  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Айнтрахт Бр
0:0
Перерыв
Ян
0'
6' Желтая карточка
Гейпль Андреас
31' Желтая карточка
Leopold Wurm

Ход матча

6'
 
Гейпль Андреас
31'
 
Leopold Wurm

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 7
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Бр
Ничья
Ян
3.95
4.00
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5.70
Все Коэффициенты
12
Юханссон
Марко
3
Еккель
Пауль
6
Бичакчич
Эрмин
21
Элерс
Кевин
25
Ба
Сануссу
19
Белль-Белль
Леон
39
Краусе
Робин
27
Кёлер
Свен
44
Johan
Gomez
9
Филипп
Райан
17
Полтер
Себастьян
1
Гебхардт
Феликс
37
Leopold
Wurm
5
Булик
Расим
16
Louis
Breunig
10
Вит
Кристиан
3
Bryan
Hein
15
Эрнст
Себастьян
8
Гейпль
Андреас
33
Прёгер
Кай
27
Котер
Доминик
30
Кюльветтер
Кристиан
Айнтрахт Бр
3-4-2-1
Ян
3-4-2-1

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Ян

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

53.3%
6.7%
40%
8 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
1:0
Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
2:0
Б2
3:0
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
0:1
Б2
1:0
Б3
2:0
Б3
0:3
Б3
1:0
Б3
1:0
Б3
2:0
Б3
0:3

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.25
0.86

Среднее время на гол

72
105

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.29
0.75

Среднее время на гол

70
120

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.27
0.8

Тотал матчей

2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9

Среднее время на гол

71
112

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филипп Райан 9 (2) 0.64
Сабо Левенте 3 0.21
Бичакчич Эрмин 1 0.07
Кауфманн Фабио 1 0.07
Фабио Ди-Мичели 1 0.07
Элерс Кевин 1 0.07
Полтер Себастьян 0 0
Кёлер Свен 0 0
Johan Gomez 0 0
Еккель Пауль 0 0
Иванов Роберт 0 0
Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Котер Доминик 1 0.07
Вит Кристиан 1 (1) 0.07
Прёгер Кай 1 0.07
Eric Hottmann 1 0.07
Ганаус Ноа 1 0.07
Bryan Hein 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кауфманн Фабио 5 0
Кёлер Свен 3 1
Даниэль Шернинг 2 1
Иванов Роберт 3 0
Белль-Белль Леон 3 0
Элерс Кевин 3 0
Краусе Робин 2 0
Еккель Пауль 2 0
Риттмюллер Марвин 2 0
Тауэр Никлас 2 0
Ул-Шик Валид 2 0
Грилль Леннарт 0 1
Бичакчич Эрмин 1 0
Николау Яннис 1 0
Конте Кристиан 1 0
Филипп Райан 1 0
Сабо Левенте 1 0
Max Marie 1 0
Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leopold Wurm 4 1
Гейпль Андреас 5 0
Прёгер Кай 4 0
Баллас Флориан 3 0
Nico Ochojski 3 0
Bryan Hein 1 1
Эрнст Себастьян 2 0
Вит Кристиан 2 0
Булик Расим 2 0
Шенфельдер Оскар 2 0
Гебхардт Феликс 2 0
Гальен Деян 0 1
Mansour Ouro-Tagba 0 1
Биттрофф Александер 1 0
Саллер Бенедикт 1 0
Кюльветтер Кристиан 1 0
Eric Hottmann 1 0
Котер Доминик 1 0
Ганаус Ноа 1 0
Jonas Bauer 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Ян
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
5
Айнтрахт Бр
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ян
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

1
2
Айнтрахт Бр
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
69% (9)
15% (2)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Ян
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

20
11

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
40%
76-90

Пропущено

7
20
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
14%
4
20%
1-15
1
14%
4
20%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
2
29%
2
10%
46-60
2
29%
2
10%
61-75
1
14%
7
35%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

20
11
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
10%
2
18%
1-15
4
20%
1
9%
16-30
4
20%
1
9%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
3
15%
1
9%
61-75
5
25%
4
36%
76-90

Забито

16
7
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
2 Не забивали 9
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
5
31%
3
43%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
2
29%
76-90

Пропущено

27
31
12 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
3
11%
6
19%
1-15
5
19%
5
16%
16-30
4
15%
2
6%
31-45
4
15%
4
13%
46-60
5
19%
3
10%
61-75
6
22%
11
35%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 3:2 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 3:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 0:0
Айнтрахт Бр - Пройссен Мюнстер 1:1 Герта - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 2:0 Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1 Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1 Лоне - Айнтрахт Бр 1:3
Ян
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Ян - Магдебург 0:1 Шальке 04 - Ян 2:0 Ян - Эльвeрсберг 1:0 Ян - Гройтер Фюрт 1:0
Нюрнберг - Ян 8:3 Ян - Фортуна 0:3 Аугсбург - Ян 1:0 Падерборн - Ян 3:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Гамбург - Ян 5:0 Ян - Унтерахинг 5:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Герта - Ян 2:0 Ян - Бохум 1:0 Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ян 0:2

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Ян

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:3
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:0
3 раза 50%
3:0
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
8:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
5 раз 83%
3
1 раз 17%

Точный счет

3:1
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
2:0
3 раза 23%
0:3
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
8:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
10 раз 77%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Ян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1
6
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
3
10
4
9
1.5
1
12
1
12
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 1:0 14 8 1 5 18 - 12 25
2.
Падерборн
 1:1 14 6 7 1 23 - 17 25
3.
Карлсруэ
 13 6 5 2 26 - 22 23
4.
Эльвeрсберг
 1:1 14 6 5 3 25 - 15 23
5.
Кайзерслаутерн
 14 6 5 3 26 - 20 23
6.
Фортуна
 13 6 3 4 18 - 15 21
7.
Кёльн
 0:1 14 6 3 5 25 - 21 21
8.
Герта
 14 6 3 5 25 - 23 21
9.
Магдебург
 14 5 6 3 22 - 20 21
10.
Гамбург
 13 5 5 3 28 - 19 20
11.
Дармштадт
 13 5 4 4 28 - 24 19
12.
Нюрнберг
 13 5 3 5 26 - 23 18
13.
Гройтер Фюрт
 13 3 4 6 20 - 26 13
14.
Шальке 04
 14 3 4 7 23 - 29 13
15.
Айнтрахт Бр
 0:0 14 3 4 7 16 - 27 13
16.
Ульм 1846
 13 2 5 6 12 - 15 11
17.
Пройссен Мюнстер
 13 2 5 6 15 - 20 11
18.
Ян
 0:0 14 2 2 10 5 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 1:0 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Падерборн
 1:1 6 4 2 0 11 - 4 14
3.
Эльвeрсберг
 1:1 7 4 2 1 16 - 9 14
4.
Гамбург
 7 3 4 0 18 - 8 13
5.
Карлсруэ
 6 3 2 1 13 - 11 11
6.
Айнтрахт Бр
 0:0 7 3 2 2 10 - 7 11
7.
Нюрнберг
 6 3 1 2 14 - 12 10
8.
Кёльн
 0:1 8 3 1 4 15 - 11 10
9.
Кайзерслаутерн
 6 2 3 1 15 - 12 9
10.
Дармштадт
 7 2 3 2 12 - 9 9
11.
Шальке 04
 7 2 1 4 16 - 18 7
12.
Герта
 7 2 1 4 9 - 12 7
13.
Ян
 0:0 7 2 1 4 2 - 11 7
14.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 6 - 8 6
15.
Фортуна
 7 1 3 3 7 - 12 6
16.
Гройтер Фюрт
 7 1 2 4 8 - 16 5
17.
Магдебург
 7 0 5 2 7 - 12 5
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 7 5 1 1 15 - 8 16
2.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Герта
 7 4 2 1 16 - 11 14
4.
Кайзерслаутерн
 8 4 2 2 11 - 8 14
5.
Карлсруэ
 7 3 3 1 13 - 11 12
6.
Кёльн
 0:1 6 3 2 1 10 - 10 11
7.
Падерборн
 1:1 8 2 5 1 12 - 13 11
8.
Дармштадт
 6 3 1 2 16 - 15 10
9.
Эльвeрсберг
 1:1 7 2 3 2 9 - 6 9
10.
Гройтер Фюрт
 6 2 2 2 12 - 10 8
11.
Нюрнберг
 7 2 2 3 12 - 11 8
12.
Гамбург
 6 2 1 3 10 - 11 7
13.
Ганновер 96
 1:0 7 2 1 4 6 - 8 7
14.
Ульм 1846
 7 1 4 2 6 - 7 7
15.
Шальке 04
 7 1 3 3 7 - 11 6
16.
Пройссен Мюнстер
 6 1 2 3 9 - 12 5
17.
Айнтрахт Бр
 0:0 7 0 2 5 6 - 20 2
18.
Ян
 0:0 7 0 1 6 3 - 22 1
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Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 9 (3)
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 9 (1)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 9 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 8 (4)
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Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 6
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 5
Фортуна Хоффманн Андре 6
Карлсруэ Рапп Николай 6
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Леопольд Вурм получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Гейпль Андреас получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Айнтрахт Бр
Ничья
Ян
3.95
4.00
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5.70
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