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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Аустрия Клагенфурт
0:3
Конец матча
Сваровски Тироль
0'
0:1
7' Гол
Джаунегг Дэвид
29' Желтая карточка
Хинтерзеер Лукас
34' Желтая карточка
Тафернер Маттойс
45' Желтая карточка
Салифу Дикени
86' Желтая карточка
Тошевски Давид
86' Желтая карточка
Thorsten Mahrer
0:2
87' Пенальти
Мюллер Валентино
90' Желтая карточка
Стейскал Адам
0:3
90' Гол
Ансельм Тобиас
90'+7
30
Simon
Spari
17
Штрауди
Симон
31
Thorsten
Mahrer
34
Jannik
Robatsch
7
Florian
Jaritz
24
Верницниг
Кристофер
18
Салифу
Дикени
14
Christopher
Cvetko
6
Кох
Тобиас
10
Тошевски
Давид
77
Бобциен
Бен
40
Стейскал
Адам
27
Джаунегг
Дэвид
5
Лоуренс
Джеймс
24
Давид
Йонас
14
Alexander
Ranacher
30
Тафернер
Маттойс
4
Мюллер
Валентино
20
Устюндаг
Джем
6
Зульцбахер
Лукас
7
Quincy
Butler
16
Хинтерзеер
Лукас
Аустрия Клагенфурт
4-3-1-2
Сваровски Тироль
3-5-2

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Сваровски Тироль

13 матчей

76.9%
23.1%
10 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.8%
30.8%
15.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

76.9%
38.5%
10 побед 5 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

16 матчей

62.5%
31.3%
6.2%
10 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

История матчей

Б
0:1
Б
1:0
Б
1:3
Б
2:3
Б
2:2
Б
0:1
Б
2:1
ВЛ
1:1
ВЛ
1:1
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

18
21

Голов в среднем за матч

1.64
1.75

Среднее время на гол

55
51

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.8
1.25

Среднее время на гол

112
72

Всего голов

22
26

Голов в среднем за матч

1.38
1.63

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

65
55

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бобциен Бен 6 (3) 0.43
Верницниг Кристофер 1 0.07
Тошевски Давид 1 0.07
Кох Тобиас 1 0.07
Дель Лоренц 1 0.07
Nicolas Binder 1 0.07
Видра Филипп 1 0.07
Jannik Robatsch 1 0.07
Christopher Cvetko 0 0
Сваровски Тироль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Quincy Butler 3 0.2
Устюндаг Джем 2 0.13
Диарра Мамаду 1 0.07
Скрбо Стефан 1 0.07
Мюллер Валентино 1 (1) 0.07
Блуме Брор 1 0.07
Лоуренс Джеймс 1 0.07
Ансельм Тобиас 1 0.07
Тафернер Маттойс 1 0.07
Джаунегг Дэвид 1 0.07
Гугганиг Давид 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christopher Cvetko 6 0
Штрауди Симон 4 0
Jannik Robatsch 4 0
Kosmas Gezos 2 1
Бонна Соломон 2 1
Верницниг Кристофер 3 0
Тошевски Давид 3 0
Бобциен Бен 3 0
Niklas Szerencsi 3 0
Thorsten Mahrer 1 1
Кох Тобиас 2 0
Салифу Дикени 2 0
Peter Pacult 1 0
Florian Jaritz 1 0
Видра Филипп 1 0
Сваровски Тироль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зульцбахер Лукас 6 0
Тафернер Маттойс 5 0
Устюндаг Джем 2 1
Лоуренс Джеймс 3 0
Скрбо Стефан 3 0
Диарра Мамаду 2 0
Гугганиг Давид 2 0
Мюллер Валентино 2 0
Ридер Флориан 2 0
Стейскал Адам 2 0
Philipp Semlic 2 0
Хинтерзеер Лукас 1 0
Блуме Брор 1 0
Osarenren Okungbowa 1 0
Ансельм Тобиас 1 0
Джаунегг Дэвид 1 0
Quincy Butler 1 0

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сваровски Тироль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

3
4
Аустрия Клагенфурт
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сваровски Тироль
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

16
3

Упущенные победы

4
3
Аустрия Клагенфурт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сваровски Тироль
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

18
5

Упущенные победы

7
7

Голы по времени матча

Забито

8
9
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
3
38%
1
11%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
13%
1
11%
61-75
3
38%
3
33%
76-90

Пропущено

8
13
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
25%
6
46%
61-75
3
38%
3
23%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
2
50%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
25%
76-90

Пропущено

18
3
11 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
3
17%
0
0%
1-15
5
28%
0
0%
16-30
3
17%
1
33%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
1
33%
61-75
3
17%
1
33%
76-90

Забито

14
13
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 7
3
21%
1
8%
1-15
2
14%
2
15%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
4
29%
4
31%
76-90

Пропущено

26
16
14 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
4
15%
1
6%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
4
15%
3
19%
31-45
2
8%
1
6%
46-60
4
15%
7
44%
61-75
6
23%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 7:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 2:2
Альтах - Аустрия Клагенфурт 2:2 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:1 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 Гразер - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Аустрия Клагенфурт - Домжале 1:2 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 Зигендорф - Аустрия Клагенфурт 0:5 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Штурм Грац 0:2 Аустрия Клагенфурт - Рапид Вена 1:1 Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:1 Глоггниц - Аустрия Клагенфурт 0:5 Аустрия Клагенфурт - Ризеспор 1:2 Аустрия Клагенфурт - Леобен 3:2 Аустрия Клагенфурт - Копер 1:1
Сваровски Тироль
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:0 Гразер - Сваровски Тироль 2:1 Сваровски Тироль - Альтах 1:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0
Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 1:1 Вольфсбергер - Сваровски Тироль 1:3 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ингольштадт - Сваровски Тироль 1:2 Штурм Грац - Сваровски Тироль 4:2 Дойчландсбергер - Сваровски Тироль 2:4 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 0:1 Рапид Вена - Сваровски Тироль 2:0 Бавария - Сваровски Тироль 3:0 Сваровски Тироль - Гразер 0:0 Альтах - Сваровски Тироль 1:2 Имст - Сваровски Тироль 0:3 Сваровски Тироль - Лион 2:3

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
Сваровски Тироль

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
7:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
7:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Аустрия Клагенфурт
Сваровски Тироль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
4
3
3
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
7
7
4
9
1.5
3
11
1
12
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 15 10 3 2 37 - 16 33
2.
Аустрия Вена
 14 8 3 3 20 - 13 27
3.
Рапид Вена
 15 7 6 2 18 - 13 27
4.
Вольфсбергер
 15 7 2 6 29 - 22 23
5.
ЛАСК
 14 6 2 6 22 - 21 20
6.
Блау-Вайсс Линц
 15 6 2 7 18 - 20 20
7.
Ред Булл Зальцбург
 13 5 4 4 17 - 17 19
8.
Хартберг
 14 4 5 5 17 - 18 17
9.
Сваровски Тироль
 15 4 4 7 14 - 18 16
10.
Аустрия Клагенфурт
 14 4 3 7 13 - 30 15
11.
Гразер
 15 2 6 7 21 - 30 12
12.
Альтах
 15 2 4 9 13 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Вена
 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Штурм Грац
 8 6 1 1 26 - 9 19
3.
Рапид Вена
 8 6 1 1 13 - 6 19
4.
Блау-Вайсс Линц
 7 4 0 3 9 - 5 12
5.
Хартберг
 8 3 3 2 10 - 8 12
6.
Вольфсбергер
 8 3 2 3 14 - 11 11
7.
Ред Булл Зальцбург
 5 3 1 1 10 - 4 10
8.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 2 3 8 - 11 8
9.
ЛАСК
 7 2 1 4 12 - 13 7
10.
Сваровски Тироль
 7 1 4 2 3 - 4 7
11.
Гразер
 7 1 3 3 11 - 13 6
12.
Альтах
 8 1 3 4 8 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 7 4 2 1 11 - 7 14
2.
ЛАСК
 7 4 1 2 10 - 8 13
3.
Вольфсбергер
 7 4 0 3 15 - 11 12
4.
Сваровски Тироль
 8 3 0 5 11 - 14 9
5.
Ред Булл Зальцбург
 8 2 3 3 7 - 13 9
6.
Аустрия Вена
 7 2 2 3 5 - 7 8
7.
Рапид Вена
 7 1 5 1 5 - 7 8
8.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 2 4 9 - 15 8
9.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 1 4 5 - 19 7
10.
Гразер
 8 1 3 4 10 - 17 6
11.
Хартберг
 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Альтах
 7 1 1 5 5 - 11 4
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Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 11 (3)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 9 (1)
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 7
Штурм Грац Китеишвили Отар 6 (2)
Хартберг Patrik Mijic 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гразер Филипович Петар 2 3
Аустрия Вена Галвао Лукас 6
Альтах Инголич Сандро 6
Аустрия Клагенфурт Christopher Cvetko 6
Штурм Грац Газибегович Юсуф 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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