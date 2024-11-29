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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Кортрейк
2:0
Второй тайм: 90'
Мехелен
0'
1:0
24' Гол
Dion De Neve
2:0
45' Гол
Ферри Начо
51' Желтая карточка
Лагэ Брам
76' Желтая карточка
Раман Бенито
80' Желтая карточка
Фулон Дам
1
Tom
Vandenberghe
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
26
Лагэ
Брам
6
Мессату
Наэль
16
Деягере
Брехт
10
Abdelkahar
Kadri
23
Такаминэ
Томоки
11
Dion
De
Neve
19
Ферри
Начо
45
Billel
Messaoudi
1
Де
Волф
Ортвин
4
Рэмекерс
Тун
6
Туба
Ахмед
3
Марса
Хосе
77
Флюке
Патрик
23
Фулон
Дам
32
Мохаммед
Азиз
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
20
Лаубербах
Лион
Кортрейк
3-5-2
Мехелен
3-4-2-1

История личных встреч

Кортрейк
Мехелен

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 14 побед

28 матчей

35.7%
14.3%
50%
10 побед 4 ничьи 14 побед

Первый тайм

28.6%
32.1%
39.3%
8 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

28.6%
21.4%
50%
8 побед 6 ничьих 14 побед

История матчей

ПДА
3:0
ПДА
3:0
ПДА
0:3
ПДА
3:2
К
0:1
ПДА
1:4
ТМК
3:1
ПДА
3:2
ПДА
2:2
ПДА
1:4
ПДА
1:2
ПДА
1:1
ПДА
2:3
К
3:0
ПДА
2:0
ПДА
2:0
ЛП
0:2
ТМК
0:0
ЛП
0:0
ЛП
0:2
ЛП
1:0
ЛЖ
3:0
ЛЖ
1:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
4:1
ЛЖ
5:2
ЛЖ
2:1
ЛЖ
0:2

Голы

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

27
22

Голов в среднем за матч

1.93
1.57

Среднее время на гол

46
57

Всего голов

48
38

Голов в среднем за матч

1.71
1.36

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

52
66

Бомбардиры внутри турнира

Кортрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ферри Начо 4 0.25
Dion De Neve 2 0.13
Амброз Тьерри 1 0.06
Сильва Жоао 1 0.06
Сиссако Абдулайе 1 0.06
Канеко Такуро 1 0.06
Мампасси Марк Рене 1 0.06
Abdelkahar Kadri 0 0
Райан Алебиосу 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флюке Патрик 4 (1) 0.25
Сторм Никола 4 0.25
Раман Бенито 4 0.25
Лаубербах Лион 3 0.19
Фулон Дам 2 0.13
Схоофс Роб 2 0.13
Мрабти Керим 2 (1) 0.13
Туба Ахмед 2 0.13
Ван ден Эйнден Бас 2 0.13
Бафдили Билал 2 0.13
Хайреманс Джеффри 1 0.06
Rafik Belghali 1 0.06
Носа Даль Петтер 1 0.06

Карточки

Кортрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Abdelkahar Kadri 5 0
Эль-Идрисси Мунем 4 0
Сильва Жоао 3 0
Мессату Наэль 3 0
Мампасси Марк Рене 1 1
Деягере Брехт 2 0
Амброз Тьерри 2 0
Сиссако Абдулайе 2 0
Канеко Такуро 2 0
Лагэ Брам 2 0
Ферри Начо 2 0
Billel Messaoudi 1 0
Такаминэ Томоки 1 0
Райан Алебиосу 1 0
Шимич Роко 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мохаммед Азиз 6 0
Мрабти Керим 3 0
Марса Хосе 3 0
Бафдили Билал 3 0
Ван Клеемпут Жюль 1 1
Схоофс Роб 2 0
Туба Ахмед 2 0
Лаубербах Лион 2 0
Фулон Дам 2 0
Рэмекерс Тун 2 0
Бесник Хаши 1 0
Раман Бенито 1 0
Уолш Сэнди 1 0
Сторм Никола 1 0
Флюке Патрик 1 0
Ванхесден Зиньо 1 0
Конате Мори 1 0
Ван ден Эйнден Бас 1 0
Rafik Belghali 1 0
Elton Yeboah 1 0

Результаты матчей

Кортрейк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Мехелен
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
4
Кортрейк
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Мехелен
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

17
7

Упущенные победы

3
18
Кортрейк
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
27% (4)
20% (3)
Мехелен
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

18
8

Упущенные победы

4
22

Голы по времени матча

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
1
9%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
3
27%
46-60
2
40%
2
18%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
4
44%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
33%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
3
43%
76-90

Забито

6
21
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 7
1
17%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
17%
5
24%
31-45
3
50%
4
19%
46-60
1
17%
2
10%
61-75
0
0%
7
33%
76-90

Пропущено

19
11
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
5%
1
9%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
4
21%
5
45%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
4
21%
3
27%
76-90

Забито

11
32
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 22
4 Забивали первыми 9
6 Не забивали 2
1
9%
2
6%
1-15
2
18%
2
6%
16-30
1
9%
6
19%
31-45
4
36%
7
22%
46-60
3
27%
4
13%
61-75
0
0%
11
34%
76-90

Пропущено

28
18
11 В 1-м тайме 10
17 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 10
5
18%
2
11%
1-15
2
7%
2
11%
16-30
4
14%
6
33%
31-45
7
25%
2
11%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
6
21%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Кортрейк
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Вестерло - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Антверпен 1:2 Андерлехт - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Темсе 1:0
Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Мехелен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Генк 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Брюгге 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Дендер - Кортрейк 4:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Кортрейк - Гент 0:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Амьен 5:0 Кардифф Сити - Кортрейк 3:1 Ланс - Кортрейк 6:3
Мехелен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Мехелен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Мехелен - Ла Лувьер 3:1
Дендер - Мехелен 2:5 Мехелен - Кортрейк 3:0 Мехелен - АХ Лёвен 5:0 Генк - Мехелен 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Стандард - Мехелен 0:0 Мехелен - Вестерло 2:4 Брюгге - Мехелен 1:1 Олимпиакос - Мехелен 2:0 Хейст - Мехелен 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Антверпен - Мехелен 2:1

Результаты матчей

Кортрейк
Мехелен

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%

Точный счет

3:0
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
6 раз 40%
2
2 раза 13%
1
6 раз 40%
5
3 раза 20%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Кортрейк
Мехелен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
5
2
1
7
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
13
2
2
13
1.5
7
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 15 11 1 3 31 - 19 34
2.
Брюгге
 15 8 4 3 30 - 16 28
3.
Андерлехт
 15 7 5 3 30 - 12 26
4.
Антверпен
 14 7 3 4 27 - 12 24
5.
Мехелен
 0:2 16 7 3 6 31 - 21 24
6.
Гент
 15 6 4 5 23 - 18 22
7.
Вестерло
 15 6 3 6 27 - 23 21
8.
Стандард
 15 6 3 6 10 - 18 21
9.
Юнион Сент-Жиллуаз
 15 4 8 3 18 - 13 20
10.
Дендер
 15 4 6 5 18 - 24 18
11.
Спортинг Шарлеруа
 15 5 2 8 14 - 19 17
12.
Сент-Трейден
 15 4 5 6 20 - 31 17
13.
АХ Лёвен
 15 3 8 4 15 - 19 17
14.
Кортрейк
 2:0 16 5 2 9 12 - 29 17
15.
Серкль Брюгге
 15 4 3 8 16 - 27 15
16.
Беерсхот-Вильрейк
 14 1 4 9 12 - 33 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 8 7 1 0 18 - 5 22
2.
Стандард
 8 5 2 1 8 - 4 17
3.
Мехелен
 0:2 8 5 1 2 22 - 10 16
4.
Андерлехт
 8 4 3 1 17 - 5 15
5.
Брюгге
 7 4 2 1 17 - 7 14
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 4 2 1 12 - 4 14
7.
Вестерло
 8 4 2 2 18 - 10 14
8.
Антверпен
 7 4 1 2 20 - 5 13
9.
Гент
 7 4 1 2 16 - 6 13
10.
Спортинг Шарлеруа
 7 4 1 2 7 - 4 13
11.
Кортрейк
 2:0 8 4 1 3 8 - 8 13
12.
Сент-Трейден
 7 3 3 1 11 - 10 12
13.
Серкль Брюгге
 8 3 2 3 12 - 13 11
14.
АХ Лёвен
 7 2 4 1 9 - 6 10
15.
Дендер
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 7 1 3 3 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 8 4 2 2 13 - 9 14
2.
Генк
 7 4 0 3 13 - 14 12
3.
Андерлехт
 7 3 2 2 13 - 7 11
4.
Антверпен
 7 3 2 2 7 - 7 11
5.
Дендер
 7 2 3 2 8 - 12 9
6.
Гент
 8 2 3 3 7 - 12 9
7.
Мехелен
 0:2 8 2 2 4 9 - 11 8
8.
Вестерло
 7 2 1 4 9 - 13 7
9.
АХ Лёвен
 8 1 4 3 6 - 13 7
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 0 6 2 6 - 9 6
11.
Сент-Трейден
 8 1 2 5 9 - 21 5
12.
Серкль Брюгге
 7 1 1 5 4 - 14 4
13.
Стандард
 7 1 1 5 2 - 14 4
14.
Спортинг Шарлеруа
 8 1 1 6 7 - 15 4
15.
Кортрейк
 2:0 8 1 1 6 4 - 21 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 7 0 1 6 4 - 21 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Генк Арокодаре Толуваласе 9 (2)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 8
Антверпен Чери Тьяронн 7 (4)
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Антверпен Ayrton Costa 6
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Гент Торунарига Джордан 1 4
АХ Лёвен Верстрате Биргер 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Г О О О О Л - Начо Ферри бьет в цель!
  • 24'
    Г О О О О Л - Дион Де Неве бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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