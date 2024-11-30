Тур: 14. Стадион: Мерк в Бёлленфальторе.
0:0
Второй тайм: 67'
0'
25' Желтая карточкаРидель Клеменс
34' Желтая карточкаПрайссингер Рико
38' Желтая карточкаФёрстер Филипп
45' Желтая карточкаМеес Джошуа
61' Желтая карточкаКулис Нико
61' Желтая карточкаКорредо Килиан
Ход матча
25'
34'
38'
45'
61'
61'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
66 Владение мячом, % 34
17
Kai
Klefisch
24
Кулис
Нико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Kai KlefischПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Тиеде МаркоЗащитник
-
11 Кемпе ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кофельдт Флориан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Кулис НикоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Шердер СимонЗащитник
-
22 Шад ДоминикЗащитник
-
18 Лоренц МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
32 Баццоли ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Немет ОндрашНападающий
-
39 Jakob Korte
-
Главный тренер: Sascha Hildmann
История личных встреч
Дармштадт
Пройссен Мюнстер
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
2.25
1
Среднее время на гол
40
90
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
2
0.67
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
45
135
Бомбардиры внутри турнира
Дармштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лидберг Исак
|9
|0.64
|Фёрстер Филипп
|4
|0.29
|Хорнби Фрэйзер
|4 (1)
|0.29
|Лопес Серхио
|3
|0.21
|Вукотич Александар
|2
|0.14
|Лакенмахер Финн-Лука
|1
|0.07
|Нюрнбергер Фабиан
|1
|0.07
|Kai Klefisch
|1
|0.07
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0.07
|Корредо Килиан
|1
|0.07
|Мюллер Андреас
|1
|0.07
|Кемпе Тобиас
|0
|0
|Марсейлер Лука
|0
|0
|Ридель Клеменс
|0
|0
|Буэно Гильермо
|0
|0
Пройссен Мюнстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Меес Джошуа
|3
|0.21
|Lukas Frenkert
|2
|0.14
|Макридис Хараламбос
|2
|0.14
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0.14
|Torge Paetow
|2
|0.14
|Гродовски Йоэль
|1
|0.07
|Хендрикс Йоррит
|1
|0.07
|Батмаз Малик
|1
|0.07
|Jano ter Horst
|1
|0.07
|Немет Ондраш
|0
|0
|Thorben-Johannes Deters
|0
|0
|Лоренц Марк
|0
|0
Карточки
Дармштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вукотич Александар
|6
|0
|Нюрнбергер Фабиан
|4
|0
|Kai Klefisch
|4
|0
|Кемпе Тобиас
|2
|0
|Лопес Серхио
|2
|0
|Фёрстер Филипп
|2
|0
|Ридель Клеменс
|2
|0
|Корредо Килиан
|2
|0
|Мюллер Андреас
|2
|0
|Othmane El Idrissi
|0
|1
|Бадер Маттиас
|1
|0
|Гьясула Клаус
|1
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Марсейлер Лука
|1
|0
|Хорнби Фрэйзер
|1
|0
|Вильхельмссон Оскар
|1
|0
|Папела Мервиль
|1
|0
|Лакенмахер Финн-Лука
|1
|0
|Маглица Матей
|1
|0
|Буэно Гильермо
|1
|0
|Флориан Кофельдт
|1
|0
Пройссен Мюнстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Прайссингер Рико
|4
|0
|Меес Джошуа
|4
|0
|Кулис Нико
|4
|0
|Лоренц Марк
|3
|0
|Lukas Frenkert
|3
|0
|Jano ter Horst
|3
|0
|Фридьонссон Хольмберт
|2
|0
|Torge Paetow
|2
|0
|Аменийдо Этьенн
|2
|0
|Киркесков Миккель
|1
|0
|Хендрикс Йоррит
|1
|0
|Гродовски Йоэль
|1
|0
|Баццоли Лука
|1
|0
|Бушама Ясин
|1
|0
|Хильдманн Саша
|1
|0
|Jakob Korte
|1
|0
Результаты матчей
Дармштадт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Пройссен Мюнстер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
5
6
Дармштадт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Пройссен Мюнстер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
15
5
Дармштадт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
8% (1)
62% (8)
Пройссен Мюнстер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
54% (7)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
4
Упущенные победы
20
11
Голы по времени матча
Забито
13
9
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
3
33%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
2
15%
1
11%
76-90
Пропущено
8
12
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
0
0%
3
25%
1-15
3
38%
2
17%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
2
25%
1
8%
76-90
Забито
16
6
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
3
50%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
2
33%
76-90
Пропущено
15
8
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
4
27%
3
38%
76-90
Забито
29
15
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
4
14%
0
0%
1-15
4
14%
6
40%
16-30
5
17%
2
13%
31-45
5
17%
3
20%
46-60
5
17%
1
7%
61-75
6
21%
3
20%
76-90
Пропущено
23
20
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
3
13%
3
15%
1-15
5
22%
2
10%
16-30
3
13%
3
15%
31-45
3
13%
5
25%
46-60
3
13%
3
15%
61-75
6
26%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Дармштадт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ганновер 96 - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Герта 3:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 1:5 Динамо Дрезден - Дармштадт 2:3
Дармштадт - Ульм 1846 1:1 Дармштадт - Кёльн 5:1 Дармштадт - Барокштадт 1:0 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Майнц - Дармштадт 0:1 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0 Дармштадт - Саарбрюккен 1:2 Дармштадт - Свифт Эсперанж 5:1
Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Пройссен Мюнстер - Кёльн 0:1 Боруссия М - Пройссен Мюнстер 3:1 Карлсруэ - Пройссен Мюнстер 1:1 Пройссен Мюнстер - Фортуна 1:0
Айнтрахт Бр - Пройссен Мюнстер 1:1 Пройссен Мюнстер - Эльвeрсберг 1:1 Нюрнберг - Пройссен Мюнстер 3:2 Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7 Пройссен Мюнстер - Лотте 4:0
Результаты матчей
Дармштадт
Пройссен Мюнстер
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
5
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Дармштадт
Пройссен Мюнстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
25
16
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
24
33
15
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
103
67
310
58
211
310
310
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|7
|6
|1
|25 - 17
|27
|2.
|13
|6
|5
|2
|26 - 22
|23
|3.
|14
|7
|2
|5
|19 - 14
|23
|4.
|14
|6
|5
|3
|26 - 20
|23
|5.
|14
|6
|4
|4
|25 - 17
|22
|6.
|14
|6
|4
|4
|27 - 22
|22
|7.
|13
|6
|3
|4
|18 - 15
|21
|8.
|14
|6
|3
|5
|25 - 23
|21
|9.
|14
|5
|6
|3
|22 - 20
|21
|10.
|13
|5
|5
|3
|28 - 19
|20
|11.
|0:0
|14
|5
|5
|4
|28 - 24
|20
|12.
|13
|5
|3
|5
|26 - 23
|18
|13.
|13
|3
|4
|6
|20 - 26
|13
|14.
|14
|3
|4
|7
|23 - 29
|13
|15.
|14
|3
|4
|7
|16 - 27
|13
|16.
|0:0
|14
|2
|6
|6
|15 - 20
|12
|17.
|13
|2
|5
|6
|12 - 15
|11
|18.
|14
|2
|2
|10
|5 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|12 - 4
|18
|2.
|6
|4
|2
|0
|11 - 4
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|16 - 11
|13
|4.
|7
|3
|4
|0
|18 - 8
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|13 - 11
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|10 - 7
|11
|7.
|8
|3
|2
|3
|17 - 12
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|14 - 12
|10
|9.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|12 - 9
|10
|10.
|6
|2
|3
|1
|15 - 12
|9
|11.
|7
|2
|1
|4
|16 - 18
|7
|12.
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|2 - 11
|7
|14.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 8
|6
|15.
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|16.
|7
|1
|2
|4
|8 - 16
|5
|17.
|7
|0
|5
|2
|7 - 12
|5
|18.
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|15 - 8
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|11 - 3
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|16 - 11
|14
|4.
|8
|4
|2
|2
|11 - 8
|14
|5.
|8
|3
|4
|1
|14 - 13
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|10 - 10
|11
|8.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|16 - 15
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|9 - 6
|9
|10.
|6
|2
|2
|2
|12 - 10
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|12 - 11
|8
|12.
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|13.
|7
|1
|4
|2
|6 - 7
|7
|14.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|15.
|7
|1
|3
|3
|7 - 11
|6
|16.
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|17.
|7
|0
|2
|5
|6 - 20
|2
|18.
|7
|0
|1
|6
|3 - 22
|1
- — Выход в Бундеслигу
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Карлсруэ
|Зивзивадзе Буду
|9 (3)
|Дармштадт
|Лидберг Исак
|9 (3)
|Кайзерслаутерн
|Ахе Рагнар
|9 (1)
|Айнтрахт Бр
|Филипп Райан
|9 (1)
|Эльвeрсберг
|Асллани Фисник
|8 (4)
|Магдебург
|Матисен Маркус
|1 6
|Гамбург
|Шонлау Себастьян
|2 4
|Ульм 1846
|Штромпф Филипп
|1 5
|Фортуна
|Хоффманн Андре
|6
|Карлсруэ
|Рапп Николай
|6