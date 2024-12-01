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  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 30400 Главный судья: Зиберт Даниэль
Майнц
2:0
Конец матча
Хоффенхайм
0'
1:0
4' Гол
Буркардт Джонатан
16' Желтая карточка
Мвене Филлипп
2:0
24' Гол
Буркардт Джонатан
28' Желтая карточка
Крамарич Андрей
32' Желтая карточка
Кадержабек Павел
47' Желтая карточка
Стах Антон
90'+4

Ход матча

4'
Буркардт Джонатан
(Чхэ-Сон Ли II)
1:0
16'
Мвене Филлипп
 
24'
Буркардт Джонатан
(Каси Антони)
2:0
28'
 
Крамарич Андрей
32'
 
Кадержабек Павел
46'
 
Жендрей Валентен
Кадержабек Павел
47'
 
Стах Антон
68'
 
Журасек Давид
Крамарич Андрей
68'
 
Моэрстедт Макс
Табакович Харис
73'
Видмер Сильван
Каси Антони
 
79'
 
Бериша Мергим
Бруун-Ларсен Якоб
79'
 
Гайгер Деннис
Прасс Александр
87'
Хон Хён-Сок
Небель Пауль
 
90'
Зиб Арминдо
Буркардт Джонатан
 
90'
Верачниг Николас
Мвене Филлипп
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 3
  • 0 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 466 Количество передач 447
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 118
Майнц 62.7% (74)
X 25.4% (30)
Хоффенхайм 11.9% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
27
Центнер
Робин
21
Да
Коста
Данни
16
Бель
Штефан
31
Кор
Доминик
19
Каси
Антони
2
Мвене
Филлипп
6
Сано
Каису
18
Амири
Надим
8
Небель
Пауль
7
Чхэ-Сон
Ли
II
29
Буркардт
Джонатан
1
Бауманн
Оливер
3
Кадержабек
Павел
25
Акпогума
Кевин
34
Нсоки
Стэнли
22
Прасс
Александр
16
Стах
Антон
7
Бишоф
Том
23
Гложек
Адам
27
Крамарич
Андрей
29
Бруун-Ларсен
Якоб
26
Табакович
Харис
Майнц
3-4-2-1
Хоффенхайм
4-2-3-1

История личных встреч

Майнц
Хоффенхайм

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.6%
31.6%
15.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 13 побед

34 матча

41.2%
29.4%
29.4%
14 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

29.4%
52.9%
17.7%
10 побед 18 ничьих 6 побед

Второй тайм

32.4%
29.4%
38.2%
11 побед 10 ничьих 13 побед

История матчей

Б
4:1
Б
1:1
Б
1:0
ТМК
2:2
Б
4:1
Б
2:0
Б
0:2
Б
1:2
Б
1:1
ТМК
2:1
ТМС
2:1
Б
0:1
Б
1:5
Б
4:2
Б
1:1
Б
4:2
Б
2:3
Б
4:0
Б
4:4
Б
3:2
Б
3:1
Б
2:0
Б
0:0
Б
2:4
Б
2:2
Б
0:0
Б
3:0
Б
1:1
Б
0:4
Б
1:2
Б
4:2
Б
0:1
Б
2:1
Б2
1:1

Голы

Всего голов

33
28

Голов в среднем за матч

2.06
1.56

Среднее время на гол

43
57

Всего голов

31
23

Голов в среднем за матч

1.72
1.44

Среднее время на гол

52
62

Всего голов

64
51

Голов в среднем за матч

1.88
1.5

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
29
Больше 85%
Меньше 15%
5
21
Больше 62%
Меньше 38%
13
15
Больше 44%
Меньше 56%
19
10
Больше 29%
Меньше 71%
24
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

47
60

Бомбардиры внутри турнира

Майнц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буркардт Джонатан 9 (1) 0.75
Амири Надим 3 (1) 0.25
Чхэ-Сон Ли II 3 0.25
Зиб Арминдо 2 0.17
Небель Пауль 1 0.08
Ляйч Максим 1 0.08
Мвене Филлипп 0 0
Каси Антони 0 0
Да Коста Данни 0 0
Видмер Сильван 0 0
Ханче-Ольсен Андреас 0 0
Хон Хён-Сок 0 0
Хоффенхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамарич Андрей 5 (1) 0.42
Бюльтер Мариус 4 0.33
Гложек Адам 3 0.25
Бруун-Ларсен Якоб 1 0.08
Бериша Мергим 1 0.08
Бишоф Том 1 0.08
Табакович Харис 1 0.08
Жендрей Валентен 1 0.08
Стах Антон 0 0
Прасс Александр 0 0
Тохумджу Умут 0 0

Карточки

Майнц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кор Доминик 6 0
Амири Надим 2 1
Ханче-Ольсен Андреас 2 1
Видмер Сильван 3 0
Мвене Филлипп 2 0
Каси Антони 2 0
Бо Энриксен 2 0
Небель Пауль 2 0
Йенц Мориц 2 0
Бель Штефан 1 0
Центнер Робин 1 0
Чхэ-Сон Ли II 1 0
Зиб Арминдо 1 0
Рисс Лассе 1 0
Хоффенхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кадержабек Павел 4 0
Крамарич Андрей 3 0
Акпогума Кевин 3 0
Стах Антон 3 0
Пеллегрино Матараццо 3 0
Бюльтер Мариус 2 0
Бишоф Том 2 0
Тохумджу Умут 2 0
Дрекслер Тим 2 0
Нсоки Стэнли 0 1
Гриллич Флориан 1 0
Бериша Мергим 1 0
Гложек Адам 1 0
Прасс Александр 1 0
Артур Шавес 1 0
Моэрстедт Макс 1 0
Florian Micheler 1 0

Результаты матчей

Майнц
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Хоффенхайм
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
3
Майнц
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Хоффенхайм
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
10

Упущенные победы

12
11
Майнц
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Хоффенхайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
10

Упущенные победы

14
14

Голы по времени матча

Забито

7
3
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
2
29%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
2
20%
3
38%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Забито

12
15
7 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
4
33%
5
33%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
2
17%
2
13%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
1
8%
4
27%
76-90

Пропущено

5
15
3 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 6
2
40%
1
7%
1-15
1
20%
6
40%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
1
20%
3
20%
76-90

Забито

19
18
12 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
5
26%
5
28%
1-15
3
16%
1
6%
16-30
4
21%
3
17%
31-45
4
21%
2
11%
46-60
2
11%
3
17%
61-75
1
5%
4
22%
76-90

Пропущено

15
23
8 В 1-м тайме 14
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 10
4
27%
4
17%
1-15
2
13%
8
35%
16-30
2
13%
2
9%
31-45
3
20%
2
9%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
2
13%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Майнц
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Хольштайн Киль - Майнц 0:3 Майнц - Боруссия Д 3:1 Фрайбург - Майнц 0:0 Майнц - Бавария 0:4
Майнц - Боруссия М 1:1 Майнц - РБ Лейпциг 0:2 Майнц - Rheinhessen-Auswahl 4:0 Санкт-Паули - Майнц 0:3 Майнц - Хайденхайм 0:2 Аугсбург - Майнц 2:3 Майнц - Вердер 1:2 Майнц - Дармштадт 0:1 Штутгарт - Майнц 3:3 Майнц - Унион Берлин 1:1 Веен Висбаден - Майнц 1:3 Майнц - Монпелье 3:1 Майнц - Пройссен Мюнстер 3:1 Айнтрахт Трир - Майнц 3:0 Майнц - Базара Майнц 8:0 Майнц - Басара Майнц 8:0
Хоффенхайм
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Брага - Хоффенхайм 3:0 Хоффенхайм - РБ Лейпциг 4:3 Аугсбург - Хоффенхайм 0:0 Хоффенхайм - Лион 2:2
Хоффенхайм - Санкт-Паули 0:2 Хоффенхайм - Нюрнберг 2:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 0:0 Порту - Хоффенхайм 2:0 Хоффенхайм - Бохум 3:1 Штутгарт - Хоффенхайм 1:1 Хоффенхайм - Динамо Киев 2:0 Хоффенхайм - Вердер 3:4 Мидтьюлланн - Хоффенхайм 1:1 Унион Берлин - Хоффенхайм 2:1 Хоффенхайм - Байер Л 1:4 Хоффенхайм - Цюрих 3:1 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Хоффенхайм - Хольштайн Киль 3:2 Вюрцбург Киккерс - Хоффенхайм 2:2 Хоффенхайм - Фулхэм 0:2

Результаты матчей

Майнц
Хоффенхайм

Точный счет

0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Майнц
Хоффенхайм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
4
2
1
6
2.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3
4
1
1.5
4
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
8
4
6
6
1.5
4
8
5
7
2.5
4
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 12 9 3 0 37 - 8 30
2.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 12 8 2 2 28 - 16 26
3.
Байер Л
 Заявка 12 6 5 1 28 - 19 23
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 6 3 3 19 - 14 21
5.
Фрайбург
 Заявка 12 6 2 4 16 - 16 20
6.
Боруссия Д
 Заявка 12 6 2 4 23 - 19 20
7.
Майнц
 Заявка 12 5 4 3 20 - 14 19
8.
Вольфсбург
 Заявка 12 5 3 4 25 - 19 18
9.
Боруссия М
 Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
10.
Штутгарт
 Заявка 12 4 5 3 23 - 21 17
11.
Унион Берлин
 Заявка 12 4 4 4 10 - 11 16
12.
Вердер
 Заявка 12 4 4 4 19 - 24 16
13.
Аугсбург
 Заявка 12 4 3 5 14 - 23 15
14.
Хоффенхайм
 Заявка 12 3 3 6 17 - 24 12
15.
Санкт-Паули
 Заявка 12 3 2 7 10 - 15 11
16.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 12 3 1 8 15 - 21 10
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 12 1 2 9 13 - 31 5
18.
Бохум
 Заявка 12 0 2 10 10 - 33 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 7 6 1 0 19 - 7 19
2.
Аугсбург
 Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
3.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
4.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 5 4 1 0 16 - 6 13
5.
Фрайбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Боруссия М
 Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
7.
Штутгарт
 Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
8.
Байер Л
 Заявка 6 3 2 1 15 - 11 11
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
10.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
11.
Хоффенхайм
 Заявка 6 3 0 3 14 - 16 9
12.
Майнц
 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
13.
Вердер
 Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
14.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
15.
Санкт-Паули
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 6 1 1 4 5 - 8 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 1 0 5 4 - 17 3
18.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 24 - 7 17
2.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
3.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 7 4 1 2 12 - 10 13
4.
Байер Л
 Заявка 6 3 3 0 13 - 8 12
5.
Майнц
 Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
7.
Вердер
 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
8.
Фрайбург
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 6 2 0 4 7 - 8 6
10.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 6 2 0 4 10 - 13 6
11.
Штутгарт
 Заявка 6 1 3 2 8 - 12 6
12.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
13.
Боруссия М
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 14 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Бохум
 Заявка 7 0 0 7 6 - 20 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 14 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 12 (7)
Майнц Буркардт Джонатан 9
Боруссия М Кляйндинст Тим 8 (3)
Штутгарт Демирович Эрмедин 7
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Штутгарт Шабо Юлиан 1 4
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Майнц заслуженно побеждает в отличном матче
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Майнц: 51%, Хоффенхайм: 49%.
  • 94'
    Хоффенхайм совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Майнц совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 94'
    Хоффенхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Журасек Давид ослабляет давление, выбив мяч.
  • 93'
    Удар от ворот произведет Хоффенхайм
  • 93'
    Бель Штефан из команды Майнц своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 93'
    Зиб Арминдо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 93'
    Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 93'
    Оооо... вот это был удар! Зиб Арминдо должен был забить с этой позиции.
  • 93'
    Хорошую попытку сделал Зиб Арминдо. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 93'
    Амири Надим создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 93'
    Майнц идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MEWA Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Майнц 62.7% (74)
    X 25.4% (30)
    Хоффенхайм 11.9% (14)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Майнц 2:0 Хоффенхайм онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Майнц 2:0 Хоффенхайм

    Исход игры
    Майнц
    62.7% (74)
    Ничья
    25.4% (30)
    Хоффенхайм
    11.9% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.28% (71)
    Меньше
    37.72% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    80.7% (92)
    Нет
    19.3% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Майнц
    40.7% (48)
    1:1 Ничья
    17.8% (21)
    1:0 Майнц
    12.7% (15)
    1:2 Хоффенхайм
    7.6% (9)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    3:1 Майнц
    4.2% (5)
    2:0 Майнц
    1.7% (2)
    3:2 Майнц
    1.7% (2)
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