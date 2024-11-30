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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 19540
Айнтрахт Бр
0:0
Конец матча
Ян
0'
6' Желтая карточка
Гейпль Андреас
31' Желтая карточка
Leopold Wurm
69' Желтая карточка
Louis Breunig
73' Желтая карточка
Краусе Робин
85' Желтая карточка
Филипп Райан
90' Желтая карточка
Фабио Ди-Мичели
90'+4

Ход матча

6'
 
Гейпль Андреас
31'
 
Leopold Wurm
54'
Фабио Ди-Мичели
Ба Сануссу
 
69'
 
Louis Breunig
69'
 
Eric Hottmann
Кюльветтер Кристиан
73'
Краусе Робин
 
74'
Ул-Шик Валид
Полтер Себастьян
 
84'
 
Ганаус Ноа
Прёгер Кай
85'
Филипп Райан
 
89'
Max Marie
Johan Gomez
 
89'
 
Цигеле Робин
Котер Доминик
90'
Фабио Ди-Мичели
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 13
  • 1 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 10
  • 0 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 467 Количество передач 303
  • 56 Владение мячом, % 44
12
Юханссон
Марко
3
Еккель
Пауль
6
Бичакчич
Эрмин
21
Элерс
Кевин
25
Ба
Сануссу
19
Белль-Белль
Леон
39
Краусе
Робин
27
Кёлер
Свен
44
Johan
Gomez
9
Филипп
Райан
17
Полтер
Себастьян
1
Гебхардт
Феликс
37
Leopold
Wurm
5
Булик
Расим
16
Louis
Breunig
10
Вит
Кристиан
3
Bryan
Hein
15
Эрнст
Себастьян
8
Гейпль
Андреас
33
Прёгер
Кай
27
Котер
Доминик
30
Кюльветтер
Кристиан
Айнтрахт Бр
3-4-2-1
Ян
3-4-2-1

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Ян

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

53.3%
6.7%
40%
8 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

История матчей

ТМК
1:0
Б2
1:2
Б2
1:1
Б2
2:0
Б2
3:0
Б2
2:1
Б2
2:1
Б2
0:1
Б2
1:0
Б3
2:0
Б3
0:3
Б3
1:0
Б3
1:0
Б3
2:0
Б3
0:3

Голы

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.25
0.86

Среднее время на гол

72
105

Всего голов

9
6

Голов в среднем за матч

1.29
0.75

Среднее время на гол

70
120

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.27
0.8

Тотал матчей

2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9

Среднее время на гол

71
112

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Филипп Райан 9 (2) 0.64
Сабо Левенте 3 0.21
Бичакчич Эрмин 1 0.07
Кауфманн Фабио 1 0.07
Фабио Ди-Мичели 1 0.07
Элерс Кевин 1 0.07
Полтер Себастьян 0 0
Кёлер Свен 0 0
Johan Gomez 0 0
Еккель Пауль 0 0
Иванов Роберт 0 0
Ян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Котер Доминик 1 0.07
Вит Кристиан 1 (1) 0.07
Прёгер Кай 1 0.07
Eric Hottmann 1 0.07
Ганаус Ноа 1 0.07
Bryan Hein 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кауфманн Фабио 5 0
Кёлер Свен 3 1
Даниэль Шернинг 2 1
Краусе Робин 3 0
Иванов Роберт 3 0
Белль-Белль Леон 3 0
Элерс Кевин 3 0
Еккель Пауль 2 0
Риттмюллер Марвин 2 0
Филипп Райан 2 0
Тауэр Никлас 2 0
Ул-Шик Валид 2 0
Грилль Леннарт 0 1
Бичакчич Эрмин 1 0
Николау Яннис 1 0
Конте Кристиан 1 0
Сабо Левенте 1 0
Фабио Ди-Мичели 1 0
Max Marie 1 0
Ян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Leopold Wurm 4 1
Гейпль Андреас 5 0
Прёгер Кай 4 0
Баллас Флориан 3 0
Nico Ochojski 3 0
Bryan Hein 1 1
Эрнст Себастьян 2 0
Вит Кристиан 2 0
Булик Расим 2 0
Шенфельдер Оскар 2 0
Гебхардт Феликс 2 0
Гальен Деян 0 1
Mansour Ouro-Tagba 0 1
Биттрофф Александер 1 0
Саллер Бенедикт 1 0
Кюльветтер Кристиан 1 0
Eric Hottmann 1 0
Котер Доминик 1 0
Louis Breunig 1 0
Ганаус Ноа 1 0
Jonas Bauer 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ян
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
5
Айнтрахт Бр
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ян
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

19
11

Упущенные победы

1
2
Айнтрахт Бр
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Ян
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

0
7

Волевые победы

20
11

Упущенные победы

4
7

Голы по времени матча

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
40%
76-90

Пропущено

7
20
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
14%
4
20%
1-15
1
14%
4
20%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
2
29%
2
10%
46-60
2
29%
2
10%
61-75
1
14%
7
35%
76-90

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

20
11
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
10%
2
18%
1-15
4
20%
1
9%
16-30
4
20%
1
9%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
3
15%
1
9%
61-75
5
25%
4
36%
76-90

Забито

16
7
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
5
31%
3
43%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
2
29%
76-90

Пропущено

27
31
12 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
3
11%
6
19%
1-15
5
19%
5
16%
16-30
4
15%
2
6%
31-45
4
15%
4
13%
46-60
5
19%
3
10%
61-75
6
22%
11
35%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 3:2 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 3:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 0:0
Айнтрахт Бр - Пройссен Мюнстер 1:1 Герта - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 2:0 Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1 Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1 Лоне - Айнтрахт Бр 1:3
Ян
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Ян - Магдебург 0:1 Шальке 04 - Ян 2:0 Ян - Эльвeрсберг 1:0 Ян - Гройтер Фюрт 1:0
Нюрнберг - Ян 8:3 Ян - Фортуна 0:3 Аугсбург - Ян 1:0 Падерборн - Ян 3:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Гамбург - Ян 5:0 Ян - Унтерахинг 5:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Герта - Ян 2:0 Ян - Бохум 1:0 Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ян 0:2

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Ян

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:3
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
8:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
6 раз 86%
3
1 раз 14%

Точный счет

3:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
8:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
11 раз 79%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Ян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
2
5
3
4
1.5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
1
6
1
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
3
11
4
10
1.5
1
13
1
13
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 14 7 6 1 25 - 17 27
2.
Карлсруэ
 13 6 5 2 26 - 22 23
3.
Ганновер 96
 14 7 2 5 19 - 14 23
4.
Кайзерслаутерн
 14 6 5 3 26 - 20 23
5.
Эльвeрсберг
 14 6 4 4 25 - 17 22
6.
Кёльн
 14 6 4 4 27 - 22 22
7.
Фортуна
 13 6 3 4 18 - 15 21
8.
Герта
 14 6 3 5 25 - 23 21
9.
Магдебург
 14 5 6 3 22 - 20 21
10.
Гамбург
 13 5 5 3 28 - 19 20
11.
Дармштадт
 13 5 4 4 28 - 24 19
12.
Нюрнберг
 13 5 3 5 26 - 23 18
13.
Гройтер Фюрт
 13 3 4 6 20 - 26 13
14.
Шальке 04
 14 3 4 7 23 - 29 13
15.
Айнтрахт Бр
 14 3 4 7 16 - 27 13
16.
Ульм 1846
 13 2 5 6 12 - 15 11
17.
Пройссен Мюнстер
 13 2 5 6 15 - 20 11
18.
Ян
 14 2 2 10 5 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Падерборн
 6 4 2 0 11 - 4 14
3.
Эльвeрсберг
 7 4 1 2 16 - 11 13
4.
Гамбург
 7 3 4 0 18 - 8 13
5.
Карлсруэ
 6 3 2 1 13 - 11 11
6.
Айнтрахт Бр
 7 3 2 2 10 - 7 11
7.
Кёльн
 8 3 2 3 17 - 12 11
8.
Нюрнберг
 6 3 1 2 14 - 12 10
9.
Кайзерслаутерн
 6 2 3 1 15 - 12 9
10.
Дармштадт
 7 2 3 2 12 - 9 9
11.
Шальке 04
 7 2 1 4 16 - 18 7
12.
Герта
 7 2 1 4 9 - 12 7
13.
Ян
 7 2 1 4 2 - 11 7
14.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 6 - 8 6
15.
Фортуна
 7 1 3 3 7 - 12 6
16.
Гройтер Фюрт
 7 1 2 4 8 - 16 5
17.
Магдебург
 7 0 5 2 7 - 12 5
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 7 5 1 1 15 - 8 16
2.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Герта
 7 4 2 1 16 - 11 14
4.
Кайзерслаутерн
 8 4 2 2 11 - 8 14
5.
Падерборн
 8 3 4 1 14 - 13 13
6.
Карлсруэ
 7 3 3 1 13 - 11 12
7.
Кёльн
 6 3 2 1 10 - 10 11
8.
Дармштадт
 6 3 1 2 16 - 15 10
9.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 9 - 6 9
10.
Гройтер Фюрт
 6 2 2 2 12 - 10 8
11.
Нюрнберг
 7 2 2 3 12 - 11 8
12.
Гамбург
 6 2 1 3 10 - 11 7
13.
Ульм 1846
 7 1 4 2 6 - 7 7
14.
Шальке 04
 7 1 3 3 7 - 11 6
15.
Пройссен Мюнстер
 6 1 2 3 9 - 12 5
16.
Ганновер 96
 7 1 2 4 7 - 10 5
17.
Айнтрахт Бр
 7 0 2 5 6 - 20 2
18.
Ян
 7 0 1 6 3 - 22 1
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 9 (3)
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 9 (1)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 9 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 6
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 5
Фортуна Хоффманн Андре 6
Карлсруэ Рапп Николай 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Леопольд Вурм получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Гейпль Андреас получил желтую карточку от судьи
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