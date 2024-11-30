Тур: 14. Стадион: Рейн Энерги.
0:0
Первый тайм: 18'
0'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
2 Угловые 2
-
3 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
24
Julian
Pauli
37
Майна
Линтон
19
Лемперте
Тим
21
Муроя
Сэй
20
Дем
Янник
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Julian PauliЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майна ЛинтонПолузащитник
-
19 Лемперте ТимНападающий
- Запасные игроки
-
40 Урбиг ЙонасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Тилманн ЯнПолузащитник
-
16 Обуз МарвинПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Ут МаркПолузащитник
-
42 Доунс ДамионНападающий
-
Главный тренер: Штрубер Герхард
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Муроя СэйЗащитник
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Гиндорф ЛарсНападающий
-
11 Ли Хен-Чжу
-
-
Главный тренер: Ляйтль Штефан
История личных встреч
Кёльн
Ганновер 96
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы
16 матчей
31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Среднее время на гол
72
72
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.38
0.75
Среднее время на гол
65
120
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.31
1
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
68
90
Бомбардиры внутри турнира
Кёльн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лемперте Тим
|6
|0.43
|Доунс Дамион
|5
|0.36
|Майна Линтон
|3
|0.21
|Вальдшмидт Лука
|3
|0.21
|Хюберс Тимо
|3
|0.21
|Любичич Деян
|2
|0.14
|Тилманн Ян
|1
|0.07
|Хусейнбашич Денис
|1
|0.07
|Мартель Эрик
|1
|0.07
|Пакарада Леарт
|0
|0
|Кайнц Флориан
|0
|0
|Хайнц Доминик
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0.14
|Nicolo Tresoldi
|2
|0.14
|Monju Momuluh
|2
|0.14
|Нганкам Жессик
|2 (1)
|0.14
|Ли Хен-Чжу
|2
|0.14
|Хальстенберг Марсель
|2 (2)
|0.14
|Нильсен Ховард
|1
|0.07
|Кунце Фабиан
|1
|0.07
|Кристиансен Макс
|1
|0.07
|Дем Янник
|1
|0.07
|Enzo Leopold
|0
|0
|Нойман Фил
|0
|0
|Вдовик Бартломей
|0
|0
Карточки
Кёльн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хайнц Доминик
|3
|0
|Вальдшмидт Лука
|3
|0
|Пакарада Леарт
|3
|0
|Тилманн Ян
|3
|0
|Мартель Эрик
|3
|0
|Julian Pauli
|3
|0
|Хюберс Тимо
|2
|0
|Любичич Деян
|2
|0
|Лемперте Тим
|2
|0
|Швебе Марвин
|1
|0
|Карстенсен Расмус
|1
|0
|Gerhard Struber
|1
|0
|Доунс Дамион
|1
|0
|Бакатуканда Элиас
|1
|0
|Финкгрефе Макс
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муроя Сэй
|4
|0
|Нганкам Жессик
|4
|0
|Найт Джош
|3
|0
|Кристиансен Макс
|3
|0
|Нойман Фил
|3
|0
|Кунце Фабиан
|3
|0
|Enzo Leopold
|3
|0
|Стефан Леитл
|1
|0
|Цилер Рон-Роберт
|1
|0
|Нильсен Ховард
|1
|0
|Фогльзаммер Андреас
|1
|0
|Хальстенберг Марсель
|1
|0
|Дем Янник
|1
|0
|Рохельт Янник
|1
|0
|Вдовик Бартломей
|1
|0
|Ли Хен-Чжу
|1
|0
|Monju Momuluh
|1
|0
Результаты матчей
Кёльн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Ганновер 96
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
7
1
Кёльн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ганновер 96
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
9
11
Кёльн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Ганновер 96
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
16
12
Голы по времени матча
Забито
15
4
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
6 Не забивали 11
4
27%
1
25%
1-15
1
7%
1
25%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
1
25%
61-75
3
20%
1
25%
76-90
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
10%
2
22%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
22%
76-90
Забито
10
12
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
3
25%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
1
10%
4
33%
76-90
Пропущено
10
4
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
3
30%
2
50%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
25
16
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 6
0 Не забивали 4
4
16%
4
25%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
5
20%
0
0%
31-45
5
20%
1
6%
46-60
3
12%
4
25%
61-75
4
16%
5
31%
76-90
Пропущено
20
13
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
10%
2
15%
1-15
3
15%
2
15%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
4
20%
3
23%
46-60
4
20%
2
15%
61-75
5
25%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Кёльн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Пройссен Мюнстер - Кёльн 0:1 Кёльн - Гронинген 1:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 1:0 Герта - Кёльн 0:1
Кёльн - Хольштайн Киль 3:0 Кёльн - Падерборн 1:2 Дармштадт - Кёльн 5:1 Кёльн - Бохум 3:2 Кёльн - Ульм 1846 2:0 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Фортуна - Кёльн 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Зандхаузен - Кёльн 2:3 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:2 Удинезе - Кёльн 2:3 Суонси - Кёльн 1:2 Виктория Кельн - Кёльн 3:3
Ганновер 96
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ганновер 96 - Дармштадт 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:2 Эльвeрсберг - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:1
Магдебург - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Шальке 04 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 3:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Арминия - Ганновер 96 2:0 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Ганновер 96 - Оснабрюк 4:2
Результаты матчей
Кёльн
Ганновер 96
Точный счет
1:2
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Кёльн
Ганновер 96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
43
25
16
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
58
310
211
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|14
|6
|7
|1
|22 - 16
|25
|2.
|13
|6
|5
|2
|26 - 22
|23
|3.
|0:0
|14
|7
|2
|5
|17 - 12
|23
|4.
|0:0
|14
|6
|5
|3
|24 - 14
|23
|5.
|14
|6
|5
|3
|26 - 20
|23
|6.
|0:0
|14
|6
|4
|4
|25 - 20
|22
|7.
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|8.
|14
|6
|3
|5
|25 - 23
|21
|9.
|14
|5
|6
|3
|22 - 20
|21
|10.
|13
|5
|5
|3
|28 - 19
|20
|11.
|13
|5
|4
|4
|28 - 24
|19
|12.
|13
|5
|3
|5
|26 - 23
|18
|13.
|13
|3
|4
|6
|20 - 26
|13
|14.
|14
|3
|4
|7
|23 - 29
|13
|15.
|0:0
|14
|3
|4
|7
|16 - 27
|13
|16.
|13
|2
|5
|6
|12 - 15
|11
|17.
|13
|2
|5
|6
|15 - 20
|11
|18.
|0:0
|14
|2
|2
|10
|5 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|6
|0
|1
|12 - 4
|18
|2.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|15 - 8
|14
|4.
|7
|3
|4
|0
|18 - 8
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|6.
|0:0
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|7.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|15 - 10
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|14 - 12
|10
|9.
|6
|2
|3
|1
|15 - 12
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|12 - 9
|9
|11.
|7
|2
|1
|4
|16 - 18
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|2 - 11
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|15.
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|16.
|7
|1
|2
|4
|8 - 16
|5
|17.
|7
|0
|5
|2
|7 - 12
|5
|18.
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|15 - 8
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|16 - 11
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|5.
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|6.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|10 - 10
|11
|7.
|0:0
|8
|2
|5
|1
|11 - 12
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|16 - 15
|10
|9.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 6
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|13.
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|15.
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|16.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|5 - 8
|5
|17.
|0:0
|7
|0
|2
|5
|6 - 20
|2
|18.
|0:0
|7
|0
|1
|6
|3 - 22
|1
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|9 (3)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|9 (1)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|9 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|8 (4)
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 5
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|6
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6
Прогноз на матч от Liveresult
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