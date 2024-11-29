Тур: 16. Стадион: Гульденспоренстадион.
0'
1:0
24' ГолDion De Neve
2:0
45' ГолФерри Начо
51' Желтая карточкаЛагэ Брам
76' Желтая карточкаРаман Бенито
80' Желтая карточкаФулон Дам
3:0
90' ГолФерри Начо
90' Желтая карточкаТакаминэ Томоки
3:1
90' ГолРаман Бенито
90'+7
Ход матча
24'
1:0
45'
2:0
51'
76'
80'
90'
3:0
90'
90'
90'
3:1
90'
24
Фудзии
Харуя
44
Сильва
Жоао
26
Лагэ
Брам
11
Dion
De
Neve
19
Ферри
Начо
77
Флюке
Патрик
23
Фулон
Дам
16
Схоофс
Роб
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Фудзии ХаруяЗащитник
-
44 Сильва ЖоаоЗащитник
-
26 Лагэ БрамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Dion De NeveПолузащитник
-
19 Ферри НачоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Фоссум ИверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Freyr Alexandersson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Флюке ПатрикЗащитник
-
23 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
14 Раман БенитоНападающий
-
-
33 Lukas Baert
-
Главный тренер: Хаси Бесник
История личных встреч
Кортрейк
Мехелен
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 14 побед
28 матчей
35.7%
14.3%
50%
10 побед 4 ничьи 14 побед
Первый тайм
28.6%
32.1%
39.3%
8 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
28.6%
21.4%
50%
8 побед 6 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.5
1.14
Среднее время на гол
60
78
Всего голов
27
22
Голов в среднем за матч
1.93
1.57
Среднее время на гол
46
57
Всего голов
48
38
Голов в среднем за матч
1.71
1.36
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
18
Больше 64%
Меньше 36%
10
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
7
Больше 25%
Меньше 75%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
52
66
Бомбардиры внутри турнира
Кортрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ферри Начо
|5
|0.31
|Dion De Neve
|2
|0.13
|Амброз Тьерри
|1
|0.06
|Сиссако Абдулайе
|1
|0.06
|Сильва Жоао
|1
|0.06
|Канеко Такуро
|1
|0.06
|Мампасси Марк Рене
|1
|0.06
|Abdelkahar Kadri
|0
|0
|Райан Алебиосу
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Раман Бенито
|5
|0.31
|Флюке Патрик
|4 (1)
|0.25
|Сторм Никола
|4
|0.25
|Лаубербах Лион
|3
|0.19
|Фулон Дам
|2
|0.13
|Схоофс Роб
|2
|0.13
|Мрабти Керим
|2 (1)
|0.13
|Туба Ахмед
|2
|0.13
|Ван ден Эйнден Бас
|2
|0.13
|Бафдили Билал
|2
|0.13
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.06
|Rafik Belghali
|1
|0.06
|Носа Даль Петтер
|1
|0.06
Карточки
Кортрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Abdelkahar Kadri
|5
|0
|Эль-Идрисси Мунем
|4
|0
|Сильва Жоао
|3
|0
|Мессату Наэль
|3
|0
|Мампасси Марк Рене
|1
|1
|Деягере Брехт
|2
|0
|Амброз Тьерри
|2
|0
|Сиссако Абдулайе
|2
|0
|Канеко Такуро
|2
|0
|Такаминэ Томоки
|2
|0
|Лагэ Брам
|2
|0
|Ферри Начо
|2
|0
|Billel Messaoudi
|1
|0
|Райан Алебиосу
|1
|0
|Шимич Роко
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мохаммед Азиз
|6
|0
|Мрабти Керим
|3
|0
|Фулон Дам
|3
|0
|Марса Хосе
|3
|0
|Бафдили Билал
|3
|0
|Ван Клеемпут Жюль
|1
|1
|Схоофс Роб
|2
|0
|Туба Ахмед
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Рэмекерс Тун
|2
|0
|Бесник Хаши
|1
|0
|Раман Бенито
|1
|0
|Уолш Сэнди
|1
|0
|Сторм Никола
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Ванхесден Зиньо
|1
|0
|Конате Мори
|1
|0
|Ван ден Эйнден Бас
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
|Elton Yeboah
|1
|0
Результаты матчей
Кортрейк
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Мехелен
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
5
Кортрейк
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Мехелен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
17
7
Упущенные победы
3
18
Кортрейк
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
44% (7)
38% (6)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
31% (5)
19% (3)
Мехелен
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
19
8
Упущенные победы
4
23
Голы по времени матча
Забито
8
12
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
1
8%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
2
25%
2
17%
61-75
1
13%
5
42%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
4
40%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
3
30%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
4
40%
76-90
Забито
6
21
2 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
1
17%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
17%
5
24%
31-45
3
50%
4
19%
46-60
1
17%
2
10%
61-75
0
0%
7
33%
76-90
Пропущено
19
11
7 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
1
5%
1
9%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
4
21%
5
45%
31-45
4
21%
0
0%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
4
21%
3
27%
76-90
Забито
14
33
6 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 23
5 Забивали первыми 9
6 Не забивали 2
1
7%
2
6%
1-15
3
21%
2
6%
16-30
2
14%
6
18%
31-45
4
29%
7
21%
46-60
3
21%
4
12%
61-75
1
7%
12
36%
76-90
Пропущено
29
21
11 В 1-м тайме 12
18 Во 2-м тайме 9
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 11
5
17%
2
10%
1-15
2
7%
3
14%
16-30
4
14%
7
33%
31-45
7
24%
2
10%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
7
24%
7
33%
76-90
Результаты последних матчей
Кортрейк
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Вестерло - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Антверпен 1:2 Андерлехт - Кортрейк 4:0 Кортрейк - Темсе 1:0
Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Мехелен - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Генк 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:1 Кортрейк - Брюгге 0:3 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Кортрейк 1:0 Кортрейк - Стандард 1:0 Дендер - Кортрейк 4:1 Серкль Брюгге - Кортрейк 1:2 Кортрейк - Гент 0:1 АЗ Алкмаар - Кортрейк 3:0 Кортрейк - Амьен 5:0 Кардифф Сити - Кортрейк 3:1 Ланс - Кортрейк 6:3
Мехелен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Мехелен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Мехелен - Ла Лувьер 3:1
Дендер - Мехелен 2:5 Мехелен - Кортрейк 3:0 Мехелен - АХ Лёвен 5:0 Генк - Мехелен 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3 Стандард - Мехелен 0:0 Мехелен - Вестерло 2:4 Брюгге - Мехелен 1:1 Олимпиакос - Мехелен 2:0 Хейст - Мехелен 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Антверпен - Мехелен 2:1
Результаты матчей
Кортрейк
Мехелен
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
5:2
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
5
2 раза 25%
Точный счет
3:0
2 раза 25%
4:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:5
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
5
1 раз 13%
Точный счет
1:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
7 раз 44%
1
6 раз 38%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
1
7 раз 44%
5
3 раза 19%
0
2 раза 13%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Кортрейк
Мехелен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
26
62
17
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
62
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
97
Больше Меньше
142
313
79
115
511
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|9 (2)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (4)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (4)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Антверпен
|Ayrton Costa
|6
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Гент
|Торунарига Джордан
|1 4
|АХ Лёвен
|Верстрате Биргер
|5