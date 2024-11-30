Тур: 14. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг). Зрители: 19540
0:0
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаГейпль Андреас
31' Желтая карточкаLeopold Wurm
69' Желтая карточкаLouis Breunig
73' Желтая карточкаКраусе Робин
85' Желтая карточкаФилипп Райан
90' Желтая карточкаФабио Ди-Мичели
90'+4
Ход матча
31'
69'
73'
84'
85'
89'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 13
-
1 Удары в створ 5
-
2 Угловые 10
-
0 Офсайды 0
-
16 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
467 Количество передач 303
-
56 Владение мячом, % 44
21
Элерс
Кевин
25
Ба
Сануссу
39
Краусе
Робин
27
Кёлер
Свен
44
Johan
Gomez
37
Leopold
Wurm
10
Вит
Кристиан
33
Прёгер
Кай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Элерс КевинЗащитник
-
25 Ба СануссуЗащитник
- Защитник
-
39 Краусе РобинПолузащитник
-
27 Кёлер СвенПолузащитник
-
44 Johan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Ул-Шик ВалидПолузащитник
-
15 Max Marie
-
28 Jona Borsum
-
-
36 Phil Kunze
-
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Leopold WurmЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Вит КристианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Прёгер КайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Цигеле РобинЗащитник
-
20 Ганаус НоаНападающий
-
39 Гальен ДеянНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Patz
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Ян
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
62.5%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
15 матчей
53.3%
6.7%
40%
8 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.25
0.86
Среднее время на гол
72
105
Всего голов
9
6
Голов в среднем за матч
1.29
0.75
Среднее время на гол
70
120
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.27
0.8
Тотал матчей
2.5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
Среднее время на гол
71
112
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Филипп Райан
|9 (2)
|0.64
|Сабо Левенте
|3
|0.21
|Бичакчич Эрмин
|1
|0.07
|Кауфманн Фабио
|1
|0.07
|Фабио Ди-Мичели
|1
|0.07
|Элерс Кевин
|1
|0.07
|Полтер Себастьян
|0
|0
|Кёлер Свен
|0
|0
|Johan Gomez
|0
|0
|Еккель Пауль
|0
|0
|Иванов Роберт
|0
|0
Ян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Котер Доминик
|1
|0.07
|Вит Кристиан
|1 (1)
|0.07
|Прёгер Кай
|1
|0.07
|Eric Hottmann
|1
|0.07
|Ганаус Ноа
|1
|0.07
|Bryan Hein
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кауфманн Фабио
|5
|0
|Кёлер Свен
|3
|1
|Даниэль Шернинг
|2
|1
|Краусе Робин
|3
|0
|Иванов Роберт
|3
|0
|Белль-Белль Леон
|3
|0
|Элерс Кевин
|3
|0
|Еккель Пауль
|2
|0
|Риттмюллер Марвин
|2
|0
|Филипп Райан
|2
|0
|Тауэр Никлас
|2
|0
|Ул-Шик Валид
|2
|0
|Грилль Леннарт
|0
|1
|Бичакчич Эрмин
|1
|0
|Николау Яннис
|1
|0
|Конте Кристиан
|1
|0
|Сабо Левенте
|1
|0
|Фабио Ди-Мичели
|1
|0
|Max Marie
|1
|0
Ян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Leopold Wurm
|4
|1
|Гейпль Андреас
|5
|0
|Прёгер Кай
|4
|0
|Баллас Флориан
|3
|0
|Nico Ochojski
|3
|0
|Bryan Hein
|1
|1
|Эрнст Себастьян
|2
|0
|Вит Кристиан
|2
|0
|Булик Расим
|2
|0
|Шенфельдер Оскар
|2
|0
|Гебхардт Феликс
|2
|0
|Гальен Деян
|0
|1
|Mansour Ouro-Tagba
|0
|1
|Биттрофф Александер
|1
|0
|Саллер Бенедикт
|1
|0
|Кюльветтер Кристиан
|1
|0
|Eric Hottmann
|1
|0
|Котер Доминик
|1
|0
|Louis Breunig
|1
|0
|Ганаус Ноа
|1
|0
|Jonas Bauer
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ян
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
5
Айнтрахт Бр
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Ян
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
19
11
Упущенные победы
1
2
Айнтрахт Бр
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Ян
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
0
7
Волевые победы
20
11
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
8 Не забивали 12
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
40%
31-45
2
20%
1
20%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
40%
76-90
Пропущено
7
20
2 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
1
14%
4
20%
1-15
1
14%
4
20%
16-30
0
0%
1
5%
31-45
2
29%
2
10%
46-60
2
29%
2
10%
61-75
1
14%
7
35%
76-90
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
20
11
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
10%
2
18%
1-15
4
20%
1
9%
16-30
4
20%
1
9%
31-45
2
10%
2
18%
46-60
3
15%
1
9%
61-75
5
25%
4
36%
76-90
Забито
16
7
8 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
5
31%
3
43%
31-45
2
13%
1
14%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
4
25%
2
29%
76-90
Пропущено
27
31
12 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 10
3
11%
6
19%
1-15
5
19%
5
16%
16-30
4
15%
2
6%
31-45
4
15%
4
13%
46-60
5
19%
3
10%
61-75
6
22%
11
35%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Кайзерслаутерн - Айнтрахт Бр 3:2 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 1:1 Айнтрахт Бр - Гамбург 3:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 0:0
Айнтрахт Бр - Пройссен Мюнстер 1:1 Герта - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 2:0 Ульм 1846 - Айнтрахт Бр 3:1 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 2:0 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Унион Берлин - Айнтрахт Бр 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 1:2 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:3 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 5:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 5:1 Айнтрахт Бр - Энерги Коттбус 3:2 Айнтрахт Бр - Ганза 2:1 Лоне - Айнтрахт Бр 1:3
Ян
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Ян - Магдебург 0:1 Шальке 04 - Ян 2:0 Ян - Эльвeрсберг 1:0 Ян - Гройтер Фюрт 1:0
Нюрнберг - Ян 8:3 Ян - Фортуна 0:3 Аугсбург - Ян 1:0 Падерборн - Ян 3:0 Ян - Кайзерслаутерн 0:0 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Гамбург - Ян 5:0 Ян - Унтерахинг 5:1 Ян - Гройтер Фюрт 0:4 Герта - Ян 2:0 Ян - Бохум 1:0 Ян - Ульм 1846 1:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Динамо Дрезден - Ян 1:2 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1 Штуттгартер Киккерс - Ян 0:2
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Ян
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:3
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Точный счет
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
2:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
8:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
6 раз 86%
3
1 раз 14%
Точный счет
3:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:3
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
8:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
11 раз 79%
1
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Ян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
25
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
311
410
113
113
113
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|9 (3)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|9 (1)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|9 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|8 (4)
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 5
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|6
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6