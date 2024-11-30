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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Кёльн
0:0
Первый тайм: 18'
Ганновер 96
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 2
  • 3 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Кёльн
Ничья
Ганновер 96
4.00
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3.92
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5.00
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Все Коэффициенты
1
Швебе
Марвин
24
Julian
Pauli
4
Хюберс
Тимо
3
Хайнц
Доминик
7
Любичич
Деян
17
Пакарада
Леарт
6
Мартель
Эрик
8
Хусейнбашич
Денис
9
Вальдшмидт
Лука
37
Майна
Линтон
19
Лемперте
Тим
1
Цилер
Рон-Роберт
2
Найт
Джош
23
Хальстенберг
Марсель
5
Нойман
Фил
21
Муроя
Сэй
20
Дем
Янник
8
Enzo
Leopold
13
Кристиансен
Макс
16
Нильсен
Ховард
9
Nicolo
Tresoldi
7
Нганкам
Жессик
Кёльн
3-4-2-1
Ганновер 96
3-4-1-2

История личных встреч

Кёльн
Ганновер 96

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
57.1%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 3 победы

16 матчей

31.3%
25%
43.7%
5 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
5 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

37.5%
43.8%
18.7%
6 побед 7 ничьих 3 победы

История матчей

ТМК
0:1
Б
1:1
Б
0:0
Б
0:2
Б
0:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
4:1
ТМС
1:1
Б
2:0
Б
4:0
Б
2:1
Б
1:4
Б
0:1
Б
2:1
Б
2:1

Голы

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Среднее время на гол

72
72

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.38
0.75

Среднее время на гол

65
120

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.31
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

68
90

Бомбардиры внутри турнира

Кёльн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лемперте Тим 6 0.43
Доунс Дамион 5 0.36
Майна Линтон 3 0.21
Вальдшмидт Лука 3 0.21
Хюберс Тимо 3 0.21
Любичич Деян 2 0.14
Тилманн Ян 1 0.07
Хусейнбашич Денис 1 0.07
Мартель Эрик 1 0.07
Пакарада Леарт 0 0
Кайнц Флориан 0 0
Хайнц Доминик 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фогльзаммер Андреас 2 0.14
Nicolo Tresoldi 2 0.14
Monju Momuluh 2 0.14
Нганкам Жессик 2 (1) 0.14
Ли Хен-Чжу 2 0.14
Хальстенберг Марсель 2 (2) 0.14
Нильсен Ховард 1 0.07
Кунце Фабиан 1 0.07
Кристиансен Макс 1 0.07
Дем Янник 1 0.07
Enzo Leopold 0 0
Нойман Фил 0 0
Вдовик Бартломей 0 0

Карточки

Кёльн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хайнц Доминик 3 0
Вальдшмидт Лука 3 0
Пакарада Леарт 3 0
Тилманн Ян 3 0
Мартель Эрик 3 0
Julian Pauli 3 0
Хюберс Тимо 2 0
Любичич Деян 2 0
Лемперте Тим 2 0
Швебе Марвин 1 0
Карстенсен Расмус 1 0
Gerhard Struber 1 0
Доунс Дамион 1 0
Бакатуканда Элиас 1 0
Финкгрефе Макс 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муроя Сэй 4 0
Нганкам Жессик 4 0
Найт Джош 3 0
Кристиансен Макс 3 0
Нойман Фил 3 0
Кунце Фабиан 3 0
Enzo Leopold 3 0
Стефан Леитл 1 0
Цилер Рон-Роберт 1 0
Нильсен Ховард 1 0
Фогльзаммер Андреас 1 0
Хальстенберг Марсель 1 0
Дем Янник 1 0
Рохельт Янник 1 0
Вдовик Бартломей 1 0
Ли Хен-Чжу 1 0
Monju Momuluh 1 0

Результаты матчей

Кёльн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Ганновер 96
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

7
1
Кёльн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Ганновер 96
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

9
11
Кёльн
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Ганновер 96
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

16
12

Голы по времени матча

Забито

15
4
7 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 1
6 Не забивали 11
4
27%
1
25%
1-15
1
7%
1
25%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
2
13%
1
25%
61-75
3
20%
1
25%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
10%
2
22%
1-15
2
20%
2
22%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Забито

10
12
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
0
0%
3
25%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
1
10%
3
25%
61-75
1
10%
4
33%
76-90

Пропущено

10
4
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
3
30%
2
50%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

25
16
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 6
0 Не забивали 4
4
16%
4
25%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
5
20%
0
0%
31-45
5
20%
1
6%
46-60
3
12%
4
25%
61-75
4
16%
5
31%
76-90

Пропущено

20
13
7 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
10%
2
15%
1-15
3
15%
2
15%
16-30
2
10%
2
15%
31-45
4
20%
3
23%
46-60
4
20%
2
15%
61-75
5
25%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Кёльн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Пройссен Мюнстер - Кёльн 0:1 Кёльн - Гронинген 1:1 Кёльн - Гройтер Фюрт 1:0 Герта - Кёльн 0:1
Кёльн - Хольштайн Киль 3:0 Кёльн - Падерборн 1:2 Дармштадт - Кёльн 5:1 Кёльн - Бохум 3:2 Кёльн - Ульм 1846 2:0 Кёльн - Карлсруэ 4:4 Фортуна - Кёльн 2:2 Кёльн - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Кёльн 1:3 Кёльн - Айнтрахт Бр 5:0 Зандхаузен - Кёльн 2:3 Эльвeрсберг - Кёльн 2:2 Кёльн - Гамбург 1:2 Удинезе - Кёльн 2:3 Суонси - Кёльн 1:2 Виктория Кельн - Кёльн 3:3
Ганновер 96
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Ганновер 96 - Дармштадт 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:2 Эльвeрсберг - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:1
Магдебург - Ганновер 96 0:3 Ганновер 96 - Шальке 04 1:0 Ганновер 96 - Санкт-Паули 3:2 Айнтрахт Бр - Ганновер 96 2:0 Ганновер 96 - Нюрнберг 2:0 Падерборн - Ганновер 96 2:1 Ганновер 96 - Кайзерслаутерн 3:1 Вольфсбург - Ганновер 96 2:1 Фортуна - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Гамбург 1:0 Арминия - Ганновер 96 2:0 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Ян 2:0 Ганновер 96 - Вольфсбург 3:2 Ганновер 96 - Твенте 3:3 Ганновер 96 - Оснабрюк 4:2

Результаты матчей

Кёльн
Ганновер 96

Точный счет

1:2
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:4
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Кёльн
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
1.5
Больше Меньше
4
3
2
5
2.5
1
6
2
5
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
5
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
7
1.5
Больше Меньше
5
8
3
10
2.5
2
11
2
11
3.5
1
12
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 0:0 14 6 7 1 22 - 16 25
2.
Карлсруэ
 13 6 5 2 26 - 22 23
3.
Ганновер 96
 0:0 14 7 2 5 17 - 12 23
4.
Эльвeрсберг
 0:0 14 6 5 3 24 - 14 23
5.
Кайзерслаутерн
 14 6 5 3 26 - 20 23
6.
Кёльн
 0:0 14 6 4 4 25 - 20 22
7.
Фортуна
 13 6 3 4 18 - 15 21
8.
Герта
 14 6 3 5 25 - 23 21
9.
Магдебург
 14 5 6 3 22 - 20 21
10.
Гамбург
 13 5 5 3 28 - 19 20
11.
Дармштадт
 13 5 4 4 28 - 24 19
12.
Нюрнберг
 13 5 3 5 26 - 23 18
13.
Гройтер Фюрт
 13 3 4 6 20 - 26 13
14.
Шальке 04
 14 3 4 7 23 - 29 13
15.
Айнтрахт Бр
 0:0 14 3 4 7 16 - 27 13
16.
Ульм 1846
 13 2 5 6 12 - 15 11
17.
Пройссен Мюнстер
 13 2 5 6 15 - 20 11
18.
Ян
 0:0 14 2 2 10 5 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 0:0 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Падерборн
 0:0 6 4 2 0 11 - 4 14
3.
Эльвeрсберг
 0:0 7 4 2 1 15 - 8 14
4.
Гамбург
 7 3 4 0 18 - 8 13
5.
Карлсруэ
 6 3 2 1 13 - 11 11
6.
Айнтрахт Бр
 0:0 7 3 2 2 10 - 7 11
7.
Кёльн
 0:0 8 3 2 3 15 - 10 11
8.
Нюрнберг
 6 3 1 2 14 - 12 10
9.
Кайзерслаутерн
 6 2 3 1 15 - 12 9
10.
Дармштадт
 7 2 3 2 12 - 9 9
11.
Шальке 04
 7 2 1 4 16 - 18 7
12.
Герта
 7 2 1 4 9 - 12 7
13.
Ян
 0:0 7 2 1 4 2 - 11 7
14.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 6 - 8 6
15.
Фортуна
 7 1 3 3 7 - 12 6
16.
Гройтер Фюрт
 7 1 2 4 8 - 16 5
17.
Магдебург
 7 0 5 2 7 - 12 5
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 7 5 1 1 15 - 8 16
2.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Герта
 7 4 2 1 16 - 11 14
4.
Кайзерслаутерн
 8 4 2 2 11 - 8 14
5.
Карлсруэ
 7 3 3 1 13 - 11 12
6.
Кёльн
 0:0 6 3 2 1 10 - 10 11
7.
Падерборн
 0:0 8 2 5 1 11 - 12 11
8.
Дармштадт
 6 3 1 2 16 - 15 10
9.
Эльвeрсберг
 0:0 7 2 3 2 9 - 6 9
10.
Гройтер Фюрт
 6 2 2 2 12 - 10 8
11.
Нюрнберг
 7 2 2 3 12 - 11 8
12.
Гамбург
 6 2 1 3 10 - 11 7
13.
Ульм 1846
 7 1 4 2 6 - 7 7
14.
Шальке 04
 7 1 3 3 7 - 11 6
15.
Пройссен Мюнстер
 6 1 2 3 9 - 12 5
16.
Ганновер 96
 0:0 7 1 2 4 5 - 8 5
17.
Айнтрахт Бр
 0:0 7 0 2 5 6 - 20 2
18.
Ян
 0:0 7 0 1 6 3 - 22 1
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 9 (3)
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 9 (1)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 9 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 6
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 5
Фортуна Хоффманн Андре 6
Карлсруэ Рапп Николай 6
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Кёльн
Ганновер 96
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