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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Беерсхот-Вильрейк
0:0
Первый тайм: 34'
Серкль Брюгге
0'
23' Желтая карточка
Emmanuel Kakou

Ход матча

23'
 
Emmanuel Kakou
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Беерсхот-Вильрейк
Ничья
Серкль Брюгге
4.02
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Все Коэффициенты
33
Шинтон
Ник
2
Дагба
Колин
5
Мбе
Со
Лоик
6
Файед
Омар
4
Плат
Брайан
17
Аль-Сахафи
Марван
8
Хендерсон
Эван
16
Аль-Гамди
Файсал
10
Верлинден
Тибо
27
Кейта
Чарли
25
Колассен
Антуан
21
Деланге
Максим
3
Уткус
Эдгарас
90
Emmanuel
Kakou
66
Равич
Христиан
8
Эрик
Дос
Сантос
6
Агьекум
Лоуренс
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
15
Манье
Гари
34
Сомерс
Тибо
9
Денкей
Кевин
11
Минда
Алан
Беерсхот-Вильрейк
4-4-2
Серкль Брюгге
3-4-3

История личных встреч

Беерсхот-Вильрейк
Серкль Брюгге

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 13 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

19 матчей

26.3%
5.3%
68.4%
5 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

10.5%
42.1%
47.4%
2 победы 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
4:1
К
3:1
ПДА
2:0
ПДА
0:1
ПДА
2:1
ПДА
1:1
К
1:2
ПДБ
3:1
ПДБ
1:0
ПДБ
2:3
ПДБ
4:0
ПДБ
0:3
ПДБ
0:1
ЛЖ
2:1
ЛЖ
1:2
ЛЖ
1:0
ЛЖ
1:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
3:1

Голы

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.13
0.82

Среднее время на гол

80
110

Всего голов

25
11

Голов в среднем за матч

2.27
1.38

Среднее время на гол

39
65

Всего голов

34
20

Голов в среднем за матч

1.79
1.05

Тотал матчей

2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

50
85

Бомбардиры внутри турнира

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Сахафи Марван 4 0.27
Мишес Симион 2 0.13
Сануси Райан 1 0.07
Маттис Эрве 1 (1) 0.07
Шиманга Катуку 1 0.07
Хендерсон Эван 1 0.07
Рейнерс Том 1 0.07
Кейта Чарли 1 0.07
Верлинден Тибо 0 0
Вейманс Марко 0 0
Колассен Антуан 0 0
Аль-Гамди Файсал 0 0
Марта Арьяни 0 0
Файед Омар 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 7 0.44
Уаттара Абдул 2 0.13
Виейра Фелипе 1 0.06
Сомерс Тибо 1 0.06
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0.06
Брунинью Филипе 1 0.06
Олайгбе Казим 1 0.06
Равич Христиан 1 0.06
Emmanuel Kakou 1 0.06
Назиньо Флавио 0 0
Фрэнсис Абу 0 0
Минда Алан 0 0

Карточки

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кагро Велат 4 0
Плат Брайан 2 1
Вейманс Марко 3 0
Колассен Антуан 3 0
Константопулос Апостолос 3 0
Файед Омар 3 0
Рейнерс Том 2 0
Ayouba Kosiah 2 0
Мишес Симион 2 0
Кёйт Дирк 1 0
Маттис Эрве 1 0
Шиманга Катуку 1 0
Дагба Колин 1 0
Матияш Давор 1 0
Хюйбертс Дин 1 0
Аль-Гамди Файсал 1 0
Марта Арьяни 1 0
Кейта Чарли 1 0
Аль-Сахафи Марван 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мьянге Сенна 5 0
Назиньо Флавио 4 0
Emmanuel Kakou 3 0
Ван дер Брюгген Ханнес 2 0
Денкей Кевин 2 0
Равич Христиан 2 0
Эрик Дос Сантос 2 0
Диаките Ибрахим 0 1
Варлесон 1 0
Уткус Эдгарас 1 0
Деланге Максим 1 0
Сомерс Тибо 1 0
Олайгбе Казим 1 0
Попович Борис 1 0
Минда Алан 1 0
Уаттара Абдул 1 0

Результаты матчей

Беерсхот-Вильрейк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Серкль Брюгге
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
1
Беерсхот-Вильрейк
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Серкль Брюгге
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

2
9
Беерсхот-Вильрейк
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Серкль Брюгге
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
6

Волевые победы

16
11

Упущенные победы

9
10

Голы по времени матча

Забито

9
4
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 13
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90

Пропущено

11
14
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
6
55%
1
7%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
1
9%
4
29%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
1
9%
2
14%
76-90

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
0
0%
2
17%
1-15
2
50%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
25%
3
25%
76-90

Пропущено

17
13
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
12%
2
15%
1-15
2
12%
3
23%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
4
24%
4
31%
61-75
4
24%
3
23%
76-90

Забито

13
16
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
1
8%
2
13%
1-15
3
23%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
3
23%
4
25%
76-90

Пропущено

28
27
15 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
8
29%
3
11%
1-15
3
11%
6
22%
16-30
4
14%
4
15%
31-45
3
11%
4
15%
46-60
5
18%
5
19%
61-75
5
18%
5
19%
76-90

Результаты последних матчей

Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Льеж ФК 3:1
Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 2:1 Вестерло - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Патро Эйсден 0:1 Васланд-Беверен - Беерсхот-Вильрейк 2:0
Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Серкль Брюгге - Хартс 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 1:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:5 ЛАСК - Серкль Брюгге 0:0
Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Серкль Брюгге - Шарлеруа 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 1:3 Викингур Рейкьявик - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0

Результаты матчей

Беерсхот-Вильрейк
Серкль Брюгге

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
3:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Беерсхот-Вильрейк
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
2
3
4
1.5
4
4
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
2
5
1
6
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
8
7
4
10
1.5
5
10
1
13
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 16 11 2 3 33 - 21 35
2.
Брюгге
 16 9 4 3 34 - 17 31
3.
Андерлехт
 0:0 16 7 6 3 30 - 12 27
4.
Антверпен
 14 7 3 4 27 - 12 24
5.
Мехелен
 16 7 3 6 32 - 22 24
6.
Гент
 15 6 4 5 23 - 18 22
7.
Стандард
 16 6 4 6 11 - 19 22
8.
Вестерло
 15 6 3 6 27 - 23 21
9.
Юнион Сент-Жиллуаз
 15 4 8 3 18 - 13 20
10.
Спортинг Шарлеруа
 16 5 3 8 15 - 20 18
11.
Дендер
 16 4 6 6 19 - 28 18
12.
Сент-Трейден
 16 4 6 6 22 - 33 18
13.
АХ Лёвен
 0:0 16 3 9 4 15 - 19 18
14.
Кортрейк
 16 5 2 9 13 - 30 17
15.
Серкль Брюгге
 0:0 16 4 4 8 16 - 27 16
16.
Беерсхот-Вильрейк
 0:0 15 1 5 9 12 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 8 7 1 0 18 - 5 22
2.
Брюгге
 8 5 2 1 21 - 8 17
3.
Стандард
 8 5 2 1 8 - 4 17
4.
Мехелен
 8 5 1 2 22 - 10 16
5.
Андерлехт
 0:0 8 4 3 1 17 - 5 15
6.
Юнион Сент-Жиллуаз
 7 4 2 1 12 - 4 14
7.
Вестерло
 8 4 2 2 18 - 10 14
8.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 2 2 8 - 5 14
9.
Антверпен
 7 4 1 2 20 - 5 13
10.
Гент
 7 4 1 2 16 - 6 13
11.
Кортрейк
 8 4 1 3 9 - 9 13
12.
Сент-Трейден
 8 3 4 1 13 - 12 13
13.
Серкль Брюгге
 0:0 8 3 2 3 12 - 13 11
14.
АХ Лёвен
 0:0 8 2 5 1 9 - 6 11
15.
Дендер
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 0:0 8 1 4 3 8 - 12 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 8 4 2 2 13 - 9 14
2.
Генк
 8 4 1 3 15 - 16 13
3.
Андерлехт
 0:0 8 3 3 2 13 - 7 12
4.
Антверпен
 7 3 2 2 7 - 7 11
5.
Гент
 8 2 3 3 7 - 12 9
6.
Дендер
 8 2 3 3 9 - 16 9
7.
Мехелен
 8 2 2 4 10 - 12 8
8.
Вестерло
 7 2 1 4 9 - 13 7
9.
АХ Лёвен
 0:0 8 1 4 3 6 - 13 7
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 8 0 6 2 6 - 9 6
11.
Серкль Брюгге
 0:0 8 1 2 5 4 - 14 5
12.
Сент-Трейден
 8 1 2 5 9 - 21 5
13.
Стандард
 8 1 2 5 3 - 15 5
14.
Спортинг Шарлеруа
 8 1 1 6 7 - 15 4
15.
Кортрейк
 8 1 1 6 4 - 21 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 0:0 7 0 1 6 4 - 21 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 10 (2)
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 10
Антверпен Чери Тьяронн 7 (4)
Антверпен Ондрейка Якоб 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Одои Денис 1 5
Антверпен Ayrton Costa 6
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Гент Торунарига Джордан 1 4
АХ Лёвен Верстрате Биргер 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Emmanuel Kakou получил желтую карточку от судьи
  • 7'
    Г О О О О Л - Денкей Кевин бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Беерсхот-Вильрейк
Ничья
Серкль Брюгге
4.02
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3.90
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1.95
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Беерсхот-Вильрейк
Серкль Брюгге
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