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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
АХ Лёвен
0:0
Первый тайм: 35'
Андерлехт
0'
Лучшие коэффициенты
АХ Лёвен
Ничья
Андерлехт
3.30
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Все Коэффициенты
1
Лейсен
Тобе
4
Верстрате
Биргер
58
Hasan
Kurucay
14
Рикка
Федерико
77
Влитинк
Тибо
30
Акимото
Такахиро
8
Шрейверс
Сьебе
20
Мендиль
Хамза
10
Мазиз
Юссеф
23
Митрович
Стефан
19
Иквуемеси
Чуквубуикем
26
Коосеманс
Колин
25
Фоке
Томас
4
Шимич
Ян-Карло
13
Йоргенсен
Матиас
Занка
5
Н'Диайе
Мусса
17
Леони
Тео
23
Ритс
Матс
36
Дрейер
Андерс
29
Струйкенс
Марио
7
Амузу
Френсис
12
Дольберг
Каспер
АХ Лёвен
3-4-2-1
Андерлехт
4-2-3-1

История личных встреч

АХ Лёвен
Андерлехт

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

17 матчей

11.8%
41.2%
47%
2 победы 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
1:1
ПДА
5:1
ПДА
0:2
ПДА
2:2
ПДА
0:0
ПДА
2:2
ПДА
1:0
ПДА
2:2
К
1:0
ТМК
1:4
ЛП
3:2
ЛП
0:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:1

Голы

Всего голов

5
12

Голов в среднем за матч

0.63
1.33

Среднее время на гол

144
67

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

2.33
1.25

Среднее время на гол

38
72

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

1.53
1.29

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

58
69

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мазиз Юссеф 3 0.19
Н'Дри Конан 2 0.13
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0.13
Ezechiel Banzuzi 1 0.06
Митрович Стефан 1 0.06
Мертенс Матье 1 0.06
Баликвиша Вильям 1 0.06
Шрейверс Сьебе 1 (1) 0.06
Влитинк Тибо 1 0.06
Оминами Такума 1 0.06
Торстейнссон Йон 1 0.06
Верстрате Биргер 0 0
Плетинкс Эвауд 0 0
Manuel Osifo 0 0
Андерлехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дольберг Каспер 10 (3) 0.63
Струйкенс Марио 3 0.19
Амузу Френсис 2 0.13
Эдози Самуэль 2 0.13
Леони Тео 2 0.13
Васкес Луис 2 0.13
Шимич Ян-Карло 2 0.13
Дрейер Андерс 1 0.06
Ритс Матс 1 0.06
Аугустинссон Людвиг 1 0.06
Ашимеру Маджид 1 0.06
Версхарен Яри 0 0
Йоргенсен Матиас Занка 0 0
Фоке Томас 0 0
Ангуло Нильсон 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верстрате Биргер 5 0
Ezechiel Banzuzi 5 0
Рикка Федерико 3 1
Хиль Оскар II 2 1
Баликвиша Вильям 3 0
Акимото Такахиро 3 0
Шрейверс Сьебе 2 0
Hasan Kurucay 2 0
Мазиз Юссеф 2 0
Мертенс Матье 1 0
Оминами Такума 1 0
Мендиль Хамза 1 0
Н'Дри Конан 1 0
Андерлехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шимич Ян-Карло 5 0
Сарделла Киллиан 4 0
Н'Диайе Мусса 3 0
Йоргенсен Матиас Занка 2 0
Ашимеру Маджид 2 0
Леони Тео 2 0
Ритс Матс 1 0
Дендонкер Леандер 1 0
Дольберг Каспер 1 0
Амузу Френсис 1 0
Версхарен Яри 1 0
Эдози Самуэль 1 0
Васкес Луис 1 0
Струйкенс Марио 1 0
Ангуло Нильсон 1 0
Дегреф Тристан 1 0

Результаты матчей

АХ Лёвен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Андерлехт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

5
3
АХ Лёвен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Андерлехт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

5
15
АХ Лёвен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Андерлехт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

10
18

Голы по времени матча

Забито

10
12
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
4
40%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
30%
3
25%
61-75
1
10%
4
33%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
15
6 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
1
14%
2
13%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
3
43%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
6
40%
76-90

Пропущено

12
7
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
3
43%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
2
29%
76-90

Забито

17
27
12 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
2
12%
2
7%
1-15
3
18%
4
15%
16-30
7
41%
6
22%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
4
24%
3
11%
61-75
1
6%
10
37%
76-90

Пропущено

17
15
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
3
18%
1
7%
1-15
2
12%
3
20%
16-30
4
24%
4
27%
31-45
3
18%
3
20%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
4
24%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Дендер - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 2:0
Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 0:2 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 5:0 Гент - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:1 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Стандард 2:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Генк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Хейст - АХ Лёвен 0:8 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 8:0
Андерлехт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Андерлехт - Порту 2:2 Андерлехт - Гент 6:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:5 РФШ Рига - Андерлехт 1:1
Андерлехт - Кортрейк 4:0 Тюбизе - Андерлехт 0:4 Брюгге - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Лудогорец 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Стандард 3:0 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Дендер - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Ференцварош 2:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Генк 0:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3

Результаты матчей

АХ Лёвен
Андерлехт

Точный счет

1:1
4 раза 57%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:1
7 раз 47%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

АХ Лёвен
Андерлехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
2
5
1.5
4
4
1
6
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
1
1
7
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
12
3
3
12
1.5
7
8
1
14
2.5
5
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 16 11 2 3 33 - 21 35
2.
Брюгге
 16 9 4 3 34 - 17 31
3.
Андерлехт
 0:0 16 7 6 3 30 - 12 27
4.
Антверпен
 14 7 3 4 27 - 12 24
5.
Мехелен
 16 7 3 6 32 - 22 24
6.
Гент
 15 6 4 5 23 - 18 22
7.
Стандард
 16 6 4 6 11 - 19 22
8.
Вестерло
 15 6 3 6 27 - 23 21
9.
Юнион Сент-Жиллуаз
 15 4 8 3 18 - 13 20
10.
Спортинг Шарлеруа
 16 5 3 8 15 - 20 18
11.
Дендер
 16 4 6 6 19 - 28 18
12.
Сент-Трейден
 16 4 6 6 22 - 33 18
13.
АХ Лёвен
 0:0 16 3 9 4 15 - 19 18
14.
Кортрейк
 16 5 2 9 13 - 30 17
15.
Серкль Брюгге
 0:0 16 4 4 8 16 - 27 16
16.
Беерсхот-Вильрейк
 0:0 15 1 5 9 12 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 8 7 1 0 18 - 5 22
2.
Брюгге
 8 5 2 1 21 - 8 17
3.
Стандард
 8 5 2 1 8 - 4 17
4.
Мехелен
 8 5 1 2 22 - 10 16
5.
Андерлехт
 0:0 8 4 3 1 17 - 5 15
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 4 2 1 12 - 4 14
7.
Вестерло
 8 4 2 2 18 - 10 14
8.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 2 2 8 - 5 14
9.
Антверпен
 7 4 1 2 20 - 5 13
10.
Гент
 7 4 1 2 16 - 6 13
11.
Кортрейк
 8 4 1 3 9 - 9 13
12.
Сент-Трейден
 8 3 4 1 13 - 12 13
13.
Серкль Брюгге
 0:0 8 3 2 3 12 - 13 11
14.
АХ Лёвен
 0:0 8 2 5 1 9 - 6 11
15.
Дендер
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 0:0 8 1 4 3 8 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 8 4 2 2 13 - 9 14
2.
Генк
 8 4 1 3 15 - 16 13
3.
Андерлехт
 0:0 8 3 3 2 13 - 7 12
4.
Антверпен
 7 3 2 2 7 - 7 11
5.
Гент
 8 2 3 3 7 - 12 9
6.
Дендер
 8 2 3 3 9 - 16 9
7.
Мехелен
 8 2 2 4 10 - 12 8
8.
Вестерло
 7 2 1 4 9 - 13 7
9.
АХ Лёвен
 0:0 8 1 4 3 6 - 13 7
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 0 6 2 6 - 9 6
11.
Серкль Брюгге
 0:0 8 1 2 5 4 - 14 5
12.
Сент-Трейден
 8 1 2 5 9 - 21 5
13.
Стандард
 8 1 2 5 3 - 15 5
14.
Спортинг Шарлеруа
 8 1 1 6 7 - 15 4
15.
Кортрейк
 8 1 1 6 4 - 21 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 0:0 7 0 1 6 4 - 21 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 10 (2)
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 10
Антверпен Чери Тьяронн 7 (4)
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Антверпен Ayrton Costa 6
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Гент Торунарига Джордан 1 4
АХ Лёвен Верстрате Биргер 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
АХ Лёвен
Ничья
Андерлехт
3.30
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3.55
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2.23
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АХ Лёвен
Андерлехт
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