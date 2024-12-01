Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

88' Хёйлунн Оскар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Хайденхайм

86' Оооо... вот это был удар! Мармуш Омар должен был забить с этой позиции.

86' Хорошую попытку сделал Мармуш Омар . Удар в створ, но вратарь начеку

85' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Хайденхайм

83' Удар от ворот произведет Хайденхайм

83' Матч возобновлен

83' Ох, нехорошо это выглядит. Кох Робин получил травму и медбригада забирает его с поля.

82' Кох Робин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

82' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

81' Мармуш Омар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

81' Хорошую попытку сделал Хёйлунн Оскар . Удар в створ, но вратарь начеку

80' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Дорш Никлас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Шиммер Штефан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

74' Буш Марнон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

72' Теате Артур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Мюллер Кевин взял и забрал мяч на выходе

71' Мармуш Омар пробует нанести удар издали, но Кевин Мюллер держит все под контролем

70' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Теате Артур получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Теате Артур на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Мармуш Омар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Трапп Кевин взял и забрал мяч на выходе

66' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Хайденхайм совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Дорш Никлас навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Хайденхайм совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Г О О О О Л - Мармуш Омар забивает с правой ноги!

58' Браун Натаниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Фёренбах Йонас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' Удар от ворот произведет Хайденхайм

54' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Айнтрахт Фр совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Г О О О О Л - Шаиби Фарес забивает ударом с правой ноги!