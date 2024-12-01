Тур: 16. Стадион: Olympisch Stadion.
0:0
Первый тайм: 34'
Ход матча
23'
33
Шинтон
Ник
27
Кейта
Чарли
15
Манье
Гари
34
Сомерс
Тибо
11
Минда
Алан
- Основной состав
-
33 Шинтон НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Кейта ЧарлиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
71 Матияш ДаворВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Хюйбертс ДинПолузащитник
-
47 Кагро ВелатПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
42 Марта АрьяниНападающий
-
-
Главный тренер: Dirk Kuyt
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Манье ГариПолузащитник
-
34 Сомерс ТибоНападающий
- Нападающий
-
11 Минда АланНападающий
- Запасные игроки
-
89 Ром ЭлойВратарь
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Защитник
-
17 Фрэнсис АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Муслич Мирон
История личных встреч
Беерсхот-Вильрейк
Серкль Брюгге
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
16.7%
6 побед 1 ничья 0 побед
13 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 13 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
19 матчей
26.3%
5.3%
68.4%
5 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
10.5%
42.1%
47.4%
2 победы 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
31.6%
26.3%
42.1%
6 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.13
0.82
Среднее время на гол
80
110
Всего голов
25
11
Голов в среднем за матч
2.27
1.38
Среднее время на гол
39
65
Всего голов
34
20
Голов в среднем за матч
1.79
1.05
Тотал матчей
2.5
14
Больше 74%
Меньше 26%
5
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
50
85
Бомбардиры внутри турнира
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Сахафи Марван
|4
|0.27
|Мишес Симион
|2
|0.13
|Сануси Райан
|1
|0.07
|Маттис Эрве
|1 (1)
|0.07
|Шиманга Катуку
|1
|0.07
|Хендерсон Эван
|1
|0.07
|Рейнерс Том
|1
|0.07
|Кейта Чарли
|1
|0.07
|Верлинден Тибо
|0
|0
|Вейманс Марко
|0
|0
|Колассен Антуан
|0
|0
|Аль-Гамди Файсал
|0
|0
|Марта Арьяни
|0
|0
|Файед Омар
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|7
|0.44
|Уаттара Абдул
|2
|0.13
|Виейра Фелипе
|1
|0.06
|Сомерс Тибо
|1
|0.06
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0.06
|Брунинью Филипе
|1
|0.06
|Олайгбе Казим
|1
|0.06
|Равич Христиан
|1
|0.06
|Emmanuel Kakou
|1
|0.06
|Назиньо Флавио
|0
|0
|Фрэнсис Абу
|0
|0
|Минда Алан
|0
|0
Карточки
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кагро Велат
|4
|0
|Плат Брайан
|2
|1
|Вейманс Марко
|3
|0
|Колассен Антуан
|3
|0
|Константопулос Апостолос
|3
|0
|Файед Омар
|3
|0
|Рейнерс Том
|2
|0
|Ayouba Kosiah
|2
|0
|Мишес Симион
|2
|0
|Кёйт Дирк
|1
|0
|Маттис Эрве
|1
|0
|Шиманга Катуку
|1
|0
|Дагба Колин
|1
|0
|Матияш Давор
|1
|0
|Хюйбертс Дин
|1
|0
|Аль-Гамди Файсал
|1
|0
|Марта Арьяни
|1
|0
|Кейта Чарли
|1
|0
|Аль-Сахафи Марван
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мьянге Сенна
|5
|0
|Назиньо Флавио
|4
|0
|Emmanuel Kakou
|3
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|2
|0
|Денкей Кевин
|2
|0
|Равич Христиан
|2
|0
|Эрик Дос Сантос
|2
|0
|Диаките Ибрахим
|0
|1
|Варлесон
|1
|0
|Уткус Эдгарас
|1
|0
|Деланге Максим
|1
|0
|Сомерс Тибо
|1
|0
|Олайгбе Казим
|1
|0
|Попович Борис
|1
|0
|Минда Алан
|1
|0
|Уаттара Абдул
|1
|0
Результаты матчей
Беерсхот-Вильрейк
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Серкль Брюгге
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
7
1
Беерсхот-Вильрейк
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
14% (1)
0% (0)
Серкль Брюгге
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
2
9
Беерсхот-Вильрейк
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
29% (4)
7% (1)
Серкль Брюгге
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
47% (7)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
13% (2)
53% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
6
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
9
10
Голы по времени матча
Забито
9
4
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 13
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
22%
2
50%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
25%
76-90
Пропущено
11
14
8 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
6
55%
1
7%
1-15
1
9%
3
21%
16-30
1
9%
4
29%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
1
9%
1
7%
61-75
1
9%
2
14%
76-90
Забито
4
12
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
0
0%
2
17%
1-15
2
50%
2
17%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
1
25%
3
25%
76-90
Пропущено
17
13
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
2
12%
2
15%
1-15
2
12%
3
23%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
4
24%
4
31%
61-75
4
24%
3
23%
76-90
Забито
13
16
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
1
8%
2
13%
1-15
3
23%
3
19%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
3
23%
2
13%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
3
23%
4
25%
76-90
Пропущено
28
27
15 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 13
8
29%
3
11%
1-15
3
11%
6
22%
16-30
4
14%
4
15%
31-45
3
11%
4
15%
46-60
5
18%
5
19%
61-75
5
18%
5
19%
76-90
Результаты последних матчей
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Льеж ФК 3:1
Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Андерлехт 2:1 Вестерло - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:3 Спортинг Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Беерсхот-Вильрейк - Дендер 1:2 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Генк 3:4 Серкль Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 4:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - АХ Лёвен 0:0 Беерсхот-Вильрейк - ОФИ 3:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 Мехелен - Беерсхот-Вильрейк 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Патро Эйсден 0:1 Васланд-Беверен - Беерсхот-Вильрейк 2:0
Серкль Брюгге
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Серкль Брюгге - Хартс 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 1:0 Серкль Брюгге - Андерлехт 0:5 ЛАСК - Серкль Брюгге 0:0
Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Серкль Брюгге - Шарлеруа 3:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 1:3 Викингур Рейкьявик - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Санкт-Галлен 6:2 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Генк 2:3 Брюгге - Серкль Брюгге 3:0 Серкль Брюгге - Висла Краков 1:4 Висла Краков - Серкль Брюгге 1:6 АХ Лёвен - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Мольде 1:0
Результаты матчей
Беерсхот-Вильрейк
Серкль Брюгге
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
0:0
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
3:0
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
3:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Беерсхот-Вильрейк
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
62
34
44
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
87
410
510
113
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|2
|3
|33 - 21
|35
|2.
|16
|9
|4
|3
|34 - 17
|31
|3.
|0:0
|16
|7
|6
|3
|30 - 12
|27
|4.
|14
|7
|3
|4
|27 - 12
|24
|5.
|16
|7
|3
|6
|32 - 22
|24
|6.
|15
|6
|4
|5
|23 - 18
|22
|7.
|16
|6
|4
|6
|11 - 19
|22
|8.
|15
|6
|3
|6
|27 - 23
|21
|9.
|15
|4
|8
|3
|18 - 13
|20
|10.
|16
|5
|3
|8
|15 - 20
|18
|11.
|16
|4
|6
|6
|19 - 28
|18
|12.
|16
|4
|6
|6
|22 - 33
|18
|13.
|0:0
|16
|3
|9
|4
|15 - 19
|18
|14.
|16
|5
|2
|9
|13 - 30
|17
|15.
|0:0
|16
|4
|4
|8
|16 - 27
|16
|16.
|0:0
|15
|1
|5
|9
|12 - 33
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|18 - 5
|22
|2.
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|3.
|8
|5
|2
|1
|8 - 4
|17
|4.
|8
|5
|1
|2
|22 - 10
|16
|5.
|0:0
|8
|4
|3
|1
|17 - 5
|15
|6.
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|7.
|8
|4
|2
|2
|18 - 10
|14
|8.
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|9.
|7
|4
|1
|2
|20 - 5
|13
|10.
|7
|4
|1
|2
|16 - 6
|13
|11.
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|12.
|8
|3
|4
|1
|13 - 12
|13
|13.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|14.
|0:0
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|16.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|2.
|8
|4
|1
|3
|15 - 16
|13
|3.
|0:0
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|4.
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|5.
|8
|2
|3
|3
|7 - 12
|9
|6.
|8
|2
|3
|3
|9 - 16
|9
|7.
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|8.
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|9.
|0:0
|8
|1
|4
|3
|6 - 13
|7
|10.
|8
|0
|6
|2
|6 - 9
|6
|11.
|0:0
|8
|1
|2
|5
|4 - 14
|5
|12.
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|13.
|8
|1
|2
|5
|3 - 15
|5
|14.
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|15.
|8
|1
|1
|6
|4 - 21
|4
|16.
|0:0
|7
|0
|1
|6
|4 - 21
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|10 (2)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|10
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (4)
|Антверпен
|Ондрейка Якоб
|7 (4)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Антверпен
|Ayrton Costa
|6
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Гент
|Торунарига Джордан
|1 4
|АХ Лёвен
|Верстрате Биргер
|5