Тур: 16. Стадион: Хет Куипие.
0'
1:0
15' ГолФриган Матия
1:1
42' ПенальтиДин Макс
1:2
48' ГолСонко Момоду
49' Желтая карточкаБайрам Эмин
59' Желтая карточкаЮльсагер Эндрю
63' Желтая карточкаХасполат Догукан
74' Желтая карточкаArthur Piedfort
77' Желтая карточкаДин Макс
81' Желтая карточкаLuka Vuskovic
81' Желтая карточкаАраужу Тьягу
2:2
86' ГолСайяд Аллахьяр
90'+8
Ход матча
15'
1:0
42'
1:1
48'
1:2
49'
59'
63'
74'
77'
81'
81'
86'
2:2
40
Байрам
Эмин
25
Tuur
Rommens
10
Девайн
Алфи
18
Йоу
Гриффин
33
Руф
Дави
12
Гамбор
Хуго
15
Ито
Ацуки
11
Сонко
Момоду
21
Дин
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
40 Байрам ЭминЗащитник
-
25 Tuur RommensЗащитник
-
10 Девайн АлфиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
23 Зигерс РубинЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Timmy Simons
- Основной состав
-
33 Руф ДавиВратарь
-
12 Гамбор ХугоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ито АцукиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сонко МомодуПолузащитник
-
21 Дин МаксНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Араужу ТьягуЗащитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Сурдез ФранкНападающий
-
29 Варела ХелиоНападающий
-
-
Главный тренер: Вранкен Вутер
История личных встреч
Вестерло
Гент
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
80%
80%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
70%
4 победы 7 ничьих 0 побед
16 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Второй тайм
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 12 побед
26 матчей
19.2%
26.9%
53.9%
5 побед 7 ничьих 14 побед
Первый тайм
30.8%
42.3%
26.9%
8 побед 11 ничьих 7 побед
Второй тайм
15.4%
38.5%
46.1%
4 победы 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.43
1.33
Среднее время на гол
63
67
Всего голов
37
21
Голов в среднем за матч
3.08
1.5
Среднее время на гол
29
60
Всего голов
57
37
Голов в среднем за матч
2.19
1.42
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
18
Больше 69%
Меньше 31%
8
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
41
63
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайяд Аллахьяр
|6 (2)
|0.38
|Фриган Матия
|6
|0.38
|Luka Vuskovic
|4
|0.25
|Стассин Лукас
|2
|0.13
|Авокойа Мебуде Адерире
|2
|0.13
|Девайн Алфи
|2
|0.13
|Хасполат Догукан
|1
|0.06
|Рейнолдс Брайан
|1
|0.06
|Бос Джордан
|1
|0.06
|Мадсен Николас
|1 (1)
|0.06
|Йоу Гриффин
|1
|0.06
|Байрам Эмин
|1
|0.06
|Алькосер Хосимар
|1
|0.06
|Сидорчук Сергей
|0
|0
|Tuur Rommens
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дин Макс
|5 (1)
|0.31
|Гандельман Омри
|4
|0.25
|Фадига Ноа
|3
|0.19
|Гудьонсен Андри
|2
|0.13
|Сурдез Франк
|1
|0.06
|Делорж Матиас
|1
|0.06
|Браун Арчи
|1
|0.06
|Геркенс Питер
|1
|0.06
|Ватанабэ Цуёси
|1
|0.06
|Кумс Свен
|1
|0.06
|Йокота Дайсуке
|1
|0.06
|Сонко Момоду
|1
|0.06
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0.06
|Gilles De Meyer
|1
|0.06
|Юльсагер Эндрю
|0
|0
|Торунарига Джордан
|0
|0
|Варела Хелио
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хасполат Догукан
|5
|0
|Tuur Rommens
|5
|0
|Байрам Эмин
|3
|1
|Сайяд Аллахьяр
|4
|0
|Рейнолдс Брайан
|4
|0
|Фриган Матия
|4
|0
|Сидорчук Сергей
|3
|0
|Нойштедтер Роман
|3
|0
|Алькосер Хосимар
|3
|0
|Arthur Piedfort
|3
|0
|Luka Vuskovic
|3
|0
|Болат Синан
|2
|0
|Зигерс Рубин
|1
|0
|Девайн Алфи
|1
|0
|Бос Джордан
|1
|0
|Авокойа Мебуде Адерире
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Торунарига Джордан
|4
|1
|Самуаз Матисс
|3
|1
|Ито Ацуки
|4
|0
|Митрович Стефан
|3
|0
|Ватанабэ Цуёси
|3
|0
|Браун Арчи
|3
|0
|Вутер Вранкен
|2
|0
|Дин Макс
|2
|0
|Араужу Тьягу
|2
|0
|Делорж Матиас
|2
|0
|Варела Хелио
|2
|0
|Кумс Свен
|1
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Юльсагер Эндрю
|1
|0
|Фадига Ноа
|1
|0
|Гамбор Хуго
|1
|0
|Йокота Дайсуке
|1
|0
|Сурдез Франк
|1
|0
|Фернандес-Пардо Матиас
|1
|0
|Гандельман Омри
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Гент
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
7
5
Вестерло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Гент
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
8
15
Вестерло
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Гент
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
11
7
Упущенные победы
15
20
Голы по времени матча
Забито
20
9
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
3
15%
0
0%
1-15
2
10%
1
11%
16-30
4
20%
2
22%
31-45
3
15%
3
33%
46-60
5
25%
1
11%
61-75
3
15%
2
22%
76-90
Пропущено
12
14
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
17%
1
7%
1-15
3
25%
1
7%
16-30
2
17%
3
21%
31-45
1
8%
1
7%
46-60
1
8%
2
14%
61-75
3
25%
6
43%
76-90
Забито
9
16
5 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
1
11%
4
25%
1-15
1
11%
3
19%
16-30
3
33%
3
19%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
3
19%
76-90
Пропущено
13
6
5 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
2
33%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
5
38%
1
17%
76-90
Забито
29
25
14 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 8
3 Не забивали 4
4
14%
4
16%
1-15
3
10%
4
16%
16-30
7
24%
5
20%
31-45
4
14%
6
24%
46-60
6
21%
1
4%
61-75
5
17%
5
20%
76-90
Пропущено
25
20
12 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 10
3
12%
1
5%
1-15
6
24%
3
15%
16-30
3
12%
4
20%
31-45
1
4%
3
15%
46-60
4
16%
2
10%
61-75
8
32%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вестерло - Кортрейк 4:0 Спортинг Шарлеруа - Вестерло 1:0 Вестерло - Дендер 2:0 Вестерло - РВДМ 47 2:1
Сент-Трейден - Вестерло 2:0 Вестерло - Брюгге 1:2 Вестерло - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Стандард - Вестерло 1:2 Вестерло - Антверпен 1:2 Андерлехт - Вестерло 2:2 Генк - Вестерло 1:0 Вестерло - АХ Лёвен 1:1 Гент - Вестерло 4:1 Вестерло - Юнион Сент-Жиллуаз 4:3 Мехелен - Вестерло 2:4 Вестерло - Серкль Брюгге 3:0 Вестерло - Хельмонд 0:0 Вестерло - Гент 1:0 Серветт - Вестерло 3:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0
Гент
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лугано - Гент 2:0 Андерлехт - Гент 6:0 Гент - Стандард 5:0 Гент - Омония Никосия 1:0
Беерсхот-Вильрейк - Гент 0:0 Гент - Юнион Рошфортуаз 7:0 Гент - Генк 0:2 Гент - Мольде 2:1 Юнион Сент-Жиллуаз - Гент 0:0 Сент-Трейден - Гент 1:1 Челси - Гент 4:2 Гент - АХ Лёвен 3:0 Серкль Брюгге - Гент 2:1 Брюгге - Гент 2:4 Гент - Мехелен 2:0 Гент - Антверпен 1:1 Гент - Партизан 1:0 Партизан - Гент 0:1 Гент - Вестерло 4:1 Гент - Силькеборг 3:2
Результаты матчей
Вестерло
Гент
Точный счет
1:2
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
4
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
6:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:2
3 раза 19%
2:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:0
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
4
3 раза 19%
3
1 раз 6%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
4
2 раза 13%
3
1 раз 6%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Вестерло
Гент
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
43
36
34
27
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
54
34
27
16
18
16
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
115
97
610
412
412
313
313
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Группа вылета
|Генк
|Арокодаре Толуваласе
|10 (2)
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|10 (1)
|Сент-Трейден
|Бертаччини Адриано
|10
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|9 (1)
|Антверпен
|Чери Тьяронн
|7 (4)
|Антверпен
|Одои Денис
|1 6
|Антверпен
|Ayrton Costa
|7
|Мехелен
|Мохаммед Азиз
|6
|Гент
|Торунарига Джордан
|1 4
|Юнион Сент-Жиллуаз
|Макаллистер Кевин
|1 4