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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2024-2025
Тур: 14. Стадион: .
Дармштадт
0:0
Конец матча
Пройссен Мюнстер
0'
25' Желтая карточка
Ридель Клеменс
34' Желтая карточка
Прайссингер Рико
38' Желтая карточка
Фёрстер Филипп
45' Желтая карточка
Меес Джошуа
61' Желтая карточка
Кулис Нико
61' Желтая карточка
Корредо Килиан
70' Желтая карточка
Киркесков Миккель
90'+7
1
Шуэн
Марсель
2
Лопес
Серхио
38
Ридель
Клеменс
20
Вукотич
Александар
15
Нюрнбергер
Фабиан
18
Фёрстер
Филипп
17
Kai
Klefisch
16
Мюллер
Андреас
34
Корредо
Килиан
7
Лидберг
Исак
9
Хорнби
Фрэйзер
1
Шенк
Джон
27
Jano
ter
Horst
24
Кулис
Нико
29
Lukas
Frenkert
2
Киркесков
Миккель
20
Хендрикс
Йоррит
21
Прайссингер
Рико
5
Бушама
Ясин
8
Меес
Джошуа
14
Макридис
Хараламбос
9
Гродовски
Йоэль
Дармштадт
4-4-2
Пройссен Мюнстер
4-2-3-1

История личных встреч

Дармштадт
Пройссен Мюнстер

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
1:0
Б3
0:2
Б3
4:0
Б3
3:0
Б3
2:1
Б3
2:1

Голы

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

2.25
1

Среднее время на гол

40
90

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

2
0.67

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

45
135

Бомбардиры внутри турнира

Дармштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лидберг Исак 9 0.64
Фёрстер Филипп 4 0.29
Хорнби Фрэйзер 4 (1) 0.29
Лопес Серхио 3 0.21
Вукотич Александар 2 0.14
Лакенмахер Финн-Лука 1 0.07
Нюрнбергер Фабиан 1 0.07
Kai Klefisch 1 0.07
Вильхельмссон Оскар 1 0.07
Корредо Килиан 1 0.07
Мюллер Андреас 1 0.07
Кемпе Тобиас 0 0
Марсейлер Лука 0 0
Ридель Клеменс 0 0
Буэно Гильермо 0 0
Пройссен Мюнстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Меес Джошуа 3 0.21
Lukas Frenkert 2 0.14
Макридис Хараламбос 2 0.14
Фридьонссон Хольмберт 2 0.14
Torge Paetow 2 0.14
Гродовски Йоэль 1 0.07
Хендрикс Йоррит 1 0.07
Батмаз Малик 1 0.07
Jano ter Horst 1 0.07
Немет Ондраш 0 0
Thorben-Johannes Deters 0 0
Лоренц Марк 0 0

Карточки

Дармштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вукотич Александар 6 0
Нюрнбергер Фабиан 4 0
Kai Klefisch 4 0
Кемпе Тобиас 2 0
Лопес Серхио 2 0
Фёрстер Филипп 2 0
Ридель Клеменс 2 0
Корредо Килиан 2 0
Мюллер Андреас 2 0
Othmane El Idrissi 0 1
Бадер Маттиас 1 0
Гьясула Клаус 1 0
Лидберг Исак 1 0
Марсейлер Лука 1 0
Хорнби Фрэйзер 1 0
Вильхельмссон Оскар 1 0
Папела Мервиль 1 0
Лакенмахер Финн-Лука 1 0
Маглица Матей 1 0
Буэно Гильермо 1 0
Флориан Кофельдт 1 0
Пройссен Мюнстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Прайссингер Рико 4 0
Меес Джошуа 4 0
Кулис Нико 4 0
Лоренц Марк 3 0
Lukas Frenkert 3 0
Jano ter Horst 3 0
Киркесков Миккель 2 0
Фридьонссон Хольмберт 2 0
Torge Paetow 2 0
Аменийдо Этьенн 2 0
Хендрикс Йоррит 1 0
Гродовски Йоэль 1 0
Баццоли Лука 1 0
Бушама Ясин 1 0
Хильдманн Саша 1 0
Jakob Korte 1 0

Результаты матчей

Дармштадт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Пройссен Мюнстер
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

5
6
Дармштадт
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Пройссен Мюнстер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

15
5
Дармштадт
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Пройссен Мюнстер
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
4

Упущенные победы

20
11

Голы по времени матча

Забито

13
9
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
3
33%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
2
15%
2
22%
46-60
2
15%
1
11%
61-75
2
15%
1
11%
76-90

Пропущено

8
12
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 5
0
0%
3
25%
1-15
3
38%
2
17%
16-30
1
13%
2
17%
31-45
1
13%
3
25%
46-60
1
13%
1
8%
61-75
2
25%
1
8%
76-90

Забито

16
6
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
3
50%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
3
19%
1
17%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
2
33%
76-90

Пропущено

15
8
7 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
4
27%
3
38%
76-90

Забито

29
15
13 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
4
14%
0
0%
1-15
4
14%
6
40%
16-30
5
17%
2
13%
31-45
5
17%
3
20%
46-60
5
17%
1
7%
61-75
6
21%
3
20%
76-90

Пропущено

23
20
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
3
13%
3
15%
1-15
5
22%
2
10%
16-30
3
13%
3
15%
31-45
3
13%
5
25%
46-60
3
13%
3
15%
61-75
6
26%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Дармштадт
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ганновер 96 - Дармштадт 1:2 Дармштадт - Герта 3:1 Гройтер Фюрт - Дармштадт 1:5 Динамо Дрезден - Дармштадт 2:3
Дармштадт - Ульм 1846 1:1 Дармштадт - Кёльн 5:1 Дармштадт - Барокштадт 1:0 Карлсруэ - Дармштадт 3:3 Дармштадт - Магдебург 1:2 Шальке 04 - Дармштадт 3:5 Дармштадт - Айнтрахт Бр 1:1 Майнц - Дармштадт 0:1 Эльвeрсберг - Дармштадт 4:0 Дармштадт - Нюрнберг 1:1 Тевтония Оттензен - Дармштадт 1:3 Падерборн - Дармштадт 3:1 Дармштадт - Фортуна 0:2 Дармштадт - Ковентри 2:0 Дармштадт - Саарбрюккен 1:2 Дармштадт - Свифт Эсперанж 5:1
Пройссен Мюнстер
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Пройссен Мюнстер - Кёльн 0:1 Боруссия М - Пройссен Мюнстер 3:1 Карлсруэ - Пройссен Мюнстер 1:1 Пройссен Мюнстер - Фортуна 1:0
Айнтрахт Бр - Пройссен Мюнстер 1:1 Пройссен Мюнстер - Эльвeрсберг 1:1 Нюрнберг - Пройссен Мюнстер 3:2 Пройссен Мюнстер - Шальке 04 1:2 Ян - Пройссен Мюнстер 0:3 Пройссен Мюнстер - Падерборн 3:3 Пройссен Мюнстер - Вердер 3:2 Гамбург - Пройссен Мюнстер 4:1 Пройссен Мюнстер - Штутгарт 0:5 Пройссен Мюнстер - Кайзерслаутерн 0:1 Пройссен Мюнстер - Ганновер 96 0:0 Гройтер Фюрт - Пройссен Мюнстер 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Пройссен Мюнстер - Хераклес 0:0 Ойте - Пройссен Мюнстер 0:7 Пройссен Мюнстер - Лотте 4:0

Результаты матчей

Дармштадт
Пройссен Мюнстер

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:2
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:5
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

5
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
5
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Дармштадт
Пройссен Мюнстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
6
1.5
1
6
2
6
2.5
1
6
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
2
1.5
2
5
3
3
2.5
1
6
2
4
3.5
2
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
6
8
1.5
3
11
5
9
2.5
2
12
3
11
3.5
3
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Падерборн
 14 7 6 1 25 - 17 27
2.
Карлсруэ
 13 6 5 2 26 - 22 23
3.
Ганновер 96
 14 7 2 5 19 - 14 23
4.
Кайзерслаутерн
 14 6 5 3 26 - 20 23
5.
Эльвeрсберг
 14 6 4 4 25 - 17 22
6.
Кёльн
 14 6 4 4 27 - 22 22
7.
Фортуна
 13 6 3 4 18 - 15 21
8.
Герта
 14 6 3 5 25 - 23 21
9.
Магдебург
 14 5 6 3 22 - 20 21
10.
Гамбург
 13 5 5 3 28 - 19 20
11.
Дармштадт
 14 5 5 4 28 - 24 20
12.
Нюрнберг
 13 5 3 5 26 - 23 18
13.
Гройтер Фюрт
 13 3 4 6 20 - 26 13
14.
Шальке 04
 14 3 4 7 23 - 29 13
15.
Айнтрахт Бр
 14 3 4 7 16 - 27 13
16.
Пройссен Мюнстер
 14 2 6 6 15 - 20 12
17.
Ульм 1846
 13 2 5 6 12 - 15 11
18.
Ян
 14 2 2 10 5 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ганновер 96
 7 6 0 1 12 - 4 18
2.
Падерборн
 6 4 2 0 11 - 4 14
3.
Эльвeрсберг
 7 4 1 2 16 - 11 13
4.
Гамбург
 7 3 4 0 18 - 8 13
5.
Карлсруэ
 6 3 2 1 13 - 11 11
6.
Айнтрахт Бр
 7 3 2 2 10 - 7 11
7.
Кёльн
 8 3 2 3 17 - 12 11
8.
Нюрнберг
 6 3 1 2 14 - 12 10
9.
Дармштадт
 8 2 4 2 12 - 9 10
10.
Кайзерслаутерн
 6 2 3 1 15 - 12 9
11.
Шальке 04
 7 2 1 4 16 - 18 7
12.
Герта
 7 2 1 4 9 - 12 7
13.
Ян
 7 2 1 4 2 - 11 7
14.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 6 - 8 6
15.
Фортуна
 7 1 3 3 7 - 12 6
16.
Гройтер Фюрт
 7 1 2 4 8 - 16 5
17.
Магдебург
 7 0 5 2 7 - 12 5
18.
Ульм 1846
 6 1 1 4 6 - 8 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Магдебург
 7 5 1 1 15 - 8 16
2.
Фортуна
 6 5 0 1 11 - 3 15
3.
Герта
 7 4 2 1 16 - 11 14
4.
Кайзерслаутерн
 8 4 2 2 11 - 8 14
5.
Падерборн
 8 3 4 1 14 - 13 13
6.
Карлсруэ
 7 3 3 1 13 - 11 12
7.
Кёльн
 6 3 2 1 10 - 10 11
8.
Дармштадт
 6 3 1 2 16 - 15 10
9.
Эльвeрсберг
 7 2 3 2 9 - 6 9
10.
Гройтер Фюрт
 6 2 2 2 12 - 10 8
11.
Нюрнберг
 7 2 2 3 12 - 11 8
12.
Гамбург
 6 2 1 3 10 - 11 7
13.
Ульм 1846
 7 1 4 2 6 - 7 7
14.
Пройссен Мюнстер
 7 1 3 3 9 - 12 6
15.
Шальке 04
 7 1 3 3 7 - 11 6
16.
Ганновер 96
 7 1 2 4 7 - 10 5
17.
Айнтрахт Бр
 7 0 2 5 6 - 20 2
18.
Ян
 7 0 1 6 3 - 22 1
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Карлсруэ Зивзивадзе Буду 9 (3)
Дармштадт Лидберг Исак 9 (3)
Кайзерслаутерн Ахе Рагнар 9 (1)
Айнтрахт Бр Филипп Райан 9 (1)
Эльвeрсберг Асллани Фисник 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Магдебург Матисен Маркус 1 6
Гамбург Шонлау Себастьян 2 4
Ульм 1846 Штромпф Филипп 1 5
Фортуна Хоффманн Андре 6
Карлсруэ Рапп Николай 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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