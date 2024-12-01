Тур: 15. Стадион: 28 Black Arena.
0:3
Конец матча
0'
0:1
7' ГолДжаунегг Дэвид
29' Желтая карточкаХинтерзеер Лукас
34' Желтая карточкаТафернер Маттойс
45' Желтая карточкаСалифу Дикени
86' Желтая карточкаТошевски Давид
86' Желтая карточкаThorsten Mahrer
0:2
87' ПенальтиМюллер Валентино
90' Желтая карточкаСтейскал Адам
0:3
90' ГолАнсельм Тобиас
90'+7
Ход матча
7'
0:1
29'
34'
45'
86'
86'
87'
0:2
90'
90'
30
Simon
Spari
77
Бобциен
Бен
- Основной состав
-
30 Simon SpariВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Бобциен БенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Кюхн ЙонасЗащитник
- Полузащитник
-
29 Дель ЛоренцНападающий
-
-
95 Видра Филипп
-
35 Matteo Kitz
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Давид ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 Блуме БрорПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Скрбо СтефанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
28 Thomas Geris
-
Главный тренер: Philipp Semlic
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт
Сваровски Тироль
13 матчей
76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
16 матчей
62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
18
21
Голов в среднем за матч
1.64
1.75
Среднее время на гол
55
51
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.8
1.25
Среднее время на гол
112
72
Всего голов
22
26
Голов в среднем за матч
1.38
1.63
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
65
55
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бобциен Бен
|6 (3)
|0.43
|Верницниг Кристофер
|1
|0.07
|Тошевски Давид
|1
|0.07
|Кох Тобиас
|1
|0.07
|Дель Лоренц
|1
|0.07
|Nicolas Binder
|1
|0.07
|Видра Филипп
|1
|0.07
|Jannik Robatsch
|1
|0.07
|Christopher Cvetko
|0
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Quincy Butler
|3
|0.2
|Устюндаг Джем
|2
|0.13
|Диарра Мамаду
|1
|0.07
|Скрбо Стефан
|1
|0.07
|Мюллер Валентино
|1 (1)
|0.07
|Блуме Брор
|1
|0.07
|Лоуренс Джеймс
|1
|0.07
|Ансельм Тобиас
|1
|0.07
|Тафернер Маттойс
|1
|0.07
|Джаунегг Дэвид
|1
|0.07
|Гугганиг Давид
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christopher Cvetko
|6
|0
|Штрауди Симон
|4
|0
|Jannik Robatsch
|4
|0
|Kosmas Gezos
|2
|1
|Бонна Соломон
|2
|1
|Верницниг Кристофер
|3
|0
|Тошевски Давид
|3
|0
|Бобциен Бен
|3
|0
|Niklas Szerencsi
|3
|0
|Thorsten Mahrer
|1
|1
|Кох Тобиас
|2
|0
|Салифу Дикени
|2
|0
|Peter Pacult
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Видра Филипп
|1
|0
Сваровски Тироль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Зульцбахер Лукас
|6
|0
|Тафернер Маттойс
|5
|0
|Устюндаг Джем
|2
|1
|Лоуренс Джеймс
|3
|0
|Скрбо Стефан
|3
|0
|Диарра Мамаду
|2
|0
|Гугганиг Давид
|2
|0
|Мюллер Валентино
|2
|0
|Ридер Флориан
|2
|0
|Стейскал Адам
|2
|0
|Philipp Semlic
|2
|0
|Хинтерзеер Лукас
|1
|0
|Блуме Брор
|1
|0
|Osarenren Okungbowa
|1
|0
|Ансельм Тобиас
|1
|0
|Джаунегг Дэвид
|1
|0
|Quincy Butler
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сваровски Тироль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
3
4
Аустрия Клагенфурт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сваровски Тироль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
16
3
Упущенные победы
4
3
Аустрия Клагенфурт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сваровски Тироль
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
18
5
Упущенные победы
7
7
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
3
38%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
3
38%
3
33%
76-90
Пропущено
8
13
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
25%
6
46%
61-75
3
38%
3
23%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90
Пропущено
18
3
11 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
17%
0
0%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
3
17%
1
33%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
1
33%
61-75
3
17%
1
33%
76-90
Забито
14
13
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
3
21%
1
8%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
4
29%
4
31%
76-90
Пропущено
26
16
14 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
4
15%
1
6%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
4
15%
3
19%
31-45
2
8%
1
6%
46-60
4
15%
7
44%
61-75
6
23%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 7:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:2
Альтах - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Аустрия Клагенфурт - Домжале 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 Зигендорф - Аустрия Клагенфурт 0:5 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 Глоггниц - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Аустрия Клагенфурт - Леобен 3:2 Аустрия Клагенфурт - Копер 1:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:0 Гразер - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 1:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0
Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ингольштадт - Сваровски Тироль 1:2 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Дойчландсбергер - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Имст - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Лион 2:3
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
Сваровски Тироль
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Аустрия Клагенфурт
Сваровски Тироль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
34
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
77
49
311
112
113
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|11 (3)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|9 (1)
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|7
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6 (2)
|Хартберг
|Patrik Mijic
|6 (1)
|Гразер
|Филипович Петар
|2 3
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|6
|Альтах
|Инголич Сандро
|6
|Аустрия Клагенфурт
|Christopher Cvetko
|6
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|6