Тур: 16. Стадион: Daio Wasabi Stayen Stadium.
0:0
Первый тайм: 28'
0'
16
Кокубо
Лео
31
Годо
Бруно
19
Патрис
Луи
13
Ито
Рётаро
- Основной состав
-
16 Кокубо ЛеоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Годо БруноЗащитник
-
19 Патрис ЛуиПолузащитник
- Полузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
53 Adam Nhaili
-
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Пендерс МайкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нкуба КенПолузащитник
-
14 Сор КоллинсПолузащитник
-
9 О Хен-ГюНападающий
-
-
-
Главный тренер: Финк Торстен
История личных встреч
Сент-Трейден
Генк
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
87.5%
62.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
23 матча
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 12 побед
31 матч
16.1%
29%
54.9%
5 побед 9 ничьих 17 побед
Первый тайм
19.4%
45.2%
35.4%
6 побед 14 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.6%
38.7%
38.7%
7 побед 12 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
22
14
Голов в среднем за матч
1.57
0.82
Среднее время на гол
57
109
Всего голов
26
32
Голов в среднем за матч
1.53
2.29
Среднее время на гол
58
39
Всего голов
48
46
Голов в среднем за матч
1.55
1.48
Тотал матчей
2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
58
60
Бомбардиры внутри турнира
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бертаччини Адриано
|8 (1)
|0.5
|Kahveh Zahiroleslam
|3
|0.19
|Феррари Андрес
|2
|0.13
|Ито Рётаро
|1
|0.06
|Огава Рёя
|1
|0.06
|Браими Билаль
|1
|0.06
|Танигути Сёго
|1
|0.06
|Дюмон Оливье
|1
|0.06
|Патрис Луи
|0
|0
|Ямамото Рихито
|0
|0
|Фуджита Джоэл Чима
|0
|0
|Rein Van Helden
|0
|0
Генк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арокодаре Толуваласе
|9
|0.56
|Стеккерс Ярне
|6 (3)
|0.38
|Грошовски Патрик
|4
|0.25
|О Хен-Гю
|3 (1)
|0.19
|Баа Кристофер
|2
|0.13
|Noah Adedeji-Sternberg
|2
|0.13
|Сор Коллинс
|1
|0.06
|Куэста Карлос
|1
|0.06
|Садик Муджаид
|1
|0.06
|Заттльбергер Николас
|1
|0.06
|Эль-Уахди Закария
|1
|0.06
|Хейнен Бриан
|0
|0
|Кайембе Йорис
|0
|0
|Эль-Ханнус Билаль
|0
|0
|Konstantinos Karetsas
|0
|0
Карточки
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дельпупо Исаяс
|1
|2
|Патрис Луи
|4
|0
|Rein Van Helden
|4
|0
|Браими Билаль
|2
|1
|Бертаччини Адриано
|3
|0
|Танигути Сёго
|1
|1
|Robert-Jan Vanwesemael
|2
|0
|Jo Coppens
|1
|0
|Годо Бруно
|1
|0
|Огава Рёя
|1
|0
|Кокубо Лео
|1
|0
|Фуджита Джоэл Чима
|1
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|1
|0
|Фелис Маццу
|1
|0
Генк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садик Муджаид
|3
|1
|Грошовски Патрик
|2
|0
|Кайембе Йорис
|2
|0
|Арокодаре Толуваласе
|2
|0
|Эль-Уахди Закария
|2
|0
|Сметс Матте
|2
|0
|Хейнен Бриан
|1
|0
|О Хен-Гю
|1
|0
|Нкуба Кен
|1
|0
|Фадера Алию
|1
|0
|Заттльбергер Николас
|1
|0
|Бангура Ибраима II
|1
|0
|Баа Кристофер
|1
|0
|Konstantinos Karetsas
|1
|0
Результаты матчей
Сент-Трейден
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Генк
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
5
2
Сент-Трейден
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Генк
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
19
0
Упущенные победы
4
18
Сент-Трейден
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
60% (9)
13% (2)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
20% (3)
33% (5)
Генк
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
22
5
Упущенные победы
9
20
Голы по времени матча
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
0
0%
3
23%
1-15
3
30%
2
15%
16-30
1
10%
2
15%
31-45
2
20%
3
23%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
2
20%
1
8%
76-90
Пропущено
11
14
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
18%
3
21%
1-15
3
27%
4
29%
16-30
2
18%
2
14%
31-45
1
9%
1
7%
46-60
2
18%
2
14%
61-75
1
9%
2
14%
76-90
Забито
8
18
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
13%
3
17%
31-45
2
25%
2
11%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
2
25%
10
56%
76-90
Пропущено
22
5
11 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
7
32%
2
40%
31-45
5
23%
3
60%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
4
18%
0
0%
76-90
Забито
18
31
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
2
11%
3
10%
1-15
3
17%
4
13%
16-30
2
11%
5
16%
31-45
4
22%
5
16%
46-60
3
17%
3
10%
61-75
4
22%
11
35%
76-90
Пропущено
33
19
18 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 8
4
12%
3
16%
1-15
5
15%
4
21%
16-30
9
27%
4
21%
31-45
6
18%
4
21%
46-60
4
12%
2
11%
61-75
5
15%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Сент-Трейден
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брюгге - Сент-Трейден 7:0 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Стандард - Сент-Трейден 2:1 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 0:2
Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Генк - Сент-Трейден 3:2 Сент-Трейден - Гент 1:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 3:4
Генк
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Генк - Спортинг Шарлеруа 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 4:0 Генк - Антверпен 2:0 Васланд-Беверен - Генк 0:2
Гент - Генк 0:2 Генк - Сент-Трейден 3:2 Кортрейк - Генк 2:1 Генк - Мехелен 2:1 Генк - Дендер 4:0 Андерлехт - Генк 0:2 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Генк - Вестерло 1:0 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Генк - Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 3:1 Генк - Стандард 0:0 Генк - Лилль 2:2 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Фейеноорд - Генк 3:1
Результаты матчей
Сент-Трейден
Генк
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
7:0
1 раз 7%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
2
4 раза 27%
3
4 раза 27%
1
3 раза 20%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Сент-Трейден
Генк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
43
62
16
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
26
43
17
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
132
69
105
213
69
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|16
|11
|2
|3
|31 - 19
|35
|2.
|16
|9
|4
|3
|34 - 17
|31
|3.
|15
|7
|5
|3
|30 - 12
|26
|4.
|14
|7
|3
|4
|27 - 12
|24
|5.
|16
|7
|3
|6
|32 - 22
|24
|6.
|15
|6
|4
|5
|23 - 18
|22
|7.
|16
|6
|4
|6
|11 - 19
|22
|8.
|15
|6
|3
|6
|27 - 23
|21
|9.
|15
|4
|8
|3
|18 - 13
|20
|10.
|16
|5
|3
|8
|15 - 20
|18
|11.
|16
|4
|6
|6
|19 - 28
|18
|12.
|0:0
|16
|4
|6
|6
|20 - 31
|18
|13.
|15
|3
|8
|4
|15 - 19
|17
|14.
|16
|5
|2
|9
|13 - 30
|17
|15.
|15
|4
|3
|8
|16 - 27
|15
|16.
|14
|1
|4
|9
|12 - 33
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|7
|1
|0
|18 - 5
|22
|2.
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|8 - 4
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|22 - 10
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|17 - 5
|15
|6.
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|7.
|8
|4
|2
|2
|18 - 10
|14
|8.
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|9.
|7
|4
|1
|2
|20 - 5
|13
|10.
|7
|4
|1
|2
|16 - 6
|13
|11.
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|12.
|0:0
|8
|3
|4
|1
|11 - 10
|13
|13.
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|14.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|16.
|7
|1
|3
|3
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|2.
|0:0
|8
|4
|1
|3
|13 - 14
|13
|3.
|7
|3
|2
|2
|13 - 7
|11
|4.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|5.
|8
|2
|3
|3
|7 - 12
|9
|6.
|8
|2
|3
|3
|9 - 16
|9
|7.
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|8.
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|9.
|8
|1
|4
|3
|6 - 13
|7
|10.
|8
|0
|6
|2
|6 - 9
|6
|11.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|12.
|8
|1
|2
|5
|3 - 15
|5
|13.
|7
|1
|1
|5
|4 - 14
|4
|14.
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|15.
|8
|1
|1
|6
|4 - 21
|4
|16.
|7
|0
|1
|6
|4 - 21
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|9 (2)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|8
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (4)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (4)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Антверпен
|Ayrton Costa
|6
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Гент
|Торунарига Джордан
|1 4
|АХ Лёвен
|Верстрате Биргер
|5