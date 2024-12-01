Тур: 16. Стадион: King Power at Den Dreef.
0'
77
Влитинк
Тибо
10
Мазиз
Юссеф
25
Фоке
Томас
17
Леони
Тео
23
Ритс
Матс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Влитинк ТибоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мазиз ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
61 Йохманс ОуэнВратарь
- Защитник
-
27 Хиль ОскарПолузащитник
-
11 Н'Дри КонанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
99 Davis Opoku
-
Главный тренер: Гарсия Оскар
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Фоке ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Леони ТеоПолузащитник
-
23 Ритс МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
73 Лапаж АмандоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Васкес ЛуисНападающий
-
-
-
Главный тренер: Roel Clement
История личных встреч
АХ Лёвен
Андерлехт
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
100%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
17 матчей
11.8%
41.2%
47%
2 победы 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
12
Голов в среднем за матч
0.63
1.33
Среднее время на гол
144
67
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
2.33
1.25
Среднее время на гол
38
72
Всего голов
26
22
Голов в среднем за матч
1.53
1.29
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
58
69
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мазиз Юссеф
|3
|0.19
|Н'Дри Конан
|2
|0.13
|Иквуемеси Чуквубуикем
|2
|0.13
|Ezechiel Banzuzi
|1
|0.06
|Митрович Стефан
|1
|0.06
|Мертенс Матье
|1
|0.06
|Баликвиша Вильям
|1
|0.06
|Шрейверс Сьебе
|1 (1)
|0.06
|Влитинк Тибо
|1
|0.06
|Оминами Такума
|1
|0.06
|Торстейнссон Йон
|1
|0.06
|Верстрате Биргер
|0
|0
|Плетинкс Эвауд
|0
|0
|Manuel Osifo
|0
|0
Андерлехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дольберг Каспер
|10 (3)
|0.63
|Струйкенс Марио
|3
|0.19
|Амузу Френсис
|2
|0.13
|Эдози Самуэль
|2
|0.13
|Леони Тео
|2
|0.13
|Васкес Луис
|2
|0.13
|Шимич Ян-Карло
|2
|0.13
|Дрейер Андерс
|1
|0.06
|Ритс Матс
|1
|0.06
|Аугустинссон Людвиг
|1
|0.06
|Ашимеру Маджид
|1
|0.06
|Версхарен Яри
|0
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|0
|0
|Фоке Томас
|0
|0
|Ангуло Нильсон
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верстрате Биргер
|5
|0
|Ezechiel Banzuzi
|5
|0
|Рикка Федерико
|3
|1
|Хиль Оскар II
|2
|1
|Баликвиша Вильям
|3
|0
|Акимото Такахиро
|3
|0
|Шрейверс Сьебе
|2
|0
|Hasan Kurucay
|2
|0
|Мазиз Юссеф
|2
|0
|Мертенс Матье
|1
|0
|Оминами Такума
|1
|0
|Мендиль Хамза
|1
|0
|Н'Дри Конан
|1
|0
Андерлехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шимич Ян-Карло
|5
|0
|Сарделла Киллиан
|4
|0
|Н'Диайе Мусса
|3
|0
|Йоргенсен Матиас Занка
|2
|0
|Ашимеру Маджид
|2
|0
|Леони Тео
|2
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Дендонкер Леандер
|1
|0
|Дольберг Каспер
|1
|0
|Амузу Френсис
|1
|0
|Версхарен Яри
|1
|0
|Эдози Самуэль
|1
|0
|Васкес Луис
|1
|0
|Струйкенс Марио
|1
|0
|Ангуло Нильсон
|1
|0
|Дегреф Тристан
|1
|0
Результаты матчей
АХ Лёвен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Андерлехт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
5
3
АХ Лёвен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Андерлехт
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
5
15
АХ Лёвен
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
67% (10)
7% (1)
Андерлехт
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
10
18
Голы по времени матча
Забито
10
12
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
4
40%
2
17%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
30%
3
25%
61-75
1
10%
4
33%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
3
38%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
2
40%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
15
6 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
1
14%
2
13%
1-15
2
29%
2
13%
16-30
3
43%
4
27%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
6
40%
76-90
Пропущено
12
7
7 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
3
43%
31-45
1
8%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
33%
2
29%
76-90
Забито
17
27
12 В 1-м тайме 12
5 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
2
12%
2
7%
1-15
3
18%
4
15%
16-30
7
41%
6
22%
31-45
0
0%
2
7%
46-60
4
24%
3
11%
61-75
1
6%
10
37%
76-90
Пропущено
17
15
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
3
18%
1
7%
1-15
2
12%
3
20%
16-30
4
24%
4
27%
31-45
3
18%
3
20%
46-60
1
6%
2
13%
61-75
4
24%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Дендер - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Брюгге 0:1 АХ Лёвен - Серен Юнайтед 2:0
Спортинг Шарлеруа - АХ Лёвен 0:2 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 5:0 Гент - АХ Лёвен 3:0 АХ Лёвен - Кортрейк 1:1 Сент-Трейден - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Стандард 2:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Андерлехт - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Генк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 АХ Лёвен - Ланс 0:1 Валвейк - АХ Лёвен 2:4 Хейст - АХ Лёвен 0:8 АХ Лёвен - Бертем-Лифдаал 8:0
Андерлехт
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Андерлехт - Порту 2:2 Андерлехт - Гент 6:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:5 РФШ Рига - Андерлехт 1:1
Андерлехт - Кортрейк 4:0 Тюбизе - Андерлехт 0:4 Брюгге - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Лудогорец 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 2:1 Андерлехт - Стандард 3:0 Реал Сосьедад - Андерлехт 1:2 Дендер - Андерлехт 1:1 Андерлехт - Ференцварош 2:1 Андерлехт - Спортинг Шарлеруа 0:0 Андерлехт - Генк 0:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Андерлехт - Динамо Минск 1:0 Динамо Минск - Андерлехт 0:1 Мехелен - Андерлехт 1:3
Результаты матчей
АХ Лёвен
Андерлехт
Точный счет
1:1
4 раза 57%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:1
7 раз 47%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
1
5 раз 33%
0
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
АХ Лёвен
Андерлехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
25
44
16
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
61
17
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
114
Больше Меньше
123
312
78
114
510
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|2
|3
|33 - 21
|35
|2.
|16
|9
|4
|3
|34 - 17
|31
|3.
|0:0
|16
|7
|6
|3
|30 - 12
|27
|4.
|14
|7
|3
|4
|27 - 12
|24
|5.
|16
|7
|3
|6
|32 - 22
|24
|6.
|15
|6
|4
|5
|23 - 18
|22
|7.
|16
|6
|4
|6
|11 - 19
|22
|8.
|15
|6
|3
|6
|27 - 23
|21
|9.
|15
|4
|8
|3
|18 - 13
|20
|10.
|16
|5
|3
|8
|15 - 20
|18
|11.
|16
|4
|6
|6
|19 - 28
|18
|12.
|16
|4
|6
|6
|22 - 33
|18
|13.
|0:0
|16
|3
|9
|4
|15 - 19
|18
|14.
|16
|5
|2
|9
|13 - 30
|17
|15.
|0:0
|16
|4
|4
|8
|16 - 27
|16
|16.
|0:0
|15
|1
|5
|9
|12 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|18 - 5
|22
|2.
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|8 - 4
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|22 - 10
|16
|5.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|17 - 5
|15
|6.
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|7.
|8
|4
|2
|2
|18 - 10
|14
|8.
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|9.
|7
|4
|1
|2
|20 - 5
|13
|10.
|7
|4
|1
|2
|16 - 6
|13
|11.
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|12.
|8
|3
|4
|1
|13 - 12
|13
|13.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|14.
|0:0
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|16.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|2.
|8
|4
|1
|3
|15 - 16
|13
|3.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|4.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|5.
|8
|2
|3
|3
|7 - 12
|9
|6.
|8
|2
|3
|3
|9 - 16
|9
|7.
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|8.
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|9.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|6 - 13
|7
|10.
|8
|0
|6
|2
|6 - 9
|6
|11.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|4 - 14
|5
|12.
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|13.
|8
|1
|2
|5
|3 - 15
|5
|14.
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|15.
|8
|1
|1
|6
|4 - 21
|4
|16.
|0:0
|7
|0
|1
|6
|4 - 21
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|10 (2)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|10
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (4)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (4)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Антверпен
|Ayrton Costa
|6
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Гент
|Торунарига Джордан
|1 4
|АХ Лёвен
|Верстрате Биргер
|5