2:1 Ганновер 96 - Санкт-Паули 3:2 Санкт-Паули - Майнц 0:3 Фрайбург - Санкт-Паули 0:3 Санкт-Паули - РБ Лейпциг 0:0 Аугсбург - Санкт-Паули 3:1 Унион Берлин - Санкт-Паули 1:0 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Галлешер - Санкт-Паули 2:3 Санкт-Паули - Аталанта 3:0 Норвич - Санкт-Паули 1:3 Санкт-Паули - Лион 1:0 Санкт-Паули - Гройтер Фюрт 1:3 Бремер - Санкт-Паули 1:3
Хольштайн Киль
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Хольштайн Киль - Майнц 0:3 Вердер - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:0 Кёльн - Хольштайн Киль 3:0
Штутгарт - Хольштайн Киль 2:1 Хольштайн Киль - Унион Берлин 0:2 Хольштайн Киль - Силькеборг 5:0 Байер Л - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Бохум - Хольштайн Киль 2:2 Хольштайн Киль - Бавария 1:6 Гамбург - Хольштайн Киль 0:1 Хольштайн Киль - Вольфсбург 0:2 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Алемания Ахен - Хольштайн Киль 2:3 Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Боруссия М - Хольштайн Киль 1:0 Академик БК - Хольштайн Киль 1:0 Хольштайн Киль - Сённерйюск 0:0 Ганновер 96 - Хольштайн Киль 1:2
Результаты матчей
Санкт-Паули
Хольштайн Киль
Точный счет
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:6
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
0
5 раз 100%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
2:2
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
0:2
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:6
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
Тоталы голов в матче
Санкт-Паули
Хольштайн Киль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
32
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
83
29
47
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|36 - 7
|29
|2.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|27 - 16
|23
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|18 - 9
|21
|4.
|Заявка
|11
|5
|5
|1
|26 - 18
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|22 - 18
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 14
|17
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 15
|17
|8.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|18 - 14
|16
|9.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 19
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|9 - 9
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|20 - 18
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 22
|15
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|17 - 22
|12
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 23
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 15
|11
|16.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|15 - 20
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|13 - 31
|5
|18.
|Заявка
|11
|0
|2
|9
|10 - 32
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|18 - 6
|18
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 6
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|8 - 1
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 11
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 8
|11
|10.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 6
|10
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 16
|9
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|23 - 6
|16
|2.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 6
|10
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 10
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 7
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 13
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|4 - 5
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 10
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 6
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 14
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|18.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|6 - 19
|0
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|Бавария
|Кейн Гарри
|14 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|11 (7)
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|7 (3)
|Майнц
|Буркардт Джонатан
|7
|Байер Л
|Бонифасе Виктор
|6 (1)
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Штутгарт
|Шабо Юлиан
|1 4
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|5
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Санкт-Паули 3:1 Хольштайн Киль
Исход игры
Санкт-Паули
77.4% (89)
Ничья
20.9% (24)
Хольштайн Киль
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
49.55% (55)
Меньше
50.45% (56)
Обе команды забьют
Да
64.86% (72)
Нет
35.14% (39)
Популярный счёт
2:1 Санкт-Паули
40% (46)
1:0 Санкт-Паули
27.8% (32)
1:1 Ничья
14.8% (17)
2:0 Санкт-Паули
5.2% (6)
2:2 Ничья
4.3% (5)
1:2 Хольштайн Киль
1.7% (2)
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