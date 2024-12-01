Тур: 12. Стадион: МЕВА Арена. Зрители: 30400 Главный судья: Зиберт Даниэль
2:0
Конец матча
0'
1:0
4' ГолБуркардт Джонатан
16' Желтая карточкаМвене Филлипп
2:0
24' ГолБуркардт Джонатан
28' Желтая карточкаКрамарич Андрей
32' Желтая карточкаКадержабек Павел
47' Желтая карточкаСтах Антон
90'+4
Ход матча
4'
16'
24'
2:0
28'
32'
47'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
4 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 2
-
8 Угловые 3
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
466 Количество передач 447
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
16
Бель
Штефан
31
Кор
Доминик
19
Каси
Антони
18
Амири
Надим
34
Нсоки
Стэнли
16
Стах
Антон
23
Гложек
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Бель ШтефанЗащитник
-
31 Кор ДоминикЗащитник
-
19 Каси АнтониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Амири НадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Хон Хён-СокПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Зиб АрминдоНападающий
-
Главный тренер: Бо Энриксен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
34 Нсоки СтэнлиЗащитник
- Защитник
-
16 Стах АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Гложек АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
37 Филипп ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Майнц
Хоффенхайм
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 13 побед
34 матча
41.2%
29.4%
29.4%
14 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
29.4%
52.9%
17.7%
10 побед 18 ничьих 6 побед
Второй тайм
32.4%
29.4%
38.2%
11 побед 10 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
28
Голов в среднем за матч
2.06
1.56
Среднее время на гол
43
57
Всего голов
31
23
Голов в среднем за матч
1.72
1.44
Среднее время на гол
52
62
Всего голов
64
51
Голов в среднем за матч
1.88
1.5
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
47
60
Бомбардиры внутри турнира
Майнц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буркардт Джонатан
|9 (1)
|0.75
|Амири Надим
|3 (1)
|0.25
|Чхэ-Сон Ли II
|3
|0.25
|Зиб Арминдо
|2
|0.17
|Небель Пауль
|1
|0.08
|Ляйч Максим
|1
|0.08
|Мвене Филлипп
|0
|0
|Каси Антони
|0
|0
|Да Коста Данни
|0
|0
|Видмер Сильван
|0
|0
|Ханче-Ольсен Андреас
|0
|0
|Хон Хён-Сок
|0
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамарич Андрей
|5 (1)
|0.42
|Бюльтер Мариус
|4
|0.33
|Гложек Адам
|3
|0.25
|Бруун-Ларсен Якоб
|1
|0.08
|Бериша Мергим
|1
|0.08
|Бишоф Том
|1
|0.08
|Табакович Харис
|1
|0.08
|Жендрей Валентен
|1
|0.08
|Стах Антон
|0
|0
|Прасс Александр
|0
|0
|Тохумджу Умут
|0
|0
Карточки
Майнц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кор Доминик
|6
|0
|Амири Надим
|2
|1
|Ханче-Ольсен Андреас
|2
|1
|Видмер Сильван
|3
|0
|Мвене Филлипп
|2
|0
|Каси Антони
|2
|0
|Бо Энриксен
|2
|0
|Небель Пауль
|2
|0
|Йенц Мориц
|2
|0
|Бель Штефан
|1
|0
|Центнер Робин
|1
|0
|Чхэ-Сон Ли II
|1
|0
|Зиб Арминдо
|1
|0
|Рисс Лассе
|1
|0
Хоффенхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кадержабек Павел
|4
|0
|Крамарич Андрей
|3
|0
|Акпогума Кевин
|3
|0
|Стах Антон
|3
|0
|Пеллегрино Матараццо
|3
|0
|Бюльтер Мариус
|2
|0
|Бишоф Том
|2
|0
|Тохумджу Умут
|2
|0
|Дрекслер Тим
|2
|0
|Нсоки Стэнли
|0
|1
|Гриллич Флориан
|1
|0
|Бериша Мергим
|1
|0
|Гложек Адам
|1
|0
|Прасс Александр
|1
|0
|Артур Шавес
|1
|0
|Моэрстедт Макс
|1
|0
|Florian Micheler
|1
|0
Результаты матчей
Майнц
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Хоффенхайм
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
3
Майнц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Хоффенхайм
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
10
Упущенные победы
12
11
Майнц
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Хоффенхайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
10
Упущенные победы
14
14
Голы по времени матча
Забито
7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
20%
3
38%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
13%
76-90
Забито
12
15
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
4
33%
5
33%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
1
8%
4
27%
76-90
Пропущено
5
15
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
2
40%
1
7%
1-15
1
20%
6
40%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
20%
3
20%
76-90
Забито
19
18
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
5
26%
5
28%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
4
21%
3
17%
31-45
4
21%
2
11%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
1
5%
4
22%
76-90
Пропущено
15
23
8 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
4
27%
4
17%
1-15
2
13%
8
35%
16-30
2
13%
2
9%
31-45
3
20%
2
9%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
2
13%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Майнц
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хольштайн Киль - Майнц 0:3 Майнц - Боруссия Д 3:1 Фрайбург - Майнц 0:0 Майнц - Бавария 0:4
Майнц - Боруссия М 1:1 Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Майнц - Rheinhessen-Auswahl 4:0 Санкт-Паули - Майнц 0:3 Майнц - Хайденхайм 0:2 Аугсбург - Майнц 2:3 Майнц - Вердер 1:2 Майнц - Дармштадт 0:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Майнц - Унион Берлин 1:1 Веен Висбаден - Майнц 1:3 Майнц - Монпелье 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Айнтрахт Трир - Майнц 3:0 Майнц - Базара Майнц 8:0 Майнц - Басара Майнц 8:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брага - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 4:3 Аугсбург - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Лион 2:2
Хоффенхайм - Санкт-Паули 0:2 Хоффенхайм - Нюрнберг 2:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 0:0 Порту - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2
Результаты матчей
Майнц
Хоффенхайм
Точный счет
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Майнц
Хоффенхайм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
25
42
16
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
41
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
84
66
48
57
48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|37 - 8
|30
|2.
|1:0 Заявка
|12
|8
|2
|2
|28 - 16
|26
|3.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|28 - 19
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 16
|20
|6.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 19
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 19
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|23 - 21
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 11
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 24
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 23
|15
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 24
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 15
|11
|16.
|0:1 Заявка
|12
|3
|1
|8
|15 - 21
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|13 - 31
|5
|18.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|10 - 33
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|4.
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 6
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 11
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 16
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|16.
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 8
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|24 - 7
|17
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|3.
|1:0 Заявка
|7
|4
|1
|2
|12 - 10
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 8
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 8
|6
|10.
|0:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 13
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|14.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 14
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|6 - 20
|0
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|Бавария
|Кейн Гарри
|14 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|12 (7)
|Майнц
|Буркардт Джонатан
|9
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|8 (3)
|Штутгарт
|Демирович Эрмедин
|7
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Штутгарт
|Шабо Юлиан
|1 4
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|5
|Аугсбург
|Реджбекай Элвис
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Майнц 2:0 Хоффенхайм
Исход игры
Майнц
62.7% (74)
Ничья
25.4% (30)
Хоффенхайм
11.9% (14)
Тотал 2.5
Больше
62.28% (71)
Меньше
37.72% (43)
Обе команды забьют
Да
80.7% (92)
Нет
19.3% (22)
Популярный счёт
2:1 Майнц
40.7% (48)
1:1 Ничья
17.8% (21)
1:0 Майнц
12.7% (15)
1:2 Хоффенхайм
7.6% (9)
2:2 Ничья
4.2% (5)
3:1 Майнц
4.2% (5)
2:0 Майнц
1.7% (2)
3:2 Майнц
1.7% (2)
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