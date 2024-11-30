Тур: 14. Стадион: Ursapharm-Arena. Зрители: 9000
1:3
Конец матча
0'
1:0
27' ГолДамар Мухаммед
39' Желтая карточкаLaurin Curda
1:1
45' ГолLaurin Curda
1:2
64' ГолКостонс Кун
75' Желтая карточкаДамар Мухаммед
79' Желтая карточкаРор Максимилиан
1:3
80' ГолCalvin Brackelmann
90' Желтая карточкаАсллани Фисник
90'+5
Ход матча
27'
39'
45'
1:1
64'
1:2
75'
79'
80'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 11
-
2 Удары в створ 6
-
1 Угловые 6
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 11
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
449 Количество передач 535
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.70 Победит «Падерборн»
-
25
Петков
Лукас
17
Laurin
Curda
20
Гётце
Феликс
32
Аарон
Зентер
10
Костонс
Кун
29
Ilyas
Ansah
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Петков ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
28 Босс ТимВратарь
- Защитник
-
26 Зикер АрнеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Paul Stock
-
-
Главный тренер: Horst Steffen
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Laurin CurdaЗащитник
-
20 Гётце ФеликсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Аарон ЗентерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Костонс КунНападающий
-
29 Ilyas AnsahНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Шеллер ТьяркЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
46 Luis Engelns
-
Главный тренер: Квасньок Лукас
История личных встреч
Эльвeрсберг
Падерборн
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
4
1
Среднее время на гол
22
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
1
Среднее время на гол
30
90
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
3.5
1
Тотал матчей
4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
25
90
Бомбардиры внутри турнира
Эльвeрсберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Асллани Фисник
|8
|0.57
|Luca Pascal Schnellbacher
|5
|0.36
|Дамар Мухаммед
|4
|0.29
|Robin Fellhauer
|2
|0.14
|Semih Sahin
|2 (2)
|0.14
|Баум Элиас
|1
|0.07
|Петков Лукас
|1
|0.07
|Герезгихер Филимон
|1
|0.07
|Frederik Schmahl
|1
|0.07
|Maurice Neubauer
|0
|0
|Paul Stock
|0
|0
|Manuel Feil
|0
|0
|Lukas Pinckert
|0
|0
Падерборн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бильбия Филип
|5
|0.36
|Ilyas Ansah
|3
|0.21
|Обермайр Рафаэль
|2 (1)
|0.14
|Гримальди Адриано
|2
|0.14
|Михель Свен
|2
|0.14
|Костонс Кун
|2
|0.14
|Клаас Себастьян
|2
|0.14
|Calvin Brackelmann
|2
|0.14
|Аарон Зентер
|1
|0.07
|Гётце Феликс
|1
|0.07
|Laurin Curda
|1
|0.07
|Кинсомби Давид
|1 (1)
|0.07
|Santiago Castaneda
|0
|0
Карточки
Эльвeрсберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Semih Sahin
|3
|0
|Асллани Фисник
|3
|0
|Lukas Pinckert
|3
|0
|Дамар Мухаммед
|3
|0
|Manuel Feil
|2
|0
|Сикингер Карло
|2
|0
|Рор Максимилиан
|2
|0
|Robin Fellhauer
|2
|0
|Nicolas Kristof
|2
|0
|Баум Элиас
|2
|0
|Luca Pascal Schnellbacher
|1
|0
|Maurice Neubauer
|1
|0
|Петков Лукас
|1
|0
|Frederik Schmahl
|1
|0
|Герезгихер Филимон
|1
|0
Падерборн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Laurin Curda
|4
|1
|Гётце Феликс
|4
|0
|Santiago Castaneda
|4
|0
|Михель Свен
|3
|0
|Calvin Brackelmann
|2
|0
|Ilyas Ansah
|2
|0
|Гримальди Адриано
|0
|1
|Marcel Hoffmeier
|0
|1
|Муслиу Визар
|1
|0
|Обермайр Рафаэль
|1
|0
|Клаас Себастьян
|1
|0
|Херрманн Лука
|1
|0
|Баур Мика
|1
|0
|Аарон Зентер
|1
|0
|Шеллер Тьярк
|1
|0
|Luis Engelns
|1
|0
Результаты матчей
Эльвeрсберг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Падерборн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
7
Эльвeрсберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Падерборн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
12
Эльвeрсберг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Падерборн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
11
19
Голы по времени матча
Забито
16
14
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
4
25%
4
29%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
2
13%
6
43%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
3
23%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
5
45%
4
31%
76-90
Забито
9
12
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
11%
3
25%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
2
17%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
1
11%
4
33%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
25
26
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
3
12%
3
12%
1-15
4
16%
1
4%
16-30
2
8%
3
12%
31-45
7
28%
6
23%
46-60
6
24%
3
12%
61-75
3
12%
10
38%
76-90
Пропущено
17
16
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
6%
2
13%
1-15
5
29%
29%
3
19%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
2
12%
4
25%
61-75
5
29%
29%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фортуна - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Ганновер 96 3:1 Ян - Эльвeрсберг 1:0 Байер Л - Эльвeрсберг 3:0
Эльвeрсберг - Гамбург 4:2 Пройссен Мюнстер - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Герта - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 1:5 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Боруссия Хильдесхайм - Эльвeрсберг 0:7 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1
Падерборн
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Падерборн - Нюрнберг 3:2 Фортуна - Падерборн 1:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 0:0 Падерборн - Вердер 0:1
Кёльн - Падерборн 1:2 Кайзерслаутерн - Падерборн 3:0 Падерборн - Ян 3:0 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганновер 96 2:1 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Бремер - Падерборн 0:4 Падерборн - Дармштадт 3:1 Герта - Падерборн 1:2 Падерборн - ПСВ 2:1 Бирмингем - Падерборн 0:5 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Виктория Кельн - Падерборн 0:1 Ганза - Падерборн 1:2
Результаты матчей
Эльвeрсберг
Падерборн
Точный счет
1:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
1 раз 7%
3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Эльвeрсберг
Падерборн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
34
33
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
71
34
53
16
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
77
95
410
59
311
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|9 (3)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|9 (1)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|9 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|8 (4)
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 5
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|6
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6