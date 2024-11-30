Тур: 14. Стадион: Ursapharm-Arena.
1:1
Второй тайм: 49'
Ход матча
27'
39'
45'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 9
-
2 Удары в створ 1
-
0 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.70 Победит «Падерборн»
-
25
Петков
Лукас
17
Laurin
Curda
20
Гётце
Феликс
32
Аарон
Зентер
10
Костонс
Кун
29
Ilyas
Ansah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Петков ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
-
26 Зикер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Paul Stock
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Laurin CurdaЗащитник
-
20 Гётце ФеликсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Аарон ЗентерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костонс КунНападающий
-
29 Ilyas AnsahНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Шеллер ТьяркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
46 Luis Engelns
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
История личных встреч
Эльвeрсберг
Падерборн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
3.5
1
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
25
90
Бомбардиры внутри турнира
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асллани Фисник
|8
|0.57
|Luca Pascal Schnellbacher
|5
|0.36
|Дамар Мухаммед
|4
|0.29
|Robin Fellhauer
|2
|0.14
|Semih Sahin
|2 (2)
|0.14
|Баум Элиас
|1
|0.07
|Петков Лукас
|1
|0.07
|Герезгихер Филимон
|1
|0.07
|Frederik Schmahl
|1
|0.07
|Maurice Neubauer
|0
|0
|Paul Stock
|0
|0
|Manuel Feil
|0
|0
|Lukas Pinckert
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бильбия Филип
|5
|0.36
|Ilyas Ansah
|3
|0.21
|Обермайр Рафаэль
|2 (1)
|0.14
|Гримальди Адриано
|2
|0.14
|Михель Свен
|2
|0.14
|Клаас Себастьян
|2
|0.14
|Аарон Зентер
|1
|0.07
|Гётце Феликс
|1
|0.07
|Костонс Кун
|1
|0.07
|Calvin Brackelmann
|1
|0.07
|Laurin Curda
|1
|0.07
|Кинсомби Давид
|1 (1)
|0.07
|Santiago Castaneda
|0
|0
Карточки
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Semih Sahin
|3
|0
|Lukas Pinckert
|3
|0
|Manuel Feil
|2
|0
|Сикингер Карло
|2
|0
|Robin Fellhauer
|2
|0
|Асллани Фисник
|2
|0
|Nicolas Kristof
|2
|0
|Дамар Мухаммед
|2
|0
|Баум Элиас
|2
|0
|Luca Pascal Schnellbacher
|1
|0
|Maurice Neubauer
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Рор Максимилиан
|1
|0
|Frederik Schmahl
|1
|0
|Герезгихер Филимон
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Laurin Curda
|4
|1
|Гётце Феликс
|4
|0
|Santiago Castaneda
|4
|0
|Михель Свен
|3
|0
|Calvin Brackelmann
|2
|0
|Ilyas Ansah
|2
|0
|Гримальди Адриано
|0
|1
|Marcel Hoffmeier
|0
|1
|Муслиу Визар
|1
|0
|Обермайр Рафаэль
|1
|0
|Клаас Себастьян
|1
|0
|Херрманн Лука
|1
|0
|Баур Мика
|1
|0
|Аарон Зентер
|1
|0
|Шеллер Тьярк
|1
|0
|Luis Engelns
|1
|0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Падерборн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
7
Эльвeрсберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Падерборн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
12
Эльвeрсберг
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Падерборн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
10
19
Голы по времени матча
Забито
15
11
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
13%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
2
13%
2
18%
31-45
4
27%
4
36%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
5
45%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
2
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
4
50%
4
33%
76-90
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 9
1
11%
3
25%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
2
17%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
1
11%
4
33%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
24
23
8 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
3
13%
3
13%
1-15
3
13%
1
4%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
7
29%
29%
6
26%
46-60
6
25%
2
9%
61-75
3
13%
9
39%
76-90
Пропущено
14
15
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
1
7%
2
13%
1-15
5
36%
2
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
21%
3
20%
46-60
1
7%
4
27%
61-75
4
29%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фортуна - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Ганновер 96 3:1 Ян - Эльвeрсберг 1:0 Байер Л - Эльвeрсберг 3:0
Эльвeрсберг - Гамбург 4:2 Пройссен Мюнстер - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Герта - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 1:5 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Боруссия Хильдесхайм - Эльвeрсберг 0:7 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1
Падерборн
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Падерборн - Нюрнберг 3:2 Фортуна - Падерборн 1:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 0:0 Падерборн - Вердер 0:1
Кёльн - Падерборн 1:2 Кайзерслаутерн - Падерборн 3:0 Падерборн - Ян 3:0 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганновер 96 2:1 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Бремер - Падерборн 0:4 Падерборн - Дармштадт 3:1 Герта - Падерборн 1:2 Падерборн - ПСВ 2:1 Бирмингем - Падерборн 0:5 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Виктория Кельн - Падерборн 0:1 Ганза - Падерборн 1:2
Результаты матчей
Эльвeрсберг
Падерборн
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
4
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
4 раза 31%
3
4 раза 31%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Эльвeрсберг
Падерборн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
33
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
34
43
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
103
76
85
49
49
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|14
|6
|7
|1
|23 - 17
|25
|2.
|13
|6
|5
|2
|26 - 22
|23
|3.
|1:1
|14
|7
|2
|5
|18 - 13
|23
|4.
|1:1
|14
|6
|5
|3
|25 - 15
|23
|5.
|14
|6
|5
|3
|26 - 20
|23
|6.
|1:1
|14
|6
|4
|4
|26 - 21
|22
|7.
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|8.
|14
|6
|3
|5
|25 - 23
|21
|9.
|14
|5
|6
|3
|22 - 20
|21
|10.
|13
|5
|5
|3
|28 - 19
|20
|11.
|13
|5
|4
|4
|28 - 24
|19
|12.
|13
|5
|3
|5
|26 - 23
|18
|13.
|13
|3
|4
|6
|20 - 26
|13
|14.
|14
|3
|4
|7
|23 - 29
|13
|15.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|16 - 27
|13
|16.
|13
|2
|5
|6
|12 - 15
|11
|17.
|13
|2
|5
|6
|15 - 20
|11
|18.
|0:0
|14
|2
|2
|10
|5 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|7
|6
|0
|1
|12 - 4
|18
|2.
|1:1
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|1:1
|7
|4
|2
|1
|16 - 9
|14
|4.
|7
|3
|4
|0
|18 - 8
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|6.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|7.
|1:1
|8
|3
|2
|3
|16 - 11
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|14 - 12
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|15 - 12
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|11.
|7
|2
|1
|4
|16 - 18
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|2 - 11
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|15.
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|16.
|7
|1
|2
|4
|8 - 16
|5
|17.
|7
|0
|5
|2
|7 - 12
|5
|18.
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|15 - 8
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|16 - 11
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|5.
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|6.
|1:1
|6
|3
|2
|1
|10 - 10
|11
|7.
|1:1
|8
|2
|5
|1
|12 - 13
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|16 - 15
|10
|9.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|9 - 6
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|13.
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|16.
|1:1
|7
|1
|2
|4
|6 - 9
|5
|17.
|0:0
|7
|0
|2
|5
|6 - 20
|2
|18.
|0:0
|7
|0
|1
|6
|3 - 22
|1
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|9 (3)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|9 (1)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|9 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|8 (4)
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 5
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|6
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6