Тур: 15. Стадион: Райффайзен Арена.
1:3
Конец матча
0'
0:1
20' ГолФишер Манфред
0:2
48' ГолAbubakr Barry
64' Желтая карточкаБогард Мелайро
68' Желтая карточкаПрелец Ник
1:2
72' ГолФлеккер Флориан
1:3
78' ГолМэлоун Морис
90' Желтая карточкаСтойкович Филип
90'+15
Ход матча
20'
0:1
48'
64'
68'
72'
1:2
78'
1:3
90'
90'
90'
14
Бериша
Валон
10
Жуль
Роберт
30
Хорват
Саша
24
Tin
Plavotic
11
Прелец
Ник
77
Мэлоун
Морис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Бериша ВалонПолузащитник
-
10 Жуль РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Хорват СашаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Тауи АдильПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Шопп Маркус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Tin PlavoticЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Прелец НикНападающий
-
77 Мэлоун МорисНападающий
- Запасные игроки
-
99 Кос МиркоВратарь
- Защитник
-
21 Гуэнуш ХакимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Рагуц МаркоНападающий
-
Главный тренер: Stephan Helm
История личных встреч
ЛАСК
Аустрия Вена
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
89.5%
15.8%
17 побед 3 ничьи 0 побед
20 матчей
30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 8 ничьих 11 побед
39 матчей
43.6%
20.5%
35.9%
17 побед 8 ничьих 14 побед
Первый тайм
28.2%
48.7%
23.1%
11 побед 19 ничьих 9 побед
Второй тайм
43.6%
28.2%
28.2%
17 побед 11 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
21
Голов в среднем за матч
1.95
1.11
Среднее время на гол
46
81
Всего голов
35
26
Голов в среднем за матч
1.84
1.3
Среднее время на гол
48
69
Всего голов
74
47
Голов в среднем за матч
1.9
1.21
Тотал матчей
2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
22
Больше 56%
Меньше 44%
17
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
Среднее время на гол
47
74
Бомбардиры внутри турнира
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энтруп Максимилиан
|5
|0.33
|Любичич Марин
|4 (2)
|0.27
|Жуль Роберт
|3
|0.2
|Бериша Валон
|2
|0.13
|Смолчич Хрвое
|2
|0.13
|Флеккер Флориан
|1
|0.07
|Богард Мелайро
|1
|0.07
|Цирайс Филипп
|1
|0.07
|Тауи Адиль
|1
|0.07
|Мустафа Ибрагим
|1
|0.07
|Стойкович Филип
|0
|0
|Йовичич Бранко
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Усор Мозес
|0
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мэлоун Морис
|6
|0.4
|Грубер Андреас
|4
|0.27
|Фитц Доминик
|2 (1)
|0.13
|Фишер Манфред
|2
|0.13
|Tin Plavotic
|2
|0.13
|Прелец Ник
|2
|0.13
|Abubakr Barry
|1
|0.07
|Винлёф Маттео
|1
|0.07
|Галвао Лукас
|1
|0.07
|Хускович Муарем
|1
|0.07
|Ранфтль Райнхольд
|0
|0
Карточки
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стойкович Филип
|4
|0
|Любичич Марин
|3
|0
|Цирайс Филипп
|3
|0
|Йовичич Бранко
|3
|0
|Тауи Адиль
|3
|0
|Флеккер Флориан
|2
|0
|Белло Джордж
|2
|0
|Богард Мелайро
|2
|0
|Смолчич Хрвое
|2
|0
|Хорват Саша
|0
|1
|Бериша Валон
|1
|0
|Энтруп Максимилиан
|1
|0
|Таловеров Максим
|1
|0
|Тибиди Алексис
|1
|0
|Маркус Шопп
|1
|0
|Томас Дараж
|1
|0
Аустрия Вена
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Галвао Лукас
|6
|0
|Abubakr Barry
|6
|0
|Фитц Доминик
|5
|0
|Визингер Филип
|4
|0
|Фишер Манфред
|4
|0
|Прелец Ник
|4
|0
|Винлёф Маттео
|4
|0
|Драгович Александр
|3
|0
|Ранфтль Райнхольд
|3
|0
|Мэлоун Морис
|3
|0
|Philipp Maybach
|2
|0
|Поцманн Марвин
|1
|0
|Грубер Андреас
|1
|0
|Кристиано
|1
|0
Результаты матчей
ЛАСК
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Аустрия Вена
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
3
ЛАСК
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Аустрия Вена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
8
15
ЛАСК
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Аустрия Вена
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
13
18
Голы по времени матча
Забито
13
8
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
1
8%
1
13%
1-15
3
23%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
4
31%
1
13%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
3
23%
2
25%
76-90
Пропущено
16
8
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
6%
1
13%
1-15
4
25%
3
38%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
3
19%
2
25%
76-90
Забито
9
15
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
5
33%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
4
44%
4
27%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
4
67%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
1
17%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
22
23
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
1
5%
1
4%
1-15
5
23%
4
17%
16-30
1
5%
1
4%
31-45
6
27%
6
26%
46-60
2
9%
5
22%
61-75
7
32%
6
26%
76-90
Пропущено
25
14
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
1
4%
1
7%
1-15
8
32%
7
50%
16-30
2
8%
1
7%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
7
28%
2
14%
61-75
4
16%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
ЛАСК
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Борац Баня-Лука - ЛАСК 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:2 Альтах - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Серкль Брюгге 0:0
ЛАСК - Хартберг 1:1 Войтсберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Штурм Грац 1:2 Олимпия Любляна - ЛАСК 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Юргорден 2:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Спортюнион Мауэр - ЛАСК 0:4 ЛАСК - Гразер 4:2 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аустрия Вена - Хартберг 1:0 Трайскирхен - Аустрия Вена 1:3 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 2:1
Хорн - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:1 Адмира - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Гразер 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:2 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Одт - Аустрия Вена 2:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Ильвес 4:3
Результаты матчей
ЛАСК
Аустрия Вена
Точный счет
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:2
4 раза 57%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:2
6 раз 40%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
ЛАСК
Аустрия Вена
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
26
61
26
25
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
62
43
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
132
69
78
213
312
213
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|11 (3)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|9 (1)
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|7
|Аустрия Вена
|Мэлоун Морис
|6 (3)
|Штурм Грац
|Китеишвили Отар
|6 (2)
|Гразер
|Филипович Петар
|2 3
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|6
|Альтах
|Инголич Сандро
|6
|Аустрия Клагенфурт
|Christopher Cvetko
|6
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|6