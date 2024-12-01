Тур: 12. Стадион: Войт-Арена. Зрители: 15000 Главный судья: Экснер Флориан
0:4
Конец матча
0'
0:1
22' ГолМармуш Омар
33' Желтая карточкаТута
0:2
49' ГолШаиби Фарес
0:3
58' ГолМармуш Омар
90' Желтая карточкаТеате Артур
0:4
90' ГолЭкитике Уго
90'+5
Ход матча
22'
0:1
33'
49'
0:2
58'
0:3
68'
90'
90'
0:4
Статистика матча
-
0 Голы 4
-
3 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 8
-
6 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
428 Количество передач 503
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
39
Дорш
Никлас
10
Ваннер
Пауль
35
Тута
27
Гётце
Марио
15
Схири
Эльес
16
Ларссон
Хуго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Дорш НикласПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ваннер ПаульНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Феллер ФранкВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Бек АдрианНападающий
-
Главный тренер: Шмидт Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 ТутаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
15 Схири ЭльесПолузащитник
-
16 Ларссон ХугоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 Сантос КауаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Дауд МахмудПолузащитник
-
29 Нкунку НильсПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Экитике УгоНападающий
-
20 Узун КанНападающий
-
Главный тренер: Топмеллер Дино
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хайденхайм
Айнтрахт Фр
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
0
Голов в среднем за матч
1.33
0
Среднее время на гол
67
0
Всего голов
2
5
Голов в среднем за матч
2
1.67
Среднее время на гол
45
54
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.5
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
Среднее время на гол
60
72
Бомбардиры внутри турнира
Хайденхайм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пирингер Марвин
|4 (1)
|0.33
|Ваннер Пауль
|2 (1)
|0.17
|Шёппнер Ян
|2
|0.17
|Шенца Лео
|2
|0.17
|Бройниг Максимилиан
|2 (1)
|0.17
|Хонсак Матиас
|1
|0.08
|Дорш Никлас
|1
|0.08
|Бек Адриан
|1
|0.08
|Фёренбах Йонас
|0
|0
|Конте Сирлорд
|0
|0
|Траоре Омар Хактаб
|0
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мармуш Омар
|13 (2)
|1.08
|Экитике Уго
|6
|0.5
|Браун Натаниэль
|2
|0.17
|Гётце Марио
|2
|0.17
|Ларссон Хуго
|2
|0.17
|Кнауфф Ансгар
|1
|0.08
|Тута
|1
|0.08
|Дауд Махмуд
|1
|0.08
|Матанович Игорь
|1
|0.08
|Шаиби Фарес
|1
|0.08
|Узун Кан
|1
|0.08
|Схири Эльес
|0
|0
|Эбимбе Эрик
|0
|0
|Коллинс Ннамди
|0
|0
|Бахойа Жан Маттео
|0
|0
Карточки
Хайденхайм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гимбер Бенедикт
|4
|0
|Пирингер Марвин
|4
|0
|Майнка Патрик
|2
|0
|Фёренбах Йонас
|2
|0
|Шёппнер Ян
|2
|0
|Траоре Омар Хактаб
|2
|0
|Дорш Никлас
|0
|1
|Хонсак Матиас
|1
|0
|Шиммер Штефан
|1
|0
|Малони Леннард
|1
|0
|Кауфманн Миккель
|1
|0
|Зирслебен Тим
|1
|0
|Кербер Лука
|1
|0
|Ваннер Пауль
|1
|0
Айнтрахт Фр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Теате Артур
|4
|1
|Тута
|4
|0
|Схири Эльес
|3
|0
|Мармуш Омар
|2
|0
|Шаиби Фарес
|2
|0
|Кох Робин
|1
|0
|Кнауфф Ансгар
|1
|0
|Аменда Орель
|1
|0
|Ларссон Хуго
|1
|0
Результаты матчей
Хайденхайм
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Айнтрахт Фр
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
1
2
Хайденхайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Айнтрахт Фр
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
13
0
Упущенные победы
4
16
Хайденхайм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Айнтрахт Фр
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
5
18
Голы по времени матча
Забито
5
15
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 6
10 Не забивали 6
1
20%
1
7%
1-15
1
20%
4
27%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
3
60%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
11
10
3 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 6
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
2
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
5
45%
1
10%
46-60
1
9%
3
30%
61-75
2
18%
4
40%
76-90
Забито
10
16
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
3
30%
1
6%
1-15
1
10%
4
25%
16-30
1
10%
5
31%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
2
20%
3
19%
61-75
3
30%
2
13%
76-90
Пропущено
13
6
7 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
8%
1
17%
1-15
4
31%
0
0%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
1
8%
3
50%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Забито
15
31
7 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 10
5 Не забивали 1
4
27%
2
6%
1-15
2
13%
8
26%
16-30
1
7%
6
19%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
5
33%
6
19%
61-75
3
20%
4
13%
76-90
Пропущено
24
16
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 9
2
8%
1
6%
1-15
5
21%
2
13%
16-30
3
13%
2
13%
31-45
6
25%
4
25%
46-60
4
17%
3
19%
61-75
4
17%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Хайденхайм
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Хайденхайм - Челси 0:2 Байер Л - Хайденхайм 5:2 Хайденхайм - Вольфсбург 1:3 Хартс - Хайденхайм 0:2
Хольштайн Киль - Хайденхайм 1:0 Герта - Хайденхайм 2:1 Хайденхайм - Хоффенхайм 0:0 Пафос - Хайденхайм 0:1 Боруссия М - Хайденхайм 3:2 Хайденхайм - РБ Лейпциг 0:1 Хайденхайм - Олимпия Любляна 2:1 Майнц - Хайденхайм 0:2 Хайденхайм - Фрайбург 0:3 Боруссия Д - Хайденхайм 4:2 Хайденхайм - Аугсбург 4:0 Хайденхайм - Хеккен 3:2 Санкт-Паули - Хайденхайм 0:2 Хеккен - Хайденхайм 1:2 ФК 08 Филлинген - Хайденхайм 0:4 Хайденхайм - Эспаньол 2:1
Айнтрахт Фр
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Мидтьюлланн - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Вердер 1:0 Штутгарт - Айнтрахт Фр 2:3 Айнтрахт Фр - Славия Прага 1:0
Айнтрахт Фр - Бохум 7:2 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:1 Унион Берлин - Айнтрахт Фр 1:1 Айнтрахт Фр - РФШ Рига 1:0 Байер Л - Айнтрахт Фр 2:1 Айнтрахт Фр - Бавария 3:3 Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Хольштайн Киль - Айнтрахт Фр 2:4 Айнтрахт Фр - Виктория Пльзень 3:3 Айнтрахт Фр - Боруссия М 2:0 Вольфсбург - Айнтрахт Фр 1:2 Айнтрахт Фр - Хоффенхайм 3:1 Боруссия Д - Айнтрахт Фр 2:0 Айнтрахт Бр - Айнтрахт Фр 1:4 Валенсия - Айнтрахт Фр 3:2 Франкфурт - Айнтрахт Фр 2:5
Результаты матчей
Хайденхайм
Айнтрахт Фр
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
7:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
7
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
0:4
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
2
5 раз 83%
0
1 раз 17%
1
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
2:0
2 раза 17%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
7:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
5 раз 42%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
2 раза 17%
0
1 раз 8%
7
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Хайденхайм
Айнтрахт Фр
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
15
41
15
32
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
61
51
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
111
66
84
111
66
111
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|3
|0
|37 - 8
|30
|2.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|31 - 16
|26
|3.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|28 - 19
|23
|4.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|19 - 14
|21
|5.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|16 - 16
|20
|6.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|23 - 19
|20
|7.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|20 - 14
|19
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|25 - 19
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|18 - 17
|17
|10.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|23 - 21
|17
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 11
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 24
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|14 - 23
|15
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 24
|12
|15.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 15
|11
|16.
|Заявка
|12
|3
|1
|8
|15 - 24
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|13 - 31
|5
|18.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|10 - 33
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|19 - 7
|19
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 8
|14
|3.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|13 - 1
|13
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|16 - 6
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 7
|13
|6.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|13 - 9
|12
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|15 - 11
|11
|9.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|10.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|11.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|14 - 16
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 9
|8
|13.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|6 - 11
|6
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 11
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 17
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|24 - 7
|17
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|16 - 7
|13
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 10
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|13 - 8
|12
|5.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|13 - 13
|10
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 8
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|10 - 13
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 12
|6
|12.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|14.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|3 - 8
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|9 - 14
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 12
|1
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|18.
|Заявка
|7
|0
|0
|7
|6 - 20
|0
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- — Вылет в Бундеслигу 2
|Бавария
|Кейн Гарри
|14 (6)
|Айнтрахт Фр
|Мармуш Омар
|13 (7)
|Майнц
|Буркардт Джонатан
|9
|Боруссия М
|Кляйндинст Тим
|8 (3)
|Штутгарт
|Демирович Эрмедин
|7
|Майнц
|Кор Доминик
|6
|Штутгарт
|Шабо Юлиан
|1 4
|Айнтрахт Фр
|Теате Артур
|1 4
|Вольфсбург
|Арнольд Максимилиан
|5
|Боруссия Д
|Бенсебаини Рами
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хайденхайм 0:4 Айнтрахт Фр
Исход игры
Хайденхайм
12.6% (15)
Ничья
12.6% (15)
Айнтрахт Фр
74.8% (89)
Тотал 2.5
Больше
71.93% (82)
Меньше
28.07% (32)
Обе команды забьют
Да
82.46% (94)
Нет
17.54% (20)
Популярный счёт
1:2 Айнтрахт Фр
45.4% (54)
1:3 Айнтрахт Фр
11.8% (14)
1:1 Ничья
10.9% (13)
0:1 Айнтрахт Фр
9.2% (11)
2:1 Хайденхайм
5% (6)
1:0 Хайденхайм
4.2% (5)
2:3 Айнтрахт Фр
2.5% (3)
0:2 Айнтрахт Фр
1.7% (2)
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