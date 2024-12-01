Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Майнц играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

44' Мвене Филлипп создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Бишоф Том выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Удар от ворот произведет Майнц

43' Удар от ворот произведет Майнц

42' Игрок из команды Хоффенхайм делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

40' Крамарич Андрей создает голевую возможность для своего партнера по команде.

40' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

40' Хорошую попытку сделал Мвене Филлипп . Удар в створ, но вратарь начеку

39' Каси Антони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

37' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Игрок из команды Майнц делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

34' О, нет. Из многообещающей позиции Буркардт Джонатан из команды Майнц наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

34' Амири Надим из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

33' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

33' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Кадержабек Павел получает желтую карточку за толчок соперника.

32' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

32' Стах Антон пробует нанести удар издали, но Робин Центнер держит все под контролем

31' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Игра в одни ворота сейчас. Майнц доминирует и владеет мячом

30' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

30' Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Буркардт Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

26' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

24' Отличная индивидуальная работа от Буркардт Джонатан , гол забит с изяществом.

24' Г О О О О Л - Буркардт Джонатан из команды Майнц правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

24' Каси Антони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Удар от ворот произведет Майнц

19' Центнер Робин взял и забрал мяч на выходе

19' Бауманн Оливер взял и забрал мяч на выходе

19' Акпогума Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Удар от ворот произведет Майнц

18' Оооо... вот это был удар! Бруун-Ларсен Якоб должен был забить с этой позиции.

18' Бруун-Ларсен Якоб оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Табакович Харис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

18' Да Коста Данни не смог попасть в створ ударом издали

18' Амири Надим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Мвене Филлипп совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

14' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Удар от ворот произведет Хоффенхайм

11' Матч возобновлен

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Майнц совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Амири Надим навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

7' Сано Каису нанес удар головой, но Оливер Бауманн спокойно отбил мяч.

6' Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Сегодняшная посещаемость составляет 30400 болельщиков

4' Г О О О О Л - Буркардт Джонатан забивает с правой ноги!

4' Амири Надим навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Оооо... вот это был удар! Кор Доминик должен был забить с этой позиции.

4' Хорошую попытку сделал Кор Доминик . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Буркардт Джонатан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Хоффенхайм начинает с центра поля