Тур: 16. Стадион: Жозеф Марьен.
2:1
Второй тайм: 86'
0'
0:1
1' ГолЯнссен Винсент
13' Желтая карточкаМакаллистер Кевин
40' Желтая карточкаМатида Коки
1:1
45' ГолМакаллистер Кевин
45' Желтая карточкаБёрджесс Кристиан
49' Красная карточкаМатида Коки
59' Желтая карточкаКерк Джирано
68' Желтая карточкаБатай Йелле
2:1
69' ГолСайкс Росс
69' Желтая карточкаСадики Ноа
72' Желтая карточкаAyrton Costa
75' Желтая карточкаВаленсия Энтони
Ход матча
1'
0:1
40'
45'
49'
59'
68'
69'
2:1
69'
72'
75'
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
28
Матида
Коки
27
Садики
Ноа
25
Батай
Йелле
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
- Полузащитник
-
25 Халаили АнанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Себастьен Поконьоли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Батай ЙеллеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
54 Semm Renders
-
-
19 Victor Udoh
-
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
История личных встреч
Юнион Сент-Жиллуаз
Антверпен
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед
22 матча
31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.36
0.82
Среднее время на гол
66
110
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.55
1
Среднее время на гол
58
90
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
1.45
0.91
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
61
99
Бомбардиры внутри турнира
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фусейни Мохаммед II
|3 (1)
|0.19
|Макаллистер Кевин
|3
|0.19
|Акинпелу Промис
|3 (1)
|0.19
|Родригес Кевин II
|2
|0.13
|Иванович Франьо
|2
|0.13
|Садики Ноа
|1
|0.06
|Лапуссен Лоик
|1
|0.06
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0.06
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0.06
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Буфаль Софиан
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чери Тьяронн
|7
|0.47
|Ондрейка Якоб
|7
|0.47
|Янссен Винсент
|6
|0.4
|Керк Джирано
|3
|0.2
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0.13
|Валенсия Энтони
|1
|0.07
|Ван Ден Босх Зено
|1
|0.07
|Mahamadou Doumbia
|1
|0.07
|Semm Renders
|0
|0
Карточки
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Кевин
|4
|1
|Матида Коки
|3
|1
|Бёрджесс Кристиан
|4
|0
|Ванхутт Шарль
|2
|1
|Ньянг Уссейну
|3
|0
|Лейсен Федде
|3
|0
|Морис Антони
|2
|0
|Фусейни Мохаммед II
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|Амани Жан
|2
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|Садики Ноа
|2
|0
|Иванович Франьо
|2
|0
|Халаили Анан
|2
|0
|Акинпелу Промис
|2
|0
|Буфаль Софиан
|1
|0
|Сайкс Росс
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Лапуссен Лоик
|1
|0
|Терхо Каспер
|1
|0
|Камиль Ван Де Перре
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одои Денис
|5
|1
|Ayrton Costa
|6
|0
|Янссен Винсент
|4
|0
|Алдервейрельд Тоби
|3
|0
|Ондрейка Якоб
|2
|0
|Де Рук Йонас
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Ван Ден Босх Зено
|1
|0
|Валенсия Энтони
|1
|0
|Rosen Bozhinov
|1
|0
|Корбани Кобе
|1
|0
|Смитс Милан
|1
|0
|Mahamadou Doumbia
|1
|0
|Andreas Verstraeten
|1
|0
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Антверпен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
2
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Антверпен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
2
15
Юнион Сент-Жиллуаз
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Антверпен
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
3
17
Голы по времени матча
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
3
27%
2
25%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Пропущено
5
6
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
4
80%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
5
17
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
1
20%
1
6%
1-15
1
20%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
20%
2
12%
46-60
1
20%
4
24%
61-75
1
20%
4
24%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
20%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
Забито
16
25
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
7 Не забивали 3
4
25%
3
12%
1-15
2
13%
4
16%
16-30
2
13%
5
20%
31-45
2
13%
4
16%
46-60
2
13%
4
16%
61-75
4
25%
5
20%
76-90
Пропущено
15
10
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
13%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
6
40%
2
20%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
3
20%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Твенте - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Рома 1:1
Мехелен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 1:3 Мидтьюлланн - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Будё-Глимт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1
Антверпен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Антверпен - Дендер 1:1 Кортрейк - Антверпен 1:2 Генк - Антверпен 2:0 Антверпен - Дейнзе 6:1
Антверпен - Стандард 3:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Антверпен 1:2 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Антверпен - Мехелен 0:1 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0 Антверпен - Мехелен 2:1 Антверпен - Хогстратен 2:0
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
Антверпен
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
2:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:0
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Юнион Сент-Жиллуаз
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
34
43
34
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
52
17
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
113
411
68
411
311
114
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|2
|3
|33 - 21
|35
|2.
|16
|9
|4
|3
|34 - 17
|31
|3.
|16
|7
|6
|3
|30 - 12
|27
|4.
|1:2
|15
|7
|3
|5
|28 - 14
|24
|5.
|16
|7
|3
|6
|32 - 22
|24
|6.
|1:1
|16
|6
|5
|5
|24 - 19
|23
|7.
|2:1
|16
|5
|8
|3
|20 - 14
|23
|8.
|1:1
|16
|6
|4
|6
|28 - 24
|22
|9.
|16
|6
|4
|6
|11 - 19
|22
|10.
|16
|5
|3
|8
|15 - 20
|18
|11.
|16
|4
|6
|6
|19 - 28
|18
|12.
|16
|4
|6
|6
|22 - 33
|18
|13.
|16
|3
|9
|4
|15 - 19
|18
|14.
|16
|5
|2
|9
|13 - 30
|17
|15.
|16
|4
|3
|9
|18 - 30
|15
|16.
|15
|2
|4
|9
|15 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|18 - 5
|22
|2.
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|3.
|2:1
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|4.
|8
|5
|2
|1
|8 - 4
|17
|5.
|8
|5
|1
|2
|22 - 10
|16
|6.
|8
|4
|3
|1
|17 - 5
|15
|7.
|1:1
|9
|4
|3
|2
|19 - 11
|15
|8.
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|9.
|1:2
|7
|4
|1
|2
|20 - 5
|13
|10.
|1:1
|7
|4
|1
|2
|16 - 6
|13
|11.
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|12.
|8
|3
|4
|1
|13 - 12
|13
|13.
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|14.
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|16.
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|2.
|8
|4
|1
|3
|15 - 16
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|4.
|1:2
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|5.
|1:1
|9
|2
|4
|3
|8 - 13
|10
|6.
|8
|2
|3
|3
|9 - 16
|9
|7.
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|8.
|1:1
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|9.
|8
|1
|4
|3
|6 - 13
|7
|10.
|2:1
|8
|0
|6
|2
|6 - 9
|6
|11.
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|12.
|8
|1
|2
|5
|3 - 15
|5
|13.
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|14.
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|15.
|8
|1
|1
|6
|4 - 21
|4
|16.
|7
|0
|1
|6
|4 - 21
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|10 (2)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|10
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|9 (1)
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (4)
|Антверпен
|Ayrton Costa
|7
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Гент
|Торунарига Джордан
|1 4
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Макаллистер Кевин
|1 4