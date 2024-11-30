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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 14. Стадион: . Зрители: 9000
Эльвeрсберг
1:3
Конец матча
Падерборн
0'
1:0
27' Гол
Дамар Мухаммед
39' Желтая карточка
Laurin Curda
1:1
45' Гол
Laurin Curda
1:2
64' Гол
Костонс Кун
75' Желтая карточка
Дамар Мухаммед
79' Желтая карточка
Рор Максимилиан
1:3
80' Гол
Calvin Brackelmann
90' Желтая карточка
Асллани Фисник
90'+5

Ход матча

27'
Дамар Мухаммед
(Maurice Neubauer)
1:0
39'
 
Laurin Curda
45'
1:1
Laurin Curda
(Обермайр Рафаэль)
46'
 
Шеллер Тьярк
Laurin Curda
64'
1:2
Костонс Кун
(Бильбия Филип)
64'
Luca Pascal Schnellbacher
Сикингер Карло
 
66'
 
Luis Engelns
Костонс Кун
74'
Manuel Feil
Tom Zimmerschied
 
74'
Luca Duerholtz
Frederik Schmahl
 
75'
Дамар Мухаммед
 
76'
 
Клаас Себастьян
Баур Мика
79'
Рор Максимилиан
 
80'
1:3
Calvin Brackelmann
81'
Paul Stock
Дамар Мухаммед
 
81'
Герезгихер Филимон
Петков Лукас
 
87'
 
Платте Феликс
Ilyas Ansah
87'
 
Adrian Bravo-Sanchez
Бильбия Филип
90'
Асллани Фисник
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 11
  • 2 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 6
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 449 Количество передач 535
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
20
Nicolas
Kristof
2
Баум
Элиас
19
Lukas
Pinckert
31
Рор
Максимилиан
33
Maurice
Neubauer
23
Сикингер
Карло
17
Frederik
Schmahl
25
Петков
Лукас
30
Дамар
Мухаммед
29
Tom
Zimmerschied
10
Асллани
Фисник
30
Шуберт
Маркус
17
Laurin
Curda
20
Гётце
Феликс
4
Calvin
Brackelmann
23
Обермайр
Рафаэль
5
Santiago
Castaneda
32
Аарон
Зентер
9
Баур
Мика
7
Бильбия
Филип
10
Костонс
Кун
29
Ilyas
Ansah
Эльвeрсберг
4-2-3-1
Падерборн
3-3-2-2

История личных встреч

Эльвeрсберг
Падерборн

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б2
3:1
Б2
4:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

4
1

Среднее время на гол

22
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
1

Среднее время на гол

30
90

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

3.5
1

Тотал матчей

4.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

25
90

Бомбардиры внутри турнира

Эльвeрсберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Асллани Фисник 8 0.57
Luca Pascal Schnellbacher 5 0.36
Дамар Мухаммед 4 0.29
Robin Fellhauer 2 0.14
Semih Sahin 2 (2) 0.14
Баум Элиас 1 0.07
Петков Лукас 1 0.07
Герезгихер Филимон 1 0.07
Frederik Schmahl 1 0.07
Maurice Neubauer 0 0
Paul Stock 0 0
Manuel Feil 0 0
Lukas Pinckert 0 0
Падерборн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бильбия Филип 5 0.36
Ilyas Ansah 3 0.21
Обермайр Рафаэль 2 (1) 0.14
Гримальди Адриано 2 0.14
Михель Свен 2 0.14
Костонс Кун 2 0.14
Клаас Себастьян 2 0.14
Calvin Brackelmann 2 0.14
Аарон Зентер 1 0.07
Гётце Феликс 1 0.07
Laurin Curda 1 0.07
Кинсомби Давид 1 (1) 0.07
Santiago Castaneda 0 0

Карточки

Эльвeрсберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Semih Sahin 3 0
Асллани Фисник 3 0
Lukas Pinckert 3 0
Дамар Мухаммед 3 0
Manuel Feil 2 0
Сикингер Карло 2 0
Рор Максимилиан 2 0
Robin Fellhauer 2 0
Nicolas Kristof 2 0
Баум Элиас 2 0
Luca Pascal Schnellbacher 1 0
Maurice Neubauer 1 0
Петков Лукас 1 0
Frederik Schmahl 1 0
Герезгихер Филимон 1 0
Падерборн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Laurin Curda 4 1
Гётце Феликс 4 0
Santiago Castaneda 4 0
Михель Свен 3 0
Calvin Brackelmann 2 0
Ilyas Ansah 2 0
Гримальди Адриано 0 1
Marcel Hoffmeier 0 1
Муслиу Визар 1 0
Обермайр Рафаэль 1 0
Клаас Себастьян 1 0
Херрманн Лука 1 0
Баур Мика 1 0
Аарон Зентер 1 0
Шеллер Тьярк 1 0
Luis Engelns 1 0

Результаты матчей

Эльвeрсберг
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Падерборн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
7
Эльвeрсберг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Падерборн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

7
12
Эльвeрсберг
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Падерборн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

11
19

Голы по времени матча

Забито

16
14
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
3
21%
31-45
4
25%
4
29%
46-60
4
25%
1
7%
61-75
2
13%
6
43%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 8
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
3
23%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
1
9%
2
15%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
5
45%
4
31%
76-90

Забито

9
12
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
1
11%
3
25%
1-15
2
22%
1
8%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
2
17%
46-60
2
22%
2
17%
61-75
1
11%
4
33%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

25
26
9 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
3
12%
3
12%
1-15
4
16%
1
4%
16-30
2
8%
3
12%
31-45
7
28%
6
23%
46-60
6
24%
3
12%
61-75
3
12%
10
38%
76-90

Пропущено

17
16
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
1
6%
2
13%
1-15
5
29%
29%
3
19%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
3
18%
3
19%
46-60
2
12%
4
25%
61-75
5
29%
29%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Эльвeрсберг
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фортуна - Эльвeрсберг 0:2 Эльвeрсберг - Ганновер 96 3:1 Ян - Эльвeрсберг 1:0 Байер Л - Эльвeрсберг 3:0
Эльвeрсберг - Гамбург 4:2 Пройссен Мюнстер - Эльвeрсберг 1:1 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 1:0 Герта - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Ульм 1846 1:3 Гройтер Фюрт - Эльвeрсберг 0:0 Веен Висбаден - Эльвeрсберг 1:5 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Боруссия Хильдесхайм - Эльвeрсберг 0:7 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Магдебург - Эльвeрсберг 0:0 Эльвeрсберг - Виктория Кельн 1:1 Эльвeрсберг - Хоффенхайм 1:3 Эйпен - Эльвeрсберг 1:4 Эльвeрсберг - Фортуна Ситтард 0:1
Падерборн
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Падерборн - Нюрнберг 3:2 Фортуна - Падерборн 1:1 Падерборн - Айнтрахт Бр 0:0 Падерборн - Вердер 0:1
Кёльн - Падерборн 1:2 Кайзерслаутерн - Падерборн 3:0 Падерборн - Ян 3:0 Гамбург - Падерборн 2:2 Падерборн - Ганновер 96 2:1 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Падерборн - Ульм 1846 0:0 Гройтер Фюрт - Падерборн 1:1 Бремер - Падерборн 0:4 Падерборн - Дармштадт 3:1 Герта - Падерборн 1:2 Падерборн - ПСВ 2:1 Бирмингем - Падерборн 0:5 Динамо Киев - Падерборн 0:0 Виктория Кельн - Падерборн 0:1 Ганза - Падерборн 1:2

Результаты матчей

Эльвeрсберг
Падерборн

Точный счет

1:3
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
1 раз 7%
3
5 раз 36%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Эльвeрсберг
Падерборн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
4
2
3
4
2.5
3
3
2
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
4
1.5
5
3
1
6
2.5
2
6
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
7
7
1.5
9
5
4
10
2.5
5
9
3
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 14 7 6 1 25 - 17 27
2.
Карлсруэ
 13 6 5 2 26 - 22 23
3.
Ганновер 96
 14 7 2 5 19 - 14 23
4.
Кайзерслаутерн
 14 6 5 3 26 - 20 23
5.
Эльвeрсберг
 14 6 4 4 25 - 17 22
6.
Кёльн
 14 6 4 4 27 - 22 22
7.
Фортуна
 13 6 3 4 18 - 15 21
8.
Герта
 14 6 3 5 25 - 23 21
9.
Магдебург
 14 5 6 3 22 - 20 21
10.
Гамбург
 13 5 5 3 28 - 19 20
11.
Дармштадт
 13 5 4 4 28 - 24 19
12.
Нюрнберг
 13 5 3 5 26 - 23 18
13.
Гройтер Фюрт
 13 3 4 6 20 - 26 13
14.
Шальке 04
 14 3 4 7 23 - 29 13
15.
Айнтрахт Бр
 14 3 4 7 16 - 27 13
16.
Ульм 1846
 13 2 5 6 12 - 15 11
17.
Пройссен Мюнстер
 13 2 5 6 15 - 20 11
18.
Ян
 14 2 2 10 5 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Падерборн
 6 4 2 0 11 - 4 14
3.
Эльвeрсберг
 7 4 1 2 16 - 11 13
4.
Гамбург
 7 3 4 0 18 - 8 13
5.
Карлсруэ
 6 3 2 1 13 - 11 11
6.
Айнтрахт Бр
 7 3 2 2 10 - 7 11
7.
Кёльн
 8 3 2 3 17 - 12 11
8.
Нюрнберг
 6 3 1 2 14 - 12 10
9.
Кайзерслаутерн
 6 2 3 1 15 - 12 9
10.
Дармштадт
 7 2 3 2 12 - 9 9
11.
Шальке 04
 7 2 1 4 16 - 18 7
12.
Герта
 7 2 1 4 9 - 12 7
13.
Ян
 7 2 1 4 2 - 11 7
14.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 6 - 8 6
15.
Фортуна
 7 1 3 3 7 - 12 6
16.
Гройтер Фюрт
 7 1 2 4 8 - 16 5
17.
Магдебург
 7 0 5 2 7 - 12 5
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 7 5 1 1 15 - 8 16
2.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Герта
 7 4 2 1 16 - 11 14
4.
Кайзерслаутерн
 8 4 2 2 11 - 8 14
5.
Падерборн
 8 3 4 1 14 - 13 13
6.
Карлсруэ
 7 3 3 1 13 - 11 12
7.
Кёльн
 6 3 2 1 10 - 10 11
8.
Дармштадт
 6 3 1 2 16 - 15 10
9.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 9 - 6 9
10.
Гройтер Фюрт
 6 2 2 2 12 - 10 8
11.
Нюрнберг
 7 2 2 3 12 - 11 8
12.
Гамбург
 6 2 1 3 10 - 11 7
13.
Ульм 1846
 7 1 4 2 6 - 7 7
14.
Шальке 04
 7 1 3 3 7 - 11 6
15.
Пройссен Мюнстер
 6 1 2 3 9 - 12 5
16.
Ганновер 96
 7 1 2 4 7 - 10 5
17.
Айнтрахт Бр
 7 0 2 5 6 - 20 2
18.
Ян
 7 0 1 6 3 - 22 1
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 9 (3)
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 9 (1)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 9 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 8 (4)
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Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 6
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 5
Фортуна Хоффманн Андре 6
Карлсруэ Рапп Николай 6
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