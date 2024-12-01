Тур: 16. Стадион: Жозеф Марьен.
2:1
Конец матча
0'
0:1
1' ГолЯнссен Винсент
13' Желтая карточкаМакаллистер Кевин
40' Желтая карточкаМатида Коки
1:1
45' ГолМакаллистер Кевин
45' Желтая карточкаБёрджесс Кристиан
49' Вторая желтая карточкаМатида Коки
59' Желтая карточкаКерк Джирано
68' Желтая карточкаБатай Йелле
2:1
69' ГолСайкс Росс
69' Желтая карточкаСадики Ноа
72' Желтая карточкаAyrton Costa
75' Желтая карточкаВаленсия Энтони
90' Желтая карточкаОдои Денис
90'+8
Ход матча
1'
0:1
40'
45'
49'
59'
68'
69'
2:1
69'
72'
75'
90'
90'
90'
49
Морис
Антони
26
Сайкс
Росс
28
Матида
Коки
27
Садики
Ноа
25
Батай
Йелле
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Сайкс РоссЗащитник
- Защитник
-
28 Матида КокиЗащитник
-
27 Садики НоаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
48 Лейсен ФеддеЗащитник
- Полузащитник
-
25 Халаили АнанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Себастьен Поконьоли
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Батай ЙеллеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
54 Semm Renders
-
-
19 Victor Udoh
-
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
История личных встреч
Юнион Сент-Жиллуаз
Антверпен
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
30%
10 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед
22 матча
31.8%
27.3%
40.9%
7 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
18.2%
45.5%
36.3%
4 победы 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
10 побед 6 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
9
Голов в среднем за матч
1.36
0.82
Среднее время на гол
66
110
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
1.55
1
Среднее время на гол
58
90
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
1.45
0.91
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 77%
Меньше 23%
5
7
Больше 32%
Меньше 68%
15
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
61
99
Бомбардиры внутри турнира
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фусейни Мохаммед II
|3 (1)
|0.19
|Макаллистер Кевин
|3
|0.19
|Акинпелу Промис
|3 (1)
|0.19
|Родригес Кевин II
|2
|0.13
|Иванович Франьо
|2
|0.13
|Садики Ноа
|1
|0.06
|Лапуссен Лоик
|1
|0.06
|Сайкс Росс
|1
|0.06
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0.06
|Эккерт Айенса Деннис
|1
|0.06
|Кастро-Монтес Алессио
|0
|0
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Буфаль Софиан
|0
|0
|Халаили Анан
|0
|0
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чери Тьяронн
|7
|0.47
|Ондрейка Якоб
|7
|0.47
|Янссен Винсент
|6
|0.4
|Керк Джирано
|3
|0.2
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0.13
|Валенсия Энтони
|1
|0.07
|Ван Ден Босх Зено
|1
|0.07
|Mahamadou Doumbia
|1
|0.07
|Semm Renders
|0
|0
Карточки
Юнион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макаллистер Кевин
|4
|1
|Матида Коки
|3
|1
|Бёрджесс Кристиан
|4
|0
|Ванхутт Шарль
|2
|1
|Ньянг Уссейну
|3
|0
|Лейсен Федде
|3
|0
|Садики Ноа
|3
|0
|Морис Антони
|2
|0
|Фусейни Мохаммед II
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|Амани Жан
|2
|0
|Аль-Эйт-Хадж Ануар
|2
|0
|Иванович Франьо
|2
|0
|Халаили Анан
|2
|0
|Акинпелу Промис
|2
|0
|Буфаль Софиан
|1
|0
|Сайкс Росс
|1
|0
|Пуэртас Кэмерон
|1
|0
|Лапуссен Лоик
|1
|0
|Терхо Каспер
|1
|0
|Камиль Ван Де Перре
|1
|0
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Одои Денис
|6
|1
|Ayrton Costa
|7
|0
|Янссен Винсент
|4
|0
|Алдервейрельд Тоби
|3
|0
|Ондрейка Якоб
|2
|0
|Валенсия Энтони
|2
|0
|Де Рук Йонас
|1
|0
|Керк Джирано
|1
|0
|Батай Йелле
|1
|0
|Ван Ден Босх Зено
|1
|0
|Rosen Bozhinov
|1
|0
|Корбани Кобе
|1
|0
|Смитс Милан
|1
|0
|Mahamadou Doumbia
|1
|0
|Andreas Verstraeten
|1
|0
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Антверпен
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
1
3
Юнион Сент-Жиллуаз
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Антверпен
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
2
15
Юнион Сент-Жиллуаз
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (5)
63% (10)
6% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
50% (8)
13% (2)
Антверпен
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
27% (4)
60% (9)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
3
18
Голы по времени матча
Забито
13
9
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 9
3
23%
3
33%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
3
23%
1
11%
76-90
Пропущено
6
8
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
4
67%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Забито
5
17
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 9
1
20%
1
6%
1-15
1
20%
3
18%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
1
20%
2
12%
46-60
1
20%
4
24%
61-75
1
20%
4
24%
76-90
Пропущено
10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
2
20%
1
25%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
2
20%
1
25%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90
Забито
18
26
9 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 10
7 Не забивали 3
4
22%
4
15%
1-15
2
11%
4
15%
16-30
3
17%
5
19%
31-45
2
11%
4
15%
46-60
3
17%
4
15%
61-75
4
22%
5
19%
76-90
Пропущено
16
12
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
3
19%
1
8%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
2
13%
4
33%
31-45
6
38%
2
17%
46-60
1
6%
2
17%
61-75
3
19%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Твенте - Юнион Сент-Жиллуаз 0:1 АХ Лёвен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Генк 4:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Рома 1:1
Мехелен - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Эйпен - Юнион Сент-Жиллуаз 0:3 Юнион Сент-Жиллуаз - Серкль Брюгге 1:3 Мидтьюлланн - Юнион Сент-Жиллуаз 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Дендер 3:1 Брюгге - Юнион Сент-Жиллуаз 1:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Будё-Глимт 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 3:0 Фенербахче - Юнион Сент-Жиллуаз 2:1 Стандард - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Андерлехт 0:0 Сент-Трейден - Юнион Сент-Жиллуаз 0:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Спортинг Шарлеруа 1:0 Юнион Сент-Жиллуаз - Славия Прага 0:1
Антверпен
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Антверпен - Дендер 1:1 Кортрейк - Антверпен 1:2 Генк - Антверпен 2:0 Антверпен - Дейнзе 6:1
Антверпен - Стандард 3:0 АХ Лёвен - Антверпен 1:1 Антверпен - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Антверпен 1:2 Антверпен - Юнион Сент-Жиллуаз 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Антверпен - Мехелен 0:1 Брюгге - Антверпен 1:0 Антверпен - Сент-Трейден 6:1 Антверпен - Андерлехт 1:2 Спортинг Шарлеруа - Антверпен 0:1 Антверпен - Парма 1:2 Антверпен - Франкс-Борен 2:3 Брондбю - Антверпен 0:0 Антверпен - Мехелен 2:1 Антверпен - Хогстратен 2:0
Результаты матчей
Юнион Сент-Жиллуаз
Антверпен
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
3:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
6:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
6
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
1:1
3 раза 38%
2:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
1:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:0
5 раз 31%
1:1
3 раза 19%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
1 раз 6%
4
1 раз 6%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
2 раза 13%
6
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Юнион Сент-Жиллуаз
Антверпен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
61
44
43
35
34
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
17
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
123
511
69
412
312
115
114
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|10 (2)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|10
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|9 (1)
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (4)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 6
|Антверпен
|Ayrton Costa
|7
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Гент
|Торунарига Джордан
|1 4
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Макаллистер Кевин
|1 4