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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Сент-Трейден
2:2
Конец матча
Генк
0'
0:1
28' Гол
Арокодаре Толуваласе
32' Желтая карточка
Белаид Зинеддин
45' Желтая карточка
Стеккерс Ярне
1:1
66' Гол
Бертаччини Адриано
73' Желтая карточка
Фуджита Джоэл Чима
2:1
77' Гол
Бертаччини Адриано
2:2
90' Гол в свои ворота
Кокубо Лео
90'+10
16
Кокубо
Лео
20
Rein
Van
Helden
4
Белаид
Зинеддин
31
Годо
Бруно
19
Патрис
Луи
8
Фуджита
Джоэл
Чима
13
Ито
Рётаро
2
Огава
Рёя
7
Браими
Билаль
9
Феррари
Андрес
91
Бертаччини
Адриано
1
Ван
Кромбрюгге
Хендрик
77
Эль-Уахди
Закария
3
Садик
Муджаид
6
Сметс
Матте
18
Кайембе
Йорис
24
Заттльбергер
Николас
8
Хейнен
Бриан
23
Стеккерс
Ярне
17
Грошовски
Патрик
7
Баа
Кристофер
99
Арокодаре
Толуваласе
Сент-Трейден
3-4-3
Генк
4-2-3-1

История личных встреч

Сент-Трейден
Генк

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

87.5%
62.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

23 матча

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Первый тайм

39.1%
60.9%
0 побед 9 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 12 побед

31 матч

16.1%
29%
54.9%
5 побед 9 ничьих 17 побед

Первый тайм

19.4%
45.2%
35.4%
6 побед 14 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.6%
38.7%
38.7%
7 побед 12 ничьих 12 побед

История матчей

ПДА
3:2
ПДА
1:1
ПДА
3:3
ПДА
2:2
ПДА
0:0
ПДА
0:1
ПДА
1:2
ПДА
4:0
К
1:0
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДА
3:3
ПДА
2:3
ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ЛППОЗПВЛЕ
3:0
ЛП
0:3
ЛП
1:0
ЛП
3:0
ЛП
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
PU
2:3
PU
2:1
ПЛ
0:0
К
0:1
ПЛ
2:4
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

22
14

Голов в среднем за матч

1.57
0.82

Среднее время на гол

57
109

Всего голов

26
32

Голов в среднем за матч

1.53
2.29

Среднее время на гол

58
39

Всего голов

48
46

Голов в среднем за матч

1.55
1.48

Тотал матчей

2.5
29
Больше 94%
Меньше 6%
2
24
Больше 77%
Меньше 23%
7
19
Больше 61%
Меньше 39%
12
10
Больше 32%
Меньше 68%
21
7
Больше 23%
Меньше 77%
24
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

58
60

Бомбардиры внутри турнира

Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бертаччини Адриано 10 (1) 0.63
Kahveh Zahiroleslam 3 0.19
Феррари Андрес 2 0.13
Ито Рётаро 1 0.06
Огава Рёя 1 0.06
Браими Билаль 1 0.06
Танигути Сёго 1 0.06
Дюмон Оливье 1 0.06
Патрис Луи 0 0
Ямамото Рихито 0 0
Фуджита Джоэл Чима 0 0
Rein Van Helden 0 0
Генк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арокодаре Толуваласе 10 0.63
Стеккерс Ярне 6 (3) 0.38
Грошовски Патрик 4 0.25
О Хен-Гю 3 (1) 0.19
Баа Кристофер 2 0.13
Noah Adedeji-Sternberg 2 0.13
Сор Коллинс 1 0.06
Куэста Карлос 1 0.06
Садик Муджаид 1 0.06
Заттльбергер Николас 1 0.06
Эль-Уахди Закария 1 0.06
Хейнен Бриан 0 0
Кайембе Йорис 0 0
Эль-Ханнус Билаль 0 0
Konstantinos Karetsas 0 0

Карточки

Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дельпупо Исаяс 1 2
Патрис Луи 4 0
Rein Van Helden 4 0
Браими Билаль 2 1
Бертаччини Адриано 3 0
Танигути Сёго 1 1
Фуджита Джоэл Чима 2 0
Robert-Jan Vanwesemael 2 0
Jo Coppens 1 0
Годо Бруно 1 0
Огава Рёя 1 0
Белаид Зинеддин 1 0
Кокубо Лео 1 0
Kahveh Zahiroleslam 1 0
Фелис Маццу 1 0
Генк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садик Муджаид 3 1
Грошовски Патрик 2 0
Кайембе Йорис 2 0
Арокодаре Толуваласе 2 0
Эль-Уахди Закария 2 0
Сметс Матте 2 0
Хейнен Бриан 1 0
О Хен-Гю 1 0
Нкуба Кен 1 0
Фадера Алию 1 0
Заттльбергер Николас 1 0
Стеккерс Ярне 1 0
Бангура Ибраима II 1 0
Баа Кристофер 1 0
Konstantinos Karetsas 1 0

Результаты матчей

Сент-Трейден
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Генк
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
13% (1)
75% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

8
3
Сент-Трейден
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Генк
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

19
0

Упущенные победы

4
18
Сент-Трейден
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (9)
13% (2)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
19% (3)
31% (5)
Генк
28.6%
71.4%
4 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

22
5

Упущенные победы

12
21

Голы по времени матча

Забито

13
14
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
0
0%
3
21%
1-15
3
23%
3
21%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
3
23%
2
14%
61-75
4
31%
1
7%
76-90

Пропущено

12
17
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
17%
3
18%
1-15
4
33%
4
24%
16-30
2
17%
2
12%
31-45
1
8%
1
6%
46-60
2
17%
3
18%
61-75
1
8%
4
24%
76-90

Забито

8
18
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
1
13%
3
17%
31-45
2
25%
2
11%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
2
25%
10
56%
76-90

Пропущено

22
5
11 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 3
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
0
0%
16-30
7
32%
2
40%
31-45
5
23%
3
60%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
4
18%
0
0%
76-90

Забито

21
32
7 В 1-м тайме 13
14 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
2
10%
3
9%
1-15
3
14%
5
16%
16-30
2
10%
5
16%
31-45
4
19%
5
16%
46-60
4
19%
3
9%
61-75
6
29%
11
34%
76-90

Пропущено

34
22
19 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 5
14 Не пропускали 9
4
12%
3
14%
1-15
6
18%
4
18%
16-30
9
26%
4
18%
31-45
6
18%
4
18%
46-60
4
12%
3
14%
61-75
5
15%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Сент-Трейден
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Брюгге - Сент-Трейден 7:0 Сент-Трейден - Мехелен 2:1 Стандард - Сент-Трейден 2:1 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 0:2
Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Генк - Сент-Трейден 3:2 Сент-Трейден - Гент 1:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 Кортрейк - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Сент-Трейден - Дендер 3:3 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Сент-Трейден - Спортинг Шарлеруа 1:4 Андерлехт - Сент-Трейден 1:0 Кёльн - Сент-Трейден 3:0 Аякс - Сент-Трейден 4:0 Твенте - Сент-Трейден 2:2 Патро Эйсден - Сент-Трейден 3:4
Генк
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Генк - Спортинг Шарлеруа 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 4:0 Генк - Антверпен 2:0 Васланд-Беверен - Генк 0:2
Гент - Генк 0:2 Генк - Сент-Трейден 3:2 Кортрейк - Генк 2:1 Генк - Мехелен 2:1 Генк - Дендер 4:0 Андерлехт - Генк 0:2 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Генк - Вестерло 1:0 Генк - Фортуна Ситтард 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Генк - Брюгге 3:2 АХ Лёвен - Генк 3:1 Генк - Стандард 0:0 Генк - Лилль 2:2 Генк - Гоу Эхед Иглс 1:2 Фейеноорд - Генк 3:1

Результаты матчей

Сент-Трейден
Генк

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
7:0
1 раз 13%
0:2
2 раза 25%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
7:0
1 раз 6%
0:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
4:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
2
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
2
5 раз 31%
3
4 раза 25%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Сент-Трейден
Генк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
3
1.5
6
2
1
7
2.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
2
6
1.5
5
3
1
7
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
14
2
7
9
1.5
11
5
2
14
2.5
6
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 16 11 2 3 33 - 21 35
2.
Брюгге
 16 9 4 3 34 - 17 31
3.
Андерлехт
 0:0 16 7 6 3 30 - 12 27
4.
Антверпен
 14 7 3 4 27 - 12 24
5.
Мехелен
 16 7 3 6 32 - 22 24
6.
Гент
 15 6 4 5 23 - 18 22
7.
Стандард
 16 6 4 6 11 - 19 22
8.
Вестерло
 15 6 3 6 27 - 23 21
9.
Юнион Сент-Жиллуаз
 15 4 8 3 18 - 13 20
10.
Спортинг Шарлеруа
 16 5 3 8 15 - 20 18
11.
Дендер
 16 4 6 6 19 - 28 18
12.
Сент-Трейден
 16 4 6 6 22 - 33 18
13.
АХ Лёвен
 0:0 16 3 9 4 15 - 19 18
14.
Кортрейк
 16 5 2 9 13 - 30 17
15.
Серкль Брюгге
 0:0 16 4 4 8 16 - 27 16
16.
Беерсхот-Вильрейк
 0:0 15 1 5 9 12 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 8 7 1 0 18 - 5 22
2.
Брюгге
 8 5 2 1 21 - 8 17
3.
Стандард
 8 5 2 1 8 - 4 17
4.
Мехелен
 8 5 1 2 22 - 10 16
5.
Андерлехт
 0:0 8 4 3 1 17 - 5 15
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 4 2 1 12 - 4 14
7.
Вестерло
 8 4 2 2 18 - 10 14
8.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 2 2 8 - 5 14
9.
Антверпен
 7 4 1 2 20 - 5 13
10.
Гент
 7 4 1 2 16 - 6 13
11.
Кортрейк
 8 4 1 3 9 - 9 13
12.
Сент-Трейден
 8 3 4 1 13 - 12 13
13.
Серкль Брюгге
 0:0 8 3 2 3 12 - 13 11
14.
АХ Лёвен
 0:0 8 2 5 1 9 - 6 11
15.
Дендер
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 0:0 8 1 4 3 8 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 8 4 2 2 13 - 9 14
2.
Генк
 8 4 1 3 15 - 16 13
3.
Андерлехт
 0:0 8 3 3 2 13 - 7 12
4.
Антверпен
 7 3 2 2 7 - 7 11
5.
Гент
 8 2 3 3 7 - 12 9
6.
Дендер
 8 2 3 3 9 - 16 9
7.
Мехелен
 8 2 2 4 10 - 12 8
8.
Вестерло
 7 2 1 4 9 - 13 7
9.
АХ Лёвен
 0:0 8 1 4 3 6 - 13 7
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 0 6 2 6 - 9 6
11.
Серкль Брюгге
 0:0 8 1 2 5 4 - 14 5
12.
Сент-Трейден
 8 1 2 5 9 - 21 5
13.
Стандард
 8 1 2 5 3 - 15 5
14.
Спортинг Шарлеруа
 8 1 1 6 7 - 15 4
15.
Кортрейк
 8 1 1 6 4 - 21 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 0:0 7 0 1 6 4 - 21 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 10 (2)
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 10
Антверпен Чери Тьяронн 7 (4)
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Антверпен Ayrton Costa 6
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Гент Торунарига Джордан 1 4
АХ Лёвен Верстрате Биргер 5
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