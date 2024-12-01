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  3. Германия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Экснер Флориан
Хайденхайм
0:1
Перерыв
Айнтрахт Фр
0'
0:1
22' Гол
Мармуш Омар
33' Желтая карточка
Тута

Ход матча

22'
0:1
Мармуш Омар
(Браун Натаниэль)
33'
 
Тута

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 210 Количество передач 290
  • 43 Владение мячом, % 57

Владение мячом

Прогнозы 119
Хайденхайм 12.6% (15)
X 12.6% (15)
Айнтрахт Фр 74.8% (89)
Все прогнозы
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1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
39
Дорш
Никлас
33
Малони
Леннард
3
Шёппнер
Ян
10
Ваннер
Пауль
29
Кауфманн
Миккель
8
Шенца
Лео
1
Трапп
Кевин
13
Кристенсен
Расмус
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Теате
Артур
27
Гётце
Марио
15
Схири
Эльес
16
Ларссон
Хуго
21
Браун
Натаниэль
9
Матанович
Игорь
7
Мармуш
Омар
Хайденхайм
4-3-3
Айнтрахт Фр
4-4-2

История личных встреч

Хайденхайм
Айнтрахт Фр

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

Б
1:2
Б
2:0
К
1:2
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пирингер Марвин 4 (1) 0.33
Ваннер Пауль 2 (1) 0.17
Шёппнер Ян 2 0.17
Шенца Лео 2 0.17
Бройниг Максимилиан 2 (1) 0.17
Хонсак Матиас 1 0.08
Дорш Никлас 1 0.08
Бек Адриан 1 0.08
Фёренбах Йонас 0 0
Конте Сирлорд 0 0
Траоре Омар Хактаб 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 12 (2) 1
Экитике Уго 5 0.42
Гётце Марио 2 0.17
Браун Натаниэль 2 0.17
Ларссон Хуго 2 0.17
Кнауфф Ансгар 1 0.08
Тута 1 0.08
Дауд Махмуд 1 0.08
Матанович Игорь 1 0.08
Узун Кан 1 0.08
Схири Эльес 0 0
Эбимбе Эрик 0 0
Коллинс Ннамди 0 0
Бахойа Жан Маттео 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 4 0
Пирингер Марвин 4 0
Майнка Патрик 2 0
Фёренбах Йонас 2 0
Шёппнер Ян 2 0
Траоре Омар Хактаб 2 0
Дорш Никлас 0 1
Хонсак Матиас 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Малони Леннард 1 0
Кауфманн Миккель 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Кербер Лука 1 0
Ваннер Пауль 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теате Артур 3 1
Тута 4 0
Схири Эльес 3 0
Мармуш Омар 2 0
Шаиби Фарес 2 0
Кох Робин 1 0
Кнауфф Ансгар 1 0
Аменда Орель 1 0
Ларссон Хуго 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

1
2
Хайденхайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Айнтрахт Фр
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

4
16
Хайденхайм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Айнтрахт Фр
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

5
18

Голы по времени матча

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
1
20%
1
9%
1-15
1
20%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
3
60%
3
27%
61-75
0
0%
1
9%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
1
10%
46-60
1
14%
3
30%
61-75
1
14%
4
40%
76-90

Забито

10
16
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
3
30%
1
6%
1-15
1
10%
4
25%
16-30
1
10%
5
31%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
20%
3
19%
61-75
3
30%
2
13%
76-90

Пропущено

13
6
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
8%
1
17%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
1
8%
3
50%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

15
27
7 В 1-м тайме 15
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 1
4
27%
2
7%
1-15
2
13%
7
26%
16-30
1
7%
6
22%
31-45
0
0%
3
11%
46-60
5
33%
6
22%
61-75
3
20%
3
11%
76-90

Пропущено

20
16
9 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 9
2
10%
1
6%
1-15
4
20%
2
13%
16-30
3
15%
2
13%
31-45
4
20%
4
25%
46-60
4
20%
3
19%
61-75
3
15%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Хайденхайм - Челси 0:2 Байер Л - Хайденхайм 5:2 Хайденхайм - Вольфсбург 1:3 Хартс - Хайденхайм 0:2
Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:0 Герта - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 0:0 Пафос - Хайденхайм 0:1 Боруссия М - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 Хайденхайм - Олимпия Любляна 2:1 Майнц - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Мидтьюлланн - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Вердер 1:0 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Славия Прага 1:0
Айнтрахт Фр - Бохум 7:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - РФШ Рига 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5

Результаты матчей

Хайденхайм
Айнтрахт Фр

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
7:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%

Точное количество голов

2
5 раз 83%
0
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
2:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
7:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
0
4 раза 36%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
7
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
4
1
1
4
2.5
3
2
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
5
1
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
10
1
6
5
1.5
7
4
1
10
2.5
5
6
1
10
3.5
2
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 12 9 3 0 37 - 8 30
2.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 12 8 2 2 28 - 16 26
3.
Байер Л
 Заявка 12 6 5 1 28 - 19 23
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 6 3 3 19 - 14 21
5.
Фрайбург
 Заявка 12 6 2 4 16 - 16 20
6.
Боруссия Д
 Заявка 12 6 2 4 23 - 19 20
7.
Майнц
 Заявка 12 5 4 3 20 - 14 19
8.
Вольфсбург
 Заявка 12 5 3 4 25 - 19 18
9.
Боруссия М
 Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
10.
Штутгарт
 Заявка 12 4 5 3 23 - 21 17
11.
Унион Берлин
 Заявка 12 4 4 4 10 - 11 16
12.
Вердер
 Заявка 12 4 4 4 19 - 24 16
13.
Аугсбург
 Заявка 12 4 3 5 14 - 23 15
14.
Хоффенхайм
 Заявка 12 3 3 6 17 - 24 12
15.
Санкт-Паули
 Заявка 12 3 2 7 10 - 15 11
16.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 12 3 1 8 15 - 21 10
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 12 1 2 9 13 - 31 5
18.
Бохум
 Заявка 12 0 2 10 10 - 33 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 7 6 1 0 19 - 7 19
2.
Аугсбург
 Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
3.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
4.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 5 4 1 0 16 - 6 13
5.
Фрайбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Боруссия М
 Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
7.
Штутгарт
 Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
8.
Байер Л
 Заявка 6 3 2 1 15 - 11 11
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
10.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
11.
Хоффенхайм
 Заявка 6 3 0 3 14 - 16 9
12.
Майнц
 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
13.
Вердер
 Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
14.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
15.
Санкт-Паули
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 6 1 1 4 5 - 8 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 1 0 5 4 - 17 3
18.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 24 - 7 17
2.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
3.
Айнтрахт Фр
 1:0 Заявка 7 4 1 2 12 - 10 13
4.
Байер Л
 Заявка 6 3 3 0 13 - 8 12
5.
Майнц
 Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
7.
Вердер
 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
8.
Фрайбург
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 6 2 0 4 7 - 8 6
10.
Хайденхайм
 0:1 Заявка 6 2 0 4 10 - 13 6
11.
Штутгарт
 Заявка 6 1 3 2 8 - 12 6
12.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
13.
Боруссия М
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 14 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Бохум
 Заявка 7 0 0 7 6 - 20 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 14 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 12 (7)
Майнц Буркардт Джонатан 9
Боруссия М Кляйндинст Тим 8 (3)
Штутгарт Демирович Эрмедин 7
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Штутгарт Шабо Юлиан 1 4
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Аугсбург Реджбекай Элвис 5
Весь список
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    Прогнозы 119
    Хайденхайм 12.6% (15)
    X 12.6% (15)
    Айнтрахт Фр 74.8% (89)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Хайденхайм
    Ничья
    Айнтрахт Фр
    4.40
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    3.85
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    2.00
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хайденхайм 0:1 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Хайденхайм
    12.6% (15)
    Ничья
    12.6% (15)
    Айнтрахт Фр
    74.8% (89)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.93% (82)
    Меньше
    28.07% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    82.46% (94)
    Нет
    17.54% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Айнтрахт Фр
    45.4% (54)
    1:3 Айнтрахт Фр
    11.8% (14)
    1:1 Ничья
    10.9% (13)
    0:1 Айнтрахт Фр
    9.2% (11)
    2:1 Хайденхайм
    5% (6)
    1:0 Хайденхайм
    4.2% (5)
    2:3 Айнтрахт Фр
    2.5% (3)
    0:2 Айнтрахт Фр
    1.7% (2)
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