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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Юнион Сент-Жиллуаз
2:1
Второй тайм: 86'
Антверпен
0'
0:1
1' Гол
Янссен Винсент
13' Желтая карточка
Макаллистер Кевин
40' Желтая карточка
Матида Коки
1:1
45' Гол
Макаллистер Кевин
45' Желтая карточка
Бёрджесс Кристиан
49' Красная карточка
Матида Коки
59' Желтая карточка
Керк Джирано
68' Желтая карточка
Батай Йелле
2:1
69' Гол
Сайкс Росс
69' Желтая карточка
Садики Ноа
72' Желтая карточка
Ayrton Costa
75' Желтая карточка
Валенсия Энтони
49
Морис
Антони
5
Макаллистер
Кевин
16
Бёрджесс
Кристиан
26
Сайкс
Росс
6
Камиль
Ван
Де
Перре
28
Матида
Коки
27
Садики
Ноа
94
Лапуссен
Лоик
23
Буфаль
Софиан
9
Иванович
Франьо
77
Фусейни
Мохаммед
II
91
Ламменс
Сенне
6
Одои
Денис
23
Алдервейрельд
Тоби
5
Ayrton
Costa
25
Батай
Йелле
9
Чери
Тьяронн
33
Ван
Ден
Босх
Зено
8
Прат
Деннис
7
Керк
Джирано
18
Янссен
Винсент
11
Ондрейка
Якоб
Юнион Сент-Жиллуаз
3-4-1-2
Антверпен
4-3-3

История личных встреч

Юнион Сент-Жиллуаз
Антверпен

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

22 матча

31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед

История матчей

ПДА
2:0
К
1:0
ПДА
4:1
ПДА
0:3
ПДА
1:1
ПДА
2:2
ПОЗЧТ
1:1
ПОЗЧТ
0:2
К
1:0
К
1:0
ПДА
2:0
ПДА
4:2
ПОЗЧТ
0:1
ПОЗЧТ
0:0
ПДА
0:2
ПДА
1:2
ПДБВЭ
1:1
ПДБВЭ
2:0
ВД
4:0
ВД
1:1
ВД
2:1
ВД
2:0

Голы

Всего голов

15
9

Голов в среднем за матч

1.36
0.82

Среднее время на гол

66
110

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

1.55
1

Среднее время на гол

58
90

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

1.45
0.91

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

61
99

Бомбардиры внутри турнира

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фусейни Мохаммед II 3 (1) 0.19
Макаллистер Кевин 3 0.19
Акинпелу Промис 3 (1) 0.19
Родригес Кевин II 2 0.13
Иванович Франьо 2 0.13
Садики Ноа 1 0.06
Лапуссен Лоик 1 0.06
Пуэртас Кэмерон 1 0.06
Эккерт Айенса Деннис 1 0.06
Кастро-Монтес Алессио 0 0
Расмуссен Матиас 0 0
Буфаль Софиан 0 0
Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чери Тьяронн 7 0.47
Ондрейка Якоб 7 0.47
Янссен Винсент 6 0.4
Керк Джирано 3 0.2
Алдервейрельд Тоби 2 0.13
Валенсия Энтони 1 0.07
Ван Ден Босх Зено 1 0.07
Mahamadou Doumbia 1 0.07
Semm Renders 0 0

Карточки

Юнион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макаллистер Кевин 4 1
Матида Коки 3 1
Бёрджесс Кристиан 4 0
Ванхутт Шарль 2 1
Ньянг Уссейну 3 0
Лейсен Федде 3 0
Морис Антони 2 0
Фусейни Мохаммед II 2 0
Кастро-Монтес Алессио 2 0
Амани Жан 2 0
Аль-Эйт-Хадж Ануар 2 0
Садики Ноа 2 0
Иванович Франьо 2 0
Халаили Анан 2 0
Акинпелу Промис 2 0
Буфаль Софиан 1 0
Сайкс Росс 1 0
Пуэртас Кэмерон 1 0
Лапуссен Лоик 1 0
Терхо Каспер 1 0
Камиль Ван Де Перре 1 0
Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Одои Денис 5 1
Ayrton Costa 6 0
Янссен Винсент 4 0
Алдервейрельд Тоби 3 0
Ондрейка Якоб 2 0
Де Рук Йонас 1 0
Керк Джирано 1 0
Ван Ден Босх Зено 1 0
Валенсия Энтони 1 0
Rosen Bozhinov 1 0
Корбани Кобе 1 0
Смитс Милан 1 0
Mahamadou Doumbia 1 0
Andreas Verstraeten 1 0

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Антверпен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
2
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Антверпен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

2
15
Юнион Сент-Жиллуаз
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (5)
60% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Антверпен
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
29% (4)
57% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

3
17

Голы по времени матча

Забито

11
8
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
3
27%
2
25%
1-15
1
9%
1
13%
16-30
2
18%
2
25%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
3
27%
1
13%
76-90

Пропущено

5
6
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
4
80%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

5
17
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 8
1
20%
1
6%
1-15
1
20%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
20%
2
12%
46-60
1
20%
4
24%
61-75
1
20%
4
24%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
20%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Забито

16
25
8 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
7 Не забивали 3
4
25%
3
12%
1-15
2
13%
4
16%
16-30
2
13%
5
20%
31-45
2
13%
4
16%
46-60
2
13%
4
16%
61-75
4
25%
5
20%
76-90

Пропущено

15
10
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
2
13%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
6
40%
2
20%
46-60
1
7%
1
10%
61-75
3
20%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Твенте - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Рома 1:1
Мехелен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 1:3 Мидтьюлланн - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Будё-Глимт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1
Антверпен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Антверпен - Дендер 1:1 Кортрейк - Антверпен 1:2 Генк - Антверпен 2:0 Антверпен - Дейнзе 6:1
Антверпен - Стандард 3:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Антверпен 1:2 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Антверпен - Мехелен 0:1 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0 Антверпен - Мехелен 2:1 Антверпен - Хогстратен 2:0

Результаты матчей

Юнион Сент-Жиллуаз
Антверпен

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
2:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

0:0
5 раз 33%
1:1
3 раза 20%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
3
3 раза 20%
4
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
6
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Юнион Сент-Жиллуаз
Антверпен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
4
3
3
4
2.5
3
4
1
6
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
2
1
7
1.5
2
5
1
7
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
11
3
4
11
1.5
6
8
4
11
2.5
3
11
1
14
3.5
1
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 16 11 2 3 33 - 21 35
2.
Брюгге
 16 9 4 3 34 - 17 31
3.
Андерлехт
 16 7 6 3 30 - 12 27
4.
Антверпен
 1:2 15 7 3 5 28 - 14 24
5.
Мехелен
 16 7 3 6 32 - 22 24
6.
Гент
 1:1 16 6 5 5 24 - 19 23
7.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2:1 16 5 8 3 20 - 14 23
8.
Вестерло
 1:1 16 6 4 6 28 - 24 22
9.
Стандард
 16 6 4 6 11 - 19 22
10.
Спортинг Шарлеруа
 16 5 3 8 15 - 20 18
11.
Дендер
 16 4 6 6 19 - 28 18
12.
Сент-Трейден
 16 4 6 6 22 - 33 18
13.
АХ Лёвен
 16 3 9 4 15 - 19 18
14.
Кортрейк
 16 5 2 9 13 - 30 17
15.
Серкль Брюгге
 16 4 3 9 18 - 30 15
16.
Беерсхот-Вильрейк
 15 2 4 9 15 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 8 7 1 0 18 - 5 22
2.
Брюгге
 8 5 2 1 21 - 8 17
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2:1 8 5 2 1 14 - 5 17
4.
Стандард
 8 5 2 1 8 - 4 17
5.
Мехелен
 8 5 1 2 22 - 10 16
6.
Андерлехт
 8 4 3 1 17 - 5 15
7.
Вестерло
 1:1 9 4 3 2 19 - 11 15
8.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 2 2 8 - 5 14
9.
Антверпен
 1:2 7 4 1 2 20 - 5 13
10.
Гент
 1:1 7 4 1 2 16 - 6 13
11.
Кортрейк
 8 4 1 3 9 - 9 13
12.
Сент-Трейден
 8 3 4 1 13 - 12 13
13.
Серкль Брюгге
 8 3 2 3 12 - 13 11
14.
АХ Лёвен
 8 2 5 1 9 - 6 11
15.
Дендер
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 8 2 3 3 11 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 8 4 2 2 13 - 9 14
2.
Генк
 8 4 1 3 15 - 16 13
3.
Андерлехт
 8 3 3 2 13 - 7 12
4.
Антверпен
 1:2 8 3 2 3 8 - 9 11
5.
Гент
 1:1 9 2 4 3 8 - 13 10
6.
Дендер
 8 2 3 3 9 - 16 9
7.
Мехелен
 8 2 2 4 10 - 12 8
8.
Вестерло
 1:1 7 2 1 4 9 - 13 7
9.
АХ Лёвен
 8 1 4 3 6 - 13 7
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2:1 8 0 6 2 6 - 9 6
11.
Сент-Трейден
 8 1 2 5 9 - 21 5
12.
Стандард
 8 1 2 5 3 - 15 5
13.
Спортинг Шарлеруа
 8 1 1 6 7 - 15 4
14.
Серкль Брюгге
 8 1 1 6 6 - 17 4
15.
Кортрейк
 8 1 1 6 4 - 21 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 7 0 1 6 4 - 21 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 10 (2)
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 10
Серкль Брюгге Денкей Кевин 9 (1)
Антверпен Чери Тьяронн 7 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Антверпен Ayrton Costa 7
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Гент Торунарига Джордан 1 4
Юнион Сент-Жиллуаз Макаллистер Кевин 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Буфаль Софиан сделал результативную передачу.
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    Антверпен
    1.72
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