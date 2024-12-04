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  2. Матчи
  3. Австрия
  4. Бундеслига 2024-2025
Тур: 4. Стадион: .
Ред Булл Зальцбург
4:0
Конец матча
Хартберг
0'
28' Желтая карточка
Заллингер Рафаэль
0:0
29' Не забитый пенальти
Глух Оскар
1:0
34' Гол
Капальдо Николас
2:0
36' Гол
Глух Оскар
37' Желтая карточка
Караматик Матео
3:0
50' Гол
Капальдо Николас
52' Желтая карточка
Бидструп Мадс
53' Желтая карточка
Fabian Wilfinger
57' Желтая карточка
Афдияй Донис
72' Желтая карточка
Маркус Бенджамин
4:0
75' Гол
Дагим Адам
82' Желтая карточка
Гиндо Дауда
90'+4
24
Шлагер
Александер
7
Капальдо
Николас
91
Пёнтковски
Камиль
6
Байду
Самсон
29
Гиндо
Дауда
18
Бидструп
Мадс
15
Диамбу
Мамади
10
Кларк
Бобби
30
Глух
Оскар
45
Доргелес
Нене
21
Ратков
Петар
1
Заллингер
Рафаэль
18
Fabian
Wilfinger
14
Компош
Пауль
6
Караматик
Матео
28
Хайль
Юрген
20
Manuel
Pfeifer
5
Диарра
Юба
4
Маркус
Бенджамин
10
Афдияй
Донис
22
Marco
Hoffmann
9
Patrik
Mijic
Ред Булл Зальцбург
4-2-3-1
Хартберг
5-3-2

История личных встреч

Ред Булл Зальцбург
Хартберг

17 матчей

100%
17 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

88.2%
11.8%
15 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 1 победа

19 матчей

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.4%
47.4%
5.2%
9 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

Б
1:1
Б
1:5
Б
5:1
Б
3:2
К
1:1
Б
1:5
Б
1:0
Б
0:2
Б
2:1
Б
0:1
Б
0:3
Б
7:1
Б
3:0
Б
0:6
Б
2:2
Б
7:2
Б
0:4
Б
2:0
КА
0:1

Голы

Всего голов

30
31

Голов в среднем за матч

3.75
2.82

Среднее время на гол

24
31

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

0.55
0.88

Среднее время на гол

165
102

Всего голов

36
38

Голов в среднем за матч

1.89
2

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18

Среднее время на гол

47
45

Бомбардиры внутри турнира

Ред Булл Зальцбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глух Оскар 6 (1) 0.43
Йео Кунфоло Мусса 3 0.21
Капальдо Николас 3 0.21
Доргелес Нене 2 0.14
Конате Карим 2 (1) 0.14
Ратков Петар 1 0.07
Бидструп Мадс 1 0.07
Дагим Адам 1 0.07
Edmund Baidoo 1 0.07
Дедич Амар 0 0
Кьергаард Мауриц 0 0
Гурна-Дуат Люка 0 0
Хартберг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Patrik Mijic 6 (1) 0.4
Maximilian Fillafer 2 0.13
Кайнц Тобиас 2 0.13
Диарра Юба 1 0.07
Прокоп Доминик 1 0.07
Афдияй Донис 1 0.07
Fabian Wilfinger 1 0.07
Marco Hoffmann 1 0.07
Омореги Джастин 0 0
Manuel Pfeifer 0 0
Furkan Demir 0 0

Карточки

Ред Булл Зальцбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гурна-Дуат Люка 4 0
Байчетич Стефан 3 0
Йео Кунфоло Мусса 3 0
Гаду Джоан 1 1
Капальдо Николас 2 0
Пёнтковски Камиль 2 0
Бидструп Мадс 2 0
Диамбу Мамади 2 0
Дедич Амар 1 0
Гиндо Дауда 1 0
Доргелес Нене 1 0
Байду Самсон 1 0
Дагим Адам 1 0
Кларк Бобби 1 0
Хартберг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabian Wilfinger 5 0
Афдияй Донис 4 0
Furkan Demir 4 0
Диарра Юба 4 0
Маркус Бенджамин 4 0
Кайнц Тобиас 3 0
Компош Пауль 3 0
Прокоп Доминик 2 0
Заллингер Рафаэль 2 0
Хайль Юрген 2 0
Караматик Матео 2 0
Marco Hoffmann 2 0
Марич Лука 1 0
Manuel Pfeifer 1 0
Patrik Mijic 1 0
Maximilian Fillafer 1 0
Nelson Prenner 1 0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Хартберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
4
Ред Булл Зальцбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Хартберг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
4

Упущенные победы

4
6
Ред Булл Зальцбург
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Хартберг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (5)
67% (10)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

12
6

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

15
7
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
13%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
5
33%
1
14%
61-75
4
27%
1
14%
76-90

Пропущено

3
14
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
1
33%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
33%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
33%
5
36%
76-90

Забито

6
8
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

14
10
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
3
21%
3
30%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
4
29%
3
30%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
1
7%
1
10%
76-90

Забито

21
15
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
4
19%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
6
29%
1
7%
31-45
1
5%
3
20%
46-60
6
29%
4
27%
61-75
4
19%
3
20%
76-90

Пропущено

17
24
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
4
24%
4
17%
1-15
3
18%
1
4%
16-30
1
6%
5
21%
31-45
5
29%
29%
5
21%
46-60
2
12%
3
13%
61-75
2
12%
6
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Байер Л - Ред Булл Зальцбург 5:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:2 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 2:0
Фейеноорд - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Гразер 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 0:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Винер Виктория - Ред Булл Зальцбург 0:4 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1
Хартберг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Вена - Хартберг 1:0 Хартберг - Фёрст Вена 1:2 Хартберг - Штурм Грац 1:2
ЛАСК - Хартберг 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:3 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 2:1 Рапид Вена - Хартберг 2:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:3 Хартберг - Альтах 2:0 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Гразер 1:1 СВ Лафниц - Хартберг 0:6 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 Бишофсхофен - Хартберг 1:11 Хартберг - Рух Львов 0:2 Хартберг - Адмира 2:0

Результаты матчей

Ред Булл Зальцбург
Хартберг

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
6 раз 75%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ред Булл Зальцбург
Хартберг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
2
6
2
4
2.5
2
4
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
3
2
6
1.5
2
5
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
12
3
6
8
1.5
4
11
3
11
2.5
1
14
2
12
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 15 10 3 2 37 - 16 33
2.
Аустрия Вена
 15 9 3 3 23 - 14 30
3.
Рапид Вена
 15 7 6 2 18 - 13 27
4.
Вольфсбергер
 15 7 2 6 29 - 22 23
5.
Ред Булл Зальцбург
 14 6 4 4 21 - 17 22
6.
ЛАСК
 15 6 2 7 23 - 24 20
7.
Блау-Вайсс Линц
 15 6 2 7 18 - 20 20
8.
Хартберг
 15 4 5 6 17 - 22 17
9.
Сваровски Тироль
 15 4 4 7 14 - 18 16
10.
Аустрия Клагенфурт
 14 4 3 7 13 - 30 15
11.
Гразер
 15 2 6 7 21 - 30 12
12.
Альтах
 15 2 4 9 13 - 21 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аустрия Вена
 7 6 1 0 15 - 6 19
2.
Штурм Грац
 8 6 1 1 26 - 9 19
3.
Рапид Вена
 8 6 1 1 13 - 6 19
4.
Ред Булл Зальцбург
 6 4 1 1 14 - 4 13
5.
Блау-Вайсс Линц
 7 4 0 3 9 - 5 12
6.
Хартберг
 8 3 3 2 10 - 8 12
7.
Вольфсбергер
 8 3 2 3 14 - 11 11
8.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 2 3 8 - 11 8
9.
Сваровски Тироль
 7 1 4 2 3 - 4 7
10.
ЛАСК
 8 2 1 5 13 - 16 7
11.
Гразер
 7 1 3 3 11 - 13 6
12.
Альтах
 8 1 3 4 8 - 10 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 7 4 2 1 11 - 7 14
2.
ЛАСК
 7 4 1 2 10 - 8 13
3.
Вольфсбергер
 7 4 0 3 15 - 11 12
4.
Аустрия Вена
 8 3 2 3 8 - 8 11
5.
Сваровски Тироль
 8 3 0 5 11 - 14 9
6.
Ред Булл Зальцбург
 8 2 3 3 7 - 13 9
7.
Рапид Вена
 7 1 5 1 5 - 7 8
8.
Блау-Вайсс Линц
 8 2 2 4 9 - 15 8
9.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 1 4 5 - 19 7
10.
Гразер
 8 1 3 4 10 - 17 6
11.
Хартберг
 7 1 2 4 7 - 14 5
12.
Альтах
 7 1 1 5 5 - 11 4
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Топ бомбардиров
Штурм Грац Бирет Мика 11 (3)
Блау-Вайсс Линц Ronivaldo II 9 (1)
Рапид Вена Бельо Дион Дрене 7
Аустрия Вена Мэлоун Морис 6 (3)
Ред Булл Зальцбург Глух Оскар 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гразер Филипович Петар 2 3
Аустрия Вена Галвао Лукас 6
Альтах Инголич Сандро 6
Аустрия Клагенфурт Christopher Cvetko 6
Штурм Грац Газибегович Юсуф 6
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      Fabian Wilfinger получил желтую карточку от судьи
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      Бидструп Мадс получил желтую карточку от судьи
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      Доргелес Нене сделал результативную передачу.
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      Г О О О О Л - Капальдо Николас бьет в цель!
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Прогноз на матч от Liveresult
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