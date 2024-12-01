Тур: 16. Стадион: Хет Куипие.
Ход матча
15'
1:0
42'
1:1
40
Байрам
Эмин
25
Tuur
Rommens
10
Девайн
Алфи
18
Йоу
Гриффин
33
Руф
Дави
12
Гамбор
Хуго
15
Ито
Ацуки
11
Сонко
Момоду
21
Дин
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
-
25 Tuur RommensЗащитник
-
10 Девайн АлфиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Timmy Simons
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
-
12 Гамбор ХугоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ито АцукиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сонко МомодуПолузащитник
-
21 Дин МаксНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Араужу ТьягуЗащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Сурдез ФранкНападающий
-
29 Варела ХелиоНападающий
-
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
История личных встреч
Вестерло
Гент
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
80%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед
26 матчей
19.2%
26.9%
53.9%
5 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
15.4%
38.5%
46.1%
4 победы 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.43
1.33
Среднее время на гол
63
67
Всего голов
37
21
Голов в среднем за матч
3.08
1.5
Среднее время на гол
29
60
Всего голов
57
37
Голов в среднем за матч
2.19
1.42
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
41
63
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фриган Матия
|6
|0.38
|Сайяд Аллахьяр
|5 (2)
|0.31
|Luka Vuskovic
|4
|0.25
|Стассин Лукас
|2
|0.13
|Авокойа Мебуде Адерире
|2
|0.13
|Девайн Алфи
|2
|0.13
|Хасполат Догукан
|1
|0.06
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.06
|Бос Джордан
|1
|0.06
|Мадсен Николас
|1 (1)
|0.06
|Йоу Гриффин
|1
|0.06
|Байрам Эмин
|1
|0.06
|Алькосер Хосимар
|1
|0.06
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|Tuur Rommens
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дин Макс
|5 (1)
|0.31
|Гандельман Омри
|4
|0.25
|Фадига Ноа
|3
|0.19
|Гудьонсен Андри
|2
|0.13
|Сурдез Франк
|1
|0.06
|Делорж Матиас
|1
|0.06
|Браун Арчи
|1
|0.06
|Геркенс Питер
|1
|0.06
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.06
|Кумс Свен
|1
|0.06
|Йокота Дайсуке
|1
|0.06
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0.06
|Gilles De Meyer
|1
|0.06
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Варела Хелио
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Tuur Rommens
|5
|0
|Хасполат Догукан
|4
|0
|Сайяд Аллахьяр
|4
|0
|Рейнолдс Брайан
|4
|0
|Фриган Матия
|4
|0
|Байрам Эмин
|2
|1
|Сидорчук Сергей
|3
|0
|Нойштедтер Роман
|3
|0
|Алькосер Хосимар
|3
|0
|Болат Синан
|2
|0
|Arthur Piedfort
|2
|0
|Luka Vuskovic
|2
|0
|Зигерс Рубин
|1
|0
|Девайн Алфи
|1
|0
|Бос Джордан
|1
|0
|Авокойа Мебуде Адерире
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торунарига Джордан
|4
|1
|Самуаз Матисс
|3
|1
|Ито Ацуки
|4
|0
|Митрович Стефан
|3
|0
|Ватанабэ Цуёси
|3
|0
|Браун Арчи
|3
|0
|Вутер Вранкен
|2
|0
|Делорж Матиас
|2
|0
|Варела Хелио
|2
|0
|Кумс Свен
|1
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Фадига Ноа
|1
|0
|Дин Макс
|1
|0
|Араужу Тьягу
|1
|0
|Гамбор Хуго
|1
|0
|Йокота Дайсуке
|1
|0
|Сурдез Франк
|1
|0
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0
|Гандельман Омри
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Гент
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
3
Вестерло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Гент
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
8
15
Вестерло
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Гент
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
13
18
Голы по времени матча
Забито
18
7
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
14%
16-30
4
22%
1
14%
31-45
3
17%
2
29%
46-60
5
28%
1
14%
61-75
2
11%
2
29%
76-90
Пропущено
10
12
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
3
30%
5
42%
76-90
Забито
9
16
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
11%
4
25%
1-15
1
11%
3
19%
16-30
3
33%
3
19%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
19%
76-90
Пропущено
13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
2
33%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
5
38%
1
17%
76-90
Забито
27
23
13 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
3
11%
4
17%
1-15
3
11%
4
17%
16-30
7
26%
4
17%
31-45
4
15%
5
22%
46-60
6
22%
1
4%
61-75
4
15%
5
22%
76-90
Пропущено
23
18
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
3
13%
0
0%
1-15
6
26%
3
17%
16-30
2
9%
4
22%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
8
35%
6
33%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вестерло - Кортрейк 4:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 1:0 Вестерло - Дендер 2:0 Вестерло - РВДМ 47 2:1
Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Брюгге 1:2 Вестерло - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Стандард - Вестерло 1:2 Вестерло - Антверпен 1:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Генк - Вестерло 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Гент - Вестерло 4:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Мехелен - Вестерло 2:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Хельмонд 0:0 Вестерло - Гент 1:0 Серветт - Вестерло 3:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0
Гент
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лугано - Гент 2:0 Андерлехт - Гент 6:0 Гент - Стандард 5:0 Гент - Омония Никосия 1:0
Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:0 Гент - Юнион Рошфортуаз 7:0 Гент - Генк 0:2 Гент - Мольде 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Сент-Трейден - Гент 1:1 Челси - Гент 4:2 Гент - АХ Лёвен 3:0 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Брюгге - Гент 2:4 Гент - Мехелен 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1 Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2
Результаты матчей
Вестерло
Гент
Точный счет
1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Вестерло
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
43
35
34
26
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
44
34
17
16
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
105
87
510
411
411
312
312
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|16
|11
|2
|3
|33 - 21
|35
|2.
|16
|9
|4
|3
|34 - 17
|31
|3.
|16
|7
|6
|3
|30 - 12
|27
|4.
|1:2
|15
|7
|3
|5
|28 - 14
|24
|5.
|16
|7
|3
|6
|32 - 22
|24
|6.
|1:1
|16
|6
|5
|5
|24 - 19
|23
|7.
|2:1
|16
|5
|8
|3
|20 - 14
|23
|8.
|1:1
|16
|6
|4
|6
|28 - 24
|22
|9.
|16
|6
|4
|6
|11 - 19
|22
|10.
|16
|5
|3
|8
|15 - 20
|18
|11.
|16
|4
|6
|6
|19 - 28
|18
|12.
|16
|4
|6
|6
|22 - 33
|18
|13.
|16
|3
|9
|4
|15 - 19
|18
|14.
|16
|5
|2
|9
|13 - 30
|17
|15.
|16
|4
|3
|9
|18 - 30
|15
|16.
|15
|2
|4
|9
|15 - 35
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|7
|1
|0
|18 - 5
|22
|2.
|8
|5
|2
|1
|21 - 8
|17
|3.
|2:1
|8
|5
|2
|1
|14 - 5
|17
|4.
|8
|5
|2
|1
|8 - 4
|17
|5.
|8
|5
|1
|2
|22 - 10
|16
|6.
|8
|4
|3
|1
|17 - 5
|15
|7.
|1:1
|9
|4
|3
|2
|19 - 11
|15
|8.
|8
|4
|2
|2
|8 - 5
|14
|9.
|1:2
|7
|4
|1
|2
|20 - 5
|13
|10.
|1:1
|7
|4
|1
|2
|16 - 6
|13
|11.
|8
|4
|1
|3
|9 - 9
|13
|12.
|8
|3
|4
|1
|13 - 12
|13
|13.
|8
|3
|2
|3
|12 - 13
|11
|14.
|8
|2
|5
|1
|9 - 6
|11
|15.
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|16.
|8
|2
|3
|3
|11 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|4
|2
|2
|13 - 9
|14
|2.
|8
|4
|1
|3
|15 - 16
|13
|3.
|8
|3
|3
|2
|13 - 7
|12
|4.
|1:2
|8
|3
|2
|3
|8 - 9
|11
|5.
|1:1
|9
|2
|4
|3
|8 - 13
|10
|6.
|8
|2
|3
|3
|9 - 16
|9
|7.
|8
|2
|2
|4
|10 - 12
|8
|8.
|1:1
|7
|2
|1
|4
|9 - 13
|7
|9.
|8
|1
|4
|3
|6 - 13
|7
|10.
|2:1
|8
|0
|6
|2
|6 - 9
|6
|11.
|8
|1
|2
|5
|9 - 21
|5
|12.
|8
|1
|2
|5
|3 - 15
|5
|13.
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|14.
|8
|1
|1
|6
|6 - 17
|4
|15.
|8
|1
|1
|6
|4 - 21
|4
|16.
|7
|0
|1
|6
|4 - 21
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|10 (2)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|10
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|9 (1)
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (4)
|Антверпен
|Ayrton Costa
|7
|Антверпен
|Одои Денис
|1 5
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Гент
|Торунарига Джордан
|1 4
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Макаллистер Кевин
|1 4