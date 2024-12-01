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  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 15000 Главный судья: Экснер Флориан
Хайденхайм
0:4
Конец матча
Айнтрахт Фр
0'
0:1
22' Гол
Мармуш Омар
33' Желтая карточка
Тута
0:2
49' Гол
Шаиби Фарес
0:3
58' Гол
Мармуш Омар
90' Желтая карточка
Теате Артур
0:4
90' Гол
Экитике Уго
90'+5

Ход матча

22'
0:1
Мармуш Омар
(Браун Натаниэль)
33'
 
Тута
46'
 
Шаиби Фарес
Матанович Игорь
46'
Конте Сирлорд
Ваннер Пауль
 
49'
0:2
Шаиби Фарес
55'
Шиммер Штефан
Малони Леннард
 
55'
Хонсак Матиас
Шенца Лео
 
58'
0:3
Мармуш Омар
(Браун Натаниэль)
68'
Бройниг Максимилиан
Кауфманн Миккель
 
68'
 
Коллинс Ннамди
Тута
68'
 
Кнауфф Ансгар
Гётце Марио
73'
 
Экитике Уго
Браун Натаниэль
79'
 
Хёйлунн Оскар
Ларссон Хуго
82'
Бек Адриан
Дорш Никлас
 
90'
 
Теате Артур
90'
0:4
Экитике Уго
(Кнауфф Ансгар)

Статистика матча

  • 0 Голы 4
  • 3 Удары по воротам 5
  • 1 Удары в створ 8
  • 6 Угловые 5
  • 3 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 428 Количество передач 503
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Прогнозы 119
Хайденхайм 12.6% (15)
X 12.6% (15)
Айнтрахт Фр 74.8% (89)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мюллер
Кевин
2
Буш
Марнон
6
Майнка
Патрик
5
Гимбер
Бенедикт
19
Фёренбах
Йонас
39
Дорш
Никлас
33
Малони
Леннард
3
Шёппнер
Ян
10
Ваннер
Пауль
29
Кауфманн
Миккель
8
Шенца
Лео
1
Трапп
Кевин
13
Кристенсен
Расмус
35
Тута
4
Кох
Робин
3
Теате
Артур
27
Гётце
Марио
15
Схири
Эльес
16
Ларссон
Хуго
21
Браун
Натаниэль
9
Матанович
Игорь
7
Мармуш
Омар
Хайденхайм
4-3-3
Айнтрахт Фр
4-4-2

История личных встреч

Хайденхайм
Айнтрахт Фр

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

Б
1:2
Б
2:0
К
1:2
ТМК
2:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

2
1.67

Среднее время на гол

45
54

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.5
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1

Среднее время на гол

60
72

Бомбардиры внутри турнира

Хайденхайм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пирингер Марвин 4 (1) 0.33
Ваннер Пауль 2 (1) 0.17
Шёппнер Ян 2 0.17
Шенца Лео 2 0.17
Бройниг Максимилиан 2 (1) 0.17
Хонсак Матиас 1 0.08
Дорш Никлас 1 0.08
Бек Адриан 1 0.08
Фёренбах Йонас 0 0
Конте Сирлорд 0 0
Траоре Омар Хактаб 0 0
Айнтрахт Фр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мармуш Омар 13 (2) 1.08
Экитике Уго 6 0.5
Браун Натаниэль 2 0.17
Гётце Марио 2 0.17
Ларссон Хуго 2 0.17
Кнауфф Ансгар 1 0.08
Тута 1 0.08
Дауд Махмуд 1 0.08
Матанович Игорь 1 0.08
Шаиби Фарес 1 0.08
Узун Кан 1 0.08
Схири Эльес 0 0
Эбимбе Эрик 0 0
Коллинс Ннамди 0 0
Бахойа Жан Маттео 0 0

Карточки

Хайденхайм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гимбер Бенедикт 4 0
Пирингер Марвин 4 0
Майнка Патрик 2 0
Фёренбах Йонас 2 0
Шёппнер Ян 2 0
Траоре Омар Хактаб 2 0
Дорш Никлас 0 1
Хонсак Матиас 1 0
Шиммер Штефан 1 0
Малони Леннард 1 0
Кауфманн Миккель 1 0
Зирслебен Тим 1 0
Кербер Лука 1 0
Ваннер Пауль 1 0
Айнтрахт Фр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Теате Артур 4 1
Тута 4 0
Схири Эльес 3 0
Мармуш Омар 2 0
Шаиби Фарес 2 0
Кох Робин 1 0
Кнауфф Ансгар 1 0
Аменда Орель 1 0
Ларссон Хуго 1 0

Результаты матчей

Хайденхайм
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

1
2
Хайденхайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Айнтрахт Фр
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

13
0

Упущенные победы

4
16
Хайденхайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Айнтрахт Фр
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

5
18

Голы по времени матча

Забито

5
15
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 6
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
4
27%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
60%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

11
10
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
5
45%
1
10%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
2
18%
4
40%
76-90

Забито

10
16
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
3
30%
1
6%
1-15
1
10%
4
25%
16-30
1
10%
5
31%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
20%
3
19%
61-75
3
30%
2
13%
76-90

Пропущено

13
6
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
8%
1
17%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
1
8%
3
50%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Забито

15
31
7 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
5 Не забивали 1
4
27%
2
6%
1-15
2
13%
8
26%
16-30
1
7%
6
19%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
5
33%
6
19%
61-75
3
20%
4
13%
76-90

Пропущено

24
16
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 9
2
8%
1
6%
1-15
5
21%
2
13%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
6
25%
4
25%
46-60
4
17%
3
19%
61-75
4
17%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хайденхайм
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Хайденхайм - Челси 0:2 Байер Л - Хайденхайм 5:2 Хайденхайм - Вольфсбург 1:3 Хартс - Хайденхайм 0:2
Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:0 Герта - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 0:0 Пафос - Хайденхайм 0:1 Боруссия М - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 Хайденхайм - Олимпия Любляна 2:1 Майнц - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Мидтьюлланн - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Вердер 1:0 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Славия Прага 1:0
Айнтрахт Фр - Бохум 7:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - РФШ Рига 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5

Результаты матчей

Хайденхайм
Айнтрахт Фр

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
7:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
7
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
5 раз 83%
0
1 раз 17%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
7:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
5 раз 42%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
7
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Хайденхайм
Айнтрахт Фр

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
4
1
1
5
2.5
3
2
1
5
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
6
1
5
1
1.5
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
11
1
6
6
1.5
8
4
1
11
2.5
6
6
1
11
3.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 12 9 3 0 37 - 8 30
2.
Айнтрахт Фр
 Заявка 12 8 2 2 31 - 16 26
3.
Байер Л
 Заявка 12 6 5 1 28 - 19 23
4.
РБ Лейпциг
 Заявка 12 6 3 3 19 - 14 21
5.
Фрайбург
 Заявка 12 6 2 4 16 - 16 20
6.
Боруссия Д
 Заявка 12 6 2 4 23 - 19 20
7.
Майнц
 Заявка 12 5 4 3 20 - 14 19
8.
Вольфсбург
 Заявка 12 5 3 4 25 - 19 18
9.
Боруссия М
 Заявка 12 5 2 5 18 - 17 17
10.
Штутгарт
 Заявка 12 4 5 3 23 - 21 17
11.
Унион Берлин
 Заявка 12 4 4 4 10 - 11 16
12.
Вердер
 Заявка 12 4 4 4 19 - 24 16
13.
Аугсбург
 Заявка 12 4 3 5 14 - 23 15
14.
Хоффенхайм
 Заявка 12 3 3 6 17 - 24 12
15.
Санкт-Паули
 Заявка 12 3 2 7 10 - 15 11
16.
Хайденхайм
 Заявка 12 3 1 8 15 - 24 10
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 12 1 2 9 13 - 31 5
18.
Бохум
 Заявка 12 0 2 10 10 - 33 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Боруссия Д
 Заявка 7 6 1 0 19 - 7 19
2.
Аугсбург
 Заявка 7 4 2 1 12 - 8 14
3.
Бавария
 Заявка 5 4 1 0 13 - 1 13
4.
Айнтрахт Фр
 Заявка 5 4 1 0 16 - 6 13
5.
Фрайбург
 Заявка 6 4 1 1 11 - 7 13
6.
Боруссия М
 Заявка 6 4 0 2 13 - 9 12
7.
Штутгарт
 Заявка 6 3 2 1 15 - 9 11
8.
Байер Л
 Заявка 6 3 2 1 15 - 11 11
9.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
10.
Унион Берлин
 Заявка 6 3 2 1 7 - 5 11
11.
Хоффенхайм
 Заявка 6 3 0 3 14 - 16 9
12.
Майнц
 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
13.
Вердер
 Заявка 6 1 3 2 6 - 11 6
14.
Вольфсбург
 Заявка 6 1 2 3 9 - 12 5
15.
Санкт-Паули
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
16.
Хайденхайм
 Заявка 6 1 1 4 5 - 11 4
17.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 1 0 5 4 - 17 3
18.
Бохум
 Заявка 5 0 2 3 4 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бавария
 Заявка 7 5 2 0 24 - 7 17
2.
Вольфсбург
 Заявка 6 4 1 1 16 - 7 13
3.
Айнтрахт Фр
 Заявка 7 4 1 2 15 - 10 13
4.
Байер Л
 Заявка 6 3 3 0 13 - 8 12
5.
Майнц
 Заявка 5 3 2 0 12 - 5 11
6.
РБ Лейпциг
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
7.
Вердер
 Заявка 6 3 1 2 13 - 13 10
8.
Фрайбург
 Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
9.
Санкт-Паули
 Заявка 6 2 0 4 7 - 8 6
10.
Хайденхайм
 Заявка 6 2 0 4 10 - 13 6
11.
Штутгарт
 Заявка 6 1 3 2 8 - 12 6
12.
Унион Берлин
 Заявка 6 1 2 3 3 - 6 5
13.
Боруссия М
 Заявка 6 1 2 3 5 - 8 5
14.
Хоффенхайм
 Заявка 6 0 3 3 3 - 8 3
15.
Хольштайн Киль
 Заявка 6 0 2 4 9 - 14 2
16.
Боруссия Д
 Заявка 5 0 1 4 4 - 12 1
17.
Аугсбург
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Бохум
 Заявка 7 0 0 7 6 - 20 0
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Бундеслиге
  • — Вылет в Бундеслигу 2

Топ бомбардиров
Бавария Кейн Гарри 14 (6)
Айнтрахт Фр Мармуш Омар 13 (7)
Майнц Буркардт Джонатан 9
Боруссия М Кляйндинст Тим 8 (3)
Штутгарт Демирович Эрмедин 7
Весь список

Топ нарушителей
Майнц Кор Доминик 6
Штутгарт Шабо Юлиан 1 4
Айнтрахт Фр Теате Артур 1 4
Вольфсбург Арнольд Максимилиан 5
Боруссия Д Бенсебаини Рами 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • 93'
    Судье надоело, что Теате Артур тянет время и он наказал его горчичником
  • 93'
    Удар от ворот произведет Айнтрахт Фр
  • 92'
    Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 91'
    Экитике Уго пробует нанести удар издали, но Кевин Мюллер держит все под контролем
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Коллинс Ннамди из команды Айнтрахт Фр перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Бек Адриан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Voith-Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 119
    Хайденхайм 12.6% (15)
    X 12.6% (15)
    Айнтрахт Фр 74.8% (89)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хайденхайм 0:4 Айнтрахт Фр

    Исход игры
    Хайденхайм
    12.6% (15)
    Ничья
    12.6% (15)
    Айнтрахт Фр
    74.8% (89)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.93% (82)
    Меньше
    28.07% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    82.46% (94)
    Нет
    17.54% (20)
    Популярный счёт
    1:2 Айнтрахт Фр
    45.4% (54)
    1:3 Айнтрахт Фр
    11.8% (14)
    1:1 Ничья
    10.9% (13)
    0:1 Айнтрахт Фр
    9.2% (11)
    2:1 Хайденхайм
    5% (6)
    1:0 Хайденхайм
    4.2% (5)
    2:3 Айнтрахт Фр
    2.5% (3)
    0:2 Айнтрахт Фр
    1.7% (2)
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