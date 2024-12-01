Тур: 15. Стадион: Альянц.
0:1
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаБолла Бендегуз
35' Желтая карточкаПашич Алем
39' Желтая карточкаБельо Дион Дрене
56' Желтая карточкаОливейра Андерсон
0:1
60' ГолRonivaldo II
62' Желтая карточкаAlexander Briedl
73' Желтая карточкаSimon Pirkl
77' Желтая карточкаБургшталлер Гвидо
88' Желтая карточкаМаранда Мануэль
90'+7
Ход матча
21'
35'
39'
60'
0:1
62'
73'
88'
45
Хедль
Никлас
23
Ауэр
Йонас
27
Бишоф
Ной
17
Пашич
Алем
60
Simon
Pirkl
20
Simon
Seidl
- Основной состав
-
45 Хедль НикласВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ауэр ЙонасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Бишоф НойНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Шауб ЛуисПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Клаусс Роберт
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Пашич АлемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
60 Simon PirklЗащитник
-
20 Simon SeidlПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Lukas TurschЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
История личных встреч
Рапид Вена
Блау-Вайсс Линц
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
11
Голов в среднем за матч
1.5
2.75
Среднее время на гол
60
32
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
7
12
Голов в среднем за матч
1.17
2
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
77
45
Бомбардиры внутри турнира
Рапид Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бельо Дион Дрене
|7 (2)
|0.47
|Бургшталлер Гвидо
|2
|0.13
|Янссон Исак
|2
|0.13
|Шауб Луис
|1
|0.07
|Ауэр Йонас
|1
|0.07
|Бишоф Ной
|1
|0.07
|Зайдль Маттиас
|1
|0.07
|Ро Яо Серж-Филипп
|1
|0.07
|Освальд Мориц
|1
|0.07
|Вурмбранд Николаус
|1
|0.07
|Ланг Кристоф
|0
|0
|Гргич Лукас
|0
|0
|Сангаре Мамаду
|0
|0
|Болла Бендегуз
|0
|0
|Бёкле Бенжамин
|0
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|9
|0.6
|Гойгингер Томас
|2
|0.13
|Simon Seidl
|2
|0.13
|Добрас Кристиан
|1
|0.07
|Simon Pirkl
|1
|0.07
|Носс Конор
|1
|0.07
|Alexander Briedl
|1
|0.07
|Оливейра Андерсон
|0
|0
|Nicolas Schmid
|0
|0
|Шмидт Александер
|0
|0
Карточки
Рапид Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сангаре Мамаду
|4
|1
|Бургшталлер Гвидо
|5
|0
|Болла Бендегуз
|4
|0
|Ауэр Йонас
|3
|0
|Бишоф Ной
|3
|0
|Бельо Дион Дрене
|3
|0
|Гргич Лукас
|2
|0
|Бёкле Бенжамин
|2
|0
|Кайгин Деннис
|2
|0
|Шауб Луис
|1
|0
|Хофманн Максимилиан
|1
|0
|Цветкович Ненад
|1
|0
|Янссон Исак
|1
|0
|Ро Яо Серж-Филипп
|1
|0
|Robert Klauss
|1
|0
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Paul Mensah
|3
|1
|Simon Pirkl
|4
|0
|Ronivaldo II
|4
|0
|Гойгингер Томас
|3
|0
|Alexander Briedl
|3
|0
|Simon Seidl
|3
|0
|Soumaila Diabate
|3
|0
|Штраусс Фабио
|1
|1
|Оливейра Андерсон
|2
|0
|Маранда Мануэль
|2
|0
|Пашич Алем
|2
|0
|Морманн Мартин
|2
|0
|Шмидт Александер
|1
|0
|Носс Конор
|1
|0
|Валльнер Сильван
|1
|0
Результаты матчей
Рапид Вена
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Блау-Вайсс Линц
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
7
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Блау-Вайсс Линц
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
5
7
Рапид Вена
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Блау-Вайсс Линц
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
6
14
Голы по времени матча
Забито
13
8
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
2
15%
3
38%
1-15
5
38%
1
13%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
13%
76-90
Пропущено
5
15
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
20%
2
13%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
2
40%
1
7%
31-45
1
20%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
4
27%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
4
44%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
11%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
18
17
12 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 10
2 Не забивали 2
2
11%
3
18%
1-15
7
39%
5
29%
29%
16-30
3
17%
3
18%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
17%
2
12%
76-90
Пропущено
12
20
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
17%
2
10%
1-15
3
25%
3
15%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
3
25%
5
25%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
1
8%
4
20%
76-90
Результаты последних матчей
Рапид Вена
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Рапид Вена - Шемрок Роверс 1:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:0 Рапид Вена - Флоридсдорфер 1:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:0
Петрокуб - Рапид Вена 0:3 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штрипфинг - Рапид Вена 2:1 Гразер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ноа Ереван 1:0 Рапид Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хорн 2:0 Альтах - Рапид Вена 0:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена - Брага 2:2 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Блау-Вайсс Линц - Гразер 1:2 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 2:1 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 2:1
Хартберг - Блау-Вайсс Линц 2:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 1:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 ВСГ Герта Велс - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Вильдон - Блау-Вайсс Линц 0:5 Штуттгартер Киккерс - Блау-Вайсс Линц 4:1 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1
Результаты матчей
Рапид Вена
Блау-Вайсс Линц
Точный счет
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:1
4 раза 57%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
1
6 раз 86%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:1
5 раз 36%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
10 раз 71%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Рапид Вена
Блау-Вайсс Линц
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
131
59
311
113
113
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|11 (3)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|9 (1)
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|7
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6 (2)
|Хартберг
|Patrik Mijic
|6 (1)
|Гразер
|Филипович Петар
|2 3
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|6
|Альтах
|Инголич Сандро
|6
|Аустрия Клагенфурт
|Christopher Cvetko
|6
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|6