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  2. Матчи
  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2024-2025
Тур: 16. Стадион: .
Вестерло
1:1
Перерыв
Гент
0'
1:0
15' Гол
Фриган Матия
1:1
42' Пенальти
Дин Макс

Ход матча

15'
Фриган Матия
(Сайяд Аллахьяр)
1:0
42'
1:1
Дин Макс
Лучшие коэффициенты
Вестерло
Ничья
Гент
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3.80
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Все Коэффициенты
30
Koen
Van
Langendonck
22
Рейнолдс
Брайан
44
Luka
Vuskovic
40
Байрам
Эмин
25
Tuur
Rommens
10
Девайн
Алфи
34
Хасполат
Догукан
15
Сидорчук
Сергей
18
Йоу
Гриффин
9
Фриган
Матия
7
Сайяд
Аллахьяр
33
Руф
Дави
12
Гамбор
Хуго
4
Ватанабэ
Цуёси
13
Митрович
Стефан
3
Браун
Арчи
15
Ито
Ацуки
16
Делорж
Матиас
17
Юльсагер
Эндрю
6
Гандельман
Омри
11
Сонко
Момоду
21
Дин
Макс
Вестерло
4-3-3
Гент
4-2-3-1

История личных встреч

Вестерло
Гент

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

80%
80%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед

16 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Второй тайм

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед

26 матчей

19.2%
26.9%
53.9%
5 побед 7 ничьих 14 побед

Первый тайм

30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
4 победы 10 ничьих 12 побед

История матчей

ПДА
4:1
ТМК
1:0
ПДА
3:2
ПДА
0:3
ПДА
2:2
ПДА
1:3
ПОЗПВЛЕ
1:3
ПОЗПВЛЕ
3:1
ПДА
3:3
ПДА
2:1
ТМК
6:2
ЛП
0:0
ЛП
4:2
ЛП
5:0
ЛП
1:1
ЛЖ
4:0
ЛЖ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:3
ПЛ
4:4
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.43
1.33

Среднее время на гол

63
67

Всего голов

37
21

Голов в среднем за матч

3.08
1.5

Среднее время на гол

29
60

Всего голов

57
37

Голов в среднем за матч

2.19
1.42

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

41
63

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фриган Матия 6 0.38
Сайяд Аллахьяр 5 (2) 0.31
Luka Vuskovic 4 0.25
Стассин Лукас 2 0.13
Авокойа Мебуде Адерире 2 0.13
Девайн Алфи 2 0.13
Хасполат Догукан 1 0.06
Рейнолдс Брайан 1 0.06
Бос Джордан 1 0.06
Мадсен Николас 1 (1) 0.06
Йоу Гриффин 1 0.06
Байрам Эмин 1 0.06
Алькосер Хосимар 1 0.06
Сидорчук Сергей 0 0
Tuur Rommens 0 0
Arthur Piedfort 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дин Макс 5 (1) 0.31
Гандельман Омри 4 0.25
Фадига Ноа 3 0.19
Гудьонсен Андри 2 0.13
Сурдез Франк 1 0.06
Делорж Матиас 1 0.06
Браун Арчи 1 0.06
Геркенс Питер 1 0.06
Ватанабэ Цуёси 1 0.06
Кумс Свен 1 0.06
Йокота Дайсуке 1 0.06
Фернандес-Пардо Матиас 1 0.06
Gilles De Meyer 1 0.06
Торунарига Джордан 0 0
Варела Хелио 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Tuur Rommens 5 0
Хасполат Догукан 4 0
Сайяд Аллахьяр 4 0
Рейнолдс Брайан 4 0
Фриган Матия 4 0
Байрам Эмин 2 1
Сидорчук Сергей 3 0
Нойштедтер Роман 3 0
Алькосер Хосимар 3 0
Болат Синан 2 0
Arthur Piedfort 2 0
Luka Vuskovic 2 0
Зигерс Рубин 1 0
Девайн Алфи 1 0
Бос Джордан 1 0
Авокойа Мебуде Адерире 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Торунарига Джордан 4 1
Самуаз Матисс 3 1
Ито Ацуки 4 0
Митрович Стефан 3 0
Ватанабэ Цуёси 3 0
Браун Арчи 3 0
Вутер Вранкен 2 0
Делорж Матиас 2 0
Варела Хелио 2 0
Кумс Свен 1 0
Гудьонсен Андри 1 0
Фадига Ноа 1 0
Дин Макс 1 0
Араужу Тьягу 1 0
Гамбор Хуго 1 0
Йокота Дайсуке 1 0
Сурдез Франк 1 0
Фернандес-Пардо Матиас 1 0
Гандельман Омри 1 0

Результаты матчей

Вестерло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Гент
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
3
Вестерло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Гент
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

8
15
Вестерло
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
53% (8)
33% (5)
13% (2)
Гент
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
40% (6)
47% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

11
7

Упущенные победы

13
18

Голы по времени матча

Забито

18
7
8 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
1
14%
16-30
4
22%
1
14%
31-45
3
17%
2
29%
46-60
5
28%
1
14%
61-75
2
11%
2
29%
76-90

Пропущено

10
12
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
1
8%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
10%
2
17%
61-75
3
30%
5
42%
76-90

Забито

9
16
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
1
11%
4
25%
1-15
1
11%
3
19%
16-30
3
33%
3
19%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
19%
76-90

Пропущено

13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
2
33%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
5
38%
1
17%
76-90

Забито

27
23
13 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
3
11%
4
17%
1-15
3
11%
4
17%
16-30
7
26%
4
17%
31-45
4
15%
5
22%
46-60
6
22%
1
4%
61-75
4
15%
5
22%
76-90

Пропущено

23
18
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
3
13%
0
0%
1-15
6
26%
3
17%
16-30
2
9%
4
22%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
4
17%
2
11%
61-75
8
35%
6
33%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вестерло - Кортрейк 4:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 1:0 Вестерло - Дендер 2:0 Вестерло - РВДМ 47 2:1
Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Брюгге 1:2 Вестерло - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Стандард - Вестерло 1:2 Вестерло - Антверпен 1:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Генк - Вестерло 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Гент - Вестерло 4:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Мехелен - Вестерло 2:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Хельмонд 0:0 Вестерло - Гент 1:0 Серветт - Вестерло 3:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0
Гент
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лугано - Гент 2:0 Андерлехт - Гент 6:0 Гент - Стандард 5:0 Гент - Омония Никосия 1:0
Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:0 Гент - Юнион Рошфортуаз 7:0 Гент - Генк 0:2 Гент - Мольде 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Сент-Трейден - Гент 1:1 Челси - Гент 4:2 Гент - АХ Лёвен 3:0 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Брюгге - Гент 2:4 Гент - Мехелен 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1 Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2

Результаты матчей

Вестерло
Гент

Точный счет

1:2
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
4
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
6:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 27%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
4
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
5 раз 33%
1
5 раз 33%
4
2 раза 13%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Вестерло
Гент

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
4
3
3
5
2.5
3
4
2
6
3.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
4
3
4
1.5
1
7
1
6
2.5
1
7
1
6
3.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
10
5
8
7
1.5
5
10
4
11
2.5
4
11
3
12
3.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 16 11 2 3 33 - 21 35
2.
Брюгге
 16 9 4 3 34 - 17 31
3.
Андерлехт
 16 7 6 3 30 - 12 27
4.
Антверпен
 1:2 15 7 3 5 28 - 14 24
5.
Мехелен
 16 7 3 6 32 - 22 24
6.
Гент
 1:1 16 6 5 5 24 - 19 23
7.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2:1 16 5 8 3 20 - 14 23
8.
Вестерло
 1:1 16 6 4 6 28 - 24 22
9.
Стандард
 16 6 4 6 11 - 19 22
10.
Спортинг Шарлеруа
 16 5 3 8 15 - 20 18
11.
Дендер
 16 4 6 6 19 - 28 18
12.
Сент-Трейден
 16 4 6 6 22 - 33 18
13.
АХ Лёвен
 16 3 9 4 15 - 19 18
14.
Кортрейк
 16 5 2 9 13 - 30 17
15.
Серкль Брюгге
 16 4 3 9 18 - 30 15
16.
Беерсхот-Вильрейк
 15 2 4 9 15 - 35 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Генк
 8 7 1 0 18 - 5 22
2.
Брюгге
 8 5 2 1 21 - 8 17
3.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2:1 8 5 2 1 14 - 5 17
4.
Стандард
 8 5 2 1 8 - 4 17
5.
Мехелен
 8 5 1 2 22 - 10 16
6.
Андерлехт
 8 4 3 1 17 - 5 15
7.
Вестерло
 1:1 9 4 3 2 19 - 11 15
8.
Спортинг Шарлеруа
 8 4 2 2 8 - 5 14
9.
Антверпен
 1:2 7 4 1 2 20 - 5 13
10.
Гент
 1:1 7 4 1 2 16 - 6 13
11.
Кортрейк
 8 4 1 3 9 - 9 13
12.
Сент-Трейден
 8 3 4 1 13 - 12 13
13.
Серкль Брюгге
 8 3 2 3 12 - 13 11
14.
АХ Лёвен
 8 2 5 1 9 - 6 11
15.
Дендер
 8 2 3 3 10 - 12 9
16.
Беерсхот-Вильрейк
 8 2 3 3 11 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюгге
 8 4 2 2 13 - 9 14
2.
Генк
 8 4 1 3 15 - 16 13
3.
Андерлехт
 8 3 3 2 13 - 7 12
4.
Антверпен
 1:2 8 3 2 3 8 - 9 11
5.
Гент
 1:1 9 2 4 3 8 - 13 10
6.
Дендер
 8 2 3 3 9 - 16 9
7.
Мехелен
 8 2 2 4 10 - 12 8
8.
Вестерло
 1:1 7 2 1 4 9 - 13 7
9.
АХ Лёвен
 8 1 4 3 6 - 13 7
10.
Юнион Сент-Жиллуаз
 2:1 8 0 6 2 6 - 9 6
11.
Сент-Трейден
 8 1 2 5 9 - 21 5
12.
Стандард
 8 1 2 5 3 - 15 5
13.
Спортинг Шарлеруа
 8 1 1 6 7 - 15 4
14.
Серкль Брюгге
 8 1 1 6 6 - 17 4
15.
Кортрейк
 8 1 1 6 4 - 21 4
16.
Беерсхот-Вильрейк
 7 0 1 6 4 - 21 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Генк Арокодаре Толуваласе 10 (2)
Андерлехт Дольберг Каспер 10 (1)
Сент-Трейден Бертаччини Адриано 10
Серкль Брюгге Денкей Кевин 9 (1)
Антверпен Чери Тьяронн 7 (4)
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Топ нарушителей
Антверпен Ayrton Costa 7
Антверпен Одои Денис 1 5
Мехелен Мохаммед Азиз 6
Гент Торунарига Джордан 1 4
Юнион Сент-Жиллуаз Макаллистер Кевин 1 4
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  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 42'
    Г О О О О Л - Дин Макс из команды Гент забивает с точки!
  • 15'
    Сайяд Аллахьяр сделал результативную передачу.
  • 15'
    Г О О О О Л - Фриган Матия бьет в цель!
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