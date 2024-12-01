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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 30000 Главный судья: Зиберт Даниэль
Майнц
2:0
Второй тайм: 47'
Хоффенхайм
0'
1:0
4' Гол
Буркардт Джонатан
16' Желтая карточка
Мвене Филлипп
2:0
24' Гол
Буркардт Джонатан
28' Желтая карточка
Крамарич Андрей
32' Желтая карточка
Кадержабек Павел

Ход матча

4'
Буркардт Джонатан
(Чхэ-Сон Ли II)
1:0
16'
Мвене Филлипп
 
24'
Буркардт Джонатан
(Каси Антони)
2:0
28'
 
Крамарич Андрей
32'
 
Кадержабек Павел
46'
 
Жендрей Валентен
Кадержабек Павел

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 1
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 35 Количество передач 20
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 118
Майнц 62.7% (74)
X 25.4% (30)
Хоффенхайм 11.9% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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27
Центнер
Робин
21
Да
Коста
Данни
16
Бель
Штефан
31
Кор
Доминик
19
Каси
Антони
2
Мвене
Филлипп
6
Сано
Каису
18
Амири
Надим
8
Небель
Пауль
7
Чхэ-Сон
Ли
II
29
Буркардт
Джонатан
1
Бауманн
Оливер
3
Кадержабек
Павел
25
Акпогума
Кевин
34
Нсоки
Стэнли
22
Прасс
Александр
16
Стах
Антон
7
Бишоф
Том
23
Гложек
Адам
27
Крамарич
Андрей
29
Бруун-Ларсен
Якоб
26
Табакович
Харис
Майнц
3-4-2-1
Хоффенхайм
4-2-3-1

История личных встреч

Майнц
Хоффенхайм

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 13 побед

34 матча

41.2%
29.4%
29.4%
14 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

29.4%
52.9%
17.7%
10 побед 18 ничьих 6 побед

Второй тайм

32.4%
29.4%
38.2%
11 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

Б
4:1
Б
1:1
Б
1:0
ТМК
2:2
Б
4:1
Б
2:0
Б
0:2
Б
1:2
Б
1:1
ТМК
2:1
ТМС
2:1
Б
0:1
Б
1:5
Б
4:2
Б
1:1
Б
4:2
Б
2:3
Б
4:0
Б
4:4
Б
3:2
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
2:4
Б
2:2
Б
0:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
0:4
Б
1:2
Б
4:2
Б
0:1
Б
2:1
Б2
1:1

Голы

Всего голов

33
28

Голов в среднем за матч

2.06
1.56

Среднее время на гол

43
57

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.72
1.44

Среднее время на гол

52
62

Всего голов

64
51

Голов в среднем за матч

1.88
1.5

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

47
60

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 9 (1) 0.75
Амири Надим 3 (1) 0.25
Чхэ-Сон Ли II 3 0.25
Зиб Арминдо 2 0.17
Небель Пауль 1 0.08
Ляйч Максим 1 0.08
Мвене Филлипп 0 0
Каси Антони 0 0
Да Коста Данни 0 0
Видмер Сильван 0 0
Ханче-Ольсен Андреас 0 0
Хон Хён-Сок 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 5 (1) 0.42
Бюльтер Мариус 4 0.33
Гложек Адам 3 0.25
Бруун-Ларсен Якоб 1 0.08
Бериша Мергим 1 0.08
Бишоф Том 1 0.08
Табакович Харис 1 0.08
Жендрей Валентен 1 0.08
Стах Антон 0 0
Прасс Александр 0 0
Тохумджу Умут 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 6 0
Амири Надим 2 1
Ханче-Ольсен Андреас 2 1
Видмер Сильван 3 0
Мвене Филлипп 2 0
Каси Антони 2 0
Бо Энриксен 2 0
Небель Пауль 2 0
Йенц Мориц 2 0
Бель Штефан 1 0
Центнер Робин 1 0
Чхэ-Сон Ли II 1 0
Зиб Арминдо 1 0
Рисс Лассе 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кадержабек Павел 4 0
Крамарич Андрей 3 0
Акпогума Кевин 3 0
Пеллегрино Матараццо 3 0
Бюльтер Мариус 2 0
Стах Антон 2 0
Бишоф Том 2 0
Тохумджу Умут 2 0
Дрекслер Тим 2 0
Нсоки Стэнли 0 1
Гриллич Флориан 1 0
Бериша Мергим 1 0
Гложек Адам 1 0
Прасс Александр 1 0
Артур Шавес 1 0
Моэрстедт Макс 1 0
Florian Micheler 1 0

Результаты матчей

Майнц
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Хоффенхайм
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Майнц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Хоффенхайм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
10

Упущенные победы

12
11
Майнц
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Хоффенхайм
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

1
10

Упущенные победы

14
14

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
33%
31-45
2
40%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 3
2
20%
2
33%
1-15
1
10%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
2
20%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Забито

12
15
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
4
33%
5
33%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
1
8%
4
27%
76-90

Пропущено

5
15
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
2
40%
1
7%
1-15
1
20%
6
40%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
20%
3
20%
76-90

Забито

17
18
10 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
4
24%
5
28%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
4
24%
3
17%
31-45
4
24%
2
11%
46-60
2
12%
3
17%
61-75
1
6%
4
22%
76-90

Пропущено

15
21
8 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
4
27%
3
14%
1-15
2
13%
7
33%
16-30
2
13%
2
10%
31-45
3
20%
2
10%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
2
13%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хольштайн Киль - Майнц 0:3 Майнц - Боруссия Д 3:1 Фрайбург - Майнц 0:0 Майнц - Бавария 0:4
Майнц - Боруссия М 1:1 Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Майнц - Rheinhessen-Auswahl 4:0 Санкт-Паули - Майнц 0:3 Майнц - Хайденхайм 0:2 Аугсбург - Майнц 2:3 Майнц - Вердер 1:2 Майнц - Дармштадт 0:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Майнц - Унион Берлин 1:1 Веен Висбаден - Майнц 1:3 Майнц - Монпелье 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Айнтрахт Трир - Майнц 3:0 Майнц - Базара Майнц 8:0 Майнц - Басара Майнц 8:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брага - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 4:3 Аугсбург - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Лион 2:2
Хоффенхайм - Санкт-Паули 0:2 Хоффенхайм - Нюрнберг 2:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 0:0 Порту - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2

Результаты матчей

Майнц
Хоффенхайм

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

3
5 раз 45%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Майнц
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
4
2
1
5
2.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
4
1
1.5
4
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
5
6
1.5
4
7
5
6
2.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 12 9 3 0 37 - 8 30
2.
Айнтрахт Фр
 Заявка 11 7 2 2 27 - 16 23
3.
Байер Л
 Заявка 12 6 5 1 28 - 19 23
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 6 3 3 19 - 14 21
5.
Фрайбург
 Заявка 12 6 2 4 16 - 16 20
6.
Боруссия Д
 Заявка 12 6 2 4 23 - 19 20
7.
Майнц
 2:0 Заявка 12 5 4 3 20 - 14 19
8.
Вольфсбург
 Заявка 12 5 3 4 25 - 19 18
9.
Боруссия М
 Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
10.
Штутгарт
 Заявка 12 4 5 3 23 - 21 17
11.
Унион Берлин
 Заявка 12 4 4 4 10 - 11 16
12.
Вердер
 Заявка 12 4 4 4 19 - 24 16
13.
Аугсбург
 Заявка 12 4 3 5 14 - 23 15
14.
Хоффенхайм
 0:2 Заявка 12 3 3 6 17 - 24 12
15.
Санкт-Паули
 Заявка 12 3 2 7 10 - 15 11
16.
Хайденхайм
 Заявка 11 3 1 7 15 - 20 10
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 12 1 2 9 13 - 31 5
18.
Бохум
 Заявка 12 0 2 10 10 - 33 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 7 6 1 0 19 - 7 19
2.
Аугсбург
 Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
3.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 4 1 0 16 - 6 13
5.
Фрайбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Боруссия М
 Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
7.
Штутгарт
 Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
8.
Байер Л
 Заявка 6 3 2 1 15 - 11 11
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
10.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
11.
Хоффенхайм
 0:2 Заявка 6 3 0 3 14 - 16 9
12.
Майнц
 2:0 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
13.
Вердер
 Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
14.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
15.
Санкт-Паули
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 5 1 1 3 5 - 7 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 1 0 5 4 - 17 3
18.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 24 - 7 17
2.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
3.
Байер Л
 Заявка 6 3 3 0 13 - 8 12
4.
Майнц
 2:0 Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
5.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Айнтрахт Фр
 Заявка 6 3 1 2 11 - 10 10
7.
Вердер
 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
8.
Фрайбург
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 6 2 0 4 7 - 8 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 0 4 10 - 13 6
11.
Штутгарт
 Заявка 6 1 3 2 8 - 12 6
12.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
13.
Боруссия М
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
14.
Хоффенхайм
 0:2 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 14 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Бохум
 Заявка 7 0 0 7 6 - 20 0
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 14 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 11 (7)
Майнц Буркардт Джонатан 9
Боруссия М Кляйндинст Тим 8 (3)
Штутгарт Демирович Эрмедин 7
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Штутгарт Шабо Юлиан 1 4
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Весь список
  • 46'
    Майнц контролирует мяч.
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Команда Майнц играла лучше в этом тайме.
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Контроль мяча: Майнц: 53%, Хоффенхайм: 47%.
  • 46'
    Судья сигнализирует, что Буркардт Джонатан из команды Майнц поставил подножку. Пострадал Бишоф Том
  • 46'
    Да Коста Данни ослабляет давление, выбив мяч.
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
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    Прогнозы 118
    Майнц 62.7% (74)
    X 25.4% (30)
    Хоффенхайм 11.9% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Майнц
    Ничья
    Хоффенхайм
    3.80
    3.70
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    3.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Майнц 2:0 Хоффенхайм

    Исход игры
    Майнц
    62.7% (74)
    Ничья
    25.4% (30)
    Хоффенхайм
    11.9% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.28% (71)
    Меньше
    37.72% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    80.7% (92)
    Нет
    19.3% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Майнц
    40.7% (48)
    1:1 Ничья
    17.8% (21)
    1:0 Майнц
    12.7% (15)
    1:2 Хоффенхайм
    7.6% (9)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    3:1 Майнц
    4.2% (5)
    2:0 Майнц
    1.7% (2)
    3:2 Майнц
    1.7% (2)
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