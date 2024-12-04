Тур: 4. Стадион: Ред Булл Арена.
4:0
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаЗаллингер Рафаэль
0:0
29' Не забитый пенальтиГлух Оскар
1:0
34' ГолКапальдо Николас
2:0
36' ГолГлух Оскар
37' Желтая карточкаКараматик Матео
3:0
50' ГолКапальдо Николас
52' Желтая карточкаБидструп Мадс
53' Желтая карточкаFabian Wilfinger
57' Желтая карточкаАфдияй Донис
72' Желтая карточкаМаркус Бенджамин
4:0
75' ГолДагим Адам
82' Желтая карточкаГиндо Дауда
90'+4
Ход матча
29'
0:0
34'
1:0
36'
2:0
37'
50'
52'
53'
57'
72'
75'
4:0
82'
Прогноз на матч от Liveresult
29
Гиндо
Дауда
10
Кларк
Бобби
30
Глух
Оскар
21
Ратков
Петар
14
Компош
Пауль
28
Хайль
Юрген
10
Афдияй
Донис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Гиндо ДаудаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кларк БоббиПолузащитник
-
30 Глух ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Ратков ПетарНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Дагим АдамНападающий
-
23 Гаду Джоан
-
Главный тренер: Лейндерс Пеп
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
14 Компош ПаульЗащитник
- Защитник
-
28 Хайль ЮргенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Афдияй ДонисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марич ЛукаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Кайнц ТобиасПолузащитник
-
61 Furkan Demir
-
17 Jonas Karner
-
-
Главный тренер: Шмид Манфред
История личных встреч
Ред Булл Зальцбург
Хартберг
17 матчей
100%
17 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.9%
17.6%
29.5%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
88.2%
11.8%
15 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 1 победа
19 матчей
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.4%
47.4%
5.2%
9 побед 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
78.9%
15.8%
5.3%
15 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
30
31
Голов в среднем за матч
3.75
2.82
Среднее время на гол
24
31
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
0.55
0.88
Среднее время на гол
165
102
Всего голов
36
38
Голов в среднем за матч
1.89
2
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
12
Больше 63%
Меньше 37%
7
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
7
Больше 37%
Меньше 63%
12
6
Больше 32%
Меньше 68%
13
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
18
Среднее время на гол
47
45
Бомбардиры внутри турнира
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глух Оскар
|6 (1)
|0.43
|Йео Кунфоло Мусса
|3
|0.21
|Капальдо Николас
|3
|0.21
|Доргелес Нене
|2
|0.14
|Конате Карим
|2 (1)
|0.14
|Ратков Петар
|1
|0.07
|Бидструп Мадс
|1
|0.07
|Дагим Адам
|1
|0.07
|Edmund Baidoo
|1
|0.07
|Дедич Амар
|0
|0
|Кьергаард Мауриц
|0
|0
|Гурна-Дуат Люка
|0
|0
Хартберг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Patrik Mijic
|6 (1)
|0.4
|Maximilian Fillafer
|2
|0.13
|Кайнц Тобиас
|2
|0.13
|Диарра Юба
|1
|0.07
|Прокоп Доминик
|1
|0.07
|Афдияй Донис
|1
|0.07
|Fabian Wilfinger
|1
|0.07
|Marco Hoffmann
|1
|0.07
|Омореги Джастин
|0
|0
|Manuel Pfeifer
|0
|0
|Furkan Demir
|0
|0
Карточки
Ред Булл Зальцбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гурна-Дуат Люка
|4
|0
|Байчетич Стефан
|3
|0
|Йео Кунфоло Мусса
|3
|0
|Гаду Джоан
|1
|1
|Капальдо Николас
|2
|0
|Пёнтковски Камиль
|2
|0
|Бидструп Мадс
|2
|0
|Диамбу Мамади
|2
|0
|Дедич Амар
|1
|0
|Гиндо Дауда
|1
|0
|Доргелес Нене
|1
|0
|Байду Самсон
|1
|0
|Дагим Адам
|1
|0
|Кларк Бобби
|1
|0
Хартберг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabian Wilfinger
|5
|0
|Афдияй Донис
|4
|0
|Furkan Demir
|4
|0
|Диарра Юба
|4
|0
|Маркус Бенджамин
|4
|0
|Кайнц Тобиас
|3
|0
|Компош Пауль
|3
|0
|Прокоп Доминик
|2
|0
|Заллингер Рафаэль
|2
|0
|Хайль Юрген
|2
|0
|Караматик Матео
|2
|0
|Marco Hoffmann
|2
|0
|Марич Лука
|1
|0
|Manuel Pfeifer
|1
|0
|Patrik Mijic
|1
|0
|Maximilian Fillafer
|1
|0
|Nelson Prenner
|1
|0
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Хартберг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
2
4
Ред Булл Зальцбург
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Хартберг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
4
Упущенные победы
4
6
Ред Булл Зальцбург
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
29% (4)
14% (2)
Хартберг
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (5)
67% (10)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
12
6
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
15
7
5 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
2
13%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
5
33%
1
14%
61-75
4
27%
1
14%
76-90
Пропущено
3
14
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 7
1
33%
1
7%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
33%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
1
33%
5
36%
76-90
Забито
6
8
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
17%
3
38%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
14
10
7 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
3
21%
3
30%
1-15
3
21%
1
10%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
4
29%
3
30%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
1
7%
1
10%
76-90
Забито
21
15
10 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
4
19%
2
13%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
6
29%
1
7%
31-45
1
5%
3
20%
46-60
6
29%
4
27%
61-75
4
19%
3
20%
76-90
Пропущено
17
24
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 13
4
24%
4
17%
1-15
3
18%
1
4%
16-30
1
6%
5
21%
31-45
5
29%
29%
5
21%
46-60
2
12%
3
13%
61-75
2
12%
6
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ред Булл Зальцбург
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Байер Л - Ред Булл Зальцбург 5:0 Ред Булл Зальцбург - ЛАСК 1:2 Блау-Вайсс Линц - Ред Булл Зальцбург 2:0
Фейеноорд - Ред Булл Зальцбург 1:3 Ред Булл Зальцбург - Гразер 0:0 Ред Булл Зальцбург - Сваровски Тироль 3:0 Вольфсбергер - Ред Булл Зальцбург 0:0 Ред Булл Зальцбург - Динамо Загреб 0:2 Ред Булл Зальцбург - Альтах 2:1 Штурм Грац - Ред Булл Зальцбург 5:0 Ред Булл Зальцбург - Брест 0:4 Ред Булл Зальцбург - Аустрия Вена 2:0 Винер Виктория - Ред Булл Зальцбург 0:4 Сваровски Тироль - Ред Булл Зальцбург 0:0 Спарта Прага - Ред Булл Зальцбург 3:0 Рапид Вена - Ред Булл Зальцбург 3:2 Ред Булл Зальцбург - Динамо Киев 1:1 Динамо Киев - Ред Булл Зальцбург 0:2 ЛАСК - Ред Булл Зальцбург 0:1
Хартберг
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Хартберг - Ред Булл Зальцбург 1:1 Аустрия Вена - Хартберг 1:0 Хартберг - Фёрст Вена 1:2 Хартберг - Штурм Грац 1:2
ЛАСК - Хартберг 1:1 Аустрия Лустенау - Хартберг 0:3 Хартберг - Блау-Вайсс Линц 2:1 Рапид Вена - Хартберг 2:1 Вольфсбергер - Хартберг 2:3 Хартберг - Альтах 2:0 Хартберг - Сваровски Тироль 1:0 Аустрия Клагенфурт - Хартберг 2:2 Хартберг - Гразер 1:1 СВ Лафниц - Хартберг 0:6 Хартберг - Аустрия Вена 1:1 Штурм Грац - Хартберг 2:0 Хартберг - ЛАСК 1:2 Бишофсхофен - Хартберг 1:11 Хартберг - Рух Львов 0:2 Хартберг - Адмира 2:0
Результаты матчей
Ред Булл Зальцбург
Хартберг
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:1
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
6 раз 75%
2
2 раза 25%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
1:1
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
3 раза 20%
2
3 раза 20%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ред Булл Зальцбург
Хартберг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
26
24
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
43
26
25
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
123
68
411
311
114
212
113
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Штурм Грац
|Бирет Мика
|11 (3)
|Блау-Вайсс Линц
|Ronivaldo II
|9 (1)
|Рапид Вена
|Бельо Дион Дрене
|7
|Аустрия Вена
|Мэлоун Морис
|6 (3)
|Ред Булл Зальцбург
|Глух Оскар
|6 (2)
|Гразер
|Филипович Петар
|2 3
|Аустрия Вена
|Галвао Лукас
|6
|Альтах
|Инголич Сандро
|6
|Аустрия Клагенфурт
|Christopher Cvetko
|6
|Штурм Грац
|Газибегович Юсуф
|6