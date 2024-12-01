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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 15. Стадион: .
ЛАСК
1:3
Конец матча
Аустрия Вена
0'
0:1
20' Гол
Фишер Манфред
0:2
48' Гол
Abubakr Barry
64' Желтая карточка
Богард Мелайро
68' Желтая карточка
Прелец Ник
1:2
72' Гол
Флеккер Флориан
1:3
78' Гол
Мэлоун Морис
90' Желтая карточка
Стойкович Филип
90'+15
36
Юнгвирт
Лукас
26
Смолчич
Хрвое
22
Стойкович
Филип
5
Цирайс
Филипп
2
Белло
Джордж
14
Бериша
Валон
10
Жуль
Роберт
6
Богард
Мелайро
11
Энтруп
Максимилиан
30
Хорват
Саша
18
Йовичич
Бранко
1
Радлингер
Самуэль
28
Визингер
Филип
15
Драгович
Александр
24
Tin
Plavotic
26
Ранфтль
Райнхольд
5
Abubakr
Barry
30
Фишер
Манфред
17
Грубер
Андреас
18
Винлёф
Маттео
11
Прелец
Ник
77
Мэлоун
Морис
ЛАСК
4-3-3
Аустрия Вена
3-5-2

История личных встреч

ЛАСК
Аустрия Вена

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
36.8%
5.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

89.5%
15.8%
17 побед 3 ничьи 0 побед

20 матчей

30%
70%
0 побед 6 ничьих 14 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 8 ничьих 11 побед

39 матчей

43.6%
20.5%
35.9%
17 побед 8 ничьих 14 побед

Первый тайм

28.2%
48.7%
23.1%
11 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

43.6%
28.2%
28.2%
17 побед 11 ничьих 11 побед

История матчей

Б
2:1
Б
0:0
Б
2:0
Б
3:1
Б
2:2
Б
2:2
Б
1:1
Б
2:3
Б
0:2
ТМК
3:1
Б
1:1
Б
1:0
Б
2:0
Б
0:3
Б
5:2
Б
2:2
Б
2:0
Б
0:3
Б
1:0
Б
1:3
Б
2:2
Б
2:0
К
1:0
ТМС
2:0
Б(M
5:0
Б(M
0:4
Б(M
4:1
Б(M
3:4
Б(M
0:1
К
1:0
Б(M
0:1
Б(M
3:0
Б(M
4:5
Б(M
4:0
Б(M
4:0
Б(M
5:0
Б(M
0:1
Б(M
2:1
Б(M
0:0

Голы

Всего голов

39
21

Голов в среднем за матч

1.95
1.11

Среднее время на гол

46
81

Всего голов

35
26

Голов в среднем за матч

1.84
1.3

Среднее время на гол

48
69

Всего голов

74
47

Голов в среднем за матч

1.9
1.21

Тотал матчей

2.5
37
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 77%
Меньше 23%
9
22
Больше 56%
Меньше 44%
17
17
Больше 44%
Меньше 56%
22
7
Больше 18%
Меньше 82%
32
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
3
Больше 8%
Меньше 92%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
38
1
Больше 3%
Меньше 97%
38

Среднее время на гол

47
74

Бомбардиры внутри турнира

ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энтруп Максимилиан 5 0.33
Любичич Марин 4 (2) 0.27
Жуль Роберт 3 0.2
Бериша Валон 2 0.13
Смолчич Хрвое 2 0.13
Флеккер Флориан 1 0.07
Богард Мелайро 1 0.07
Цирайс Филипп 1 0.07
Тауи Адиль 1 0.07
Мустафа Ибрагим 1 0.07
Стойкович Филип 0 0
Йовичич Бранко 0 0
Пинто Ленни 0 0
Усор Мозес 0 0
Аустрия Вена
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мэлоун Морис 6 0.4
Грубер Андреас 4 0.27
Фитц Доминик 2 (1) 0.13
Фишер Манфред 2 0.13
Tin Plavotic 2 0.13
Прелец Ник 2 0.13
Abubakr Barry 1 0.07
Винлёф Маттео 1 0.07
Галвао Лукас 1 0.07
Хускович Муарем 1 0.07
Ранфтль Райнхольд 0 0

Карточки

ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стойкович Филип 4 0
Любичич Марин 3 0
Цирайс Филипп 3 0
Йовичич Бранко 3 0
Тауи Адиль 3 0
Флеккер Флориан 2 0
Белло Джордж 2 0
Богард Мелайро 2 0
Смолчич Хрвое 2 0
Хорват Саша 0 1
Бериша Валон 1 0
Энтруп Максимилиан 1 0
Таловеров Максим 1 0
Тибиди Алексис 1 0
Маркус Шопп 1 0
Томас Дараж 1 0
Аустрия Вена
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Галвао Лукас 6 0
Abubakr Barry 6 0
Фитц Доминик 5 0
Визингер Филип 4 0
Фишер Манфред 4 0
Прелец Ник 4 0
Винлёф Маттео 4 0
Драгович Александр 3 0
Ранфтль Райнхольд 3 0
Мэлоун Морис 3 0
Philipp Maybach 2 0
Поцманн Марвин 1 0
Грубер Андреас 1 0
Кристиано 1 0

Результаты матчей

ЛАСК
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Аустрия Вена
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
3
ЛАСК
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Аустрия Вена
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

8
15
ЛАСК
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
20% (3)
53% (8)
Аустрия Вена
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
20% (3)
60% (9)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

13
18

Голы по времени матча

Забито

13
8
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
1
8%
1
13%
1-15
3
23%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
4
31%
1
13%
46-60
2
15%
1
13%
61-75
3
23%
2
25%
76-90

Пропущено

16
8
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
6%
1
13%
1-15
4
25%
3
38%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
3
19%
1
13%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
3
19%
2
25%
76-90

Забито

9
15
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
5
33%
46-60
0
0%
4
27%
61-75
4
44%
4
27%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
44%
4
67%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
44%
1
17%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

22
23
7 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 8
2 Не забивали 2
1
5%
1
4%
1-15
5
23%
4
17%
16-30
1
5%
1
4%
31-45
6
27%
6
26%
46-60
2
9%
5
22%
61-75
7
32%
6
26%
76-90

Пропущено

25
14
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 5
10 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 11
1
4%
1
7%
1-15
8
32%
7
50%
16-30
2
8%
1
7%
31-45
3
12%
1
7%
46-60
7
28%
2
14%
61-75
4
16%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

ЛАСК
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Борац Баня-Лука - ЛАСК 2:1 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:2 Альтах - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Серкль Брюгге 0:0
ЛАСК - Хартберг 1:1 Войтсберг - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Штурм Грац 1:2 Олимпия Любляна - ЛАСК 2:0 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:2 ЛАСК - Аустрия Клагенфурт 4:0 ЛАСК - Юргорден 2:2 Рапид Вена - ЛАСК 1:1 Спортюнион Мауэр - ЛАСК 0:4 ЛАСК - Гразер 4:2 Блау-Вайсс Линц - ЛАСК 1:0 ЛАСК - Вольфсбергер 1:5 ФКСБ - ЛАСК 1:0 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 ЛАСК - ФКСБ 1:1 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1
Аустрия Вена
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Аустрия Вена - Хартберг 1:0 Трайскирхен - Аустрия Вена 1:3 Вольфсбергер - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 2:1
Хорн - Аустрия Вена 0:1 Аустрия Вена - Сваровски Тироль 3:0 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Вена 0:1 Адмира - Аустрия Вена 0:3 Аустрия Вена - Гразер 2:1 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Аустрия Вена - Штурм Грац 2:2 Рапид Вена - Аустрия Вена 2:1 Аустрия Вена - Санкт-Пёльтен 2:2 Альтах - Аустрия Вена 1:1 Одт - Аустрия Вена 2:3 Аустрия Вена - ЛАСК 2:1 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Аустрия Вена - Вольфсбергер 3:1 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Вена 1:0 Аустрия Вена - Ильвес 4:3

Результаты матчей

ЛАСК
Аустрия Вена

Точный счет

1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
2:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:2
4 раза 57%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:2
6 раз 40%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:5
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 27%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
6 раз 40%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
0
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

ЛАСК
Аустрия Вена

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
6
1
2
6
2.5
2
5
2
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
3
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
2
0.5
Больше Меньше
13
2
6
9
1.5
7
8
2
13
2.5
3
12
2
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 15 10 3 2 37 - 16 33
2.
Аустрия Вена
 15 9 3 3 23 - 14 30
3.
Рапид Вена
 15 7 6 2 18 - 13 27
4.
Вольфсбергер
 15 7 2 6 29 - 22 23
5.
ЛАСК
 15 6 2 7 23 - 24 20
6.
Блау-Вайсс Линц
 15 6 2 7 18 - 20 20
7.
Ред Булл Зальцбург
 13 5 4 4 17 - 17 19
8.
Хартберг
 14 4 5 5 17 - 18 17
9.
Сваровски Тироль
 15 4 4 7 14 - 18 16
10.
Аустрия Клагенфурт
 14 4 3 7 13 - 30 15
11.
Гразер
 15 2 6 7 21 - 30 12
12.
Альтах
 15 2 4 9 13 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Вена
 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Штурм Грац
 8 6 1 1 26 - 9 19
3.
Рапид Вена
 8 6 1 1 13 - 6 19
4.
Блау-Вайсс Линц
 7 4 0 3 9 - 5 12
5.
Хартберг
 8 3 3 2 10 - 8 12
6.
Вольфсбергер
 8 3 2 3 14 - 11 11
7.
Ред Булл Зальцбург
 5 3 1 1 10 - 4 10
8.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 2 3 8 - 11 8
9.
Сваровски Тироль
 7 1 4 2 3 - 4 7
10.
ЛАСК
 8 2 1 5 13 - 16 7
11.
Гразер
 7 1 3 3 11 - 13 6
12.
Альтах
 8 1 3 4 8 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 7 4 2 1 11 - 7 14
2.
ЛАСК
 7 4 1 2 10 - 8 13
3.
Вольфсбергер
 7 4 0 3 15 - 11 12
4.
Аустрия Вена
 8 3 2 3 8 - 8 11
5.
Сваровски Тироль
 8 3 0 5 11 - 14 9
6.
Ред Булл Зальцбург
 8 2 3 3 7 - 13 9
7.
Рапид Вена
 7 1 5 1 5 - 7 8
8.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 2 4 9 - 15 8
9.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 1 4 5 - 19 7
10.
Гразер
 8 1 3 4 10 - 17 6
11.
Хартберг
 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Альтах
 7 1 1 5 5 - 11 4
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Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 11 (3)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 9 (1)
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 7
Аустрия Вена Мэлоун Морис 6 (3)
Штурм Грац Китеишвили Отар 6 (2)
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Топ нарушителей
Гразер Филипович Петар 2 3
Аустрия Вена Галвао Лукас 6
Альтах Инголич Сандро 6
Аустрия Клагенфурт Christopher Cvetko 6
Штурм Грац Газибегович Юсуф 6
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 20'
      Мэлоун Морис сделал результативную передачу.
    • 20'
      Г О О О О Л - Фишер Манфред бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ЛАСК 1:3 Аустрия Вена онлайн

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