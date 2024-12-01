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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
Рапид Вена
0:1
Конец матча
Блау-Вайсс Линц
0'
21' Желтая карточка
Болла Бендегуз
35' Желтая карточка
Пашич Алем
39' Желтая карточка
Бельо Дион Дрене
56' Желтая карточка
Оливейра Андерсон
0:1
60' Гол
Ronivaldo II
62' Желтая карточка
Alexander Briedl
73' Желтая карточка
Simon Pirkl
77' Желтая карточка
Бургшталлер Гвидо
88' Желтая карточка
Маранда Мануэль
90'+7
45
Хедль
Никлас
77
Болла
Бендегуз
4
Шёллер
Якоб
6
Ро
Яо
Серж-Филипп
23
Ауэр
Йонас
24
Кайгин
Деннис
8
Гргич
Лукас
28
Освальд
Мориц
18
Зайдль
Маттиас
7
Бельо
Дион
Дрене
27
Бишоф
Ной
1
Витек
Радек
17
Пашич
Алем
15
Маранда
Мануэль
16
Морманн
Мартин
18
Soumaila
Diabate
60
Simon
Pirkl
20
Simon
Seidl
19
Alexander
Briedl
28
Оливейра
Андерсон
27
Гойгингер
Томас
9
Ronivaldo
II
Рапид Вена
4-2-2-2
Блау-Вайсс Линц
3-4-2-1

История личных встреч

Рапид Вена
Блау-Вайсс Линц

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

Б
3:0
Б
1:0
Б
0:5
ТМК
2:1
К
0:4
К
1:2

Голы

Всего голов

3
11

Голов в среднем за матч

1.5
2.75

Среднее время на гол

60
32

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

7
12

Голов в среднем за матч

1.17
2

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

77
45

Бомбардиры внутри турнира

Рапид Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бельо Дион Дрене 7 (2) 0.47
Бургшталлер Гвидо 2 0.13
Янссон Исак 2 0.13
Шауб Луис 1 0.07
Ауэр Йонас 1 0.07
Бишоф Ной 1 0.07
Зайдль Маттиас 1 0.07
Ро Яо Серж-Филипп 1 0.07
Освальд Мориц 1 0.07
Вурмбранд Николаус 1 0.07
Ланг Кристоф 0 0
Гргич Лукас 0 0
Сангаре Мамаду 0 0
Болла Бендегуз 0 0
Бёкле Бенжамин 0 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 9 0.6
Гойгингер Томас 2 0.13
Simon Seidl 2 0.13
Добрас Кристиан 1 0.07
Simon Pirkl 1 0.07
Носс Конор 1 0.07
Alexander Briedl 1 0.07
Оливейра Андерсон 0 0
Nicolas Schmid 0 0
Шмидт Александер 0 0

Карточки

Рапид Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сангаре Мамаду 4 1
Бургшталлер Гвидо 5 0
Болла Бендегуз 4 0
Ауэр Йонас 3 0
Бишоф Ной 3 0
Бельо Дион Дрене 3 0
Гргич Лукас 2 0
Бёкле Бенжамин 2 0
Кайгин Деннис 2 0
Шауб Луис 1 0
Хофманн Максимилиан 1 0
Цветкович Ненад 1 0
Янссон Исак 1 0
Ро Яо Серж-Филипп 1 0
Robert Klauss 1 0
Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Paul Mensah 3 1
Simon Pirkl 4 0
Ronivaldo II 4 0
Гойгингер Томас 3 0
Alexander Briedl 3 0
Simon Seidl 3 0
Soumaila Diabate 3 0
Штраусс Фабио 1 1
Оливейра Андерсон 2 0
Маранда Мануэль 2 0
Пашич Алем 2 0
Морманн Мартин 2 0
Шмидт Александер 1 0
Носс Конор 1 0
Валльнер Сильван 1 0

Результаты матчей

Рапид Вена
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Блау-Вайсс Линц
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
7
Рапид Вена
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Блау-Вайсс Линц
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

5
7
Рапид Вена
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
Блау-Вайсс Линц
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
21% (3)
57% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

13
8
9 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
2
15%
3
38%
1-15
5
38%
1
13%
16-30
2
15%
2
25%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
13%
76-90

Пропущено

5
15
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
20%
2
13%
1-15
1
20%
1
7%
16-30
2
40%
1
7%
31-45
1
20%
4
27%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
4
44%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
11%
76-90

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

18
17
12 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 10
2 Не забивали 2
2
11%
3
18%
1-15
7
39%
5
29%
29%
16-30
3
17%
3
18%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
3
17%
2
12%
76-90

Пропущено

12
20
7 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 9
2
17%
2
10%
1-15
3
25%
3
15%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
3
25%
5
25%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
1
8%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Рапид Вена
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Рапид Вена - Шемрок Роверс 1:1 Сваровски Тироль - Рапид Вена 0:0 Рапид Вена - Флоридсдорфер 1:2 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:0
Петрокуб - Рапид Вена 0:3 Штурм Грац - Рапид Вена 1:1 Штрипфинг - Рапид Вена 2:1 Гразер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ноа Ереван 1:0 Рапид Вена - Хартберг 2:1 Рапид Вена - Хорн 2:0 Альтах - Рапид Вена 0:1 Истанбул Башакшехир - Рапид Вена 1:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Донауфельд - Рапид Вена 1:3 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Вольфсбергер - Рапид Вена 1:1 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Рапид Вена - Брага 2:2 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Блау-Вайсс Линц - Гразер 1:2 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 2:0 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 2:1 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 2:1
Хартберг - Блау-Вайсс Линц 2:1 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 0:1 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 1:1 Блау-Вайсс Линц - Штурм Грац 1:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 Аустрия Клагенфурт - Блау-Вайсс Линц 3:1 ВСГ Герта Велс - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 3:0 Гразер - Блау-Вайсс Линц 2:2 Ред Булл Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 5:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Блау-Вайсс Линц - Комо 0:1 Вильдон - Блау-Вайсс Линц 0:5 Штуттгартер Киккерс - Блау-Вайсс Линц 4:1 Ян - Блау-Вайсс Линц 0:1

Результаты матчей

Рапид Вена
Блау-Вайсс Линц

Точный счет

2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:2
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:1
4 раза 57%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
2 раза 29%
1
6 раз 86%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:1
5 раз 36%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
10 раз 71%
2
2 раза 14%
0
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Рапид Вена
Блау-Вайсс Линц

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
2
5
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
13
1
5
9
1.5
3
11
1
13
2.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 15 10 3 2 37 - 16 33
2.
Аустрия Вена
 14 8 3 3 20 - 13 27
3.
Рапид Вена
 15 7 6 2 18 - 13 27
4.
Вольфсбергер
 15 7 2 6 29 - 22 23
5.
ЛАСК
 14 6 2 6 22 - 21 20
6.
Блау-Вайсс Линц
 15 6 2 7 18 - 20 20
7.
Ред Булл Зальцбург
 13 5 4 4 17 - 17 19
8.
Хартберг
 14 4 5 5 17 - 18 17
9.
Сваровски Тироль
 15 4 4 7 14 - 18 16
10.
Аустрия Клагенфурт
 14 4 3 7 13 - 30 15
11.
Гразер
 15 2 6 7 21 - 30 12
12.
Альтах
 15 2 4 9 13 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Вена
 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Штурм Грац
 8 6 1 1 26 - 9 19
3.
Рапид Вена
 8 6 1 1 13 - 6 19
4.
Блау-Вайсс Линц
 7 4 0 3 9 - 5 12
5.
Хартберг
 8 3 3 2 10 - 8 12
6.
Вольфсбергер
 8 3 2 3 14 - 11 11
7.
Ред Булл Зальцбург
 5 3 1 1 10 - 4 10
8.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 2 3 8 - 11 8
9.
ЛАСК
 7 2 1 4 12 - 13 7
10.
Сваровски Тироль
 7 1 4 2 3 - 4 7
11.
Гразер
 7 1 3 3 11 - 13 6
12.
Альтах
 8 1 3 4 8 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 7 4 2 1 11 - 7 14
2.
ЛАСК
 7 4 1 2 10 - 8 13
3.
Вольфсбергер
 7 4 0 3 15 - 11 12
4.
Сваровски Тироль
 8 3 0 5 11 - 14 9
5.
Ред Булл Зальцбург
 8 2 3 3 7 - 13 9
6.
Аустрия Вена
 7 2 2 3 5 - 7 8
7.
Рапид Вена
 7 1 5 1 5 - 7 8
8.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 2 4 9 - 15 8
9.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 1 4 5 - 19 7
10.
Гразер
 8 1 3 4 10 - 17 6
11.
Хартберг
 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Альтах
 7 1 1 5 5 - 11 4
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Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 11 (3)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 9 (1)
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 7
Штурм Грац Китеишвили Отар 6 (2)
Хартберг Patrik Mijic 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Гразер Филипович Петар 2 3
Аустрия Вена Галвао Лукас 6
Альтах Инголич Сандро 6
Аустрия Клагенфурт Christopher Cvetko 6
Штурм Грац Газибегович Юсуф 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 57'
      Гойгингер Томас уходит с поля. Носс Конор выходит вместо него
    • 56'
      Anderson получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Бельо Дион Дрене получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Пашич Алем получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Болла Бендегуз получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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